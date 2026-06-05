Roland Garros 2026 - Day 14 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 14. Oggi è il giorno delle semifinali maschili. LIVE Arnaldi vs Cobolli (LIVE)

05/06/2026 12:14 38 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  5 Giugno 2026

12°C
Prevalentemente nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso al mattino, schiarite nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Giugno
09:00
14°
10:00
15°
11:00
16°
12:00
17°
13:00
17°
14:00
18°
15:00
19°
16:00
19°
17:00
20°
18:00
20°
✅  Condizioni favorevoli: nessuna pioggia indicata nelle ore principali
🎾  Programma del giorno — 5 Giugno
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
RG SF
☁  Nuvoloso
⛅  Schiarite
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 14:30
Jakub Mensik CZE vs Alexander Zverev GER

Il match deve ancora iniziare

Roland Garros 2026 - Semifinale

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Matteo Arnaldi ITA vs Flavio Cobolli ITA (19:00)

Il match deve ancora iniziare

Roland Garros 2026 - Semifinale

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Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Ksenia Chasteau FRA vs Xiaohui Li CHN
GS Roland Garros
Ksenia Chasteau
6
6
Xiaohui Li [2]
3
1
Vincitore: Ksenia Chasteau
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Henri Leconte FRA / Alizé Cornet FRA vs Sebastien Grosjean FRA / Lucie Safarova CZE

GS Roland Garros
Henri Leconte / AlizÃ© Cornet
7
Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
6
Vincitore: Henri LeconteAlizÃ© Cornet
Mostra dettagli

Francesca Schiavone ITA / Ana Ivanovic SRB vs Pauline Parmentier FRA / Nathalie Dechy FRA

Il match deve ancora iniziare





Court Simonne-Mathieu – Ore: 12:00
Horacio Zeballos ARG / Marcel Granollers ESP vs Andrea Vavassori ITA / Simone Bolelli ITA
GS Roland Garros
Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1]
0
7
3
Andrea Vavassori / Simone Bolelli [5]
0
6
2
Mostra dettagli

Taylor Townsend USA / Katerina Siniakova CZE vs Luisa Stefani BRA / Gabriela Dabrowski CAN

Il match deve ancora iniziare

En-Shuo Liang TPE / Shuko Aoyama JPN vs Aleksandra Krunic SRB / Anna Danilina KAZ

Il match deve ancora iniziare

Mats Wilander SWE / Cedric Pioline FRA vs Michael Chang USA / Mansour Bahrami FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 12:00
Yui Kamiji JPN vs Diede De groot NED

GS Roland Garros
Yui Kamiji [1]
4
2
Diede De groot [4]
6
6
Vincitore: Diede De groot
Mostra dettagli

Tokito Oda JPN vs Martin De la puente ESP

Il match deve ancora iniziare

Zhenzhen Zhu CHN / Yui Kamiji JPN vs Lizzy De greef NED / Jinte Bos NED

Il match deve ancora iniziare

Gordon Reid GBR / Alfie Hewett GBR vs Stephane Houdet FRA / Martin De la puente ESP

Il match deve ancora iniziare





Court 7 – Ore: 12:00
Niels Vink NED / Guy Sasson ISR vs Jin Woodman AUS / Sam Schroder NED
GS Roland Garros
Niels Vink / Guy Sasson [1]
6
6
Jin Woodman / Sam Schroder [2]
4
3
Vincitore: Niels VinkGuy Sasson
Mostra dettagli

Gustavo Fernandez ARG vs Alfie Hewett GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 11:00
Victoria Luiza Barros BRA vs Xinran Sun CHN

GS Roland Garros
Victoria Luiza Barros [3]
2
3
Xinran Sun [2]
6
6
Vincitore: Xinran Sun
Mostra dettagli

Luis Guto Miguel BRA vs Leonardo Storck franca BRA

GS Roland Garros
Luis Guto Miguel [1]
30
6
2
Leonardo Storck franca
40
1
4
Mostra dettagli

Welles Newman USA / Jordyn Hazelitt USA vs Ruien Zhang CHN / Xinran Sun CHN

Il match deve ancora iniziare

Jack Secord USA / Yannik Alvarez PUR vs Vincent Jakob Reisach GER / Jamie Mackenzie GER

