Challenger Olbia, Curitiba, Lincoln, Shenzhen e Hersonissos 6: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

CHALLENGER Olbia 🇮🇹 – 1° Turno Qualificazioni, cemento
Cloto Arena – ore 10:00
Norbert Gombos
vs Matteo Mura
Il match deve ancora iniziare
Clement Tabur vs Daniel Frasconi
Il match deve ancora iniziare
Samir Hamza Reguig vs Lorenzo Carboni
Il match deve ancora iniziare
Christoph Negritu vs Leonardo Mazzucchelli
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Cleeve Harper vs Arthur Reymond
Il match deve ancora iniziare
Tom Paris vs Leo Raquillet
Il match deve ancora iniziare
Trey Hilderbrand vs Enrico Dalla Valle
Il match deve ancora iniziare
Federico Arnaboldi vs Alessandro Spadola
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Filip Pieczonka vs Maks Kasnikowski
Il match deve ancora iniziare
Alexander Donski vs Matthew William Donald
Il match deve ancora iniziare
Daniil Glinka vs Aleksandr Braynin
Il match deve ancora iniziare
Michael Vrbensky vs Michele Ribecai
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 6 🇬🇷 – 1° Turno Qualificazioni, cemento
09:00 – Singh K. 🇮🇳 vs Trouve N. 🇫🇷
ATP Hersonissos
Karan Singh [2]•
40
3
Nathan Trouve
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Trouve
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
K. Singh
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
N. Trouve
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
N. Trouve
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
09:00 – Visker N. 🇳🇱 vs Broska F. 🇩🇪
ATP Hersonissos
Niels Visker•
15
4
Florian Broska [7]
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Broska
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
F. Broska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
N. Visker
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
10:30 – Haupt H. 🇩🇪 vs Albot R. 🇲🇩
Il match deve ancora iniziare
10:30 – Wendelken H. 🇬🇧 vs Lopez Morillo I. 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare
11:30 – Sakellaridis D. 🇬🇷 vs Nesterov P. 🇧🇬
Il match deve ancora iniziare
12:00 – Barroso Campos A. 🇪🇸 vs Kovalik J. 🇸🇰
Il match deve ancora iniziare
12:00 – Brunclik P. 🇨🇿 vs Bassem Sobhy M. 🇪🇬
Il match deve ancora iniziare
13:00 – Sakellaridis M. 🇬🇷 vs van Wyk K. 🇿🇦
Il match deve ancora iniziare
13:30 – Blanch D. 🇺🇸 vs Marrero Curbelo I. 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare
13:30 – Broom C. 🇬🇧 vs Efstathiou M. 🇨🇾
Il match deve ancora iniziare
14:30 – Azoidis D. 🇬🇷 vs Zakaria F. 🇪🇬
Il match deve ancora iniziare
15:00 – Basing M. 🇬🇧 vs Gonzalez Fernandez M. 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Shenzhen 4 🇨🇳 – 1° Turno Qualificazioni, cemento
Center Court – ore 04:00
Luca Castelnuovo
vs Duckhee Lee
ATP Shenzhen
Luca Castelnuovo [1]
6
6
Duckhee Lee
2
4
Vincitore: Castelnuovo
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Lee
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
L. Castelnuovo
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
ace
A-40
ace
4-3 → 5-3
L. Castelnuovo
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
2-1 → 3-1
D. Lee
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
L. Castelnuovo
15-0
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 2-0
D. Lee
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Lee
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
L. Castelnuovo
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
L. Castelnuovo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Tsung-Hao Huang vs Xing Dao Chen (Non prima 08:30)
ATP Shenzhen
Tsung-Hao Huang [2]
0
6
Xing Dao Chen
1*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Dao Chen
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
5-4 → 5-5
T. Huang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
X. Dao Chen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
X. Dao Chen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
T. Huang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
X. Dao Chen
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
Mikalai Haliak vs Koki Matsuda
Il match deve ancora iniziare
Covered Court 2 – ore 04:00
Evan Zhu vs Zhenxiong Dong
ATP Shenzhen
Zhenxiong Dong
4
4
Evan Zhu [7]
6
6
Vincitore: Zhu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Dong
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
4-4 → 4-5
E. Zhu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Z. Dong
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
E. Zhu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Z. Dong
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Z. Dong
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Dong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Z. Dong
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-3 → 2-3
E. Zhu
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Z. Dong
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Z. Dong
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Sidharth Rawat vs Yaojie Zeng
ATP Shenzhen
Yaojie Zeng
2
2
Sidharth Rawat [11]
6
6
Vincitore: Rawat
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Zeng
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-5 → 2-5
S. Rawat
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
1-4 → 1-5
Y. Zeng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-3 → 1-4
Y. Zeng
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Zeng
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
S. Rawat
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S D Prajwal Dev vs Yuta Kikuchi
ATP Shenzhen
S D Prajwal Dev
6
3
6
Yuta Kikuchi [8]
4
6
3
Vincitore: Dev
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. D Prajwal Dev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Y. Kikuchi
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
4-3 → 5-3
S. D Prajwal Dev
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
df
4-2 → 4-3
S. D Prajwal Dev
2-2 → 3-2
S. D Prajwal Dev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
