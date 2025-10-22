Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 23 Ottobre 2025

22/10/2025 22:20 1 commento
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
AUT ATP Vienna – Indoor Hard
R16 Berrettini ITA – Norrie GBR Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Arnaldi ITA – Zverev GER 2° inc. ore 13:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Sinner ITA – Cobolli ITA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Etcheverry ARG – Musetti ITA Non prima 20:15

Il match deve ancora iniziare

R16 Andreozzi ARG/Darderi ITA – Romboli BRA/Smith AUS Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH Brest – Indoor Hard
R16 Maestrelli ITA – Gaston FRA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

QF Gille BEL/Verbeek NED – Maestrelli ITA/Passaro ITA 2° inc. ore 18

Il match deve ancora iniziare



GER CH Hamburg – Indoor Hard
R16 Cina ITA – Kuzmanov BUL 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 250 Guangzhou – hard
2T Wang CHN – Cocciaretto ITA 2 incontro dalle 07:00

Il match deve ancora iniziare



ITA Rovereto WTA 125 – Indoor Hard
2T Grant ITA – Bandecchi SUI 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

QF Cascino FRA/Noha Akugue GER – Abbagnato ITA/De Stefano ITA 3 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

2T Stefanini ITA – Bassols Ribera ESP ore 18:30

Il match deve ancora iniziare

2T Ambrosio ITA – Selekhmeteva RUS ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

QF Ambrosio ITA/Zantedeschi ITA – Jakupovic SLO/Radisic SLO 3 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Marco M. 22-10-2025 22:51

Belin, con allerta meteo in corso mi faccio una maratona che parte da Berrettini e arriva a Musetti, passando per Arnaldi e il derby 🙂

 1