Il match deve ancora iniziare





Court 10 – Ore: 11:00
Alisa Oktiabreva --- vs Jana Kovackova CZE
GS Roland Garros
Alisa Oktiabreva [12]
5
6
6
Jana Kovackova [4]
7
4
3
Vincitore: Alisa Oktiabreva
Mostra dettagli

Keaton Hance USA vs Michael Antonius USA

GS Roland Garros
Keaton Hance [6]
15
1
Michael Antonius [13]
40
0
Mostra dettagli

Katerina Zajickova CZE / Jana Kovackova CZE vs Ha Eum Lee KOR / Luna Maria Cinalli ARG

Il match deve ancora iniziare

Daniel Jade FRA / Mathys Domenc FRA vs Jack Kennedy USA / Keaton Hance USA

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 11:00
Luna Gryp BEL vs Seira Matsuoka JPN

GS Roland Garros
Luna Gryp [1]
6
6
Seira Matsuoka [2]
2
2
Vincitore: Luna Gryp
Mostra dettagli

Alexander Lantermann BEL vs Matthew Knoesen GBR

GS Roland Garros
Alexander Lantermann [1]
3
6
Matthew Knoesen [2]
3*
6
Mostra dettagli

Seira Matsuoka JPN / Luna Gryp BEL vs Paula Michelle Lopez meza COL / Lucy Heald USA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Lantermann BEL / Matthew Knoesen GBR vs Lucas John De gouveia GBR / Will Barton GBR

Il match deve ancora iniziare

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38 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Il cubo di Bublik 05-06-2026 13:45

Scritto da MAURO
E pure oggi temo che perderemo un’altra pedina dello scacchiere.

Potremmo perdere un’alfiere e guadagnare un Re….

 38
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Angie76 (Guest) 05-06-2026 13:29

E’ da quando sono piccolo che leggo zeballos e granollers nei resoconti di doppio. Oggi finalmente li vedo e soprattutto LI SENTO…
Ho due nemici in più nel circuito a cui augurare le peggiori disgrazie (assolutamente sportive)…

 37
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Tonino (Guest) 05-06-2026 13:24

Pensavo di leggere almeno un commento sulla partita di doppio dei nostri, ma niente eppure la trasmettono in chiaro, bah…

 36
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Franco66 (Guest) 05-06-2026 13:12

Io dico finale Arnaldi Zverev Volo AZ 2026 per Parigi E in finale tutto può accadere

 35
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magilla 05-06-2026 13:05

Scritto da walden

Scritto da Koko

Scritto da Sangalletto
Se la Shnaider ieri avesse vinto ci sarebbe stata una finale tra compagne abituali di doppio: è mai successo in uno slam sia tra i maschi e le femmine al netto delle sorelle Williams?

In parte con Vinci Pennetta a cui sarà capitato di giocare doppi.

sicuramente quando erano jr, non ricordo da pro…

io ricordo nel 2012 le finali al RG sia in doppio che nel singolo di Sara Errani….ma non c’entra nulla col tuo ragionamento….ma era una buona occasione per ricordarlo

 34
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Carlos Primero 05-06-2026 12:46

Scritto da Molto Pollo

Scritto da Golden Shark
@ Carlos Primero (#4633242)
Se non avessi chiosato il commento con quel ” sono juventino … ” ,
ti avrei dato volentieri un like !!!
Scherzo dai , lo metto lo stesso !!!

Brutta gente, brutta gente ovunque.

Credevo che il mio fosse un commento interessante.
Se mi dai pollice verso solo perchè sono juventivo non sei solamente Molto Pollo…

 33
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+1: Il GUEst, Molto Pollo
Ozzastru (Guest) 05-06-2026 12:44

Bella partita il doppio.
Poi dicono…

 32
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Gaz (Guest) 05-06-2026 12:42

Scritto da Gaz
Xirann Xu per il double Bonfiglio-RG.
Avversaria in finale una tra la piccola delle Kovackova o la 305 Wta Oktiabreva.

