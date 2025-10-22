ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Vacherot sfiora l’impresa a Basilea contro Fritz. Elisabetta Cocciaretto rimandata a domani per la pioggia

Dopo il trionfo a sorpresa nel Masters 1000 di Shanghai, Valentin Vacherot ha confermato di attraversare un momento straordinario. Il monegasco è andato vicinissimo a un’altra impresa nel primo turno dell’ATP 500 di Basilea, dove ha messo alle corde la testa di serie numero uno Taylor Fritz, cedendo solo dopo oltre due ore e mezza di battaglia con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-5.

Pur sconfitto, Vacherot ha dimostrato grande solidità e fiducia, confermando che la vittoria di Shanghai non è stata un caso. Fritz, con maggiore esperienza nei momenti chiave, è riuscito a salvarsi in extremis, evitando un’eliminazione che avrebbe scosso il tabellone.

ATP 500 Basilea – 1° Turno – Cemento (al coperto)

ATP Basel Casper Ruud [4] Casper Ruud [4] 6 7 Quentin Halys Quentin Halys 1 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 C. Ruud 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Q. Halys 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-4 → 4-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 Q. Halys 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 Q. Halys 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 3-1 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 Q. Halys 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Casper Ruudvs Quentin Halys

Felix Auger-Aliassime vs Gabriel Diallo



ATP Basel Felix Auger-Aliassime [5] Felix Auger-Aliassime [5] 6 7 Gabriel Diallo Gabriel Diallo 2 5 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 1-1 G. Diallo 0-15 df 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A df 4-2 → 5-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 df 3-2 → 4-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Taylor Fritz vs Valentin Vacherot (Non prima 18:00)



ATP Basel Taylor Fritz [1] Taylor Fritz [1] 4 7 7 Valentin Vacherot Valentin Vacherot 6 6 5 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 V. Vacherot 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 V. Vacherot 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 V. Vacherot 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 2-1 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6*-4 ace 6-6 → 7-6 T. Fritz 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-6 → 6-6 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-4 → 5-5 V. Vacherot 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 V. Vacherot 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 3-3 → 4-3 T. Fritz 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 0-1 → 1-1 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 V. Vacherot 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 T. Fritz 15-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Vacherot 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Fritz 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 2-1 → 2-2 V. Vacherot 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Jakub Mensik vs Joao Fonseca



ATP Basel Jakub Mensik [7] Jakub Mensik [7] 0 Joao Fonseca Joao Fonseca 0 Vincitore: Fonseca per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

ATP Basel Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 6 6 Jiri Lehecka [6] Jiri Lehecka [6] 2 2 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 6-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-1 → 4-1 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-2 → 6-2 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Botic van de Zandschulpvs Jiri Lehecka

Sebastian Korda vs Ugo Humbert



ATP Basel Sebastian Korda Sebastian Korda 3 4 Ugo Humbert Ugo Humbert 6 6 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 S. Korda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Korda 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 S. Korda 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 S. Korda 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Rohan Bopanna / Ben Shelton vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin



ATP Basel Rohan Bopanna / Ben Shelton Rohan Bopanna / Ben Shelton 7 6 10 Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [4] Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [4] 6 7 1 Vincitore: Bopanna / Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-1 R. Bopanna / Shelton 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 7-1 8-1 9-1 ace 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 6-5 → 6-6 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 5-5 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Shelton 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Bopanna / Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Shelton 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-6 → 6-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Bopanna / Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 R. Bopanna / Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Bopanna / Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 2-1 → 2-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0

Christian Harrison / Evan King vs Petr Nouza / Patrik Rikl



ATP Basel Christian Harrison / Evan King [3] Christian Harrison / Evan King [3] 6 7 9 Petr Nouza / Patrik Rikl Petr Nouza / Patrik Rikl 7 6 11 Vincitore: Nouza / Rikl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 C. Harrison / King 0-1 0-2 ace 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 ace 5-3 5-4 5-5 5-6 6-6 6-7 6-8 ace 7-8 8-8 9-8 9-9 9-10 ace 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 C. Harrison / King 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 P. Nouza / Rikl 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 C. Harrison / King 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Harrison / King 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-3 → 3-3 P. Nouza / Rikl 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 C. Harrison / King 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Harrison / King 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Harrison / King 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-5 → 6-5 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 C. Harrison / King 15-0 30-0 30-15 30-30 4-4 → 5-4 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 C. Harrison / King 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 4-3 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Harrison / King 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Nouza / Rikl 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Harrison / King 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Nouza / Rikl 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Harrison / King 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jenson Brooksby vs Alejandro Davidovich Fokina



ATP Basel Jenson Brooksby Jenson Brooksby 7 4 5 Alejandro Davidovich Fokina [8] Alejandro Davidovich Fokina [8] 6 6 7 Vincitore: Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Brooksby 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Brooksby 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Brooksby 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP 500 Vienna – 1°-2° Turno – Cemento (al coperto)

ATP Vienna Alexei Popyrin Alexei Popyrin 6 3 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* df 6-6 → 6-7 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Popyrin 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Alexei Popyrinvs Matteo Berrettini

Daniil Medvedev vs Nuno Borges



ATP Vienna Daniil Medvedev [6] Daniil Medvedev [6] 6 6 6 Nuno Borges Nuno Borges 4 7 2 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 6-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-1 → 5-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 N. Borges 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-0 → 4-1 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 3-0 → 4-0 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 N. Borges 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 ace 5-4* 5-5* 6*-5 df 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 df 6-6 → 6-7 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Borges 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Medvedev 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 30-0 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Borges 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Borges 0-15 5-4 → 6-4 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 4-4 → 5-4 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Jannik Sinner vs Daniel Altmaier (Non prima 17:30)



ATP Vienna Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 0 2 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 5-1 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-0 → 6-0 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 4-0 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Alex de Minaur vs Filip Misolic (Non prima 20:15)



ATP Vienna Alex de Minaur [3] Alex de Minaur [3] 6 6 Filip Misolic Filip Misolic 4 4 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 F. Misolic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 F. Misolic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Misolic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 6-4 F. Misolic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 1-0

#glaubandich Court – ore 13:00

Tomas Machac vs Flavio Cobolli



ATP Vienna Tomas Machac Tomas Machac 6 2 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 7 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 T. Machac 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-3 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Machac 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 3-4* 3-5* ace 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 ace 6-6 → 6-7 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Alex Michelsen / John Peers (Non prima 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Harri Heliovaara / Henry Patten



ATP Vienna Marcelo Melo / Alexander Zverev Marcelo Melo / Alexander Zverev 3 1 Harri Heliovaara / Henry Patten [3] Harri Heliovaara / Henry Patten [3] 6 6 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 1-5 → 1-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 M. Melo / Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 3-5 → 3-6 M. Melo / Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-4 → 2-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Tallon Griekspoor vs Brandon Nakashima



ATP Vienna Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 7 7 Brandon Nakashima Brandon Nakashima 6 6 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-4 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 T. Griekspoor 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 ace 6-6 → 7-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1

Fairplay Court – ore 13:00

Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Constantin Frantzen / Robin Haase



ATP Vienna Fernando Romboli / John-Patrick Smith [1] Fernando Romboli / John-Patrick Smith [1] 7 4 4 Constantin Frantzen / Robin Haase [2] Constantin Frantzen / Robin Haase [2] 6 6 10 Vincitore: Frantzen / Haase Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 C. Frantzen / Haase 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 6-2 6-3 6-4 7-4 8-4 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 4-6 F. Romboli / Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Romboli / Smith 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 F. Romboli / Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 F. Romboli / Smith 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Romboli / Smith 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-3 → 3-4 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Romboli / Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

Damir Dzumhur vs Corentin Moutet (Non prima 14:30)



ATP Vienna Damir Dzumhur Damir Dzumhur 3 0 Corentin Moutet Corentin Moutet 6 6 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Dzumhur 0-30 0-40 0-5 → 0-6 C. Moutet 30-0 40-0 0-4 → 0-5 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 30-40 0-3 → 0-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 2-3 → 2-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Moutet 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-40 0-0 → 0-1

