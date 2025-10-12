Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Olbia, Curitiba, Lincoln, Shenzhen e Hersonissos 6: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

12/10/2025 08:57 Nessun commento
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006 - Foto Antonio Burruni
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006 - Foto Antonio Burruni

CHALLENGER Olbia 🇮🇹 – 1° Turno Qualificazioni, cemento

Cloto Arena – ore 10:00
Norbert Gombos SVK vs Matteo Mura ITA
Il match deve ancora iniziare

Clement Tabur FRA vs Daniel Frasconi ITA

Il match deve ancora iniziare

Samir Hamza Reguig ALG vs Lorenzo Carboni ITA

Il match deve ancora iniziare

Christoph Negritu GER vs Leonardo Mazzucchelli ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Cleeve Harper CAN vs Arthur Reymond FRA

Il match deve ancora iniziare

Tom Paris FRA vs Leo Raquillet FRA

Il match deve ancora iniziare

Trey Hilderbrand USA vs Enrico Dalla Valle ITA

Il match deve ancora iniziare

Federico Arnaboldi ITA vs Alessandro Spadola ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Filip Pieczonka POL vs Maks Kasnikowski POL

Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski BUL vs Matthew William Donald CZE

Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs Aleksandr Braynin UKR

Il match deve ancora iniziare

Michael Vrbensky CZE vs Michele Ribecai ITA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Hersonissos 6 🇬🇷 – 1° Turno Qualificazioni, cemento

09:00 – Singh K. 🇮🇳 vs Trouve N. 🇫🇷
ATP Hersonissos
Karan Singh [2]
40
3
Nathan Trouve
0
3
Mostra dettagli

09:00 – Visker N. 🇳🇱 vs Broska F. 🇩🇪

ATP Hersonissos
Niels Visker
15
4
Florian Broska [7]
15
4
Mostra dettagli

10:30 – Haupt H. 🇩🇪 vs Albot R. 🇲🇩

Il match deve ancora iniziare

10:30 – Wendelken H. 🇬🇧 vs Lopez Morillo I. 🇪🇸

Il match deve ancora iniziare

11:30 – Sakellaridis D. 🇬🇷 vs Nesterov P. 🇧🇬

Il match deve ancora iniziare

12:00 – Barroso Campos A. 🇪🇸 vs Kovalik J. 🇸🇰

Il match deve ancora iniziare

12:00 – Brunclik P. 🇨🇿 vs Bassem Sobhy M. 🇪🇬

Il match deve ancora iniziare

13:00 – Sakellaridis M. 🇬🇷 vs van Wyk K. 🇿🇦

Il match deve ancora iniziare

13:30 – Blanch D. 🇺🇸 vs Marrero Curbelo I. 🇪🇸

Il match deve ancora iniziare

13:30 – Broom C. 🇬🇧 vs Efstathiou M. 🇨🇾

Il match deve ancora iniziare

14:30 – Azoidis D. 🇬🇷 vs Zakaria F. 🇪🇬

Il match deve ancora iniziare

15:00 – Basing M. 🇬🇧 vs Gonzalez Fernandez M. 🇪🇸

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Shenzhen 4 🇨🇳 – 1° Turno Qualificazioni, cemento

Center Court – ore 04:00
Luca Castelnuovo SUI vs Duckhee Lee KOR
ATP Shenzhen
Luca Castelnuovo [1]
6
6
Duckhee Lee
2
4
Vincitore: Castelnuovo
Mostra dettagli

Tsung-Hao Huang TPE vs Xing Dao Chen CHN (Non prima 08:30)

ATP Shenzhen
Tsung-Hao Huang [2]
0
6
Xing Dao Chen
1*
6
Mostra dettagli

Mikalai Haliak BLR vs Koki Matsuda JPN

Il match deve ancora iniziare



Covered Court 2 – ore 04:00
Evan Zhu USA vs Zhenxiong Dong CHN

ATP Shenzhen
Zhenxiong Dong
4
4
Evan Zhu [7]
6
6
Vincitore: Zhu
Mostra dettagli

Sidharth Rawat IND vs Yaojie Zeng CHN

ATP Shenzhen
Yaojie Zeng
2
2
Sidharth Rawat [11]
6
6
Vincitore: Rawat
Mostra dettagli

S D Prajwal Dev IND vs Yuta Kikuchi JPN

ATP Shenzhen
S D Prajwal Dev
6
3
6
Yuta Kikuchi [8]
4
6
3
Vincitore: Dev
Mostra dettagli

Xiaofei Wang CHN vs Linang Xiao CHN

ATP Shenzhen
Xiaofei Wang
0
0
Linang Xiao [10]
0
0
Mostra dettagli

Dominik Palan CZE vs Aoran Wang CHN

Il match deve ancora iniziare



Covered Court 4 – ore 04:00
Sergey Fomin UZB vs Wishaya Trongcharoenchaikul THA

ATP Shenzhen
Sergey Fomin [5]
6
6
Wishaya Trongcharoenchaikul
3
3
Vincitore: Fomin
Mostra dettagli

Egor Agafonov RUS vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS

ATP Shenzhen
Egor Agafonov [3]
0
4
7
4
Mitsuki Wei Kang Leong
15
6
6
2
Mostra dettagli

Maxim Zhukov RUS vs Hanyi Liu CHN

Il match deve ancora iniziare

Ye Cong Mo CHN vs Jacopo Vasami ITA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lincoln 🇺🇸 – 1° Turno Qualificazioni, cemento (indoor)

Stadium – ore 17:00
Andrew Fenty USA vs Noah Schachter USA
Il match deve ancora iniziare

Niels Van Der Sijs DEN vs Adhithya Ganesan USA

Il match deve ancora iniziare

Dan Martin CAN vs Nikolay Sysoev RUS

Il match deve ancora iniziare

Colson Wells USA vs Erik Arutiunian BLR

Il match deve ancora iniziare

Max Wiskandt GER vs Pranav Kumar USA

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Arseneault CAN vs Ozan Baris USA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 17:00
Karl Poling USA vs Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare

Cooper Williams USA vs Justin Boulais CAN

Il match deve ancora iniziare

Cannon Kingsley USA vs Brandon Perez VEN

Il match deve ancora iniziare

Joan Torres Espinosa ESP vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Aidan McHugh GBR vs Kyle Seelig USA

Il match deve ancora iniziare

Strong Kirchheimer USA vs Kenta Miyoshi JPN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Curitiba 🇧🇷 – 1° Turno Qualificazioni, terra battuta

Quadra Central – ore 15:00
Gustavo Heide BRA vs Taha Baadi MAR
Il match deve ancora iniziare

Jose Pereira BRA vs Alex Hernandez MEX

Il match deve ancora iniziare

Bruno Milani BRA vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 15:00
Marcelo Zormann BRA vs Pedro Sakamoto BRA
Il match deve ancora iniziare

Daniel Dutra da Silva BRA vs Ryan Augusto Dos Santos BRA

Il match deve ancora iniziare

Enzo Camargo Lima BRA vs Mateus Alves BRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Quadra Pedro Amadeu – ore 15:00
Gastao Elias POR vs Gabriel Schenekenberg BRA

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Jefferson Wendler Filho BRA

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA vs Thomas Faurel FRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Quadra 2 – ore 15:00
Wilson Leite BRA vs Bruno Kuzuhara USA

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Gima ROU vs Aristotelis Thanos GRE

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Percy Buffara BRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

TAG: