Fonseca entra in top 30, è tra i più precoci a riuscirci nel nuovo secolo
Joao Fonseca è insieme a Jannik Sinner il giocatore da prima pagina della scorsa settimana. Con il successo all’ATP 500 di Basilea il brasiliano ha alzato il secondo trofeo nella sua giovane carriera (e in stagione), accumulando punti preziosi che lo hanno portato al best ranking di n.28. Ce l’ha fatta a 19 anni e 67 giorni.
C’è un interessante dato statistico che riportiamo da Jeu, Set and Maths relativo alla precocità di Joao nell’entrare tra i primi trenta tennisti al mondo. Nel nuovo secolo il più giovane a riuscirci è stato Auger-Aliassime, sette giorni più “rapido” di Alcaraz e tredici prima di Nadal. In questa classifica Fonseca è il dodicesimo più giovane top 30 dal 2000. Sinner? Poco dietro, c’è riuscito il 5 aprile 2021, quando aveva 19 anni e 232 giorni. Musetti? Il toscano invece è diventato top 30 il primo agosto del 2002, quando aveva 20 anni, 4 mesi e 29 giorni.
Ecco la classifica dei più giovani ad entrare in top 30 dal 2000:
Auger-Aliassime – 18 anni e 264 giorni
Alcaraz – 18 anni e 271 giorni
Nadal – 18 anni e 277 giorni
Roddick – 18 anni e 341 giorni
Gasquet – 18 anni e 353 giorni
Safin – 19 anni e 26 giorni
Shapovalov – 19 anni e 29 giorni
Rune – 19 anni e 38 giorni
Federer – 19 anni e 55 giorni
Zverev – 19 anni e 61 giorni
Djokovic – 19 anni e 63 giorni
Fonseca – 19 anni e 67 giorni
Murray – 19 anni e 91 giorni
Ovviamente la precocità non garantisce un futuro di successi, ma è una curiosità statistica di rilievo, che conferma quanto il tennis del teenager di Rio de Janeiro sia già molto efficace e competitivo al massimo livello.
Marco Mazzoni
La carriera top, che farà sicuramente, è data dal fatto che gioca con un FACILITÀ, velocità e completezza semplicemente impressionanti. Solo chi non ha occhi per vedere può metterlo in dubbio. E non mi dite che tanti fanno pronostici, farlocchi, per giocatori mediocri al primo diritto vincente. Dipende da chi fa i pronostici
Mah lascia il tempo che trova questo risultato. Non è assolutamente garanzia di una carriera al top
Sarebbe doveroso ricordare che nel 2020/2021 la classifica era cementata per via del covid.
Concordo, ma ormai siamo isterizzati da una serie di provocatori che prevedono chissà quale avvenire a dei sedicenni che sanno giocare un po’ più forte dei coetanei (magari perchè è più grosso e/o formato fisicamente) per poi ritrovarlo qualche anno dopo, in una posizione comunque ragguardevole, ma senza la decina di slam vaticinati. Purtroppo, in compagnia dei quadrupedi perissodattili, troviamo anche personaggi che si piccano di capirne, come il Colonnello Buttiglione, che prevedeva per Mensik un rapido ingresso in top10, mentre è probabile, a breve, un’uscita dalla top20. Che i giovane Boemo-Moravo raggiunga una classifica prestigiosa è abbastanza prevebile, se, come altri, saprà lavorare bene. Ma non è detto che sarà il fenomeno che certuno prevedeva quando aveva 18 anni ed era il 300esimo in classifica.
Viviamo tempi difficili che portano con sé l’aspettativa del re o dell’uomo forte che tutto risolve. ..
classifiche inutili, Chang, che poi era forte davvero, ha vinto il suo unico slam a 17 anni… poi Fonseca è forte, ma ho pochi dubbi che sarà top-10 ma con Sinner e Alcaraz perderà sempre
Purtroppo i 3 Fenomeni hanno lasciato in alcuni una visione annebbiata del successo.
Hanno talmente fagocitato il circuito che se un giocatore non vince 10 slam non è un campione. Quando i titoli se li spartivano in 6/7 un Mecir o un Leconte erano riconosciuti come Campioni, ora tutti è rivalutato per cui Cash o Noah erano mezzi giocatori perché Instagram ci mostra video con scambi al rallentatore (un tizio 3.2 mi fa “questi col mio tennis odierno li avrei battuti”…siamo al delirio),Kafelnikov e Safin erano n.1 per sbaglio e Rafter…chi è Rafter?
Il campionissimo cambia la percezione per cui dietro Sinner i matti parlano di vuoto,altri invece di “mezzi giocatori che non saranno mai dei campioni”.
Su Fonseca i commentatori (professionisti) parlavano di un fenomeno,qui si scandagliavano sconfitte e misura dei pantaloncini.
Chissà,all’indomani della sconfitta di Federer a Roma con Mantilla,che si sarebbe letto su queste pagine.
Se non hai dei razzi nelle gambe tipo Musetti arrivare in TOP TEN si fa’ molto dura, l’unica sua possibilità e’ calare almeno 5 Kg senza perdere potenza e non e’ facile.
Scusate chiedo per un amico. Ma bam-bam-prescelto da dio- daturapalombaro, dato per multivincitore di decine di slam dov’è finito?
Tra quelli che ho (simpaticamente e senza malizia) definito FLOP (ma solo in relazione agli autorevolissimi colleghi in elenco, pure i Big-4) ce ne sono 3 che non hanno mai vinto un 1000 (FAA, Gasquet e Shupo) e Rune che l’ha vinto ma poi ha fatto fatica perfino nei 250.
Per Gasquet non ci sono più speranze, forse poche per Shupo (ma MAI dire MAI, perché il braccio c’è anche se la testa), invece FAA e Rune sono ancora giovani e chissà…
Se riesce a smettere con le merendine, allora son dolori…
Ovviamente, era solo un confronto RELATIVO con gli altri nomi presenti nell’elenco…
… sicuramente la probabilità di arrivare in TOP-10 è notevole e sarebbe già un bel successo, non così eclatante, però, se si riduce ad un mero “passaggio”.
I 4 soggetti citati avevano le potenzialità per STARE in alto e il povero (mi spiace moltissimo per il suo infortunio) Rune aveva addirittura vinto un 1000, proprio a Parigi.
Peccato!
Garanzia no, ma visti i nomi che lo hanno preceduto in questi anni, è molto promettente
Parlare di flop per gente che è stata in top 10 mi sembra esagerato, magari ci si aspettavano vittorie Slam, ma entrare nei 10 è comunque roba per pochissimi
Comunque sia è un grande prospetto, se si conferma ne vedremo delle belle…
L’elenco si commenta da solo… tra TOP e FLOP…
…non è un risultato che possa offrire una GARANZIA di successo!
Citofonare a FAA, Gasquet, Shupo, Rune…