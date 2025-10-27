Fonseca entra in top 30, è tra i più precoci a riuscirci nel nuovo secolo

Joao Fonseca è insieme a Jannik Sinner il giocatore da prima pagina della scorsa settimana. Con il successo all’ATP 500 di Basilea il brasiliano ha alzato il secondo trofeo nella sua giovane carriera (e in stagione), accumulando punti preziosi che lo hanno portato al best ranking di n.28. Ce l’ha fatta a 19 anni e 67 giorni.

C’è un interessante dato statistico che riportiamo da Jeu, Set and Maths relativo alla precocità di Joao nell’entrare tra i primi trenta tennisti al mondo. Nel nuovo secolo il più giovane a riuscirci è stato Auger-Aliassime, sette giorni più “rapido” di Alcaraz e tredici prima di Nadal. In questa classifica Fonseca è il dodicesimo più giovane top 30 dal 2000. Sinner? Poco dietro, c’è riuscito il 5 aprile 2021, quando aveva 19 anni e 232 giorni. Musetti? Il toscano invece è diventato top 30 il primo agosto del 2002, quando aveva 20 anni, 4 mesi e 29 giorni.

Ecco la classifica dei più giovani ad entrare in top 30 dal 2000:

Auger-Aliassime – 18 anni e 264 giorni

Alcaraz – 18 anni e 271 giorni

Nadal – 18 anni e 277 giorni

Roddick – 18 anni e 341 giorni

Gasquet – 18 anni e 353 giorni

Safin – 19 anni e 26 giorni

Shapovalov – 19 anni e 29 giorni

Rune – 19 anni e 38 giorni

Federer – 19 anni e 55 giorni

Zverev – 19 anni e 61 giorni

Djokovic – 19 anni e 63 giorni

Fonseca – 19 anni e 67 giorni

Murray – 19 anni e 91 giorni

Ovviamente la precocità non garantisce un futuro di successi, ma è una curiosità statistica di rilievo, che conferma quanto il tennis del teenager di Rio de Janeiro sia già molto efficace e competitivo al massimo livello.

