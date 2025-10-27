È Auger-Aliassime il più giovane top20 dal 2000 ATP, Copertina

Fonseca entra in top 30, è tra i più precoci a riuscirci nel nuovo secolo

27/10/2025 11:10 16 commenti
Joao Fonseca, due titoli ATP nel 2025 (foto ATPsite)
Joao Fonseca, due titoli ATP nel 2025 (foto ATPsite)

Joao Fonseca è insieme a Jannik Sinner il giocatore da prima pagina della scorsa settimana. Con il successo all’ATP 500 di Basilea il brasiliano ha alzato il secondo trofeo nella sua giovane carriera (e in stagione), accumulando punti preziosi che lo hanno portato al best ranking di n.28. Ce l’ha fatta a 19 anni e 67 giorni.

C’è un interessante dato statistico che riportiamo da Jeu, Set and Maths relativo alla precocità di Joao nell’entrare tra i primi trenta tennisti al mondo. Nel nuovo secolo il più giovane a riuscirci è stato Auger-Aliassime, sette giorni più “rapido” di Alcaraz e tredici prima di Nadal. In questa classifica Fonseca è il dodicesimo più giovane top 30 dal 2000. Sinner? Poco dietro, c’è riuscito il 5 aprile 2021, quando aveva 19 anni e 232 giorni. Musetti? Il toscano invece è diventato top 30 il primo agosto del 2002, quando aveva 20 anni, 4 mesi e 29 giorni.

Ecco la classifica dei più giovani ad entrare in top 30 dal 2000:

Auger-Aliassime – 18 anni e 264 giorni

Alcaraz – 18 anni e 271 giorni

Nadal – 18 anni e 277 giorni

Roddick – 18 anni e 341 giorni

Gasquet – 18 anni e 353 giorni

Safin – 19 anni e 26 giorni

Shapovalov – 19 anni e 29 giorni

Rune – 19 anni e 38 giorni

Federer – 19 anni e 55 giorni

Zverev – 19 anni e 61 giorni

Djokovic – 19 anni e 63 giorni

Fonseca – 19 anni e 67 giorni 

Murray – 19 anni e 91 giorni

 

Ovviamente la precocità non garantisce un futuro di successi, ma è una curiosità statistica di rilievo, che conferma quanto il tennis del teenager di Rio de Janeiro sia già molto efficace e competitivo al massimo livello.

Marco Mazzoni

 

Tg555 (Guest) 27-10-2025 13:15

Scritto da Silvy__89
Mah lascia il tempo che trova questo risultato. Non è assolutamente garanzia di una carriera al top

La carriera top, che farà sicuramente, è data dal fatto che gioca con un FACILITÀ, velocità e completezza semplicemente impressionanti. Solo chi non ha occhi per vedere può metterlo in dubbio. E non mi dite che tanti fanno pronostici, farlocchi, per giocatori mediocri al primo diritto vincente. Dipende da chi fa i pronostici

 16
Silvy__89 (Guest) 27-10-2025 13:05

Mah lascia il tempo che trova questo risultato. Non è assolutamente garanzia di una carriera al top

 15
Gino Pasqualotto (Guest) 27-10-2025 12:55

Sarebbe doveroso ricordare che nel 2020/2021 la classifica era cementata per via del covid.

 14
walden 27-10-2025 12:51

Scritto da Il GUEst

Scritto da JannikUberAlles
L’elenco si commenta da solo… tra TOP e FLOP…
…non è un risultato che possa offrire una GARANZIA di successo!
Citofonare a FAA, Gasquet, Shupo, Rune…

Parlare di flop per gente che è stata in top 10 mi sembra esagerato, magari ci si aspettavano vittorie Slam, ma entrare nei 10 è comunque roba per pochissimi

Concordo, ma ormai siamo isterizzati da una serie di provocatori che prevedono chissà quale avvenire a dei sedicenni che sanno giocare un po’ più forte dei coetanei (magari perchè è più grosso e/o formato fisicamente) per poi ritrovarlo qualche anno dopo, in una posizione comunque ragguardevole, ma senza la decina di slam vaticinati. Purtroppo, in compagnia dei quadrupedi perissodattili, troviamo anche personaggi che si piccano di capirne, come il Colonnello Buttiglione, che prevedeva per Mensik un rapido ingresso in top10, mentre è probabile, a breve, un’uscita dalla top20. Che i giovane Boemo-Moravo raggiunga una classifica prestigiosa è abbastanza prevebile, se, come altri, saprà lavorare bene. Ma non è detto che sarà il fenomeno che certuno prevedeva quando aveva 18 anni ed era il 300esimo in classifica.

 13
andrewthefirst 27-10-2025 12:27

Scritto da Pier no guest
Purtroppo i 3 Fenomeni hanno lasciato in alcuni una visione annebbiata del successo.
Hanno talmente fagocitato il circuito che se un giocatore non vince 10 slam non è un campione. Quando i titoli se li spartivano in 6/7 un Mecir o un Leconte erano riconosciuti come Campioni, ora tutti è rivalutato per cui Cash o Noah erano mezzi giocatori perché Instagram ci mostra video con scambi al rallentatore (un tizio 3.2 mi fa “questi col mio tennis odierno li avrei battuti”…siamo al delirio),Kafelnikov e Safin erano n.1 per sbaglio e Rafter…chi è Rafter?
Il campionissimo cambia la percezione per cui dietro Sinner i matti parlano di vuoto,altri invece di “mezzi giocatori che non saranno mai dei campioni”.
Su Fonseca i commentatori (professionisti) parlavano di un fenomeno,qui si scandagliavano sconfitte e misura dei pantaloncini.
Chissà,all’indomani della sconfitta di Federer a Roma con Mantilla,che si sarebbe letto su queste pagine.

Viviamo tempi difficili che portano con sé l’aspettativa del re o dell’uomo forte che tutto risolve. ..

 12
Alberto Rossi 27-10-2025 12:05

classifiche inutili, Chang, che poi era forte davvero, ha vinto il suo unico slam a 17 anni… poi Fonseca è forte, ma ho pochi dubbi che sarà top-10 ma con Sinner e Alcaraz perderà sempre

 11
 10
+1: andrewthefirst, MADE, marcusmin, stesa
Markux (Guest) 27-10-2025 12:04

Se non hai dei razzi nelle gambe tipo Musetti arrivare in TOP TEN si fa’ molto dura, l’unica sua possibilità e’ calare almeno 5 Kg senza perdere potenza e non e’ facile.

 9
Ex deluso 27-10-2025 11:59

Scusate chiedo per un amico. Ma bam-bam-prescelto da dio- daturapalombaro, dato per multivincitore di decine di slam dov’è finito?

 8
JannikUberAlles 27-10-2025 11:53

Scritto da Carlo Magno
Garanzia no, ma visti i nomi che lo hanno preceduto in questi anni, è molto promettente

Tra quelli che ho (simpaticamente e senza malizia) definito FLOP (ma solo in relazione agli autorevolissimi colleghi in elenco, pure i Big-4) ce ne sono 3 che non hanno mai vinto un 1000 (FAA, Gasquet e Shupo) e Rune che l’ha vinto ma poi ha fatto fatica perfino nei 250.

Per Gasquet non ci sono più speranze, forse poche per Shupo (ma MAI dire MAI, perché il braccio c’è anche se la testa), invece FAA e Rune sono ancora giovani e chissà…

 7
andrewthefirst 27-10-2025 11:50

Se riesce a smettere con le merendine, allora son dolori…

 6
JannikUberAlles 27-10-2025 11:45

Scritto da Il GUEst

Scritto da JannikUberAlles
L’elenco si commenta da solo… tra TOP e FLOP…
…non è un risultato che possa offrire una GARANZIA di successo!
Citofonare a FAA, Gasquet, Shupo, Rune…

Parlare di flop per gente che è stata in top 10 mi sembra esagerato, magari ci si aspettavano vittorie Slam, ma entrare nei 10 è comunque roba per pochissimi

Ovviamente, era solo un confronto RELATIVO con gli altri nomi presenti nell’elenco…
… sicuramente la probabilità di arrivare in TOP-10 è notevole e sarebbe già un bel successo, non così eclatante, però, se si riduce ad un mero “passaggio”.

I 4 soggetti citati avevano le potenzialità per STARE in alto e il povero (mi spiace moltissimo per il suo infortunio) Rune aveva addirittura vinto un 1000, proprio a Parigi.

Peccato!

 5
Carlo Magno (Guest) 27-10-2025 11:34

Garanzia no, ma visti i nomi che lo hanno preceduto in questi anni, è molto promettente

 4
Il GUEst 27-10-2025 11:32

Scritto da JannikUberAlles
L’elenco si commenta da solo… tra TOP e FLOP…
…non è un risultato che possa offrire una GARANZIA di successo!
Citofonare a FAA, Gasquet, Shupo, Rune…

Parlare di flop per gente che è stata in top 10 mi sembra esagerato, magari ci si aspettavano vittorie Slam, ma entrare nei 10 è comunque roba per pochissimi

 3
+1: Rovescio al tramonto
Inox 27-10-2025 11:31

Comunque sia è un grande prospetto, se si conferma ne vedremo delle belle…

 2
+1: Rovescio al tramonto
JannikUberAlles 27-10-2025 11:20

L’elenco si commenta da solo… tra TOP e FLOP…

…non è un risultato che possa offrire una GARANZIA di successo!

Citofonare a FAA, Gasquet, Shupo, Rune…

 1
