Fonseca spiega l’assenza dall’Asia: “Avevo un’infezione, ma ora sono pronto per Bruxelles”

L’assenza di Joao Fonseca dai tornei della tournée asiatica aveva sorpreso molti appassionati, soprattutto considerando il momento di crescita del giovane talento brasiliano, ormai stabilmente tra le promesse più interessanti del circuito ATP. Alla vigilia del torneo ATP 250 di Bruxelles 2025, dove sarà uno dei protagonisti più attesi, il 18enne di Rio de Janeiro ha chiarito i motivi della sua pausa forzata.

“Stavo lottando contro una sinusite e, insieme al mio team, abbiamo preferito essere prudenti. Volevamo recuperare bene per arrivare al 100% alla stagione indoor europea. Ora mi sento completamente ristabilito e ho tanta voglia di mostrare il mio miglior tennis qui a Bruxelles,” ha spiegato Fonseca in conferenza stampa.

In un’intervista esclusiva a ESPN Brasil, il giovane brasiliano ha poi aggiunto un dettaglio in più: “Ho contratto un’infezione batterica che mi ha costretto a fermarmi. È stata una decisione difficile, ma necessaria per non compromettere il resto della stagione.”

Completamente ristabilito, Fonseca si prepara ora per il debutto nel torneo belga, dove affronterà Botic Van de Zandschulp al primo turno. Una sfida impegnativa, ma anche un’occasione importante per testare la sua condizione fisica e continuare a inseguire l’obiettivo di chiudere l’anno tra i primi 50 del mondo.

Determinato e consapevole, Joao Fonseca torna in campo con una promessa: “Ho imparato che ascoltare il proprio corpo è fondamentale. Adesso sto bene e voglio riprendere da dove avevo lasciato.”





Marco Rossi