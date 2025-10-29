Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Zverev evita la disfatta ed entra negli ottavi. Davidovich zittisce il pubblico e vola agli ottavi di Parigi. Si ritira Dimitrov. Altmaier elimina Ruud e spegne il sogno ATP Finals

Paura scampata per Alexander Zverev, campione in carica del Masters 1000 di Parigi, che ha rischiato seriamente di uscire al debutto. Il tedesco ha dovuto sudare tre set per superare l’argentino Ugo Camilo Carabelli, capace di portarsi avanti 3-1 nel parziale decisivo, prima di subire la rimonta del numero 3 del mondo.

Zverev ha finito per imporsi 6-7, 6-1, 7-5, salvando così un esordio complicatissimo in una settimana in cui è molto atteso, anche dopo le recenti polemiche legate alle sue lamentele sulle condizioni di gioco. Ora il tedesco attende negli ottavi di finale Alejandro Davidovich Fokina.

Spettacolo e tensione al Masters 1000 di Parigi, dove infatti Alejandro Davidovich Fokina ha firmato una vittoria di grande carattere contro il francese Arthur Cazaux con il punteggio di 7-6, 6-4, conquistando l’accesso agli ottavi di finale.

Come già accaduto nel turno precedente, lo spagnolo ha dovuto fare i conti con un pubblico totalmente schierato contro di lui, ma non si è lasciato intimidire. Concentrato e combattivo, Davidovich ha mantenuto alta l’intensità nei momenti chiave, gestendo alla perfezione la pressione e chiudendo la partita con una prestazione solida.

La scena più discussa è arrivata subito dopo la vittoria: tra i fischi e gli insulti della platea, “Foki” ha zittito il pubblico con un gesto provocatorio, imitando l’esultanza del “vai a dormire” resa famosa dai videogiochi FIFA. Un finale da film che ha infiammato ancora di più l’atmosfera parigina.

Finisce qui il sogno di Casper Ruud di qualificarsi per le ATP Finals 2025. Il norvegese è stato sorpreso da un ispiratissimo Daniel Altmaier, che ha giocato un tennis impeccabile e spettacolare, imponendosi con il punteggio di 6-3 7-5 al Rolex Paris Masters.

Con questa sconfitta, Ruud dice addio alla corsa verso Torino, mentre il successo del tedesco favorisce indirettamente le ambizioni di qualificazione di Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, ancora in piena lotta per un posto tra i migliori otto del mondo.

Ritiro di Dimitrov. Al rientro dopo i tre mesi di assenza per un problema al muscolo pettorale riscontrato durante i Championships Wimbledon 2025 nell’incontro contr Sinner, il bulgaro aveva superato il primo turno contro Giovanni Mpetshi Perricard (7-6(5), 6-1. Dimitrov che doveva affrontare oggi per il secondo turno Daniil Medvedev ha dato forfait per un problema (shoulder injury), alla spalla destra.

Arthur Rinderknechvs Valentin Vacherot

Camilo Ugo Carabelli vs Alexander Zverev



Zizou Bergs vs Jannik Sinner



Corentin Moutet vs Alexander Bublik (Non prima 19:00)



Karen Khachanov vs Joao Fonseca



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:00

Daniel Altmaier vs Casper Ruud



Felix Auger-Aliassime vs Alexandre Muller



Grigor Dimitrov vs Daniil Medvedev



Lorenzo Musetti vs Lorenzo Sonego (Non prima 15:30)



Gabriel Diallo vs Alex de Minaur



Court 2 – ore 11:00

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Nuno Borges / Tomas Machac



Francisco Cerundolo vs Miomir Kecmanovic



Alejandro Davidovich Fokina vs Arthur Cazaux



Romain Arneodo / Valentin Vacherot vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 14:00

Yuki Bhambri / Adam Pavlasek vs Andre Goransson / Jan Zielinski



Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Francisco Cerundolo / Luciano Darderi



Alexander Erler / Robert Galloway vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori

