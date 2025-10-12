Krawietz e Puetz, storia tedesca a Shanghai: primo titolo Masters 1000 dopo 33 anni

Con il successo in finale per 6-4, 6-4 contro Andre Goransson e Alex Michelsen, la coppia formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz è diventata soltanto la seconda coppia tutta tedesca a vincere un titolo di doppio in un Masters 1000, dopo l’indimenticabile duo composto da Boris Becker e Michael Stich, trionfatori a Monte Carlo nel 1992.

“Non paragonateci a Becker e Stich”

Umile e sorridente, Tim Puetz (37 anni) ha voluto subito stemperare i paragoni con i due leggendari connazionali:

“Non metteteci nella stessa categoria di Becker e Stich,” ha detto dopo aver sollevato il trofeo, il suo secondo titolo in un Masters 1000 dopo Parigi 2021 vinto con Michael Venus.

“Ricordo che dopo quella vittoria mi scrisse proprio Michael Stich, non lo conoscevo affatto, e fu un gesto davvero bello. Mi mandò un messaggio molto gentile. Vincere con Kevin non è ‘più bello’, ma è sicuramente diverso: condividere un titolo con un connazionale e un amico è qualcosa di speciale.”

Puetz ha poi sottolineato il legame personale che unisce lui e Krawietz anche fuori dal campo:

“Siamo davvero amici. I nostri team si conoscono bene, ci vediamo anche quando non ci sono tornei. È bello condividere le vittorie, ma anche le sconfitte. Siamo felici di vivere questa fase delle nostre carriere e delle nostre vite insieme.”

Una corsa impeccabile verso il titolo

La coppia tedesca ha giocato un torneo quasi perfetto, perdendo un solo set lungo il cammino verso il titolo.

In finale, Krawietz e Puetz hanno convertito 3 delle 8 palle break ottenute, secondo i dati Infosys ATP Stats, dominando per larghi tratti l’incontro e chiudendo in 83 minuti.

Dopo aver perso un vantaggio di 3-1 nel secondo set, i due hanno reagito con grande maturità, trovando subito il break decisivo nel settimo gioco e blindando la vittoria.

Grazie al trionfo, Krawietz e Puetz salgono al sesto posto nella Live Race, avvicinandosi alla qualificazione per le Nitto ATP Finals di Torino, dove l’anno scorso avevano conquistato il titolo.

“Orgoglioso e felice: godiamoci questo momento”

Visibilmente emozionato, Krawietz (33 anni) ha commentato così la vittoria:

“Dopo la semifinale ero già felice, ma ovviamente vuoi sempre andare fino in fondo. Ci sono stati momenti difficili da gestire, ma alla fine tutto è andato per il verso giusto. Sono molto felice, molto orgoglioso. Ora voglio solo godermi il momento.”