Scritto da Gaz
Xirann Xu per il double Bonfiglio-RG.
Avversaria in finale una tra la piccola delle Kovackova o la 305 Wta Oktiabreva.

Xiran Sun

 31
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Gaz (Guest) 05-06-2026 12:40

Xirann Xu per il double Bonfiglio-RG.
Avversaria in finale una tra la piccola delle Kovackova o la 305 Wta Oktiabreva.

 30
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walden 05-06-2026 12:38

Scritto da Koko

Scritto da Sangalletto
Se la Shnaider ieri avesse vinto ci sarebbe stata una finale tra compagne abituali di doppio: è mai successo in uno slam sia tra i maschi e le femmine al netto delle sorelle Williams?

In parte con Vinci Pennetta a cui sarà capitato di giocare doppi.

sicuramente quando erano jr, non ricordo da pro…

 29
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walden 05-06-2026 12:37

Scritto da Giampi
Un dato su Mensik, quando ha servito con almeno il 65.8% ha vinto l’80% delle partite, invece con meno del 60% di prime solo il 50%. Con Sinner mise in campo il 70.6% mentre a Miami con Diokovic il 66.7%. Altro dato Mensik è l’unico giocatore a parte Diokovic, Sinner e Alcaraz ad avere un saldo positivo o comunque neutro con i top ten (10-10). Se imbrocca la giornata al servizio le possibilità di vittoria saranno molto alte…

i tuoi precisi riscontri non fanno che confermare quello che, più empiricamente, sostengo da anni…

 28
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+1: Il cubo di Bublik
walden 05-06-2026 12:36

Scritto da Detuqueridapresencia
Ma chi se ne frega della SF del RG: il match del giorno è il derbone ispanico fra i due virgulti giallorossi Merida e Llamas Ruiz ai QF del challengerone nostrano di Perugia.
Non prima delle 18.00
IMPERDIBILE

saremo tutti li…. 🙄

 27
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walden 05-06-2026 12:34

@ givaldo barbosa (#4633233)

😆

 26
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Mats 05-06-2026 11:48

Scritto da MAURO
E pure oggi temo che perderemo un’altra pedina dello scacchiere.

Ieri una pedina l’abbiamo portata alla meta

 25
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+1: Detuqueridapresencia
Il GUEst 05-06-2026 11:45

Scritto da MAURO
E pure oggi temo che perderemo un’altra pedina dello scacchiere.

Hahahahahaha un Roland Garros decisamente fallimentare

 24
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+1: Detuqueridapresencia, Il cubo di Bublik
OspiteSgradito (Guest) 05-06-2026 11:44

Diciamo che questo dovrebbe essere lo Slam di Zverev. E tutto sembra essersi allineato.
E diciamo pure che per quanto ottenuto in questi anni, la costanza e la (quasi) continua permanenza al vertice, sarebbe anche “giusto”.
Uno Slam però non è un premio assegnato alla carriera e quindi dovrà meritarlo e conquistarselo sul campo. A partire da oggi!
Su questa superficie è favorito contro Mensik, che reputo comunque fortissimo. In prospettiva ha qualcosina in meno rispetto a Fonseca, ma in più rispetto agli altri “nuovi” (Jodar, Prizmic, Kouame etc)
70-30 Zverev.

Il derby è incerto. Flavio, come tennis complessivo, mi sembra leggermente superiore oltre a presentarsi più fresco al big match.
Però bisogna sottolineare che Matteo in questi giorni ha messo in mostra cose davvero pregevoli e, soprattutto, lo ha fatto sempre col sorriso sulle labbra, divertendosi, sciolto, sereno, mai teso. Come mai visto a nessuno. Dalla sua parte anche l’ abitudine all’ orario di gioco, avendo spesso giocato di sera al contrario di Flavio.
55-45 Cobolli.

 23
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La vendetta di MAURO (Guest) 05-06-2026 11:33

Scritto da MAURO
E pure oggi temo che perderemo un’altra pedina dello scacchiere.

Beati i francesi!

 22
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+1: Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 05-06-2026 11:02

E pure oggi temo che perderemo un’altra pedina dello scacchiere.

