Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 23 Ottobre 2025
ATP Vienna – Indoor Hard
R16 Berrettini – Norrie Inizio 12:00
R16 Arnaldi – Zverev 2° inc. ore 13:30
R16 Sinner – Cobolli Non prima 17:30
R16 Etcheverry – Musetti Non prima 20:15
R16 Andreozzi /Darderi – Romboli /Smith Non prima 15:00
CH Brest – Indoor Hard
R16 Maestrelli – Gaston Non prima 18:00
QF Gille /Verbeek – Maestrelli /Passaro 2° inc. ore 18
CH Hamburg – Indoor Hard
R16 Cina – Kuzmanov 2° inc. ore 11
WTA 250 Guangzhou – hard
2T Wang – Cocciaretto 2 incontro dalle 07:00
Rovereto WTA 125 – Indoor Hard
2T Grant – Bandecchi 2 incontro dalle 12:00
QF Cascino /Noha Akugue – Abbagnato /De Stefano 3 incontro dalle 12:00
2T Stefanini – Bassols Ribera ore 18:30
2T Ambrosio – Selekhmeteva ore 12:00
QF Ambrosio /Zantedeschi – Jakupovic /Radisic 3 incontro dalle 12:00
TAG: Italiani in campo
1 commento
Belin, con allerta meteo in corso mi faccio una maratona che parte da Berrettini e arriva a Musetti, passando per Arnaldi e il derby 🙂