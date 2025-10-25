WTA 250 Chennai: Il Tabellone Principale. Ai nastri di partenza Bronzetti e Stefanini
WTA 250 Chennai – Tabellone Principale – hard
(1) Zeynep Sonmez vs Tatiana Prozorova
Lanlana Tararudee vs Maria Timofeeva
Polina Iatcenko vs Alina Charaeva
Katarzyna Kawa vs (5) Lucia Bronzetti
(4) Janice Tjen vs Lucrezia Stefanini
Anna-Lena Friedsam vs Linda Fruhvirtova
Nao Hibino vs (WC) Mia Pohankova
Qualifier vs (8) Lulu Sun
(7) Kimberly Birrell vs Nikola Bartunkova
(WC) Maaya Rajeshwaran Revathi vs (WC) Shrivalli Bhamidipaty
(WC) Sahaja Yamalapalli vs Qualifier
Qualifier vs (3) Donna Vekic
(6) Leolia Jeanjean vs Nina Stojanovic
Mai Hontama vs Storm Hunter
Qualifier vs Joanna Garland
Diane Parry vs (2) Francesca Jones
TAG: WTA 250 Chennai, WTA 250 Chennai 2025
Questi tabelloni,e questi accoppiamenti sempre più strani,segnalo l’incrocio tra WC locali al primo turno e l’altra WC locale con una qualificata.
