Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 14. Oggi è il giorno delle semifinali maschili. LIVE Arnaldi vs Cobolli (LIVE)

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Roland Garros
Parigi, Francia · 5 Giugno 2026
|☁
|
12°C
Prevalentemente nuvoloso, poi schiarite · Picco 21°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, schiarite nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Giugno
|
09:00
☁
14°
|
10:00
☁
15°
|
11:00
☁
16°
|
12:00
☁
17°
|
13:00
⛅
17°
|
14:00
⛅
18°
|
15:00
⛅
19°
|
16:00
⛅
19°
|
17:00
⛅
20°
|
18:00
⛅
20°
✅ Condizioni favorevoli: nessuna pioggia indicata nelle ore principali
🎾 Programma del giorno — 5 Giugno
|
|
🎾
|
Roland Garros · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
|
RG SF
☁ Nuvoloso
⛅ Schiarite
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 14:30
Jakub Mensik vs Alexander Zverev
Il match deve ancora iniziare
Loading ...
Matteo Arnaldi vs Flavio Cobolli (19:00)
Il match deve ancora iniziare
Loading ...
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Ksenia Chasteau
vs Xiaohui Li
GS Roland Garros
Ksenia Chasteau
6
6
Xiaohui Li [2]
3
1
Vincitore: Ksenia Chasteau
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ksenia Chasteau
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Xiaohui Li
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Ksenia Chasteau
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Xiaohui Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ksenia Chasteau
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Xiaohui Li
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Ksenia Chasteau
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Xiaohui Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Henri Leconte / Alizé Cornet vs Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
GS Roland Garros
Henri Leconte / AlizÃ© Cornet
7
Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
6
Vincitore: Henri LeconteAlizÃ© Cornet
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
6-5 → 6-6
Henri Leconte / AlizÃ© Cornet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
Henri Leconte / AlizÃ© Cornet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
3-4 → 4-4
Henri Leconte / AlizÃ© Cornet
3-3 → 3-4
Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Henri Leconte / AlizÃ© Cornet
2-2 → 3-2
Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Henri Leconte / AlizÃ© Cornet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Henri Leconte / AlizÃ© Cornet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Francesca Schiavone / Ana Ivanovic vs Pauline Parmentier / Nathalie Dechy
Il match deve ancora iniziare
Court Simonne-Mathieu – Ore: 12:00
Horacio Zeballos
/ Marcel Granollers
vs Andrea Vavassori
/ Simone Bolelli
GS Roland Garros
Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1]
0
7
3
Andrea Vavassori / Simone Bolelli [5]•
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
2-2 → 3-2
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
5-6 → 6-6
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
4-5 → 5-5
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
4-4 → 4-5
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
3-4 → 4-4
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
2-2 → 2-3
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
1-1 → 1-2
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-1 → 1-1
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Taylor Townsend / Katerina Siniakova vs Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
Il match deve ancora iniziare
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama vs Aleksandra Krunic / Anna Danilina
Il match deve ancora iniziare
Mats Wilander / Cedric Pioline vs Michael Chang / Mansour Bahrami
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 12:00
Yui Kamiji vs Diede De groot
GS Roland Garros
Yui Kamiji [1]
4
2
Diede De groot [4]
6
6
Vincitore: Diede De groot
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yui Kamiji
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Diede De groot
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Yui Kamiji
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Diede De groot
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Yui Kamiji
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Diede De groot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yui Kamiji
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Diede De groot
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Diede De groot
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Tokito Oda vs Martin De la puente
Il match deve ancora iniziare
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji vs Lizzy De greef / Jinte Bos
Il match deve ancora iniziare
Gordon Reid / Alfie Hewett vs Stephane Houdet / Martin De la puente
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 12:00
Niels Vink
/ Guy Sasson
vs Jin Woodman
/ Sam Schroder
GS Roland Garros
Niels Vink / Guy Sasson [1]
