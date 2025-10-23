Da Vienna: Sinner elogia Cobolli dopo la vittoria e guarda avanti con serenità (Video della partita e con il programma di domani)

Jannik Sinner continua la sua marcia all’ATP 500 di Vienna, ma lo fa con l’umiltà e la classe che lo contraddistinguono. Dopo la vittoria su Flavio Cobolli, l’altoatesino ha voluto rendere omaggio al connazionale, sottolineando la crescita e il talento del giovane romano, protagonista di una stagione in costante ascesa.

“Sta disputando una stagione incredibile,” ha dichiarato Sinner al termine dell’incontro. “Migliora settimana dopo settimana. È uno dei pochi italiani contro cui non avevo mai giocato. È un grande talento, un vero competitivo. Abbiamo entrambi espresso un ottimo tennis in diversi momenti del match. Ho avuto qualche chance nel secondo set ma non sono riuscito a sfruttarla. Ho cercato di restare concentrato sul presente e di giocare con la giusta mentalità. Sono molto felice della partita di oggi. Auguro a Flavio il meglio per il resto della stagione.”

Un gesto di grande sportività da parte del numero uno azzurro, che con questa vittoria ha mantenuto un record straordinario: 17 vittorie su 17 contro avversari italiani nel circuito maggiore. Un dato che testimonia la sua leadership in una nuova, entusiasmante era del tennis italiano, ricca di giovani protagonisti pronti a imporsi ai massimi livelli.

Interpellato poi sul suo livello di gioco e sulla fiducia che sta mostrando nelle ultime settimane, Sinner ha risposto con il suo consueto equilibrio:

“Se sto giocando con più fiducia che mai? Non lo so, davvero. Ho già vissuto momenti molto belli nella mia carriera, anche se sono ancora giovane. Non do mai nulla per scontato. Sono felice di essere qui, di poter giocare il mio miglior tennis giorno dopo giorno. Non è facile, ma sono contento di quello che sto facendo. Vedremo cosa porterà il domani.”

Con questa vittoria, Sinner prosegue la sua corsa nel torneo viennese con solidità e maturità, mostrando ancora una volta non solo la qualità del suo tennis, ma anche la profondità del suo approccio mentale.

🇦🇹 Vienna Open – Order of Play (venerdì 24 ottobre – Quarti di Finale) 🎾

Center Court – ore 13:30

De Minaur 🇦🇺 vs Berrettini 🇮🇹

Griekspoor 🇳🇱 vs Zverev 🇩🇪 (NB 15:00)

Sinner 🇮🇹 vs Bublik 🇰🇿 (NB 17:30)

Moutet 🇫🇷 vs Musetti 🇮🇹 (NB 20:15)

Glaubandich Court – ore 13:30

Arevalo/Pavic 🇸🇻🇭🇷 vs Bhambri/Goransson 🇮🇳🇸🇪

Salisbury/Skupski 🇬🇧🇬🇧 vs Cabral/Miedler 🇵🇹🇦🇹

Erler/Galloway 🇦🇹🇺🇸 vs Heliovaara/Patten 🇫🇮🇬🇧

Romboli/Smith 🇧🇷🇦🇺 vs Cash/Glasspool 🇬🇧🇬🇧





Francesco Paolo Villarico