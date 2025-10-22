ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Vacherot sfiora l’impresa a Basilea contro Fritz. Elisabetta Cocciaretto rimandata a domani per la pioggia

Taylor Fritz nella foto - Foto Getty Images
Dopo il trionfo a sorpresa nel Masters 1000 di Shanghai, Valentin Vacherot ha confermato di attraversare un momento straordinario. Il monegasco è andato vicinissimo a un’altra impresa nel primo turno dell’ATP 500 di Basilea, dove ha messo alle corde la testa di serie numero uno Taylor Fritz, cedendo solo dopo oltre due ore e mezza di battaglia con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-5.
Pur sconfitto, Vacherot ha dimostrato grande solidità e fiducia, confermando che la vittoria di Shanghai non è stata un caso. Fritz, con maggiore esperienza nei momenti chiave, è riuscito a salvarsi in extremis, evitando un’eliminazione che avrebbe scosso il tabellone.
ATP 500 Basilea – 1° Turno – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 14:00
Casper Ruud
vs Quentin Halys
ATP Basel
Casper Ruud [4]
6
7
Quentin Halys
1
6
Vincitore: Ruud
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
ace
3-1*
4*-1
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
C. Ruud
15-0
ace
15-15
30-0
30-15
40-15
5-6 → 6-6
C. Ruud
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Q. Halys
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
ace
4-4 → 4-5
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Q. Halys
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Ruud
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-1 → 4-1
Q. Halys
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Felix Auger-Aliassime vs Gabriel Diallo
ATP Basel
Felix Auger-Aliassime [5]
6
7
Gabriel Diallo
2
5
Vincitore: Auger-Aliassime
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Auger-Aliassime
6-5 → 7-5
G. Diallo
0-15
15-15
15-30
15-40
df
5-5 → 6-5
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
G. Diallo
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-4 → 4-5
F. Auger-Aliassime
3-4 → 4-4
G. Diallo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
F. Auger-Aliassime
2-3 → 3-3
G. Diallo
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
G. Diallo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
F. Auger-Aliassime
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
5-2 → 6-2
G. Diallo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
ace
40-A
df
4-2 → 5-2
F. Auger-Aliassime
3-2 → 4-2
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
G. Diallo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
F. Auger-Aliassime
0-15
df
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Taylor Fritz vs Valentin Vacherot (Non prima 18:00)
ATP Basel
Taylor Fritz [1]
4
7
7
Valentin Vacherot
6
6
5
Vincitore: Fritz
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Vacherot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
6-5 → 7-5
V. Vacherot
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
V. Vacherot
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-3 → 4-4
T. Fritz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
V. Vacherot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
ace
1-1 → 2-1
V. Vacherot
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
T. Fritz
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6*-3
6*-4
ace
6-6 → 7-6
T. Fritz
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
5-6 → 6-6
V. Vacherot
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
T. Fritz
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
V. Vacherot
0-15
0-30
df
0-40
15-40
df
3-3 → 4-3
V. Vacherot
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
T. Fritz
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
V. Vacherot
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
V. Vacherot
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
V. Vacherot
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
T. Fritz
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
V. Vacherot
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
T. Fritz
0-15
0-30
df
0-40
15-40
ace
2-1 → 2-2
V. Vacherot
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Jakub Mensik vs Joao Fonseca
ATP Basel
Jakub Mensik [7]
0
Joao Fonseca
0
Vincitore: Fonseca per walkover
IWB Court 1 – ore 12:00
Botic van de Zandschulp
vs Jiri Lehecka
ATP Basel
Botic van de Zandschulp
6
6
Jiri Lehecka [6]
2
2
Vincitore: van de Zandschulp
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. van de Zandschulp
5-2 → 6-2
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
B. van de Zandschulp
4-1 → 5-1
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-1 → 4-1
B. van de Zandschulp
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
5-2 → 6-2
J. Lehecka
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
5-1 → 5-2
B. van de Zandschulp
4-1 → 5-1
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Sebastian Korda vs Ugo Humbert
ATP Basel
Sebastian Korda
3
4
Ugo Humbert
6
6
Vincitore: Humbert
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Korda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
3-5 → 4-5
U. Humbert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
S. Korda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
U. Humbert
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
S. Korda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
U. Humbert
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Humbert
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
S. Korda
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-3 → 3-3
U. Humbert
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
Rohan Bopanna / Ben Shelton vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
ATP Basel
Rohan Bopanna / Ben Shelton
7
6
10
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [4]
6
7
1
Vincitore: Bopanna / Shelton
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Bopanna / Shelton
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
7-0
7-1
8-1
9-1
ace
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
ace
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
8-9*
6-6 → 6-7
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
6-5 → 6-6
R. Bopanna / Shelton
5-5 → 6-5
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-4 → 5-5
R. Bopanna / Shelton
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
4-4 → 5-4
H. Nys / Roger-Vasselin
4-3 → 4-4
R. Bopanna / Shelton
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
H. Nys / Roger-Vasselin
3-2 → 3-3
R. Bopanna / Shelton
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
H. Nys / Roger-Vasselin
2-1 → 2-2
R. Bopanna / Shelton
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
H. Nys / Roger-Vasselin
1-0 → 1-1
R. Bopanna / Shelton
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
R. Bopanna / Shelton
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
5-6 → 6-6
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
R. Bopanna / Shelton
4-5 → 5-5
H. Nys / Roger-Vasselin
4-4 → 4-5
R. Bopanna / Shelton
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-4 → 3-4
R. Bopanna / Shelton
2-3 → 2-4
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
R. Bopanna / Shelton
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
df
2-1 → 2-2
H. Nys / Roger-Vasselin
2-0 → 2-1
R. Bopanna / Shelton
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 1-0
Christian Harrison / Evan King vs Petr Nouza / Patrik Rikl
ATP Basel
Christian Harrison / Evan King [3]
6
7
9
Petr Nouza / Patrik Rikl
7
6
11
Vincitore: Nouza / Rikl
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Harrison / King
0-1
0-2
ace
1-2
2-2
3-2
4-2
4-3
ace
5-3
5-4
5-5
5-6
6-6
6-7
6-8
ace
7-8
8-8
9-8
9-9
9-10
ace
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
C. Harrison / King
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
C. Harrison / King
4-5 → 5-5
C. Harrison / King
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-4 → 4-4
C. Harrison / King
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
2-3 → 3-3
P. Nouza / Rikl
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-2 → 2-3
C. Harrison / King
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 2-2
P. Nouza / Rikl
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
C. Harrison / King
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
P. Nouza / Rikl
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
ace
2*-2
3-2*
3-3*
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
ace
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
C. Harrison / King
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
5-5 → 6-5
C. Harrison / King
4-4 → 5-4
P. Nouza / Rikl
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
C. Harrison / King
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
3-3 → 4-3
P. Nouza / Rikl
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
C. Harrison / King
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
P. Nouza / Rikl
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-1 → 2-2
C. Harrison / King
1-1 → 2-1
P. Nouza / Rikl
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-0 → 1-1
C. Harrison / King
0-0 → 1-0
Jenson Brooksby vs Alejandro Davidovich Fokina
ATP Basel
Jenson Brooksby
7
4
5
Alejandro Davidovich Fokina [8]
6
6
7
Vincitore: Davidovich Fokina
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Davidovich Fokina
5-6 → 5-7
J. Brooksby
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
4-5 → 5-5
J. Brooksby
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
A. Davidovich Fokina
2-3 → 2-4
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Davidovich Fokina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Davidovich Fokina
4-5 → 4-6
J. Brooksby
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
A. Davidovich Fokina
4-3 → 4-4
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
J. Brooksby
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
A. Davidovich Fokina
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
J. Brooksby
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
A. Davidovich Fokina
5-3 → 5-4
A. Davidovich Fokina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
J. Brooksby
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
A. Davidovich Fokina
3-1 → 3-2
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
J. Brooksby
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Davidovich Fokina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
ATP 500 Vienna – 1°-2° Turno – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:30
Alexei Popyrin
vs Matteo Berrettini
ATP Vienna
Alexei Popyrin
6
3
Matteo Berrettini
7
6
Vincitore: Berrettini
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Popyrin
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
3-5 → 3-6
M. Berrettini
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
A. Popyrin
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
3-3 → 3-4
A. Popyrin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Berrettini
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
1-0 → 1-1
A. Popyrin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
5*-5
5-6*
df
6-6 → 6-7
A. Popyrin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
M. Berrettini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Berrettini
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
A. Popyrin
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
1-2 → 2-2
M. Berrettini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Daniil Medvedev vs Nuno Borges
ATP Vienna
Daniil Medvedev [6]
6
6
6
Nuno Borges
4
7
2
Vincitore: Medvedev
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Borges
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-0 → 4-1
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
df
A-40
3-0 → 4-0
N. Borges
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
N. Borges
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
ace
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
ace
5-4*
5-5*
6*-5
df
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
df
6-6 → 6-7
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
D. Medvedev
0-15
df
15-15
ace
30-15
ace
40-15
4-4 → 5-4
N. Borges
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
D. Medvedev
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
2-2 → 3-2
N. Borges
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
N. Borges
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Medvedev
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Medvedev
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
df
ace
4-4 → 5-4
N. Borges
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-3 → 4-4
D. Medvedev
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
N. Borges
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-1 → 2-2
D. Medvedev
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
N. Borges
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
D. Medvedev
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Jannik Sinner vs Daniel Altmaier (Non prima 17:30)
ATP Vienna
Jannik Sinner [1]
6
6
Daniel Altmaier
0
2
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Altmaier
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
D. Altmaier
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
D. Altmaier
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
40-A
1-1 → 2-1
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Altmaier
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-0 → 4-0
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Alex de Minaur vs Filip Misolic (Non prima 20:15)
ATP Vienna
Alex de Minaur [3]
6
6
Filip Misolic
4
4
Vincitore: de Minaur
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Misolic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
F. Misolic
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
A. de Minaur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-2 → 4-2
F. Misolic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-1 → 3-2
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
F. Misolic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
F. Misolic
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-4 → 6-4
F. Misolic
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
5-3 → 5-4
A. de Minaur
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
F. Misolic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-0 → 1-0
#glaubandich Court – ore 13:00
Tomas Machac vs Flavio Cobolli
ATP Vienna
Tomas Machac
6
2
Flavio Cobolli
7
6
Vincitore: Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-5 → 2-6
T. Machac
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
2-4 → 2-5
F. Cobolli
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-3 → 2-4
T. Machac
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
1-3 → 2-3
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
T. Machac
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
ace
3-4*
3-5*
ace
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
ace
6-6 → 6-7
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
T. Machac
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
F. Cobolli
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
T. Machac
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Alex Michelsen / John Peers (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Harri Heliovaara / Henry Patten
ATP Vienna
Marcelo Melo / Alexander Zverev
3
1
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
6
6
Vincitore: Heliovaara / Patten
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Melo / Zverev
1-5 → 1-6
H. Heliovaara / Patten
1-4 → 1-5
M. Melo / Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
H. Heliovaara / Patten
1-2 → 1-3
M. Melo / Zverev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
H. Heliovaara / Patten
1-0 → 1-1
M. Melo / Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-5 → 3-6
M. Melo / Zverev
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-5 → 3-5
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
2-4 → 2-5
M. Melo / Zverev
1-4 → 2-4
H. Heliovaara / Patten
1-3 → 1-4
M. Melo / Zverev
1-2 → 1-3
H. Heliovaara / Patten
1-1 → 1-2
M. Melo / Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Tallon Griekspoor vs Brandon Nakashima
ATP Vienna
Tallon Griekspoor
7
7
Brandon Nakashima
6
6
Vincitore: Griekspoor
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
6-5 → 6-6
T. Griekspoor
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
5-5 → 6-5
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-4 → 5-5
T. Griekspoor
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
T. Griekspoor
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6*-4
ace
6-6 → 7-6
B. Nakashima
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
B. Nakashima
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
4-4 → 4-5
T. Griekspoor
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
T. Griekspoor
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
T. Griekspoor
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
B. Nakashima
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
ace
0-0 → 0-1
Fairplay Court – ore 13:00
Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Constantin Frantzen / Robin Haase
ATP Vienna
Fernando Romboli / John-Patrick Smith [1]
7
4
4
Constantin Frantzen / Robin Haase [2]
6
6
10
Vincitore: Frantzen / Haase
