Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

09/10/2025 08:44 Nessun commento
Albert Ramos nella foto
Albert Ramos nella foto

CHALLENGER Valencia (🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta

Pista Pablo Andujar – ore 12:00
Inigo Cervantes ESP / Daniel Cukierman ISR vs Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER
Il match deve ancora iniziare

Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA vs N.Sriram Balaji IND / Vijay Sundar Prashanth IND

Il match deve ancora iniziare

Albert Ramos-Vinolas ESP vs Jan Choinski GBR (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 1 – ore 12:00
Marcelo Demoliner BRA / Orlando Luz BRA vs Filip Pieczonka POL / Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare

Ariel Behar URU / Rafael Matos BRA vs Sergio Martos Gornes ESP / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare

Sumit Nagal IND vs Henri Squire GER (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Roanne (🇫🇷) – 2° Turno, cemento (al coperto)

CENTRAL A.VACHERESSE – ore 10:30
Alexander Blockx BEL vs Otto Virtanen FIN
Il match deve ancora iniziare

Mika Brunold SUI vs Stefanos Sakellaridis GRE

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK vs Matteo Martineau FRA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Calvin Hemery FRA vs Jordan Thompson AUS (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Borna Gojo CRO vs Hugo Gaston FRA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Henry Bernet SUI vs Nicolai Budkov Kjaer NOR

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 BELGIQUE – ore 13:00
Joran Vliegen BEL / Jackson Withrow USA vs Alexander Donski BUL / Stefan Latinovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Viktor Durasovic NOR / Lukas Hellum-Lilleengen NOR (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA vs Hendrik Jebens GER / Joshua Paris GBR (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK / Vitaliy Sachko UKR vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Hersonissos 5 (🇬🇷) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 09:00
Hynek Barton CZE vs George Loffhagen GBR
ATP Hersonissos
Hynek Barton
40
6
1
George Loffhagen [5]
15
3
1
Mostra dettagli

Kimmer Coppejans BEL vs Toby Samuel GBR

Il match deve ancora iniziare

David Poljak CZE / Max Westphal FRA vs Dimitar Kuzmanov BUL / Dennis Novak AUT

ATP Hersonissos
Dimitar Kuzmanov / Dennis Novak
0
David Poljak / Max Westphal
0
Vincitore: Poljak / Westphal per walkover
Mostra dettagli

Alberto Barroso Campos ESP / Inaki Montes-De La Torre ESP vs Hamish Stewart GBR / Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 20 – ore 09:00
Anthony Genov BUL / Erik Grevelius SWE vs Max Basing GBR / James Story GBR

ATP Hersonissos
Anthony Genov / Erik Grevelius [1]
1
6
Max Basing / James Story
2*
6
Mostra dettagli

Gabi Adrian Boitan ROU / Robert Strombachs LAT vs Jarno Jans NED / Niels Visker NED (Non prima 10:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 21 – ore 09:00
Radu Albot MDA vs Dimitar Kuzmanov BUL

ATP Hersonissos
Radu Albot
0
Dimitar Kuzmanov [8]
0
Vincitore: Albot per walkover
Mostra dettagli

Inaki Montes-De La Torre ESP vs Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cali (🇨🇴) – 2° Turno, terra battuta

In attesa…





CHALLENGER Jinan (🇨🇳) – 2° Turno, cemento

Indoor 1 – ore 05:00
Yi Zhou CHN vs Rinky Hijikata AUS
ATP Jinan
Rinky Hijikata
5
6
4
Yi Zhou
7
3
6
Vincitore: Zhou
Mostra dettagli

Petr Bar Biryukov RUS vs Coleman Wong HKG

ATP Jinan
Petr Bar Biryukov
6
6
7
Coleman Wong
4
7
6
Vincitore: Bar Biryukov
Mostra dettagli

Brandon Holt USA vs Adam Walton AUS

ATP Jinan
Brandon Holt
15
1
Adam Walton [2]
40
1
Mostra dettagli

JiSung Nam KOR / Takeru Yuzuki JPN vs Jason Jung TPE / Jeevan Nedunchezhiyan IND

Il match deve ancora iniziare



Indoor 2 – ore 05:00
Arthur Cazaux FRA vs Liam Draxl CAN

ATP Jinan
Arthur Cazaux [1]
6
7
Liam Draxl
2
6
Vincitore: Cazaux
Mostra dettagli

Colton Smith USA vs Titouan Droguet FRA

ATP Jinan
Colton Smith
6
3
7
Titouan Droguet
1
6
5
Vincitore: Smith
Mostra dettagli

Mackenzie McDonald USA vs Pavel Kotov RUS

ATP Jinan
Mackenzie McDonald [6]
15
1
Pavel Kotov
0
2
Mostra dettagli

Rithvik Choudary Bollipalli IND / Arjun Kadhe IND vs Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN

Il match deve ancora iniziare



Indoor 3 – ore 05:00
Bernard Tomic AUS vs Billy Harris GBR

ATP Jinan
Bernard Tomic
6
6
6
Billy Harris
4
7
2
Vincitore: Tomic
Mostra dettagli

Kyrian Jacquet FRA vs Shintaro Mochizuki JPN

ATP Jinan
Kyrian Jacquet
3
2
Shintaro Mochizuki [7]
6
6
Vincitore: Mochizuki
Mostra dettagli

Cheng-Peng Hsieh TPE / Akira Santillan JPN vs Blake Bayldon AUS / Nathaniel Lammons USA

ATP Jinan
Cheng-Peng Hsieh / Akira Santillan
0
4
4
Blake Bayldon / Nathaniel Lammons [2]
0
6
5
Mostra dettagli

Rio Noguchi JPN / Kasidit Samrej THA vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Fairfield (🇺🇸) – 2° Turno, cemento

Grossman – Kennedy Court – ore 19:00
Marek Gengel CZE vs Edward Winter AUS
Il match deve ancora iniziare

Daniel Milavsky USA vs Dmitry Popko KAZ

Il match deve ancora iniziare

Michael Mmoh USA vs Jay Dylan Friend JPN

Il match deve ancora iniziare

Dmitry Popko KAZ / Olle Wallin SWE vs Andrew Fenty USA / Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare



Leif Haase Court – ore 19:00
Patrick Harper AUS / Quinn Vandecasteele USA vs Juan Jose Bianchi VEN / Zachary Fuchs USA

Il match deve ancora iniziare

Roger Pascual Ferra ESP vs Abdullah Shelbayh JOR

Il match deve ancora iniziare

Alex Chang USA / Hudson Rivera USA vs Spencer Johnson USA / Wally Thayne USA

Il match deve ancora iniziare

Mats Rosenkranz GER / Max Wiskandt GER vs Francis Casey Alcantara PHI / Thijmen Loof NED

Il match deve ancora iniziare

TAG: