Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Zverev evita la disfatta ed entra negli ottavi. Davidovich zittisce il pubblico e vola agli ottavi di Parigi. Si ritira Dimitrov. Altmaier elimina Ruud e spegne il sogno ATP Finals

29/10/2025 19:00 326 commenti
Alexander Zverev nella foto - Foto Patrick Boren

Paura scampata per Alexander Zverev, campione in carica del Masters 1000 di Parigi, che ha rischiato seriamente di uscire al debutto. Il tedesco ha dovuto sudare tre set per superare l’argentino Ugo Camilo Carabelli, capace di portarsi avanti 3-1 nel parziale decisivo, prima di subire la rimonta del numero 3 del mondo.
Zverev ha finito per imporsi 6-7, 6-1, 7-5, salvando così un esordio complicatissimo in una settimana in cui è molto atteso, anche dopo le recenti polemiche legate alle sue lamentele sulle condizioni di gioco. Ora il tedesco attende negli ottavi di finale Alejandro Davidovich Fokina.

Spettacolo e tensione al Masters 1000 di Parigi, dove infatti Alejandro Davidovich Fokina ha firmato una vittoria di grande carattere contro il francese Arthur Cazaux con il punteggio di 7-6, 6-4, conquistando l’accesso agli ottavi di finale.
Come già accaduto nel turno precedente, lo spagnolo ha dovuto fare i conti con un pubblico totalmente schierato contro di lui, ma non si è lasciato intimidire. Concentrato e combattivo, Davidovich ha mantenuto alta l’intensità nei momenti chiave, gestendo alla perfezione la pressione e chiudendo la partita con una prestazione solida.
La scena più discussa è arrivata subito dopo la vittoria: tra i fischi e gli insulti della platea, “Foki” ha zittito il pubblico con un gesto provocatorio, imitando l’esultanza del “vai a dormire” resa famosa dai videogiochi FIFA. Un finale da film che ha infiammato ancora di più l’atmosfera parigina.

Finisce qui il sogno di Casper Ruud di qualificarsi per le ATP Finals 2025. Il norvegese è stato sorpreso da un ispiratissimo Daniel Altmaier, che ha giocato un tennis impeccabile e spettacolare, imponendosi con il punteggio di 6-3 7-5 al Rolex Paris Masters.
Con questa sconfitta, Ruud dice addio alla corsa verso Torino, mentre il successo del tedesco favorisce indirettamente le ambizioni di qualificazione di Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, ancora in piena lotta per un posto tra i migliori otto del mondo.

Ritiro di Dimitrov. Al rientro dopo i tre mesi di assenza per un problema al muscolo pettorale riscontrato durante i Championships Wimbledon 2025 nell’incontro contr Sinner, il bulgaro aveva superato il primo turno contro Giovanni Mpetshi Perricard (7-6(5), 6-1. Dimitrov che doveva affrontare oggi per il secondo turno Daniil Medvedev ha dato forfait per un problema (shoulder injury), alla spalla destra.

🇫🇷 Masters 1000 Parigi – 2° Turno (Indoor Hard)

Court Central – ore 11:00
Arthur Rinderknech FRA vs Valentin Vacherot MON
ATP Paris
Arthur Rinderknech
7
3
4
Valentin Vacherot
6
6
6
Vincitore: Vacherot
Mostra dettagli

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Alexander Zverev GER

ATP Paris
Camilo Ugo Carabelli
7
1
5
Alexander Zverev [3]
6
6
7
Vincitore: Zverev
Mostra dettagli

Zizou Bergs BEL vs Jannik Sinner ITA

ATP Paris
Zizou Bergs
4
2
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

Corentin Moutet FRA vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 19:00)

ATP Paris
Corentin Moutet
0
3
5
Alexander Bublik [13]
0
6
6
Mostra dettagli

Karen Khachanov RUS vs Joao Fonseca BRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Daniel Altmaier GER vs Casper Ruud NOR

ATP Paris
Daniel Altmaier
6
7
Casper Ruud [8]
3
5
Vincitore: Altmaier
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN vs Alexandre Muller FRA

ATP Paris
Felix Auger-Aliassime [9]
5
7
7
Alexandre Muller
7
6
6
Vincitore: Auger-Aliassime
Mostra dettagli

Grigor Dimitrov BUL vs Daniil Medvedev RUS

ATP Paris
Grigor Dimitrov
Daniil Medvedev
Vincitore: Medvedev
Mostra dettagli

Lorenzo Musetti ITA vs Lorenzo Sonego ITA (Non prima 15:30)

ATP Paris
Lorenzo Musetti [7]
6
3
1
Lorenzo Sonego
3
6
6
Vincitore: Sonego
Mostra dettagli