6
6
Jin Woodman / Sam Schroder [2]
4
3
Vincitore: Niels VinkGuy Sasson
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jin Woodman / Sam Schroder
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-3 → 6-3
Niels Vink / Guy Sasson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Jin Woodman / Sam Schroder
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Niels Vink / Guy Sasson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Jin Woodman / Sam Schroder
3-1 → 3-2
Niels Vink / Guy Sasson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Jin Woodman / Sam Schroder
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Niels Vink / Guy Sasson
1-0 → 2-0
Jin Woodman / Sam Schroder
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Niels Vink / Guy Sasson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Jin Woodman / Sam Schroder
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Niels Vink / Guy Sasson
3-4 → 4-4
Jin Woodman / Sam Schroder
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Niels Vink / Guy Sasson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
Jin Woodman / Sam Schroder
2-2 → 2-3
Niels Vink / Guy Sasson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Jin Woodman / Sam Schroder
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-0 → 2-1
Niels Vink / Guy Sasson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Jin Woodman / Sam Schroder
0-0 → 1-0
Gustavo Fernandez vs Alfie Hewett
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 11:00
Victoria Luiza Barros vs Xinran Sun
GS Roland Garros
Victoria Luiza Barros [3]
2
3
Xinran Sun [2]
6
6
Vincitore: Xinran Sun
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinran Sun
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Victoria Luiza Barros
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Xinran Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Victoria Luiza Barros
2-3 → 3-3
Xinran Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Victoria Luiza Barros
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Victoria Luiza Barros
1-0 → 2-0
Xinran Sun
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Luiza Barros
2-5 → 2-6
Victoria Luiza Barros
1-4 → 2-4
Xinran Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Victoria Luiza Barros
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Victoria Luiza Barros
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Xinran Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Luis Guto Miguel vs Leonardo Storck franca
GS Roland Garros
Luis Guto Miguel [1]•
30
6
2
Leonardo Storck franca
40
1
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Luis Guto Miguel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
Leonardo Storck franca
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Luis Guto Miguel
2-2 → 2-3
Leonardo Storck franca
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Luis Guto Miguel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Leonardo Storck franca
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Luis Guto Miguel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leonardo Storck franca
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Luis Guto Miguel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Leonardo Storck franca
3-1 → 4-1
Luis Guto Miguel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Leonardo Storck franca
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Luis Guto Miguel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Leonardo Storck franca
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Welles Newman / Jordyn Hazelitt vs Ruien Zhang / Xinran Sun
Il match deve ancora iniziare
Jack Secord / Yannik Alvarez vs Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ore: 11:00
Alisa Oktiabreva
vs Jana Kovackova
GS Roland Garros
Alisa Oktiabreva [12]
5
6
6
Jana Kovackova [4]
7
4
3
Vincitore: Alisa Oktiabreva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jana Kovackova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Alisa Oktiabreva
5-2 → 5-3
Jana Kovackova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Alisa Oktiabreva
3-2 → 4-2
Jana Kovackova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Alisa Oktiabreva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Jana Kovackova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Alisa Oktiabreva
1-0 → 1-1
Jana Kovackova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alisa Oktiabreva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Alisa Oktiabreva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Jana Kovackova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Alisa Oktiabreva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Alisa Oktiabreva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Jana Kovackova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Alisa Oktiabreva
0-1 → 0-2
Jana Kovackova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alisa Oktiabreva
5-6 → 5-7