Y. Kikuchi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
S. D Prajwal Dev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Kikuchi
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
S. D Prajwal Dev
2-5 → 3-5
S. D Prajwal Dev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
S. D Prajwal Dev
1-2 → 2-2
Y. Kikuchi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
S. D Prajwal Dev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Y. Kikuchi
0-15
15-15
15-40
30-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. D Prajwal Dev
5-4 → 6-4
Y. Kikuchi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
S. D Prajwal Dev
3-4 → 4-4
Y. Kikuchi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
S. D Prajwal Dev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
S. D Prajwal Dev
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
S. D Prajwal Dev
1-0 → 2-0
Y. Kikuchi
15-0
15-15
df
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Xiaofei Wang vs Linang Xiao
ATP Shenzhen
Xiaofei Wang
0
0
Linang Xiao [10]
0
0
Dominik Palan vs Aoran Wang
Il match deve ancora iniziare
Covered Court 4 – ore 04:00
Sergey Fomin vs Wishaya Trongcharoenchaikul
ATP Shenzhen
Sergey Fomin [5]
6
6
Wishaya Trongcharoenchaikul
3
3
Vincitore: Fomin
Servizio
Svolgimento
Set 2
W. Trongcharoenchaikul
5-3 → 6-3
S. Fomin
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
W. Trongcharoenchaikul
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
4-2 → 4-3
W. Trongcharoenchaikul
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
df
A-40
3-1 → 3-2
W. Trongcharoenchaikul
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
W. Trongcharoenchaikul
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
W. Trongcharoenchaikul
3-2 → 4-2
W. Trongcharoenchaikul
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Fomin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
W. Trongcharoenchaikul
1-0 → 1-1
S. Fomin
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Egor Agafonov vs Mitsuki Wei Kang Leong
ATP Shenzhen
Egor Agafonov [3]•
0
4
7
4
Mitsuki Wei Kang Leong
15
6
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Wei Kang Leong
3-2 → 4-2
E. Agafonov
0-15
30-15
ace
30-30
30-40
3-1 → 3-2
M. Wei Kang Leong
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
3-0 → 3-1
E. Agafonov
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Wei Kang Leong
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
ace
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-6 → 7-6
E. Agafonov
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
M. Wei Kang Leong
5-5 → 5-6
M. Wei Kang Leong
4-4 → 4-5
E. Agafonov
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
3-4 → 4-4
M. Wei Kang Leong
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
2-4 → 3-4
E. Agafonov
15-0
15-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-4 → 2-4
M. Wei Kang Leong
1-3 → 1-4
E. Agafonov
15-0
ace
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
M. Wei Kang Leong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-2 → 0-3
E. Agafonov
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Wei Kang Leong
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Agafonov
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
4-5 → 4-6
M. Wei Kang Leong
0-15
15-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
E. Agafonov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Wei Kang Leong
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
E. Agafonov
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Wei Kang Leong
2-2 → 2-3
E. Agafonov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Wei Kang Leong
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
E. Agafonov
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Wei Kang Leong
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
0-0 → 0-1
Maxim Zhukov vs Hanyi Liu
Il match deve ancora iniziare
Ye Cong Mo vs Jacopo Vasami
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lincoln 🇺🇸 – 1° Turno Qualificazioni, cemento (indoor)
Stadium – ore 17:00
Andrew Fenty
vs Noah Schachter
Il match deve ancora iniziare
Niels Van Der Sijs vs Adhithya Ganesan
Il match deve ancora iniziare
Dan Martin vs Nikolay Sysoev
Il match deve ancora iniziare
Colson Wells vs Erik Arutiunian
Il match deve ancora iniziare
Max Wiskandt vs Pranav Kumar
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Arseneault vs Ozan Baris
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 17:00
Karl Poling vs Joshua Sheehy
Il match deve ancora iniziare
Cooper Williams vs Justin Boulais
Il match deve ancora iniziare
Cannon Kingsley vs Brandon Perez
Il match deve ancora iniziare
Joan Torres Espinosa vs Keegan Smith
Il match deve ancora iniziare
Aidan McHugh vs Kyle Seelig
Il match deve ancora iniziare
Strong Kirchheimer vs Kenta Miyoshi
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Curitiba 🇧🇷 – 1° Turno Qualificazioni, terra battuta
Quadra Central – ore 15:00
Gustavo Heide
vs Taha Baadi
Il match deve ancora iniziare
Jose Pereira vs Alex Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Bruno Milani vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Quadra 1 – ore 15:00
Marcelo Zormann
vs Pedro Sakamoto
Il match deve ancora iniziare
Daniel Dutra da Silva vs Ryan Augusto Dos Santos
Il match deve ancora iniziare
Enzo Camargo Lima vs Mateus Alves (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Quadra Pedro Amadeu – ore 15:00
Gastao Elias vs Gabriel Schenekenberg
Il match deve ancora iniziare
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Jefferson Wendler Filho
Il match deve ancora iniziare
Pedro Boscardin Dias vs Thomas Faurel (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Quadra 2 – ore 15:00
Wilson Leite vs Bruno Kuzuhara
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Gima vs Aristotelis Thanos
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Varillas vs Percy Buffara (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
