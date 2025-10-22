Curiosità ATP, Copertina, Generica

Sinner quasi perfetto: contro Altmaier raggiunge il secondo miglior punteggio della stagione ATP

22/10/2025 22:38 6 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Il dominio di Jannik Sinner nel primo turno dell’ATP 500 di Vienna non si misura solo nel netto 6-0 6-2 inflitto a Daniel Altmaier, ma anche nei numeri. Secondo i dati forniti da Tennis Insights, la prestazione dell’azzurro ha ottenuto un punteggio medio di 9.61, il secondo più alto registrato nel circuito ATP nel 2025.

Un dato che testimonia la straordinaria efficienza del gioco di Sinner: precisione al servizio, aggressività controllata da fondo campo e un ritmo di scambio quasi impeccabile. L’unica prestazione superiore, sempre secondo il sistema di valutazione statistica della ATP, risale al Masters 1000 di Roma, quando lo stesso Sinner aveva totalizzato un 9.62 nella vittoria contro Casper Ruud.

A completare la top 5 stagionale figurano Daniil Medvedev (9.53 nel match contro Halys a Halle) e Carlos Alcaraz, autore di due performance d’élite a Tokyo: 9.47 contro Nakashima e 9.42 contro Fritz.

Questi numeri confermano ancora una volta quanto Sinner sia diventato un punto di riferimento assoluto nel tennis mondiale: capace non solo di vincere, ma di farlo con una qualità e una continuità che pochi possono eguagliare. Se la perfezione nel tennis non esiste, il 9.61 di Vienna è quanto di più vicino ci possa essere.



Francesco Paolo Villarico

TAG: ,

6 commenti

JannikUberAlles 23-10-2025 00:49

Scritto da Rovescio al tramonto
Sinner ha picchi che nessun altro giocatore ha, questo dicono i dati, poi ci sono le sensazioni e i mi sembra.

Ha pure fatto il suo time-record in carriera con solo 58′ di match, superando il precedente (59′) stabilito con Galan a Cincinnati-25.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 23-10-2025 00:43

Tennis TV l’ha addirittura definito in “GOD MODE”.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tennisforever 23-10-2025 00:42

SINNER ALCARAZ Resultati come numero 1
Percentuale Vittorie-sconfitte SINNER 90,2% ALCARAZ 79,6%
SINNER : US OPEN 2024-AUSTRALIAN OPEN 2025 WIMBLEDON 2025
ALCARAZ WIMBLEDON 2023
ATP FINALS : SINNER 2024 1 ALCARAZ 0
ATP Masters 1000 : SINNER CINCINNATI -SHANGHAI 2024 ALCARAZ 0
Coppa DAVIS : SINNER 2024 1 ALCARAZ 0
ATP 500. : SINNER HALLE 2025 ALCARAZ TOKYO 2025

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 23-10-2025 00:08

Sinner ha picchi che nessun altro giocatore ha, questo dicono i dati, poi ci sono le sensazioni e i mi sembra.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi 22-10-2025 23:07

4.80 nella dominance rateo, ovvero i punti vinti sul servizio dell’avversario rispetto a quelli persi sul suo servizio..uno dei più alti nella storia del tennis..

 2
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marcorava, patric25, Emma_Woodhouse
Kenobi 22-10-2025 22:48

Vergogna Sinner, neanche perfetto.

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Pippolivetennis, Marcorava
-1: patric25