Gabriel Diallo CAN vs Alex de Minaur AUS

ATP Paris
Gabriel Diallo
0
2
Alex de Minaur [6]
15
2
Mostra dettagli



Court 2 – ore 11:00
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Nuno Borges POR / Tomas Machac CZE

ATP Paris
Francisco Cabral / Lucas Miedler
6
7
Nuno Borges / Tomas Machac
3
6
Vincitore: Cabral / Miedler
Mostra dettagli

Francisco Cerundolo ARG vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Paris
Francisco Cerundolo
7
1
7
Miomir Kecmanovic
5
6
6
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Arthur Cazaux FRA

ATP Paris
Alejandro Davidovich Fokina [15]
7
6
Arthur Cazaux
6
4
Vincitore: Davidovich Fokina
Mostra dettagli

Romain Arneodo MON / Valentin Vacherot MON vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 14:00
Yuki Bhambri IND / Adam Pavlasek CZE vs Andre Goransson SWE / Jan Zielinski POL

ATP Paris
Yuki Bhambri / Adam Pavlasek
7
7
Andre Goransson / Jan Zielinski
6
6
Vincitore: Bhambri / Pavlasek
Mostra dettagli

Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Francisco Cerundolo ARG / Luciano Darderi ITA

ATP Paris
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
6
5
13
Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
2
7
11
Vincitore: Gonzalez / Molteni
Mostra dettagli

Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

ATP Paris
Alexander Erler / Robert Galloway
7
7
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
6
5
Vincitore: Erler / Galloway
Mostra dettagli

Inox 29-10-2025 21:11

@ Manu09 (#4510340)

Come tu esprimi un pensiero così faccio anche io commentando ciò che scrivi in assoluta libertà

 326
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Manu09 29-10-2025 21:08

Scritto da Inox
@ Manu09 (#4510320)
Allora stai attento alle parole che usi, si in effetti non ti conosco…

Sto attento a quali parole? Per aver espresso un mio pensiero a caldo?

 325
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PPF (Guest) 29-10-2025 21:08

Scritto da Alex77

Scritto da walden
Comportamento veramente poco sportivo di Musetti che, al momento della stretta di mano evita l’abbraccio di Sonego…veramente cosa brutta da vedersi, puoi essere deluso, arrabbiato, ma con uno con il quale ti vanti di essere amico non ci si comporta così

Anche quando ha preso la stesa da Sinner agli Us open fu molto freddo al saluto a fine match.. . Musetti solo quando vince è “simpatico” al saluto finale con i connazionali

Mica vero. Con Nardi fu patetico.

 324
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 29-10-2025 21:07

@ Carota Senior (#4510139)

Ma sai, il punto di forza di Jannik è sì la potenza ma ancora di più la capacità di direzionare la palla non in bocca all’avversario ma dalla porta opposta spiazzandolo…e avere un attimo in più di tempo per dare un’occhiata dall’altra parte del campo e angolare il polso a suo piacimento per rendere la palla difficilmente raggiungibile è un punto in più a suo favore che questa superficie gli ha offerto: non ne ha invece approfittato Alcaraz col suo tennis istintivo, anticipato da un Norrie che ha imposto il metodo sulla
creatività…creatività che non è bastata neanche a Musetti contro un Sonego che invece ha impugnato la partita con la reattività, la solidità, e una prestazione tutta fisica che ha tarpato i tempi della fantasia

 323
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 29-10-2025 21:07

Scritto da Giampi

Scritto da walden
Comportamento veramente poco sportivo di Musetti che, al momento della stretta di mano evita l’abbraccio di Sonego…veramente cosa brutta da vedersi, puoi essere deluso, arrabbiato, ma con uno con il quale ti vanti di essere amico non ci si comporta così

Dici che è una novità?

No Giampi, ma con un amico non l’avevo mai visto. Io continuo a pensare che, oltre che per le ragioni tecniche che tutti conosciamo, Musetti abbia bisogno di un altro coach che lo prenda a calci nel sedere quando serve.

 322
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 29-10-2025 21:06

Scritto da Manu09

Scritto da Il mio personalissimo cartellino

Scritto da Manu09

Scritto da Il mio personalissimo cartellino

Scritto da Manu09

Scritto da Di Passaggio

Scritto da Manu09
È finita. Sonego ti odierò per sempre

Ma cosa dici? Ma cosa dici?

Che cosa dico? Che cosa dico? Che alle finals la probabilità di partecupazione di aliassime si è alzata del 60% visto il tabellone ridicolo? Che cosa dico? Che cosa dico?

Sonego si sarebbe dovuto scansare? Dal nick sembri molto giovane e mi dispiace che tu abbia questa mentalità antisportiva. Senza contare che stiamo parlando di professionisti, di persone che giocano a tennis per lavoro. Ma anche se fosse il torneo del circolo, scansarsi sarebbe stato disdicevole

Non ho mai detto che si sarebbe dovuto scansare, poi antisportivo per cosa?

