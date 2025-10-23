Arthur Fils chiude in anticipo la stagione: il francese tornerà nel 2026 dopo l’infortunio alla schiena

Il 2025 di Arthur Fils si chiude nel peggiore dei modi. Il giovane talento francese, considerato uno dei prospetti più promettenti della nuova generazione, ha annunciato il forfait ufficiale dal Rolex Paris Masters, il torneo di casa a cui teneva particolarmente, e ha deciso di rimandare il rientro nel circuito al 2026.

Una notizia che conferma le difficoltà di una stagione condizionata dagli infortuni e, in particolare, dalla frattura della vertebra L5, un problema alla schiena che lo ha costretto a fermarsi per gran parte della seconda metà dell’anno. Dopo un buon inizio di stagione, nel quale aveva mostrato lampi del suo talento e grande solidità nei tornei indoor, Fils è progressivamente sparito dai radar, concentrandosi sul recupero fisico e mentale.

Il giovane francese, classe 2004, non ha nascosto la delusione per dover saltare l’appuntamento di Parigi, da sempre uno dei suoi obiettivi stagionali più sentiti. Il suo staff medico ha però preferito non correre rischi, puntando su una riabilitazione completa in vista della prossima stagione.

Fils tornerà dunque nel 2026 con l’obiettivo di ripartire al 100% e riprendere il percorso di crescita interrotto bruscamente da questo infortunio. Il suo tennis esplosivo, fatto di potenza e coraggio, resta una delle carte più intriganti per il futuro del tennis francese — che ora non può far altro che attendere con fiducia il suo pieno recupero.





Marco Rossi