Jana Kovackova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Alisa Oktiabreva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Jana Kovackova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Alisa Oktiabreva
4-3 → 5-3
Alisa Oktiabreva
3-2 → 3-3
Jana Kovackova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Alisa Oktiabreva
1-2 → 2-2
Jana Kovackova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Alisa Oktiabreva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Jana Kovackova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Keaton Hance vs Michael Antonius
GS Roland Garros
Keaton Hance [6]•
15
1
Michael Antonius [13]
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Michael Antonius
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Katerina Zajickova / Jana Kovackova vs Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
Il match deve ancora iniziare
Daniel Jade / Mathys Domenc vs Jack Kennedy / Keaton Hance
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 11:00
Luna Gryp vs Seira Matsuoka
GS Roland Garros
Luna Gryp [1]
6
6
Seira Matsuoka [2]
2
2
Vincitore: Luna Gryp
Servizio
Svolgimento
Set 2
Luna Gryp
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
Luna Gryp
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Seira Matsuoka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Luna Gryp
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Seira Matsuoka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Luna Gryp
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Seira Matsuoka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Luna Gryp
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Luna Gryp
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Seira Matsuoka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Luna Gryp
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Alexander Lantermann vs Matthew Knoesen
GS Roland Garros
Alexander Lantermann [1]
3
6
Matthew Knoesen [2]
3*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
Alexander Lantermann
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Matthew Knoesen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Alexander Lantermann
4-4 → 5-4
Matthew Knoesen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Alexander Lantermann
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Alexander Lantermann
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Alexander Lantermann
2-0 → 2-1
Matthew Knoesen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Alexander Lantermann
0-0 → 1-0
Seira Matsuoka / Luna Gryp vs Paula Michelle Lopez meza / Lucy Heald
Il match deve ancora iniziare
Alexander Lantermann / Matthew Knoesen vs Lucas John De gouveia / Will Barton
Il match deve ancora iniziare
Potremmo perdere un’alfiere e guadagnare un Re….
E’ da quando sono piccolo che leggo zeballos e granollers nei resoconti di doppio. Oggi finalmente li vedo e soprattutto LI SENTO…
Ho due nemici in più nel circuito a cui augurare le peggiori disgrazie (assolutamente sportive)…
Pensavo di leggere almeno un commento sulla partita di doppio dei nostri, ma niente eppure la trasmettono in chiaro, bah…
Io dico finale Arnaldi Zverev Volo AZ 2026 per Parigi E in finale tutto può accadere
io ricordo nel 2012 le finali al RG sia in doppio che nel singolo di Sara Errani….ma non c’entra nulla col tuo ragionamento….ma era una buona occasione per ricordarlo
Credevo che il mio fosse un commento interessante.
Se mi dai pollice verso solo perchè sono juventivo non sei solamente Molto Pollo…
Bella partita il doppio.
Poi dicono…
Xiran Sun
Xirann Xu per il double Bonfiglio-RG.
Avversaria in finale una tra la piccola delle Kovackova o la 305 Wta Oktiabreva.
sicuramente quando erano jr, non ricordo da pro…
i tuoi precisi riscontri non fanno che confermare quello che, più empiricamente, sostengo da anni…
saremo tutti li…. 🙄
@ givaldo barbosa (#4633233)
😆
Ieri una pedina l’abbiamo portata alla meta
Hahahahahaha un Roland Garros decisamente fallimentare
Diciamo che questo dovrebbe essere lo Slam di Zverev. E tutto sembra essersi allineato.
E diciamo pure che per quanto ottenuto in questi anni, la costanza e la (quasi) continua permanenza al vertice, sarebbe anche “giusto”.
Uno Slam però non è un premio assegnato alla carriera e quindi dovrà meritarlo e conquistarselo sul campo. A partire da oggi!
Su questa superficie è favorito contro Mensik, che reputo comunque fortissimo. In prospettiva ha qualcosina in meno rispetto a Fonseca, ma in più rispetto agli altri “nuovi” (Jodar, Prizmic, Kouame etc)
70-30 Zverev.
Il derby è incerto. Flavio, come tennis complessivo, mi sembra leggermente superiore oltre a presentarsi più fresco al big match.
Però bisogna sottolineare che Matteo in questi giorni ha messo in mostra cose davvero pregevoli e, soprattutto, lo ha fatto sempre col sorriso sulle labbra, divertendosi, sciolto, sereno, mai teso. Come mai visto a nessuno. Dalla sua parte anche l’ abitudine all’ orario di gioco, avendo spesso giocato di sera al contrario di Flavio.