 21
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+1: Detuqueridapresencia, Il GUEst
Just is Back 05-06-2026 10:50

Lo dico da quando, sigh, jannik si è sentito male… Panatta, dai sta coppa ad un italiano… Anzi, da Roma a Roma

 20
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Molto Pollo 05-06-2026 10:38

Scritto da Golden Shark
@ Carlos Primero (#4633242)
Se non avessi chiosato il commento con quel ” sono juventino … ” ,
ti avrei dato volentieri un like !!!
Scherzo dai , lo metto lo stesso !!!

Brutta gente, brutta gente ovunque.

 19
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Koko (Guest) 05-06-2026 10:33

Scritto da Sangalletto
Se la Shnaider ieri avesse vinto ci sarebbe stata una finale tra compagne abituali di doppio: è mai successo in uno slam sia tra i maschi e le femmine al netto delle sorelle Williams?

In parte con Vinci Pennetta a cui sarà capitato di giocare doppi.

 18
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Giampi 05-06-2026 10:31

Un dato su Mensik, quando ha servito con almeno il 65.8% ha vinto l’80% delle partite, invece con meno del 60% di prime solo il 50%. Con Sinner mise in campo il 70.6% mentre a Miami con Diokovic il 66.7%. Altro dato Mensik è l’unico giocatore a parte Diokovic, Sinner e Alcaraz ad avere un saldo positivo o comunque neutro con i top ten (10-10). Se imbrocca la giornata al servizio le possibilità di vittoria saranno molto alte…

 17
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Gaz (Guest) 05-06-2026 10:27

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 16
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Gaz (Guest) 05-06-2026 10:26

?????????????????

 15
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Gaz (Guest) 05-06-2026 10:25

???????

 14
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Gaz (Guest) 05-06-2026 10:24

???

 13
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Gaz (Guest) 05-06-2026 10:17

-Ho la sensazione che entrambe abbiamo giocato un buon tennis,si muove in maniera incredibile,copre tutto il campo, anche quando pensi di aver fatto il punto non è così, perché non solo te la rimanda indietro, ma anche in maniera scomoda o aggressiva,che ti porta praticamente a ricostruire tutto il punto da capo,un gioco molto vario, tanto spin sul dritto,e slice di rovescio,molte palle basse,la palla corta le funziona benissimo,viene a rete,copre bene, penso che il suo stile si addica alla terra, anche se l’attacchi può ribaltare il punto, all’improvviso non è più in difesa ma in attacco. Un torneo può definitivamente cambiarti la carriera e la vita,si vede che è super confidente e on fire, nella pienezza del momentum, veramente difficile opponente,non conta nulla il ranking in questi casi.
Cosa consiglierei a Mirra? Di aver coraggio e andare spesso a rete.
(Diana Shnaider)

 12
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Golden Shark 05-06-2026 10:09

@ Carlos Primero (#4633242)

Se non avessi chiosato il commento con quel ” sono juventino … ” ,
ti avrei dato volentieri un like !!! 😛 😛

Scherzo dai , lo metto lo stesso !!! 😆

 11
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+1: Molto Pollo, Just is Back
guido Guest 05-06-2026 10:05

Scritto da Golden Shark
Giornatona !
Si comincia con il doppio Tricolore impegnato nel difficile confronto con la coppia ispanico-argentina , proseguendo … la sfida Mensik – Zverev che promette spettacolo e … gran finale con Arnaldi – Cobolli in prime time !
La prima semifinale me l’aspetto molto serrata , naturalmente a patto che Mensik mantenga il livello mostrato sinora , senza farsi condizionare dalla tensione dell’appuntamento .
Comunque Jakub non mi pare un ragazzo ” troppo sensibile ” nè ” troppo timido ” , confido quindi entri in campo spavaldo e … chissà che non arrivi un’altra sopresa in questo RG ” alternativo ” !
La semifinale tutta italiana non riesco proprio a leggerla : la ragione suggerisce che Cobolli dovrebbe spuntarla per una serie di qualità e valori complessivamente superiori , ma Arnaldi è in una sorta di aura agonistica impressionante … se la partita va in lotta , il risultato si apre a qualunque scenario …
Non ho preferenze particolari per nessuno di questi due fantastici ragazzi : mi godrò semplicemente il match con rilassatezza , privilegio raro ma oggi possibile , in quanto sappiamo che uno dei due scenderà nuovamente su quel campo domenica per giocarsi il trofeo Slam !
Godiamocela !!