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Frantzen / Haase
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
4-2
5-2
6-2
6-3
6-4
7-4
8-4
9-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-5 → 4-6
F. Romboli / Smith
3-5 → 4-5
C. Frantzen / Haase
3-4 → 3-5
F. Romboli / Smith
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
C. Frantzen / Haase
2-3 → 2-4
F. Romboli / Smith
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
C. Frantzen / Haase
2-1 → 2-2
F. Romboli / Smith
1-1 → 2-1
C. Frantzen / Haase
1-0 → 1-1
F. Romboli / Smith
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
F. Romboli / Smith
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
F. Romboli / Smith
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
F. Romboli / Smith
3-4 → 4-4
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
3-3 → 3-4
F. Romboli / Smith
2-3 → 3-3
C. Frantzen / Haase
2-2 → 2-3
F. Romboli / Smith
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 1-2
F. Romboli / Smith
0-1 → 1-1
C. Frantzen / Haase
0-0 → 0-1
Damir Dzumhur vs Corentin Moutet (Non prima 14:30)
ATP Vienna
Damir Dzumhur
3
0
Corentin Moutet
6
6
Vincitore: Moutet
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dzumhur
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
C. Moutet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Moutet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
ace
2-3 → 2-4
Joe Salisbury / Neal Skupski vs Francisco Cerundolo / Camilo Ugo Carabelli
ATP Vienna
Joe Salisbury / Neal Skupski [4]
4
7
10
Francisco Cerundolo / Camilo Ugo Carabelli
6
6
4
Vincitore: Salisbury / Skupski
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Salisbury / Skupski
1-0
2-0
ace
3-0
4-0
4-1
ace
4-2
5-2
6-2
df
6-3
7-3
7-4
8-4
9-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
F. Cerundolo / Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
J. Salisbury / Skupski
5-5 → 6-5
F. Cerundolo / Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
5-4 → 5-5
J. Salisbury / Skupski
4-4 → 5-4
F. Cerundolo / Ugo Carabelli
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-3 → 4-4
J. Salisbury / Skupski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
F. Cerundolo / Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
J. Salisbury / Skupski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
2-2 → 3-2
F. Cerundolo / Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
2-1 → 2-2
J. Salisbury / Skupski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
F. Cerundolo / Ugo Carabelli
1-0 → 1-1
J. Salisbury / Skupski
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cerundolo / Ugo Carabelli
4-5 → 4-6
J. Salisbury / Skupski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
F. Cerundolo / Ugo Carabelli
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
J. Salisbury / Skupski
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-4 → 3-4
F. Cerundolo / Ugo Carabelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-3 → 2-4
J. Salisbury / Skupski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 2-3
F. Cerundolo / Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
J. Salisbury / Skupski
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-1 → 1-2
F. Cerundolo / Ugo Carabelli
1-0 → 1-1
J. Salisbury / Skupski
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Flavio Cobolli / Corentin Moutet
ATP Vienna
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1]
2
6
10
Ariel Behar / Joran Vliegen
6
3
5
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
WTA 500 Tokyo – 2° Turno – Cemento
Center Court – ore 03:30
McCartney Kessler
vs (6) Linda Noskova
WTA Tokyo
McCartney Kessler
7
3
4
Linda Noskova [6]
5
6
6
Vincitore: Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
McCartney Kessler
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
McCartney Kessler
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
McCartney Kessler
2-2 → 3-2
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
McCartney Kessler
1-1 → 2-1
McCartney Kessler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Noskova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
McCartney Kessler
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
McCartney Kessler
1-4 → 2-4
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
McCartney Kessler
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
McCartney Kessler
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Linda Noskova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
McCartney Kessler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
McCartney Kessler
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
McCartney Kessler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
McCartney Kessler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
McCartney Kessler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
McCartney Kessler
0-1 → 1-1
Linda Noskova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(9) Victoria Mboko vs Eva Lys Non prima 04:30
WTA Tokyo
Victoria Mboko [9]•
0
6
6
0
Eva Lys
0
1
1
0
Vincitore: Mboko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Eva Lys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Eva Lys
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eva Lys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Eva Lys
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(7) Diana Shnaider vs Anna Kalinskaya
WTA Tokyo
Diana Shnaider [7]
6
6
6
Anna Kalinskaya
7
2
7
Vincitore: Kalinskaya
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-2
1-3*
1-4*
2*-4
3*-4
3-5*
3-6*
4*-6
5*-6
6-6 → 6-7
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Anna Kalinskaya
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
1*-3
1*-4
2-4*
3-4*
3*-5
4*-5
4-6*
6-6 → 6-7
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Anna Kalinskaya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Maya Joint vs (8) Karolina Muchova Non prima 10:00
WTA Tokyo
Maya Joint•
0
3
5
0
Karolina Muchova [8]
0
6
7
0
Vincitore: Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Muchova
5-5 → 5-6
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Karolina Muchova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Karolina Muchova
3-3 → 3-4
Karolina Muchova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Maya Joint
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Karolina Muchova
1-1 → 1-2
Karolina Muchova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Karolina Muchova
3-4 → 3-5
Maya Joint
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Karolina Muchova
2-3 → 2-4
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Karolina Muchova
2-1 → 2-2
Maya Joint
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Karolina Muchova
1-0 → 2-0
Maya Joint
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Indoor Court 5 – ore 04:00
(1) Ellen Perez
/ (1) Taylor Townsend
vs Storm Hunter
/ Desirae Krawczyk
WTA Tokyo
Ellen Perez / Taylor Townsend [1]•
0
6
6
0
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0
3
4
0
Vincitore: Perez / Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ellen Perez / Taylor Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ellen Perez / Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 6-4
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
4-4 → 5-4
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
3-3 → 3-4
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-2 → 3-3
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Ellen Perez / Taylor Townsend
1-2 → 2-2
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Ellen Perez / Taylor Townsend
0-1 → 1-1
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ellen Perez / Taylor Townsend
5-3 → 6-3
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Ellen Perez / Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
2-1 → 2-2
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
1-0 → 1-1
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
WTA Tokyo
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu•
0
6
6
0
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0
4
4
0
Vincitore: Melichar-Martinez / Xu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
5-4 → 6-4
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
5-3 → 5-4
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 3-2
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
2-1 → 3-1
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-0 → 2-1
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
1-0 → 2-0
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
5-4 → 6-4
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-3 → 5-4
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
3-2 → 4-2
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-0 → 0-1
Miyu Kato / Makoto Ninomiya vs Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
WTA Tokyo
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
0
3
3
0
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
0
6
6
0
Vincitore: Dabrowski / Kenin
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
3-5 → 3-6
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
2-5 → 3-5
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
1-5 → 2-5
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
1-4 → 1-5
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-2 → 1-2
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
0-1 → 0-2
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
3-5 → 3-6
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
3-4 → 3-5
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
2-3 → 2-4
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 2-3
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(4) Timea Babos / (4) Luisa Stefani vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
WTA Tokyo
Timea Babos / Luisa Stefani [4]
6
4
10
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3
6
7
Vincitore: Babos / Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 3
Timea Babos / Luisa Stefani
Timea Babos / Luisa Stefani
1-0
2-0
2-1
2-2
3-2
3-3
3-4
4-4
5-4
6-4
6-5
7-5
8-5
8-6
8-7
9-7
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
4-5 → 4-6
Timea Babos / Luisa Stefani
4-4 → 4-5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
4-3 → 4-4
Timea Babos / Luisa Stefani
3-3 → 4-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3-2 → 3-3
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
2-1 → 2-2
Timea Babos / Luisa Stefani
1-1 → 2-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Timea Babos / Luisa Stefani
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-0 → 0-1
WTA 250 Guangzhou – 2° Turno – Cemento
Center Court – ore 09:00
Camila Osorio
vs (2) Ann Li
Il match deve ancora iniziare
Lulu Sun vs Yafan Wang
Il match deve ancora iniziare
Xiyu Wang vs Elisabetta Cocciaretto
Il match deve ancora iniziare
Shuai Zhang vs Veronika Erjavec Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 09:00
Leolia Jeanjean
/ Kristina Mladenovic
vs Katarzyna Piter
/ Janice Tjen Inizio 08:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Emily Appleton / (4) Qianhui Tang vs Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
Il match deve ancora iniziare
(1) Quinn Gleason / (1) Elena Pridankina vs Camila Osorio / Yafan Wang
Il match deve ancora iniziare
Stavolta sono d accordo con Enzo. Io lo dico da un paio d anni ormai. Alex
@ JannikUberAlles (#4504279)
Infatti ho visto poche battute del secondo set. Al terzo sbadiglio, ho temuto per la mascella enzo
@ lucky (#4504036)
Senti, è opinione generale che la coppetta davis è di nessun valore. In fatti è da sempre snobbata o mal digerita dai grandi giocatori.
Ce l’hai il telecomando?
Cambia canale, magari un bel telequiz ti mette i brividi…
Tananai gia ti vedevo maluccio come Cantante.
Qui mi cadi ancora + giù,
con banalità e post scritti
come se ti fosse caduto il cel nel cesso 😉
Il + bello post del giorno.
anzi del mese..forse dell’anno
Un raggio di luce in mezzo agli sfigati che parlano di luoghi comuni e banali
fritti e rifritti
“Se è stato noioso allora guardate “La notte” di Antonioni” (cit.)
Dietro a chi?
Apprendo ora che Betta è stata rimandata a domani, se ho un po’ di fortuna nell’orario riuscirò a vederla.
@ JannikUberAlles (#4504064)
Molto noioso, dall’esito scontato! Non è certo per colpa di Sinner. In ogni gara ci
deve essere agonismo, lotta. Vedere la rinunzia della vittima sacrificale, non è un bel vedere. Però capisco chi si entusiasma, di solito è alle prime emozioni tennistiche. enzo
Mi ha fatto un favore doppio: prima vincendo e poi facendolo velocemente, ho avuto tutto il tempo comodamente per cenare ed ora mi preparo per uscire.
Stasera a Vienna hanno avvistato un UFO che pare sia atterrato fuori della Wiener Stadthalle.
Il marziano ha usato armi non convenzionali ma di feriti ci sono stati solo le palline…
Impressionante!
Se qualcuno osa definire il tennis del Divino come “noioso” forse dovrebbe iscriversi a qualche corso di ballo sudamericano 😀
Al solito noiosi gl’incontri di Sinner. Troppo forte rispetto agli altri. Diventano interessanti solo quando gioca contro Alcaraz. Speriamo che Cobolli non faccia la fine di Altmayer. Se gioca come oggi, qualcosa in più del tedesco la farà enzo
Ennesima vittoria per Sinner a casa propria. Non perché l’Austria sia casa sua. Perché il mondo intero lo è!
Ti riferisci a “fairplay”, giusto? Perchè “court” mi sembra più che appropriato
Per favore qualcuno spieghi ai vari Codacons, Bruno Vespa , Cazzullo
quanto puo’ valere per un tennista top la coppetta davis dopo che l’ha vinta lui da solo per due anni di fila.Parlano semplicemente per ignoranza nel senso che ignorano il reale valore della competizione come e’ strutturata oggi rispetto agli anni ottanta novanta.A questi ignoranti va spiegato che non e’ un addio alla competizione ma semplicemente un arrivederci, se la squadra dovesse andar male sicuramente vista la generosita’ del ragazzo, il prossimo anno sono certo che dara’ una mano a riconquistarla
Sapeva che Piper aveva impegni…
Lo Jannik Furioso lascia solo 4 punti sulla battuta e 19 in risposta al Feroce Saladino Altmaier (che salva però la testa).
Vespa è stato utile…
Allenamento finito, la panetteria Sinner per oggi solo bagel, i grissini sono venuti male.
Forza Jannik
Vespa dirà che vince facile perché gioca in casa
58 minuti di Jannik-Solo. Dovevano mettere la colonna sonora di Star Wars.
Modalità asfalto terminata
Un buon Sinner!
Di fretta. 59 minuti ahaha
Un’oretta di allenamento
Lo sapevo, l’affondo di Bruno Vespa ha turbato oltremodo Sinner, due games persi purtroppo!
Disastro Sinner.
Altmaier ha accusato pesantemente le polemiche sulla coppa Davis.
@ Italojeck (#4503997)
Non a tutti piace.
…ma che piacere guardare Sinner… che bellezza….
No in quella prossima data metterà Kouame.
Ahahahah. In realtà Jannik non sa neanche chi sia
Hai solo cambiato la data rispetto a 12 mesi fa 😀
Aspetto con ansia ottobre 2026 per il post su Fonseca numero 2 a fine 2027 🙂
Assatanato
E il nuovo campione di 1000 Vacherot ha vinto il primo con Fritz.
Mica male .
E il nuovo campione di 1000 Vacherot ha vinto il primo con Fritz.
Mica male .
Si perché è ovvio che se non ci sono lunghi infortuni o in momenti particolari o virus o crampi Jannik sarà n° 1.
6-0 senza apparente sforzo…Jannik pare quasi rilassato…non sara` proprio cosi` ma per il povero Altmaier sono cavoli amari.
Hehehehe!
22 minuti. Non è male
Piovono polpette a Vienna……
Ahahahah!
Vediamo se Jannik riesce a chiudere sotto l’ora di gioco.
Intanto Sinner profondamente turbato dal tweet di Vespa soffre e vince il primo set solo 6-0
Figurati se Diallo si metteva di traverso a FAA…
E Alcaraz dove lo metti? Al n° 3?.
Jannik è talmente incazzato che a farne le spese è il povero Altmaier, che non ne può niente…
FONSECA sarà n. 2 a fine 2026
E’ iniziata la modalità asfalto
Che mizzica succede: si è bloccato tutto su Now.
Arnaldi ho visto solo l’ultimo game, Cobolli e Berrettini nulla e Sinner temo che non riuscirò a vedere sino alla fine del match.
Speriamo basti il tempo a me, specifico: ho tempo fino alle 19:45 (minuto più minuto meno).
Mensik si ritira , Fonseca avanti. Oramai i ritiri sono quotidiani e molteplici. Si vede che ai giocatori va bene così, altrimenti si farebbero sentire
Oltretutto ha perfino sprecato 2 match-point proprio nel tie-break del 2° set!
Abbastanza sorprendente che un giocatore esperto come il russo si sia fatto impallinare nel tie-break…
Ma forse ho in mente quel top-5 che oggi non è più 🙁
@ piper (#4503853)
Basteranno
Ca..a in cuna, speravo che Danilo chiudesse in 2, ho tempo solo un paio d’ore per vedere Jannik.
La spiegazione più semplice è che abbia fatto degli esami e le sue preoccupazioni sia state risolte, aveva detto chiaramente che doveva fare dei controlli e che parlava solo di sensazioni, perché pensare subito che abbia mentito apposta?
A memoria dev’essere una delle rarissime volte che Kalinskaya vince una partita lottata e decisa sul filo di lana.
Di solito o vince nettamente o se si va in lotta perde quasi sempre.
Buon segnale per lei, anche se c’è da dire che negli ultimi mesi Shnaider è stata parecchio in crisi e di conseguenza la fiducia è quella che è.
Bravo Cobolli, non ho visto la partita quindi non so se è merito suo o se Machac si è battuto da solo come spesso gli capita, ma spero che Flavio sia un po’ in ripresa dopo gli ultimi risultati deludenti.
@ Sinnerissimo (#4503732)
anche a me ha molto stupito questa cosa… reputo de minaur una delle migliori persone del circuito, pertanto vista la sua preoccupazione lo ritenevo addirittura in dubbio per il master, e invece due giorni dopo era regolarmente in campo e peraltro sembrando in ottime condizioni fisiche.
Bene Cobbo e benissimo (ci vuole un extra per chi rientra) Matteo.
Aspetto Jannik, perché per lui io ci sarò…
… SEMPRE!
Daje teo!
Ma come
Mai De Minaur annuncia di avere l’anca distrutta e di rischiare un lungo stop e poi dopo due giorni saltella allegro a Vienna? Metodo malato immaginario alla Nole?
E intanto Matteone va.
Tutta la Davis passa il turno in maniera convincente.
Bellissima!
Humbert on fire
Cobolli bravissimo
Berrettini bravo per me passa il turno
In ottica finals :
Ruud è stanco morto oggi..