55-45 Cobolli.
Beati i francesi!
E pure oggi temo che perderemo un’altra pedina dello scacchiere.
Lo dico da quando, sigh, jannik si è sentito male… Panatta, dai sta coppa ad un italiano… Anzi, da Roma a Roma
Brutta gente, brutta gente ovunque.
In parte con Vinci Pennetta a cui sarà capitato di giocare doppi.
Un dato su Mensik, quando ha servito con almeno il 65.8% ha vinto l’80% delle partite, invece con meno del 60% di prime solo il 50%. Con Sinner mise in campo il 70.6% mentre a Miami con Diokovic il 66.7%. Altro dato Mensik è l’unico giocatore a parte Diokovic, Sinner e Alcaraz ad avere un saldo positivo o comunque neutro con i top ten (10-10). Se imbrocca la giornata al servizio le possibilità di vittoria saranno molto alte…
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???
-Ho la sensazione che entrambe abbiamo giocato un buon tennis,si muove in maniera incredibile,copre tutto il campo, anche quando pensi di aver fatto il punto non è così, perché non solo te la rimanda indietro, ma anche in maniera scomoda o aggressiva,che ti porta praticamente a ricostruire tutto il punto da capo,un gioco molto vario, tanto spin sul dritto,e slice di rovescio,molte palle basse,la palla corta le funziona benissimo,viene a rete,copre bene, penso che il suo stile si addica alla terra, anche se l’attacchi può ribaltare il punto, all’improvviso non è più in difesa ma in attacco. Un torneo può definitivamente cambiarti la carriera e la vita,si vede che è super confidente e on fire, nella pienezza del momentum, veramente difficile opponente,non conta nulla il ranking in questi casi.
Cosa consiglierei a Mirra? Di aver coraggio e andare spesso a rete.
(Diana Shnaider)
@ Carlos Primero (#4633242)
Se non avessi chiosato il commento con quel ” sono juventino … ” ,
ti avrei dato volentieri un like !!! 😛 😛
Scherzo dai , lo metto lo stesso !!! 😆
Vero, di solito la semifinale è la partita più tesa di tutte e forse più importante, persino più della finale: se perdi in semi, nessuno si ricorderà di te, se arrivi in finale invece, il tuo posto nella storia te lo sei garantito (e anche un bel piatto d’argento da regalare alla mamma).
Oggi invece è tutto il contrario: tensione zero, perchè chiunque passi sono (quasi) tutti contenti e in ogni caso ci si ricorderà questo evento per sempre
Occhio a Matteo, è on fire e sta giocando un gran tennis.
Se sta bene fisicamente non sarà facile per cobbo spuntarla.
Ma chi se ne frega della SF del RG: il match del giorno è il derbone ispanico fra i due virgulti giallorossi Merida e Llamas Ruiz ai QF del challengerone nostrano di Perugia.
Non prima delle 18.00
IMPERDIBILE
Questo sarà il secondo derby tra italiani che riesco a guardare, pur nella stessa sofferenza di Matteo vs Matteo.
Non riesco nemmeno a fare un pronostico, io li vedo al 50% entrambi. Flavio fino a 10 giorni fa sarebbe stato il favorito, ma, visto che RG sta facendo Matteo, no so proprio cosa pensare.
Allora faccio un pronostico “selettivo”:
se in finale ci va Zverev lo vedrei meglio contro Cobolli. Entrambi si ricordano di com’è andata la loro ultima partita…
Se invece ci va Mensik, che è un po’ più “tedesco” di Zverev (quindi meno emotivo) lo vedrei meglio contro Arnaldi. Al netto di eventuali problemi di stanchezza, Matteo gliele rimanderà tutte di là, incentivando possibili errori e demotivazione del Ceco.
Comunque: Forza Ragazzi! Fino alla Fine!