Joe Salisbury / Neal Skupski vs Francisco Cerundolo / Camilo Ugo Carabelli



ATP Vienna Joe Salisbury / Neal Skupski [4] Joe Salisbury / Neal Skupski [4] 4 7 10 Francisco Cerundolo / Camilo Ugo Carabelli Francisco Cerundolo / Camilo Ugo Carabelli 6 6 4 Vincitore: Salisbury / Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 J. Salisbury / Skupski 1-0 2-0 ace 3-0 4-0 4-1 ace 4-2 5-2 6-2 df 6-3 7-3 7-4 8-4 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Cerundolo / Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Cerundolo / Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 5-4 → 5-5 J. Salisbury / Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Cerundolo / Ugo Carabelli 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 F. Cerundolo / Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 J. Salisbury / Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 2-2 → 3-2 F. Cerundolo / Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 2-1 → 2-2 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Cerundolo / Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cerundolo / Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 F. Cerundolo / Ugo Carabelli 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 3-4 F. Cerundolo / Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 F. Cerundolo / Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 F. Cerundolo / Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Salisbury / Skupski 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Flavio Cobolli / Corentin Moutet



ATP Vienna Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] 2 6 10 Ariel Behar / Joran Vliegen Ariel Behar / Joran Vliegen 6 3 5 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

WTA 500 Tokyo – 2° Turno – Cemento

WTA Tokyo McCartney Kessler McCartney Kessler 7 3 4 Linda Noskova [6] Linda Noskova [6] 5 6 6 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 McCartney Kessler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 McCartney Kessler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 McCartney Kessler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 McCartney Kessler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 McCartney Kessler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 McCartney Kessler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

McCartney Kesslervs (6) Linda Noskova

(9) Victoria Mboko vs Eva Lys Non prima 04:30



WTA Tokyo Victoria Mboko [9] • Victoria Mboko [9] 0 6 6 0 Eva Lys Eva Lys 0 1 1 0 Vincitore: Mboko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Victoria Mboko 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(7) Diana Shnaider vs Anna Kalinskaya



WTA Tokyo Diana Shnaider [7] Diana Shnaider [7] 6 6 6 Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 7 2 7 Vincitore: Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 3*-4 3-5* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Anna Kalinskaya 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 1*-3 1*-4 2-4* 3-4* 3*-5 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Diana Shnaider 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Maya Joint vs (8) Karolina Muchova Non prima 10:00



WTA Tokyo Maya Joint • Maya Joint 0 3 5 0 Karolina Muchova [8] Karolina Muchova [8] 0 6 7 0 Vincitore: Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maya Joint 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Maya Joint 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Maya Joint 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Maya Joint 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Maya Joint 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Maya Joint 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Maya Joint 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Maya Joint 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Karolina Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA Tokyo Ellen Perez / Taylor Townsend [1] • Ellen Perez / Taylor Townsend [1] 0 6 6 0 Storm Hunter / Desirae Krawczyk Storm Hunter / Desirae Krawczyk 0 3 4 0 Vincitore: Perez / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ellen Perez / Taylor Townsend 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ellen Perez / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-30 1-2 → 2-2 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Ellen Perez / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(1) Ellen Perez/ (1) Taylor Townsendvs Storm Hunter/ Desirae Krawczyk

Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu



WTA Tokyo Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu • Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 0 6 6 0 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0 4 4 0 Vincitore: Melichar-Martinez / Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Miyu Kato / Makoto Ninomiya vs Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin



WTA Tokyo Miyu Kato / Makoto Ninomiya Miyu Kato / Makoto Ninomiya 0 3 3 0 Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin 0 6 6 0 Vincitore: Dabrowski / Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Miyu Kato / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 Miyu Kato / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Miyu Kato / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Miyu Kato / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Miyu Kato / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Miyu Kato / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Miyu Kato / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Miyu Kato / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Miyu Kato / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(4) Timea Babos / (4) Luisa Stefani vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls



WTA Tokyo Timea Babos / Luisa Stefani [4] Timea Babos / Luisa Stefani [4] 6 4 10 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 3 6 7 Vincitore: Babos / Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 Timea Babos / Luisa Stefani 1-0 Timea Babos / Luisa Stefani 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA 250 Guangzhou – 2° Turno – Cemento

Il match deve ancora iniziare

Camila Osoriovs (2) Ann Li

Lulu Sun vs Yafan Wang



Il match deve ancora iniziare

Xiyu Wang vs Elisabetta Cocciaretto



Il match deve ancora iniziare

Shuai Zhang vs Veronika Erjavec Non prima 12:00



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Leolia Jeanjean/ Kristina Mladenovicvs Katarzyna Piter/ Janice Tjen

(4) Emily Appleton / (4) Qianhui Tang vs Alexandra Eala / Nadiia Kichenok



Il match deve ancora iniziare

(1) Quinn Gleason / (1) Elena Pridankina vs Camila Osorio / Yafan Wang



Il match deve ancora iniziare