E allora perché lo odierai per sempre? Cosa gli imputi?

Di aver fatto la partita dell’anno in quella più inutile

Più inutile forse per Lei, certamente non per lui.

 321
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 29-10-2025 21:06

@ Manu09 (#4510320)

Allora stai attento alle parole che usi, si in effetti non ti conosco…

 320
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio 29-10-2025 21:02

Scritto da Pat
@ Giampieur (#4510301)
Musetti il quel momento era molto frustato di vedere Sonego giacore proprio contro di lui a un livello che non aveva mostrato da parecchio tempo.

I famosi “tutti fenomeni”? Invece questa volta l’ha proprio persa lui, dal 3 a 3 ha cominciato a sbagliare colpi e scelte. Cosa doveva fare il torinese? Prendere la palla in mano e dirgli “no, guarda amico, prova a rifarla meglio questa”. Così doveva fare?

 319
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Manu09 29-10-2025 21:00

Scritto da Inox
@ Il mio personalissimo cartellino (#4510294)
Guarda al 99% ci ha scommesso su, niente da spartire con lo sport appassionato

A 16 anni secondo te scommetterei mai? Non mi conosci bene

 318
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio 29-10-2025 21:00

Scritto da Fogazzaroj
@ Alex77 (#4510307)
Direi che non brilla per simpatia in genere

È di quelli nati un pò sempre incazzati.

 317
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pat (Guest) 29-10-2025 20:59

@ Giampieur (#4510301)

Musetti il quel momento era molto frustato di vedere Sonego giacore proprio contro di lui a un livello che non aveva mostrato da parecchio tempo.

 316
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fogazzaroj 29-10-2025 20:58

@ Alex77 (#4510307)

Direi che non brilla per simpatia in genere

 315
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Don Budge fathers 29-10-2025 20:58

Scritto da tinapica
Schiacciatona di Muté!

Alla Pistol Pete…

 314
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
Inox 29-10-2025 20:57

@ Il mio personalissimo cartellino (#4510294)

Guarda al 99% ci ha scommesso su, niente da spartire con lo sport appassionato

 313
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Manu09 29-10-2025 20:57

Scritto da Il mio personalissimo cartellino

Scritto da Manu09

Scritto da Il mio personalissimo cartellino

Scritto da Manu09

Scritto da Di Passaggio

Scritto da Manu09
È finita. Sonego ti odierò per sempre

Ma cosa dici? Ma cosa dici?

Che cosa dico? Che cosa dico? Che alle finals la probabilità di partecupazione di aliassime si è alzata del 60% visto il tabellone ridicolo? Che cosa dico? Che cosa dico?

Sonego si sarebbe dovuto scansare? Dal nick sembri molto giovane e mi dispiace che tu abbia questa mentalità antisportiva. Senza contare che stiamo parlando di professionisti, di persone che giocano a tennis per lavoro. Ma anche se fosse il torneo del circolo, scansarsi sarebbe stato disdicevole

Non ho mai detto che si sarebbe dovuto scansare, poi antisportivo per cosa?

E allora perché lo odierai per sempre? Cosa gli imputi?

Di aver fatto la partita dell’anno in quella più inutile

 312
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Inox
tinapica 29-10-2025 20:57

Scritto da Giampieur

Scritto da walden
Comportamento veramente poco sportivo di Musetti che, al momento della stretta di mano evita l’abbraccio di Sonego…veramente cosa brutta da vedersi, puoi essere deluso, arrabbiato, ma con uno con il quale ti vanti di essere amico non ci si comporta così

Era deluso arrabbiato è normale che doveva abbracciarlo felice? Avrei fatto la stessa cosa, in quei momenti ti rode, poi sonego nn giocava così da mesi..

Starebbe proprio nell’abbraccio da infelice il valore del gesto mancato.
Ad abbracciar vincendo son buoni tutti.

 311
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, walden
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 29-10-2025 20:56

Scritto da Manu09

Scritto da Il mio personalissimo cartellino

Scritto da Manu09

Scritto da Di Passaggio

Scritto da Manu09
È finita. Sonego ti odierò per sempre

Ma cosa dici? Ma cosa dici?

Che cosa dico? Che cosa dico? Che alle finals la probabilità di partecupazione di aliassime si è alzata del 60% visto il tabellone ridicolo? Che cosa dico? Che cosa dico?

Sonego si sarebbe dovuto scansare? Dal nick sembri molto giovane e mi dispiace che tu abbia questa mentalità antisportiva. Senza contare che stiamo parlando di professionisti, di persone che giocano a tennis per lavoro. Ma anche se fosse il torneo del circolo, scansarsi sarebbe stato disdicevole

Non ho mai detto che si sarebbe dovuto scansare, poi antisportivo per cosa?

E allora perché lo odierai per sempre? Cosa gli imputi?

 310
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fogazzaroj 29-10-2025 20:56

@ Manu09 (#4510276)

Ma che c’entra Sonego? Lui fa il suo come sempre, così come Musetti spesso evapora sul più bello. Direi che se devi incazzarti con qualcuno fallo con Musetti. Però se 09 è il tuo anno di nascita..ci può stare che te la prendi col povero Sonny

 309
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
Alex77 (Guest) 29-10-2025 20:55

Scritto da walden
Comportamento veramente poco sportivo di Musetti che, al momento della stretta di mano evita l’abbraccio di Sonego…veramente cosa brutta da vedersi, puoi essere deluso, arrabbiato, ma con uno con il quale ti vanti di essere amico non ci si comporta così

Anche quando ha preso la stesa da Sinner agli Us open fu molto freddo al saluto a fine match.. . Musetti solo quando vince è “simpatico” al saluto finale con i connazionali

 308
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
tinapica 29-10-2025 20:55

Schiacciatona di Muté!

 307
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MI.RCO 29-10-2025 20:55

Certo quest’ anno la Davis per noi, sarà uno spasso….

 306
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampieur (Guest) 29-10-2025 20:54

Scritto da walden
Comportamento veramente poco sportivo di Musetti che, al momento della stretta di mano evita l’abbraccio di Sonego…veramente cosa brutta da vedersi, puoi essere deluso, arrabbiato, ma con uno con il quale ti vanti di essere amico non ci si comporta così

Era deluso arrabbiato è normale che doveva abbracciarlo felice? Avrei fatto la stessa cosa, in quei momenti ti rode, poi sonego nn giocava così da mesi..

 305
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Inox
Manu09 29-10-2025 20:54

Scritto da Il mio personalissimo cartellino

Scritto da Manu09

Scritto da Di Passaggio

Scritto da Manu09
È finita. Sonego ti odierò per sempre

Ma cosa dici? Ma cosa dici?

Che cosa dico? Che cosa dico? Che alle finals la probabilità di partecupazione di aliassime si è alzata del 60% visto il tabellone ridicolo? Che cosa dico? Che cosa dico?

Sonego si sarebbe dovuto scansare? Dal nick sembri molto giovane e mi dispiace che tu abbia questa mentalità antisportiva. Senza contare che stiamo parlando di professionisti, di persone che giocano a tennis per lavoro. Ma anche se fosse il torneo del circolo, scansarsi sarebbe stato disdicevole

Non ho mai detto che si sarebbe dovuto scansare, poi antisportivo per cosa?

 304
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Inox
Giuseppe (Guest) 29-10-2025 20:53

Sono molto dispiaciuto per Musetti, non doveva perdere da questo pur ottimo Sonego. Spesso, nelle partite importanti, Muso non ci mette l’anima, la cazzimma, che invece ho visto in Sonny. Gli succede spesso anche nelle finali, ecco perché le perde. Il suo obiettivo è la qualificazione alle Finals, oggi doveva vincerla per accumulare punti, visto che Aliassime è passato agli ottavi e lo sta tallonando e lui che fa? Perde da Sonny!! Quest’ultimo ha giocato una grande partita, ma aveva da perderci più Musetti e ciò, anzi che caricarlo, lo ha destabilizzato. Sono dispiaciuto e incavolato. Sto ancora aspettando il click di Musetti, quanto dovrò aspettare ?

 303
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 29-10-2025 20:51

Scritto da tinapica

Scritto da walden
Comportamento veramente poco sportivo di Musetti che, al momento della stretta di mano evita l’abbraccio di Sonego…veramente cosa brutta da vedersi, puoi essere deluso, arrabbiato, ma con uno con il quale ti vanti di essere amico non ci si comporta così

Ha evitato mezzo abbraccio, ma resta sempre un brutto gesto scostante

Si, da questo punto di vista sempre più simile al peggior fognini

 302
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 29-10-2025 20:51

Scritto da Manu09

Scritto da Di Passaggio

Scritto da Manu09
È finita. Sonego ti odierò per sempre

Ma cosa dici? Ma cosa dici?

Che cosa dico? Che cosa dico? Che alle finals la probabilità di partecupazione di aliassime si è alzata del 60% visto il tabellone ridicolo? Che cosa dico? Che cosa dico?

Sonego si sarebbe dovuto scansare? Dal nick sembri molto giovane e mi dispiace che tu abbia questa mentalità antisportiva. Senza contare che stiamo parlando di professionisti, di persone che giocano a tennis per lavoro. Ma anche se fosse il torneo del circolo, scansarsi sarebbe stato disdicevole

 301
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
