Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Zverev evita la disfatta ed entra negli ottavi. Davidovich zittisce il pubblico e vola agli ottavi di Parigi. Si ritira Dimitrov. Altmaier elimina Ruud e spegne il sogno ATP Finals

Alexander Zverev nella foto - Foto Patrick Boren
Paura scampata per Alexander Zverev, campione in carica del Masters 1000 di Parigi, che ha rischiato seriamente di uscire al debutto. Il tedesco ha dovuto sudare tre set per superare l’argentino Ugo Camilo Carabelli, capace di portarsi avanti 3-1 nel parziale decisivo, prima di subire la rimonta del numero 3 del mondo.
Zverev ha finito per imporsi 6-7, 6-1, 7-5, salvando così un esordio complicatissimo in una settimana in cui è molto atteso, anche dopo le recenti polemiche legate alle sue lamentele sulle condizioni di gioco. Ora il tedesco attende negli ottavi di finale Alejandro Davidovich Fokina.
Spettacolo e tensione al Masters 1000 di Parigi, dove infatti Alejandro Davidovich Fokina ha firmato una vittoria di grande carattere contro il francese Arthur Cazaux con il punteggio di 7-6, 6-4, conquistando l’accesso agli ottavi di finale.
Come già accaduto nel turno precedente, lo spagnolo ha dovuto fare i conti con un pubblico totalmente schierato contro di lui, ma non si è lasciato intimidire. Concentrato e combattivo, Davidovich ha mantenuto alta l’intensità nei momenti chiave, gestendo alla perfezione la pressione e chiudendo la partita con una prestazione solida.
La scena più discussa è arrivata subito dopo la vittoria: tra i fischi e gli insulti della platea, “Foki” ha zittito il pubblico con un gesto provocatorio, imitando l’esultanza del “vai a dormire” resa famosa dai videogiochi FIFA. Un finale da film che ha infiammato ancora di più l’atmosfera parigina.
Finisce qui il sogno di Casper Ruud di qualificarsi per le ATP Finals 2025. Il norvegese è stato sorpreso da un ispiratissimo Daniel Altmaier, che ha giocato un tennis impeccabile e spettacolare, imponendosi con il punteggio di 6-3 7-5 al Rolex Paris Masters.
Con questa sconfitta, Ruud dice addio alla corsa verso Torino, mentre il successo del tedesco favorisce indirettamente le ambizioni di qualificazione di Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, ancora in piena lotta per un posto tra i migliori otto del mondo.
Ritiro di Dimitrov. Al rientro dopo i tre mesi di assenza per un problema al muscolo pettorale riscontrato durante i Championships Wimbledon 2025 nell’incontro contr Sinner, il bulgaro aveva superato il primo turno contro Giovanni Mpetshi Perricard (7-6(5), 6-1. Dimitrov che doveva affrontare oggi per il secondo turno Daniil Medvedev ha dato forfait per un problema (shoulder injury), alla spalla destra.
🇫🇷 Masters 1000 Parigi – 2° Turno (Indoor Hard)
Servizio
Servizio
Camilo Ugo Carabelli vs Alexander Zverev
ATP Paris
Camilo Ugo Carabelli
7
1
5
Alexander Zverev [3]
6
6
7
Vincitore: Zverev
Servizio
Servizio
Zizou Bergs vs Jannik Sinner
ATP Paris
Zizou Bergs
4
2
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
ATP Paris
Corentin Moutet vs Alexander Bublik
ATP Paris
Corentin Moutet
0
3
5
Alexander Bublik [13]•
0
6
6
Servizio
Karen Khachanov vs Joao Fonseca
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Daniel Altmaier vs Casper Ruud
ATP Paris
Daniel Altmaier
6
7
Casper Ruud [8]
3
5
Vincitore: Altmaier
Felix Auger-Aliassime vs Alexandre Muller
ATP Paris
Felix Auger-Aliassime [9]
5
7
7
Alexandre Muller
7
6
6
Vincitore: Auger-Aliassime
Servizio
Grigor Dimitrov vs Daniil Medvedev
ATP Paris
Grigor Dimitrov
Daniil Medvedev
Vincitore: Medvedev
ATP Paris
Lorenzo Musetti vs Lorenzo Sonego
Vincitore: Sonego
ATP Paris
Lorenzo Musetti [7]
6
3
1
Lorenzo Sonego
3
6
6
Vincitore: Sonego
ATP Paris
Gabriel Diallo vs Alex de Minaur
ATP Paris
Gabriel Diallo•
0
2
Alex de Minaur [6]
15
2
Court 2 – ore 11:00
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Nuno Borges / Tomas Machac
ATP Paris
Francisco Cabral / Lucas Miedler
6
7
Nuno Borges / Tomas Machac
3
6
Vincitore: Cabral / Miedler
Servizio
Francisco Cerundolo vs Miomir Kecmanovic
ATP Paris
Francisco Cerundolo
7
1
7
Miomir Kecmanovic
5
6
6
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Alejandro Davidovich Fokina vs Arthur Cazaux
ATP Paris
Alejandro Davidovich Fokina [15]
7
6
Arthur Cazaux
6
4
Vincitore: Davidovich Fokina
Romain Arneodo / Valentin Vacherot vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 14:00
Yuki Bhambri / Adam Pavlasek vs Andre Goransson / Jan Zielinski
ATP Paris
Yuki Bhambri / Adam Pavlasek
7
7
Andre Goransson / Jan Zielinski
6
6
Vincitore: Bhambri / Pavlasek
Servizio
Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
ATP Paris
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
6
5
13
Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
2
7
11
Vincitore: Gonzalez / Molteni
Alexander Erler / Robert Galloway vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
ATP Paris
Alexander Erler / Robert Galloway
7
7
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
6
5
Vincitore: Erler / Galloway
@ Manu09 (#4510340)
Come tu esprimi un pensiero così faccio anche io commentando ciò che scrivi in assoluta libertà
Sto attento a quali parole? Per aver espresso un mio pensiero a caldo?