Vero, di solito la semifinale è la partita più tesa di tutte e forse più importante, persino più della finale: se perdi in semi, nessuno si ricorderà di te, se arrivi in finale invece, il tuo posto nella storia te lo sei garantito (e anche un bel piatto d’argento da regalare alla mamma).
Oggi invece è tutto il contrario: tensione zero, perchè chiunque passi sono (quasi) tutti contenti e in ogni caso ci si ricorderà questo evento per sempre

 10
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+1: Golden Shark
Apota 05-06-2026 10:00

Scritto da Golden Shark
Giornatona !
Si comincia con il doppio Tricolore impegnato nel difficile confronto con la coppia ispanico-argentina , proseguendo … la sfida Mensik – Zverev che promette spettacolo e … gran finale con Arnaldi – Cobolli in prime time !
La prima semifinale me l’aspetto molto serrata , naturalmente a patto che Mensik mantenga il livello mostrato sinora , senza farsi condizionare dalla tensione dell’appuntamento .
Comunque Jakub non mi pare un ragazzo ” troppo sensibile ” nè ” troppo timido ” , confido quindi entri in campo spavaldo e … chissà che non arrivi un’altra sopresa in questo RG ” alternativo ” !
La semifinale tutta italiana non riesco proprio a leggerla : la ragione suggerisce che Cobolli dovrebbe spuntarla per una serie di qualità e valori complessivamente superiori , ma Arnaldi è in una sorta di aura agonistica impressionante … se la partita va in lotta , il risultato si apre a qualunque scenario …
Non ho preferenze particolari per nessuno di questi due fantastici ragazzi : mi godrò semplicemente il match con rilassatezza , privilegio raro ma oggi possibile , in quanto sappiamo che uno dei due scenderà nuovamente su quel campo domenica per giocarsi il trofeo Slam !
Godiamocela !!

Occhio a Matteo, è on fire e sta giocando un gran tennis.
Se sta bene fisicamente non sarà facile per cobbo spuntarla.

 9
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Detuqueridapresencia 05-06-2026 09:30

Ma chi se ne frega della SF del RG: il match del giorno è il derbone ispanico fra i due virgulti giallorossi Merida e Llamas Ruiz ai QF del challengerone nostrano di Perugia.

Non prima delle 18.00

IMPERDIBILE

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

 8
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+1: Inox, Golden Shark, Carlos Primero, magilla
-1: Purple Rain
Carlos Primero 05-06-2026 09:23

Questo sarà il secondo derby tra italiani che riesco a guardare, pur nella stessa sofferenza di Matteo vs Matteo.
Non riesco nemmeno a fare un pronostico, io li vedo al 50% entrambi. Flavio fino a 10 giorni fa sarebbe stato il favorito, ma, visto che RG sta facendo Matteo, no so proprio cosa pensare.
Allora faccio un pronostico “selettivo”:
se in finale ci va Zverev lo vedrei meglio contro Cobolli. Entrambi si ricordano di com’è andata la loro ultima partita…
Se invece ci va Mensik, che è un po’ più “tedesco” di Zverev (quindi meno emotivo) lo vedrei meglio contro Arnaldi. Al netto di eventuali problemi di stanchezza, Matteo gliele rimanderà tutte di là, incentivando possibili errori e demotivazione del Ceco.
Comunque: Forza Ragazzi! Fino alla Fine!
(sono juventino 😥 almeno voi, datemi soddisfazione 😎 )

 7
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+1: Detuqueridapresencia, guido Guest, Golden Shark, Il GUEst
-1: Molto Pollo
Betafasan 05-06-2026 09:14

Vorrei sapere se i nostri ex hanno fatto i complimenti a Cobolli e Arnaldi per la semifinale.
E a Sara e Andrea per il Titolo !!
…Vinci, fogna, Barazzuti ,Giorgi & Co. ???