Lehecka ha lasciato le poche possibilità che aveva.
Diallo facci sognare
Humbert on fire
Cobolli bravissimo
Berrettini bravo per me passa il turno
In ottica finals :
Ruud è stanco morto oggi..
Lehecka ha lasciato le poche possibilità che aveva.
Diallo facci sognare
Mi fa ridere che sul fairplay corto si giochi dzumhur moutet,dovranno cambiare il nome del campo
Magari 4/5, sperando in Musetti al n. 3 🙂
Entrambi sembrano lontani dal livello di Sinner e Alcaraz, ma hanno ancora molti margini, soprattutto Fonseca è ancora agli albori della carriera. Mensik sembra già più delineato come giocatore. Mi sembra una versione migliore dell’attuale Fritz. Big server potentissimo ma con una fase difensiva non eccezionale data la stazza.
Oggi curiosità per Vacherot, almeno vedere se ha smaltito la sbornia per l’incredibile successo.
Ma il clou è Mensik-Fonseca, un antipasto di futuro altissimo livello.
Una Kalinskaya che ha capitalizzato al massimo.
Un paio di settimane fa la pagina dei live dei tornei asiatici usciva in tarda serata,ora quando molti match femminili sono conclusi.
Di conseguenza mi porto già su un match di domani.
Il caso giochereccio ci dà la possibilità di un’immediato confronto tra le due vincitrici della settimana scorsa,non ricordo sia successo in passato,in verità la Rybakina deve ancora superare la prova Tommasi, affrontando chi? proprio la Fernandez,che ha il vantaggio di averla superata e non sembra voler tirare i remi in barca, però quì è un caso anomalo,in quanto la Rybakina sarà motivata dal traguardo Finals, quindi un match tutto da scoprire,la Fernandez data molto alta dai bookmakers, di conseguenza per non sapere ne leggere,ne scrivete,ne fare un’autopsia,mi prendo un suo set.
Intanto la quota iniziale della Sonobe a 4.10 è ora a 3.35 e credo scenderà ulteriormente nelle prossime 15 ore.
@ Gaz (#4503426)
Sulla Mboko ti dò ragione: ha vinto un 1000, seppure con un po’ di fortuna (incontrare Rybakina e poi OSaka tenuto conto degli alti e bassi che le caratterizzano è certo meglio che incontrare Pegula e Gauff) ma è giovanissima ed è normale che subisca il contraccolpo della popolarità immediata. La Lys dal canto suo è molto sopravvalutata, mi pare la Kostyuk bis, ma con molta meno tigna.
La Noskova mi pare una certezza, è ancora molto giovane e già nelle 20, e nessuna gioca sempre bene, neppure la Swiatek…
A parte i nostri ragazzi, sarà molto interessante la partita di Mensik vs Fonseca…
…chi futuro #1 o #2 ??
La parola ai talent-scout di LT (*-^)
Un Gaz che ci ha visto giusto dai soli 5 minuti di Highlights dei rispettivi match di ieri di Mboko e Lys,date alla pari dai bookmakers e quota della canadese che era anche in salita da 1.85 a 2.10 per la preferenza degli scommettitori sulla tedesca.
Noskova si è riposata un po e questa settimana magari andava riconsiderata,non certo la settimana dopo Pechino e Wuhan.
Un noto incompetente,altro ossessionato dal sottoscritto,le due cose viaggiano quasi sempre parallele,poche settimane fa scriveva:
“Dopo le sorelle Fruhvirtova e Noskova si sta sgonfiando anche Mboko”
Innanzitutto le sorelle non si sono mai gonfiate,e lo avevo già leggermente intuito e scritto dopo averle viste al
Bonfiglio.
È vero che la Noskova si stava un po’ eclissando da quella finale contro Sabalenka avvenuta troppo presto,ma proprio la settimana dopo questo commento infelice ha raggiunto la finale a Pechino,per quanto riguarda la Mboko aveva perso solo 3 partite, parliamo di una ragazzina che attraverserà certamente ancora alti e bassi ma, definirla già sgonfiata vuol dire proprio non vedere l’ora di dire fesserie.