ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Vacherot sfiora l’impresa a Basilea contro Fritz. Elisabetta Cocciaretto rimandata a domani per la pioggia

22/10/2025 21:14 73 commenti
Taylor Fritz nella foto - Foto Getty Images
Taylor Fritz nella foto - Foto Getty Images

Dopo il trionfo a sorpresa nel Masters 1000 di Shanghai, Valentin Vacherot ha confermato di attraversare un momento straordinario. Il monegasco è andato vicinissimo a un’altra impresa nel primo turno dell’ATP 500 di Basilea, dove ha messo alle corde la testa di serie numero uno Taylor Fritz, cedendo solo dopo oltre due ore e mezza di battaglia con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-5.
Pur sconfitto, Vacherot ha dimostrato grande solidità e fiducia, confermando che la vittoria di Shanghai non è stata un caso. Fritz, con maggiore esperienza nei momenti chiave, è riuscito a salvarsi in extremis, evitando un’eliminazione che avrebbe scosso il tabellone.

SUI ATP 500 Basilea – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 14:00
Casper Ruud NOR vs Quentin Halys FRA
ATP Basel
Casper Ruud [4]
6
7
Quentin Halys
1
6
Vincitore: Ruud
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN vs Gabriel Diallo CAN

ATP Basel
Felix Auger-Aliassime [5]
6
7
Gabriel Diallo
2
5
Vincitore: Auger-Aliassime
Mostra dettagli

Taylor Fritz USA vs Valentin Vacherot MON (Non prima 18:00)

ATP Basel
Taylor Fritz [1]
4
7
7
Valentin Vacherot
6
6
5
Vincitore: Fritz
Mostra dettagli

Jakub Mensik CZE vs Joao Fonseca BRA

ATP Basel
Jakub Mensik [7]
0
Joao Fonseca
0
Vincitore: Fonseca per walkover
Mostra dettagli



IWB Court 1 – ore 12:00
Botic van de Zandschulp NED vs Jiri Lehecka CZE
ATP Basel
Botic van de Zandschulp
6
6
Jiri Lehecka [6]
2
2
Vincitore: van de Zandschulp
Mostra dettagli

Sebastian Korda USA vs Ugo Humbert FRA

ATP Basel
Sebastian Korda
3
4
Ugo Humbert
6
6
Vincitore: Humbert
Mostra dettagli

Rohan Bopanna IND / Ben Shelton USA vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

ATP Basel
Rohan Bopanna / Ben Shelton
7
6
10
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [4]
6
7
1
Vincitore: Bopanna / Shelton
Mostra dettagli

Christian Harrison USA / Evan King USA vs Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE

ATP Basel
Christian Harrison / Evan King [3]
6
7
9
Petr Nouza / Patrik Rikl
7
6
11
Vincitore: Nouza / Rikl
Mostra dettagli

Jenson Brooksby USA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

ATP Basel
Jenson Brooksby
7
4
5
Alejandro Davidovich Fokina [8]
6
6
7
Vincitore: Davidovich Fokina
Mostra dettagli





AUT ATP 500 Vienna – 1°-2° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:30
Alexei Popyrin AUS vs Matteo Berrettini ITA
ATP Vienna
Alexei Popyrin
6
3
Matteo Berrettini
7
6
Vincitore: Berrettini
Mostra dettagli

Daniil Medvedev RUS vs Nuno Borges POR

ATP Vienna
Daniil Medvedev [6]
6
6
6
Nuno Borges
4
7
2
Vincitore: Medvedev
Mostra dettagli

Jannik Sinner ITA vs Daniel Altmaier GER (Non prima 17:30)

ATP Vienna
Jannik Sinner [1]
6
6
Daniel Altmaier
0
2
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

Alex de Minaur AUS vs Filip Misolic AUT (Non prima 20:15)

ATP Vienna
Alex de Minaur [3]
6
6
Filip Misolic
4
4
Vincitore: de Minaur
Mostra dettagli



#glaubandich Court – ore 13:00
Tomas Machac CZE vs Flavio Cobolli ITA

ATP Vienna
Tomas Machac
6
2
Flavio Cobolli
7
6
Vincitore: Cobolli
Mostra dettagli

Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Alex Michelsen USA / John Peers AUS (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

ATP Vienna
Marcelo Melo / Alexander Zverev
3
1
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
6
6
Vincitore: Heliovaara / Patten
Mostra dettagli

Tallon Griekspoor NED vs Brandon Nakashima USA

ATP Vienna
Tallon Griekspoor
7
7
Brandon Nakashima
6
6
Vincitore: Griekspoor
Mostra dettagli



Fairplay Court – ore 13:00
Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

ATP Vienna
Fernando Romboli / John-Patrick Smith [1]
7
4
4
Constantin Frantzen / Robin Haase [2]
6
6
10
Vincitore: Frantzen / Haase
Mostra dettagli

Damir Dzumhur BIH vs Corentin Moutet FRA (Non prima 14:30)

ATP Vienna
Damir Dzumhur
3
0
Corentin Moutet
6
6
Vincitore: Moutet
Mostra dettagli

Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Francisco Cerundolo ARG / Camilo Ugo Carabelli ARG

ATP Vienna
Joe Salisbury / Neal Skupski [4]
4
7
10
Francisco Cerundolo / Camilo Ugo Carabelli
6
6
4
Vincitore: Salisbury / Skupski
Mostra dettagli

Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Flavio Cobolli ITA / Corentin Moutet FRA

ATP Vienna
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1]
2
6
10
Ariel Behar / Joran Vliegen
6
3
5
Vincitore: Arevalo / Pavic
Mostra dettagli





JPN WTA 500 Tokyo – 2° Turno – Cemento

Center Court – ore 03:30
McCartney Kessler USA vs (6) Linda Noskova CZE
WTA Tokyo
McCartney Kessler
7
3
4
Linda Noskova [6]
5
6
6
Vincitore: Noskova
Mostra dettagli

(9) Victoria Mboko CAN vs Eva Lys GER Non prima 04:30

WTA Tokyo
Victoria Mboko [9]
0
6
6
0
Eva Lys
0
1
1
0
Vincitore: Mboko
Mostra dettagli

(7) Diana Shnaider RUS vs Anna Kalinskaya RUS

WTA Tokyo
Diana Shnaider [7]
6
6
6
Anna Kalinskaya
7
2
7
Vincitore: Kalinskaya
Mostra dettagli

Maya Joint AUS vs (8) Karolina Muchova CZE Non prima 10:00

WTA Tokyo
Maya Joint
0
3
5
0
Karolina Muchova [8]
0
6
7
0
Vincitore: Muchova
Mostra dettagli



Indoor Court 5 – ore 04:00
(1) Ellen Perez AUS / (1) Taylor Townsend USA vs Storm Hunter AUS / Desirae Krawczyk USA
WTA Tokyo
Ellen Perez / Taylor Townsend [1]
0
6
6
0
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0
3
4
0
Vincitore: Perez / Townsend
Mostra dettagli

Nicole Melichar-Martinez USA / Yifan Xu CHN vs Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE

WTA Tokyo
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
0
6
6
0
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0
4
4
0
Vincitore: Melichar-Martinez / Xu
Mostra dettagli

Miyu Kato JPN / Makoto Ninomiya JPN vs Gabriela Dabrowski CAN / Sofia Kenin USA

WTA Tokyo
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
0
3
3
0
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
0
6
6
0
Vincitore: Dabrowski / Kenin
Mostra dettagli

(4) Timea Babos HUN / (4) Luisa Stefani BRA vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

WTA Tokyo
Timea Babos / Luisa Stefani [4]
6
4
10
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3
6
7
Vincitore: Babos / Stefani
Mostra dettagli





CHN WTA 250 Guangzhou – 2° Turno – Cemento

Center Court – ore 09:00
Camila Osorio COL vs (2) Ann Li USA
Il match deve ancora iniziare

Lulu Sun NZL vs Yafan Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

Xiyu Wang CHN vs Elisabetta Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare

Shuai Zhang CHN vs Veronika Erjavec SLO Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 09:00
Leolia Jeanjean FRA / Kristina Mladenovic FRA vs Katarzyna Piter POL / Janice Tjen INA Inizio 08:00
Il match deve ancora iniziare

(4) Emily Appleton GBR / (4) Qianhui Tang CHN vs Alexandra Eala PHI / Nadiia Kichenok UKR

Il match deve ancora iniziare

(1) Quinn Gleason USA / (1) Elena Pridankina RUS vs Camila Osorio COL / Yafan Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

73 commenti.

Az67 (Guest) 22-10-2025 23:32

Scritto da enzola barbera
Stavolta sono d accordo con Enzo. Io lo dico da un paio d anni ormai. Alex

Stavolta sono d accordo con Enzo. Io lo dico da un paio d anni ormai. Alex

 73
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzola barbera (Guest) 22-10-2025 22:50

@ JannikUberAlles (#4504279)

Infatti ho visto poche battute del secondo set. Al terzo sbadiglio, ho temuto per la mascella enzo

 72
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzola barbera (Guest) 22-10-2025 22:48

@ lucky (#4504036)

Senti, è opinione generale che la coppetta davis è di nessun valore. In fatti è da sempre snobbata o mal digerita dai grandi giocatori.

 71
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 22-10-2025 22:38

Scritto da enzola barbera
@ JannikUberAlles (#4504064)
Molto noioso, dall’esito scontato! Non è certo per colpa di Sinner. In ogni gara ci
deve essere agonismo, lotta. Vedere la rinunzia della vittima sacrificale, non è un bel vedere. Però capisco chi si entusiasma, di solito è alle prime emozioni tennistiche. enzo

Ce l’hai il telecomando?

Cambia canale, magari un bel telequiz ti mette i brividi…

 70
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
SGT76 22-10-2025 22:34

Scritto da tanimodi
FONSECA sarà n. 2 a fine 2026

Tananai gia ti vedevo maluccio come Cantante.
Qui mi cadi ancora + giù,
con banalità e post scritti
come se ti fosse caduto il cel nel cesso 😉

 69
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
SGT76 22-10-2025 22:31

Scritto da Ale Firenze
Lo sapevo, l’affondo di Bruno Vespa ha turbato oltremodo Sinner, due games persi purtroppo!
Disastro Sinner.

Il + bello post del giorno.
anzi del mese..forse dell’anno

Un raggio di luce in mezzo agli sfigati che parlano di luoghi comuni e banali
fritti e rifritti

 68
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 22-10-2025 21:49

Scritto da JannikUberAlles
Stasera a Vienna hanno avvistato un UFO che pare sia atterrato fuori della Wiener Stadthalle.
Il marziano ha usato armi non convenzionali ma di feriti ci sono stati solo le palline…
Impressionante!
Se qualcuno osa definire il tennis del Divino come “noioso” forse dovrebbe iscriversi a qualche corso di ballo sudamericano

"Se è stato noioso allora guardate "La notte" di Antonioni" (cit.)

 67
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 22-10-2025 20:08

Scritto da tanimodi
FONSECA sarà n. 2 a fine 2026

Dietro a chi?

 66
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 22-10-2025 19:58

Apprendo ora che Betta è stata rimandata a domani, se ho un po' di fortuna nell'orario riuscirò a vederla.

 65
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
enzola barbera (Guest) 22-10-2025 19:56

@ JannikUberAlles (#4504064)

Molto noioso, dall’esito scontato! Non è certo per colpa di Sinner. In ogni gara ci
deve essere agonismo, lotta. Vedere la rinunzia della vittima sacrificale, non è un bel vedere. Però capisco chi si entusiasma, di solito è alle prime emozioni tennistiche. enzo

 64
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 22-10-2025 19:56

Scritto da Moi

Scritto da max91
Di fretta. 59 minuti ahaha

Sapeva che Piper aveva impegni…

Mi ha fatto un favore doppio: prima vincendo e poi facendolo velocemente, ho avuto tutto il tempo comodamente per cenare ed ora mi preparo per uscire.

 63
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 22-10-2025 19:34

Stasera a Vienna hanno avvistato un UFO che pare sia atterrato fuori della Wiener Stadthalle.

Il marziano ha usato armi non convenzionali ma di feriti ci sono stati solo le palline…

Impressionante!

Se qualcuno osa definire il tennis del Divino come “noioso” forse dovrebbe iscriversi a qualche corso di ballo sudamericano 😀

 62
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: maverikkk, Marco M., Carota Senior
enzola barbera (Guest) 22-10-2025 19:29

Al solito noiosi gl'incontri di Sinner. Troppo forte rispetto agli altri. Diventano interessanti solo quando gioca contro Alcaraz. Speriamo che Cobolli non faccia la fine di Altmayer. Se gioca come oggi, qualcosa in più del tedesco la farà enzo

 61
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., JannikUberAlles
Renzo net (Guest) 22-10-2025 19:27

Ennesima vittoria per Sinner a casa propria. Non perché l'Austria sia casa sua. Perché il mondo intero lo è!

 60
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Giampi
Al9000 22-10-2025 19:26

Scritto da Silvio

Scritto da Djidji
Mi fa ridere che sul fairplay court si giochi dzumhur moutet, dovranno cambiare il nome del campo

Bellissima!

Ti riferisci a "fairplay", giusto? Perchè "court" mi sembra più che appropriato

 59
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
lucky (Guest) 22-10-2025 19:25

Per favore qualcuno spieghi ai vari Codacons, Bruno Vespa , Cazzullo
quanto puo’ valere per un tennista top la coppetta davis dopo che l’ha vinta lui da solo per due anni di fila.Parlano semplicemente per ignoranza nel senso che ignorano il reale valore della competizione come e’ strutturata oggi rispetto agli anni ottanta novanta.A questi ignoranti va spiegato che non e’ un addio alla competizione ma semplicemente un arrivederci, se la squadra dovesse andar male sicuramente vista la generosita’ del ragazzo, il prossimo anno sono certo che dara’ una mano a riconquistarla

 58
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Rovescio al tramonto, Al9000, JannikUberAlles
Moi (Guest) 22-10-2025 19:21

Scritto da max91
Di fretta. 59 minuti ahaha

Sapeva che Piper aveva impegni…

 57
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Al9000, JannikUberAlles, Marco M., il capitano
walden 22-10-2025 19:21

Lo Jannik Furioso lascia solo 4 punti sulla battuta e 19 in risposta al Feroce Saladino Altmaier (che salva però la testa).
Vespa è stato utile…
Vespa è stato utile…

 56
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carota Senior, Marco M.
Carota Senior 22-10-2025 19:21

Allenamento finito, la panetteria Sinner per oggi solo bagel, i grissini sono venuti male.
Forza Jannik
Forza Jannik

 55
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Marco M., il capitano
flaubert (Guest) 22-10-2025 19:20

Scritto da Maurantonio
Intanto Sinner profondamente turbato dal tweet di Vespa soffre e vince il primo set solo 6-0

Vespa dirà che vince facile perché gioca in casa

 54
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Kenobi 22-10-2025 19:20

58 minuti di Jannik-Solo. Dovevano mettere la colonna sonora di Star Wars.

 53
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian
Aio051174 22-10-2025 19:19

Modalità asfalto terminata

 52
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 22-10-2025 19:18

Un buon Sinner!

 51
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Marco M., il capitano
max91 (Guest) 22-10-2025 19:18

Di fretta. 59 minuti ahaha

 50
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Setrakian, Marco M., il capitano
Urcaz! (Guest) 22-10-2025 19:18

Un'oretta di allenamento

 49
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ale Firenze (Guest) 22-10-2025 19:18

Lo sapevo, l'affondo di Bruno Vespa ha turbato oltremodo Sinner, due games persi purtroppo!
Disastro Sinner.
Disastro Sinner.

 48
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian, Giampi, il capitano, SGT76, Marco M.
Rovescio al tramonto 22-10-2025 19:14

Altmaier ha accusato pesantemente le polemiche sulla coppa Davis.

 47
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Giampi
piper 22-10-2025 19:14

@ Italojeck (#4503997)

Non a tutti piace.

 46
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italojeck (Guest) 22-10-2025 19:12

…ma che piacere guardare Sinner… che bellezza….

 45
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
piper 22-10-2025 19:09

Scritto da Marco M.

Scritto da tanimodi
FONSECA sarà n. 2 a fine 2026

Hai solo cambiato la data rispetto a 12 mesi fa
Aspetto con ansia ottobre 2026 per il post su Fonseca numero 2 a fine 2027

No in quella prossima data metterà Kouame.

 44
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., il capitano
Paul440 (Guest) 22-10-2025 19:08

Scritto da Maurantonio
Intanto Sinner profondamente turbato dal tweet di Vespa soffre e vince il primo set solo 6-0

Ahahahah. In realtà Jannik non sa neanche chi sia

 43
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Marco M. 22-10-2025 19:06

Scritto da tanimodi
FONSECA sarà n. 2 a fine 2026

Hai solo cambiato la data rispetto a 12 mesi fa 😀
Aspetto con ansia ottobre 2026 per il post su Fonseca numero 2 a fine 2027 🙂

 42
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, Carota Senior, Scolaretto, il capitano
io (Guest) 22-10-2025 19:00

Assatanato

 41
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Aio051174 22-10-2025 18:59

E il nuovo campione di 1000 Vacherot ha vinto il primo con Fritz.
Mica male .
Mica male .

 40
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Aio051174 22-10-2025 18:59

E il nuovo campione di 1000 Vacherot ha vinto il primo con Fritz.
Mica male .

 39
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 22-10-2025 18:49

Scritto da Massi

Scritto da piper

Scritto da tanimodi
FONSECA sarà n. 2 a fine 2026

E Alcaraz dove lo metti? Al n° 3?.

Hehehehe!

Si perché è ovvio che se non ci sono lunghi infortuni o in momenti particolari o virus o crampi Jannik sarà n° 1.

 38
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174, walden
maverikkk 22-10-2025 18:44

6-0 senza apparente sforzo…Jannik pare quasi rilassato…non sara` proprio cosi` ma per il povero Altmaier sono cavoli amari.

 37
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., il capitano
Massi 22-10-2025 18:44

Scritto da piper

Scritto da tanimodi
FONSECA sarà n. 2 a fine 2026

E Alcaraz dove lo metti? Al n° 3?.

Hehehehe!

 36
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., il capitano
Jack (Guest) 22-10-2025 18:44

22 minuti. Non è male

 35
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sudtyrol (Guest) 22-10-2025 18:43

Piovono polpette a Vienna……

 34
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
Massi 22-10-2025 18:43

Scritto da tanimodi
FONSECA sarà n. 2 a fine 2026

Ahahahah!

 33
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., il capitano
piper 22-10-2025 18:42

Vediamo se Jannik riesce a chiudere sotto l'ora di gioco.

 32
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Maurantonio 22-10-2025 18:42

Intanto Sinner profondamente turbato dal tweet di Vespa soffre e vince il primo set solo 6-0

 31
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carota Senior, Scolaretto, Al9000
walden 22-10-2025 18:41

Scritto da Aio051174
Humbert on fire
Cobolli bravissimo
Berrettini bravo per me passa il turno
In ottica finals :
Ruud è stanco morto oggi..
Lehecka ha lasciato le poche possibilità che aveva.
Diallo facci sognare

Figurati se Diallo si metteva di traverso a FAA…

 30
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174, Marco M.
piper 22-10-2025 18:39

Scritto da tanimodi
FONSECA sarà n. 2 a fine 2026

E Alcaraz dove lo metti? Al n° 3?.

 29
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., il capitano
walden 22-10-2025 18:39

Jannik è talmente incazzato che a farne le spese è il povero Altmaier, che non ne può niente…

 28
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carota Senior, Inox
tanimodi 22-10-2025 18:33

FONSECA sarà n. 2 a fine 2026

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aio051174 22-10-2025 18:29

E' iniziata la modalità asfalto

 26
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Al9000
piper 22-10-2025 18:18

Che mizzica succede: si è bloccato tutto su Now.

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 22-10-2025 18:17

Arnaldi ho visto solo l'ultimo game, Cobolli e Berrettini nulla e Sinner temo che non riuscirò a vedere sino alla fine del match.

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 22-10-2025 18:12

Scritto da Intenditore
@ piper (#4503853)
Basteranno

Speriamo basti il tempo a me, specifico: ho tempo fino alle 19:45 (minuto più minuto meno).

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ospite1 (Guest) 22-10-2025 18:08

Mensik si ritira , Fonseca avanti. Oramai i ritiri sono quotidiani e molteplici. Si vede che ai giocatori va bene così, altrimenti si farebbero sentire

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 22-10-2025 17:56

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da piper
Ca..a in cuna, speravo che Danilo chiudesse in 2, ho tempo solo un paio d’ore per vedere Jannik.

Abbastanza sorprendente che un giocatore esperto come il russo si sia fatto impallinare nel tie-break…
Ma forse ho in mente quel top-5 che oggi non è più

Oltretutto ha perfino sprecato 2 match-point proprio nel tie-break del 2° set!

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 22-10-2025 17:50

Scritto da piper
Ca..a in cuna, speravo che Danilo chiudesse in 2, ho tempo solo un paio d’ore per vedere Jannik.

Abbastanza sorprendente che un giocatore esperto come il russo si sia fatto impallinare nel tie-break…
Ma forse ho in mente quel top-5 che oggi non è più 🙁

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Intenditore (Guest) 22-10-2025 17:46

@ piper (#4503853)

Basteranno

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 22-10-2025 17:29

Ca..a in cuna, speravo che Danilo chiudesse in 2, ho tempo solo un paio d'ore per vedere Jannik.

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Casual 22-10-2025 17:21

Scritto da Giallo Naso
@ Sinnerissimo (#4503732)
anche a me ha molto stupito questa cosa… reputo de minaur una delle migliori persone del circuito, pertanto vista la sua preoccupazione lo ritenevo addirittura in dubbio per il master, e invece due giorni dopo era regolarmente in campo e peraltro sembrando in ottime condizioni fisiche.

La spiegazione più semplice è che abbia fatto degli esami e le sue preoccupazioni sia state risolte, aveva detto chiaramente che doveva fare dei controlli e che parlava solo di sensazioni, perché pensare subito che abbia mentito apposta?

 17
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone
Maxiclimb (Guest)

A memoria dev’essere una delle rarissime volte che Kalinskaya vince una partita lottata e decisa sul filo di lana.
Di solito o vince nettamente o se si va in lotta perde quasi sempre.
Buon segnale per lei, anche se c’è da dire che negli ultimi mesi Shnaider è stata parecchio in crisi e di conseguenza la fiducia è quella che è.

Bravo Cobolli, non ho visto la partita quindi non so se è merito suo o se Machac si è battuto da solo come spesso gli capita, ma spero che Flavio sia un po’ in ripresa dopo gli ultimi risultati deludenti.

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giallo Naso (Guest) 22-10-2025 16:02

@ Sinnerissimo (#4503732)

anche a me ha molto stupito questa cosa… reputo de minaur una delle migliori persone del circuito, pertanto vista la sua preoccupazione lo ritenevo addirittura in dubbio per il master, e invece due giorni dopo era regolarmente in campo e peraltro sembrando in ottime condizioni fisiche.

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
JannikUberAlles 22-10-2025 15:35

Bene Cobbo e benissimo (ci vuole un extra per chi rientra) Matteo.

Aspetto Jannik, perché per lui io ci sarò…

… SEMPRE!

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Vasco90 22-10-2025 15:21

Daje teo!

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sinnerissimo (Guest) 22-10-2025 15:21

Ma come
Mai De Minaur annuncia di avere l’anca distrutta e di rischiare un lungo stop e poi dopo due giorni saltella allegro a Vienna? Metodo malato immaginario alla Nole?

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Silvio (Guest) 22-10-2025 15:17

E intanto Matteone va.
Tutta la Davis passa il turno in maniera convincente.

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Silvio (Guest) 22-10-2025 15:13

Scritto da Djidji
Mi fa ridere che sul fairplay court si giochi dzumhur moutet, dovranno cambiare il nome del campo

Bellissima!

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Aio051174 22-10-2025 15:03

Humbert on fire
Cobolli bravissimo
Berrettini bravo per me passa il turno
In ottica finals :
Ruud è stanco morto oggi..
Lehecka ha lasciato le poche possibilità che aveva.
Diallo facci sognare

 9
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Marco M.
Djidji (Guest) 22-10-2025 14:00

Mi fa ridere che sul fairplay corto si giochi dzumhur moutet,dovranno cambiare il nome del campo

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
zedarioz 22-10-2025 12:00

Scritto da JannikUberAlles
A parte i nostri ragazzi, sarà molto interessante la partita di Mensik vs Fonseca…
…chi futuro #1 o #2 ??
La parola ai talent-scout di LT (*-^)

Magari 4/5, sperando in Musetti al n. 3 🙂
Entrambi sembrano lontani dal livello di Sinner e Alcaraz, ma hanno ancora molti margini, soprattutto Fonseca è ancora agli albori della carriera. Mensik sembra già più delineato come giocatore. Mi sembra una versione migliore dell’attuale Fritz. Big server potentissimo ma con una fase difensiva non eccezionale data la stazza.

 6
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174, Vasco90
zedarioz 22-10-2025 11:57

Oggi curiosità per Vacherot, almeno vedere se ha smaltito la sbornia per l’incredibile successo.
Ma il clou è Mensik-Fonseca, un antipasto di futuro altissimo livello.

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Gaz (Guest) 22-10-2025 11:08

Una Kalinskaya che ha capitalizzato al massimo.
Un paio di settimane fa la pagina dei live dei tornei asiatici usciva in tarda serata,ora quando molti match femminili sono conclusi.
Di conseguenza mi porto già su un match di domani.
Il caso giochereccio ci dà la possibilità di un’immediato confronto tra le due vincitrici della settimana scorsa,non ricordo sia successo in passato,in verità la Rybakina deve ancora superare la prova Tommasi, affrontando chi? proprio la Fernandez,che ha il vantaggio di averla superata e non sembra voler tirare i remi in barca, però quì è un caso anomalo,in quanto la Rybakina sarà motivata dal traguardo Finals, quindi un match tutto da scoprire,la Fernandez data molto alta dai bookmakers, di conseguenza per non sapere ne leggere,ne scrivete,ne fare un’autopsia,mi prendo un suo set.
Intanto la quota iniziale della Sonobe a 4.10 è ora a 3.35 e credo scenderà ulteriormente nelle prossime 15 ore.

 4
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Vasco90
Dr House (Guest) 22-10-2025 09:23

@ Gaz (#4503426)

Sulla Mboko ti dò ragione: ha vinto un 1000, seppure con un po’ di fortuna (incontrare Rybakina e poi OSaka tenuto conto degli alti e bassi che le caratterizzano è certo meglio che incontrare Pegula e Gauff) ma è giovanissima ed è normale che subisca il contraccolpo della popolarità immediata. La Lys dal canto suo è molto sopravvalutata, mi pare la Kostyuk bis, ma con molta meno tigna.
La Noskova mi pare una certezza, è ancora molto giovane e già nelle 20, e nessuna gioca sempre bene, neppure la Swiatek…

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
JannikUberAlles 22-10-2025 09:01

A parte i nostri ragazzi, sarà molto interessante la partita di Mensik vs Fonseca…

…chi futuro #1 o #2 ??

La parola ai talent-scout di LT (*-^)

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Vasco90
Gaz (Guest) 22-10-2025 08:52

Un Gaz che ci ha visto giusto dai soli 5 minuti di Highlights dei rispettivi match di ieri di Mboko e Lys,date alla pari dai bookmakers e quota della canadese che era anche in salita da 1.85 a 2.10 per la preferenza degli scommettitori sulla tedesca.
Noskova si è riposata un po e questa settimana magari andava riconsiderata,non certo la settimana dopo Pechino e Wuhan.
Un noto incompetente,altro ossessionato dal sottoscritto,le due cose viaggiano quasi sempre parallele,poche settimane fa scriveva:
“Dopo le sorelle Fruhvirtova e Noskova si sta sgonfiando anche Mboko”
Innanzitutto le sorelle non si sono mai gonfiate,e lo avevo già leggermente intuito e scritto dopo averle viste al
Bonfiglio.
È vero che la Noskova si stava un po’ eclissando da quella finale contro Sabalenka avvenuta troppo presto,ma proprio la settimana dopo questo commento infelice ha raggiunto la finale a Pechino,per quanto riguarda la Mboko aveva perso solo 3 partite, parliamo di una ragazzina che attraverserà certamente ancora alti e bassi ma, definirla già sgonfiata vuol dire proprio non vedere l’ora di dire fesserie.

 1
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Vasco90