(sono juventino 😥 almeno voi, datemi soddisfazione 😎 )
Vorrei sapere se i nostri ex hanno fatto i complimenti a Cobolli e Arnaldi per la semifinale.
E a Sara e Andrea per il Titolo !!
…Vinci, fogna, Barazzuti ,Giorgi & Co. ???
Ultim’ora appena battuta dall’agenzia tedesca Bremen Rosicanten con sede legale alle isole Maur(o)itius.
Il Presidente della Federazione Tennis transalpina, tale Jacques La Fajette, dopo un accordo siglato in extremis con Marcel Sfigarò, capo dell’ufficio stampa del torneo, ha disposto – appellandosi a un cavillo dello statuto risalente ai tempi del Barone Gottfried von Cramm – che due rappresentanti dello stesso paese non possono incontrarsi prima dell’atto finale del torneo. Pertanto, l’attesa semifinale non avrà luogo.
In sostituzione, per compensare il malcontento di chi ha già acquistato i biglietti, è stato convocato André Agassi per un’esibizione da solo contro il muro, senza racchetta ma solo con la testa.
@ Golden Shark (#4633219)
Sottoscrivo tutto!
… azzeccatissima : arnaldi in aura agonistica impressionante, aggiungo anche atletica !
Solo al mattino dopo riesci a vedere certi commenti che ti chiamino causa,per questo,se non vedo non posso rispondere, anche 4-5 miei commenti scritti durante la seconda semifinale son rimasti oscurati fino a tarda notte, probabilmente, erano dati interessanti sulle statistiche alla fine del primo set,in comparazione con quelli della prima semifinale,primo set durato 1:17, esattamente come l’intera prima semifinale.
Perché leggo dei commenti di gente che ha un livello intellettuale veramente simile a gli uomini delle caverne.
Io ho semplicemente riportato le quote antepost torneo dei bookmakers:
Kostyuk 2,50
Andreeva 3,25
Shnaider 4.00
Chwalinska 9.00
Io ieri non ho fatto nessun tipo di pronostico, eppure su queste quote qualcuno è riuscito a scrivere:
“Non ne azzecca una”
Un altro ha scritto “portasfiga”
Vedete la deficienza e la malignità intrattabile della gente che ci circonda.
A parte che, comunque:
METÀ DEGLI ITALIANI SOFFRONO DI ANALFABETISMO FUNZIONALE
Giornatona ! 😎
Si comincia con il doppio Tricolore impegnato nel difficile confronto con la coppia ispanico-argentina , proseguendo … la sfida Mensik – Zverev che promette spettacolo e … gran finale con Arnaldi – Cobolli in prime time !
La prima semifinale me l’aspetto molto serrata , naturalmente a patto che Mensik mantenga il livello mostrato sinora , senza farsi condizionare dalla tensione dell’appuntamento .
Comunque Jakub non mi pare un ragazzo ” troppo sensibile ” nè ” troppo timido ” 🙂 , confido quindi entri in campo spavaldo e … chissà che non arrivi un’altra sopresa in questo RG ” alternativo ” !
La semifinale tutta italiana non riesco proprio a leggerla : la ragione suggerisce che Cobolli dovrebbe spuntarla per una serie di qualità e valori complessivamente superiori , ma Arnaldi è in una sorta di aura agonistica impressionante … se la partita va in lotta , il risultato si apre a qualunque scenario …
Non ho preferenze particolari per nessuno di questi due fantastici ragazzi : mi godrò semplicemente il match con rilassatezza , privilegio raro ma oggi possibile , in quanto sappiamo che uno dei due scenderà nuovamente su quel campo domenica per giocarsi il trofeo Slam !
Godiamocela !!
🙂
Se la Shnaider ieri avesse vinto ci sarebbe stata una finale tra compagne abituali di doppio: è mai successo in uno slam sia tra i maschi e le femmine al netto delle sorelle Williams?