Mica vero. Con Nardi fu patetico.
@ Carota Senior (#4510139)
Ma sai, il punto di forza di Jannik è sì la potenza ma ancora di più la capacità di direzionare la palla non in bocca all’avversario ma dalla porta opposta spiazzandolo…e avere un attimo in più di tempo per dare un’occhiata dall’altra parte del campo e angolare il polso a suo piacimento per rendere la palla difficilmente raggiungibile è un punto in più a suo favore che questa superficie gli ha offerto: non ne ha invece approfittato Alcaraz col suo tennis istintivo, anticipato da un Norrie che ha imposto il metodo sulla
creatività…creatività che non è bastata neanche a Musetti contro un Sonego che invece ha impugnato la partita con la reattività, la solidità, e una prestazione tutta fisica che ha tarpato i tempi della fantasia
No Giampi, ma con un amico non l’avevo mai visto. Io continuo a pensare che, oltre che per le ragioni tecniche che tutti conosciamo, Musetti abbia bisogno di un altro coach che lo prenda a calci nel sedere quando serve.
Più inutile forse per Lei, certamente non per lui.
@ Manu09 (#4510320)
Allora stai attento alle parole che usi, si in effetti non ti conosco…
I famosi “tutti fenomeni”? Invece questa volta l’ha proprio persa lui, dal 3 a 3 ha cominciato a sbagliare colpi e scelte. Cosa doveva fare il torinese? Prendere la palla in mano e dirgli “no, guarda amico, prova a rifarla meglio questa”. Così doveva fare?
A 16 anni secondo te scommetterei mai? Non mi conosci bene
È di quelli nati un pò sempre incazzati.
@ Giampieur (#4510301)
Musetti il quel momento era molto frustato di vedere Sonego giacore proprio contro di lui a un livello che non aveva mostrato da parecchio tempo.
@ Alex77 (#4510307)
Direi che non brilla per simpatia in genere
Alla Pistol Pete…
@ Il mio personalissimo cartellino (#4510294)
Guarda al 99% ci ha scommesso su, niente da spartire con lo sport appassionato
Di aver fatto la partita dell’anno in quella più inutile
Starebbe proprio nell’abbraccio da infelice il valore del gesto mancato.
Ad abbracciar vincendo son buoni tutti.
E allora perché lo odierai per sempre? Cosa gli imputi?
@ Manu09 (#4510276)
Ma che c’entra Sonego? Lui fa il suo come sempre, così come Musetti spesso evapora sul più bello. Direi che se devi incazzarti con qualcuno fallo con Musetti. Però se 09 è il tuo anno di nascita..ci può stare che te la prendi col povero Sonny
Anche quando ha preso la stesa da Sinner agli Us open fu molto freddo al saluto a fine match.. . Musetti solo quando vince è “simpatico” al saluto finale con i connazionali
Schiacciatona di Muté!
Certo quest’ anno la Davis per noi, sarà uno spasso….
Era deluso arrabbiato è normale che doveva abbracciarlo felice? Avrei fatto la stessa cosa, in quei momenti ti rode, poi sonego nn giocava così da mesi..
Non ho mai detto che si sarebbe dovuto scansare, poi antisportivo per cosa?
Sono molto dispiaciuto per Musetti, non doveva perdere da questo pur ottimo Sonego. Spesso, nelle partite importanti, Muso non ci mette l’anima, la cazzimma, che invece ho visto in Sonny. Gli succede spesso anche nelle finali, ecco perché le perde. Il suo obiettivo è la qualificazione alle Finals, oggi doveva vincerla per accumulare punti, visto che Aliassime è passato agli ottavi e lo sta tallonando e lui che fa? Perde da Sonny!! Quest’ultimo ha giocato una grande partita, ma aveva da perderci più Musetti e ciò, anzi che caricarlo, lo ha destabilizzato. Sono dispiaciuto e incavolato. Sto ancora aspettando il click di Musetti, quanto dovrò aspettare ?
Si, da questo punto di vista sempre più simile al peggior fognini
Sonego si sarebbe dovuto scansare? Dal nick sembri molto giovane e mi dispiace che tu abbia questa mentalità antisportiva. Senza contare che stiamo parlando di professionisti, di persone che giocano a tennis per lavoro. Ma anche se fosse il torneo del circolo, scansarsi sarebbe stato disdicevole