WTA 250 Chennai: Il Tabellone Principale. Ai nastri di partenza Bronzetti e Stefanini

25/10/2025 15:15 9 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

IND WTA 250 Chennai – Tabellone Principale – hard
(1) Zeynep Sonmez TUR vs Tatiana Prozorova RUS
Lanlana Tararudee THA vs Maria Timofeeva UZB
Polina Iatcenko RUS vs Alina Charaeva RUS
Katarzyna Kawa POL vs (5) Lucia Bronzetti ITA

(4) Janice Tjen INA vs Lucrezia Stefanini ITA
Anna-Lena Friedsam GER vs Linda Fruhvirtova CZE
Nao Hibino JPN vs (WC) Mia Pohankova SVK
Qualifier vs (8) Lulu Sun NZL

(7) Kimberly Birrell AUS vs Nikola Bartunkova CZE
(WC) Maaya Rajeshwaran Revathi IND vs (WC) Shrivalli Bhamidipaty IND
(WC) Sahaja Yamalapalli IND vs Qualifier
Qualifier vs (3) Donna Vekic CRO

(6) Leolia Jeanjean FRA vs Nina Stojanovic SRB
Mai Hontama JPN vs Storm Hunter AUS
Qualifier vs Joanna Garland TPE
Diane Parry FRA vs (2) Francesca Jones GBR

Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 25-10-2025 17:58

Questi tabelloni,e questi accoppiamenti sempre più strani,segnalo l’incrocio tra WC locali al primo turno e l’altra WC locale con una qualificata.

brizz 25-10-2025 17:48

tjen

jones

sonmez
vekic

bronzetti
sun
bartunkova
stojanovic

stefano2 25-10-2025 17:28

JONES

SONMEZ

TJEN
BIRRELL

BRONZETTI
SUN
VEKIC
JEANJEAN

Luca96 25-10-2025 17:16

SONMEZ

JONES

TJEN
BIRRELL

BRONZETTI
SUN
VEKIC
JEANJEAN

fabio 25-10-2025 17:03

IL VEGGENTE 2025
WTA CHENNAI
Orario Scadenza prono…Lunedì 27 Ottobre ore 12.30

miky85 25-10-2025 16:35

Tjen

Vekic

Bronzetti
Garland

Sonmez
Sun
Bartunkova
Hontama

akgul num.1 25-10-2025 16:28

Tjen

Birrell

Bronzetti
Parry

Sun
Timofeeva
Vekic
Hunter

IOeCO 25-10-2025 15:33

Vekic

Sun

Bronzetti
Garland

Sonmez
Fruhirtova
Bartunkova
Hontama

Lollo99 25-10-2025 15:32

Vekic

Tjen

Sonmez
Parry

Bronzetti
Hibino
Birrell
Hunter