 6
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givaldo barbosa (Guest) 05-06-2026 09:13

Ultim’ora appena battuta dall’agenzia tedesca Bremen Rosicanten con sede legale alle isole Maur(o)itius.
Il Presidente della Federazione Tennis transalpina, tale Jacques La Fajette, dopo un accordo siglato in extremis con Marcel Sfigarò, capo dell’ufficio stampa del torneo, ha disposto – appellandosi a un cavillo dello statuto risalente ai tempi del Barone Gottfried von Cramm – che due rappresentanti dello stesso paese non possono incontrarsi prima dell’atto finale del torneo. Pertanto, l’attesa semifinale non avrà luogo.
In sostituzione, per compensare il malcontento di chi ha già acquistato i biglietti, è stato convocato André Agassi per un’esibizione da solo contro il muro, senza racchetta ma solo con la testa.

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Betafasan 05-06-2026 09:06

@ Golden Shark (#4633219)

Sottoscrivo tutto!
… azzeccatissima : arnaldi in aura agonistica impressionante, aggiungo anche atletica !

 4
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+1: Golden Shark
Gaz (Guest) 05-06-2026 09:00

Solo al mattino dopo riesci a vedere certi commenti che ti chiamino causa,per questo,se non vedo non posso rispondere, anche 4-5 miei commenti scritti durante la seconda semifinale son rimasti oscurati fino a tarda notte, probabilmente, erano dati interessanti sulle statistiche alla fine del primo set,in comparazione con quelli della prima semifinale,primo set durato 1:17, esattamente come l’intera prima semifinale.
Perché leggo dei commenti di gente che ha un livello intellettuale veramente simile a gli uomini delle caverne.
Io ho semplicemente riportato le quote antepost torneo dei bookmakers:
Kostyuk 2,50
Andreeva 3,25
Shnaider 4.00
Chwalinska 9.00
Io ieri non ho fatto nessun tipo di pronostico, eppure su queste quote qualcuno è riuscito a scrivere:
“Non ne azzecca una”
Un altro ha scritto “portasfiga”
Vedete la deficienza e la malignità intrattabile della gente che ci circonda.
A parte che, comunque:
METÀ DEGLI ITALIANI SOFFRONO DI ANALFABETISMO FUNZIONALE

 3
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Golden Shark 05-06-2026 08:59

Giornatona ! 😎

Si comincia con il doppio Tricolore impegnato nel difficile confronto con la coppia ispanico-argentina , proseguendo … la sfida Mensik – Zverev che promette spettacolo e … gran finale con Arnaldi – Cobolli in prime time !

La prima semifinale me l’aspetto molto serrata , naturalmente a patto che Mensik mantenga il livello mostrato sinora , senza farsi condizionare dalla tensione dell’appuntamento .
Comunque Jakub non mi pare un ragazzo ” troppo sensibile ” nè ” troppo timido ” 🙂 , confido quindi entri in campo spavaldo e … chissà che non arrivi un’altra sopresa in questo RG ” alternativo ” !

La semifinale tutta italiana non riesco proprio a leggerla : la ragione suggerisce che Cobolli dovrebbe spuntarla per una serie di qualità e valori complessivamente superiori , ma Arnaldi è in una sorta di aura agonistica impressionante … se la partita va in lotta , il risultato si apre a qualunque scenario …

Non ho preferenze particolari per nessuno di questi due fantastici ragazzi : mi godrò semplicemente il match con rilassatezza , privilegio raro ma oggi possibile , in quanto sappiamo che uno dei due scenderà nuovamente su quel campo domenica per giocarsi il trofeo Slam !

Godiamocela !!

🙂

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+1: Carlos Primero, Detuqueridapresencia, Marco M., guido Guest, Scolaretto
Sangalletto (Guest) 05-06-2026 08:58

Se la Shnaider ieri avesse vinto ci sarebbe stata una finale tra compagne abituali di doppio: è mai successo in uno slam sia tra i maschi e le femmine al netto delle sorelle Williams?

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