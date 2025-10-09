Alcaraz avrà il suo logo personale con Nike. Paolini svela e non svela un consiglio segreto ricevuto da Sinner

Era solo questione di tempo: Carlos Alcaraz avrà presto il suo logo personale e una linea di abbigliamento dedicata firmata Nike, seguendo le orme di leggende come Roger Federer e Rafael Nadal. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Murcia Plaza, il progetto è già stato approvato e il lancio ufficiale del nuovo logo avverrà nel mese di novembre, in occasione delle ATP Finals di Torino.

La collaborazione tra Alcaraz e Nike, già consolidata negli ultimi anni, entra così in una nuova fase, con il marchio americano pronto a trasformare il fenomeno di El Palmar in un’icona di stile oltre che sportiva. Un riconoscimento che conferma il peso crescente del sei volte campione Slam nel panorama mondiale del tennis.

Nel frattempo, una curiosità dal circuito WTA coinvolge Jasmine Paolini e Jannik Sinner, legati da un rapporto di grande stima e amicizia. In un’intervista rilasciata a Tennis365, la tennista toscana ha raccontato un episodio curioso che dimostra quanto i due azzurri si rispettino anche a livello tecnico.

“Il mio ex allenatore, Renzo Furlan, stava parlando con Sinner, e mi ha sorpresa dicendomi che Jannik aveva notato qualcosa che non facevo in campo. Non posso dire cosa fosse, se lo dicessi le mie avversarie lo scoprirebbero! Poi il mio coach è venuto da me e mi ha detto: ‘Sinner ha detto che devi fare questo’. Voglio dire, quando Sinner ti dà un consiglio, non puoi dire di no.”

Parole che confermano l’atmosfera di collaborazione e affiatamento che unisce i migliori tennisti italiani, spesso in contatto anche fuori dai tornei.