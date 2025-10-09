Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

CHALLENGER Valencia (🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta
Pista Pablo Andujar – ore 12:00
Inigo Cervantes
/ Daniel Cukierman
vs Alexander Merino
/ Christoph Negritu
Il match deve ancora iniziare
Trey Hilderbrand / Mac Kiger vs N.Sriram Balaji / Vijay Sundar Prashanth
Il match deve ancora iniziare
Albert Ramos-Vinolas vs Jan Choinski (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista 1 – ore 12:00
Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Filip Pieczonka / Michael Vrbensky
Il match deve ancora iniziare
Ariel Behar / Rafael Matos vs Sergio Martos Gornes / David Vega Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Sumit Nagal vs Henri Squire (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Roanne (🇫🇷) – 2° Turno, cemento (al coperto)
CENTRAL A.VACHERESSE – ore 10:30
Alexander Blockx
vs Otto Virtanen
Il match deve ancora iniziare
Mika Brunold vs Stefanos Sakellaridis
Il match deve ancora iniziare
Milos Karol vs Matteo Martineau (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Calvin Hemery vs Jordan Thompson (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Borna Gojo vs Hugo Gaston (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Henry Bernet vs Nicolai Budkov Kjaer
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 BELGIQUE – ore 13:00
Joran Vliegen / Jackson Withrow vs Alexander Donski / Stefan Latinovic
Il match deve ancora iniziare
Cleeve Harper / David Stevenson vs Viktor Durasovic / Lukas Hellum-Lilleengen (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Hendrik Jebens / Joshua Paris (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Milos Karol / Vitaliy Sachko vs Vasil Kirkov / Bart Stevens (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 5 (🇬🇷) – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 09:00
Hynek Barton
vs George Loffhagen
ATP Hersonissos
Hynek Barton
40
6
1
George Loffhagen [5]•
15
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Loffhagen
0-15
df
15-15
15-30
15-40
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Barton
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-3 → 6-3
G. Loffhagen
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
G. Loffhagen
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
df
40-40
A-40
2-1 → 2-2
H. Barton
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
1-1 → 2-1
H. Barton
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Kimmer Coppejans vs Toby Samuel
Il match deve ancora iniziare
David Poljak / Max Westphal vs Dimitar Kuzmanov / Dennis Novak
ATP Hersonissos
Dimitar Kuzmanov / Dennis Novak
0
David Poljak / Max Westphal
0
Vincitore: Poljak / Westphal per walkover
Alberto Barroso Campos / Inaki Montes-De La Torre vs Hamish Stewart / Harry Wendelken
Il match deve ancora iniziare
Court 20 – ore 09:00
Anthony Genov / Erik Grevelius vs Max Basing / James Story
ATP Hersonissos
Anthony Genov / Erik Grevelius [1]
1
6
Max Basing / James Story
2*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Genov / Grevelius
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
M. Basing / Story
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
A. Genov / Grevelius
4-5 → 5-5
M. Basing / Story
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
A. Genov / Grevelius
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 4-4
M. Basing / Story
4-2 → 4-3
A. Genov / Grevelius
3-2 → 4-2
M. Basing / Story
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-1 → 3-2
A. Genov / Grevelius
2-1 → 3-1
M. Basing / Story
2-0 → 2-1
A. Genov / Grevelius
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
M. Basing / Story
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Gabi Adrian Boitan / Robert Strombachs vs Jarno Jans / Niels Visker (Non prima 10:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 21 – ore 09:00
Radu Albot vs Dimitar Kuzmanov
ATP Hersonissos
Radu Albot
0
Dimitar Kuzmanov [8]
0
Vincitore: Albot per walkover
Inaki Montes-De La Torre vs Harry Wendelken
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cali (🇨🇴) – 2° Turno, terra battuta
In attesa…
CHALLENGER Jinan (🇨🇳) – 2° Turno, cemento
Indoor 1 – ore 05:00
Yi Zhou
vs Rinky Hijikata
ATP Jinan
Rinky Hijikata
5
6
4
Yi Zhou
7
3
6
Vincitore: Zhou
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
Y. Zhou
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
R. Hijikata
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 2-1
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Zhou
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
5-3 → 6-3
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 4-2
Y. Zhou
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Y. Zhou
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Zhou
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
R. Hijikata
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
Y. Zhou
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
Petr Bar Biryukov vs Coleman Wong
ATP Jinan
Petr Bar Biryukov
6
6
7
Coleman Wong
4
7
6
Vincitore: Bar Biryukov
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
6*-5
6-6 → 7-6
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
C. Wong
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
4-5 → 5-5
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
3-5 → 4-5
P. Bar Biryukov
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-3 → 2-3
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
C. Wong
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
ace
6-6 → 6-7
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
5-6 → 6-6
C. Wong
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
5-5 → 5-6
P. Bar Biryukov
15-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
4-5 → 5-5
C. Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
C. Wong
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov
15-0
30-15
ace
40-15
ace
40-30
1-2 → 2-2
Brandon Holt vs Adam Walton
ATP Jinan
Brandon Holt
15
1
Adam Walton [2]•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Holt
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Walton
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
JiSung Nam / Takeru Yuzuki vs Jason Jung / Jeevan Nedunchezhiyan
Il match deve ancora iniziare
Indoor 2 – ore 05:00
Arthur Cazaux vs Liam Draxl
ATP Jinan
Arthur Cazaux [1]
6
7
Liam Draxl
2
6
Vincitore: Cazaux
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
ace
6-3*
6-6 → 7-6
A. Cazaux
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
A. Cazaux
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
L. Draxl
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
A. Cazaux
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
L. Draxl
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Cazaux
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Draxl
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
5-2 → 6-2
L. Draxl
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-0 → 3-1
A. Cazaux
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-0 → 3-0
Colton Smith vs Titouan Droguet
ATP Jinan
Colton Smith
6
3
7
Titouan Droguet
1
6
5
Vincitore: Smith
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Smith
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
6-5 → 7-5
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
C. Smith
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
T. Droguet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
C. Smith
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Smith
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
3-5 → 3-6
T. Droguet
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
C. Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
C. Smith
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
C. Smith
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Droguet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
C. Smith
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Smith
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 2-0
Mackenzie McDonald vs Pavel Kotov
ATP Jinan
Mackenzie McDonald [6]•
15
1
Pavel Kotov
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Kotov
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
P. Kotov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe vs Kaito Uesugi / Seita Watanabe
Il match deve ancora iniziare
Indoor 3 – ore 05:00
Bernard Tomic vs Billy Harris
ATP Jinan
Bernard Tomic
6
6
6
Billy Harris
4
7
2
Vincitore: Tomic
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Tomic
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
B. Tomic
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
B. Harris
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
B. Harris
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
B. Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-3 → 4-4
B. Harris
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
B. Tomic
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
ace
ace
0-2 → 1-2
B. Tomic
0-15
15-15
30-30
ace
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Harris
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
5-4 → 6-4
B. Tomic
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
B. Harris
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
3-2 → 3-3
B. Tomic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
B. Tomic
0-15
0-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Kyrian Jacquet vs Shintaro Mochizuki
ATP Jinan
Kyrian Jacquet
3
2
Shintaro Mochizuki [7]
6
6
Vincitore: Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Jacquet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
S. Mochizuki
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
0-2 → 0-3
K. Jacquet
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
0-1 → 0-2
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Jacquet
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-5 → 3-6
K. Jacquet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
K. Jacquet
30-40
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
K. Jacquet
0-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
A-40
1-0 → 1-1
K. Jacquet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Cheng-Peng Hsieh / Akira Santillan vs Blake Bayldon / Nathaniel Lammons
ATP Jinan
Cheng-Peng Hsieh / Akira Santillan•
0
4
4
Blake Bayldon / Nathaniel Lammons [2]
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bayldon / Lammons
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
4-4 → 4-5
C. Hsieh / Santillan
3-4 → 4-4
B. Bayldon / Lammons
3-3 → 3-4
C. Hsieh / Santillan
2-3 → 3-3
B. Bayldon / Lammons
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
2-2 → 2-3
C. Hsieh / Santillan
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
1-2 → 2-2
B. Bayldon / Lammons
1-1 → 1-2
C. Hsieh / Santillan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
B. Bayldon / Lammons
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Hsieh / Santillan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-5 → 4-6
B. Bayldon / Lammons
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
C. Hsieh / Santillan
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-4 → 4-4
B. Bayldon / Lammons
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
C. Hsieh / Santillan
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
B. Bayldon / Lammons
2-2 → 2-3
C. Hsieh / Santillan
1-2 → 2-2
B. Bayldon / Lammons
1-1 → 1-2
C. Hsieh / Santillan
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-1 → 1-1
B. Bayldon / Lammons
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Rio Noguchi / Kasidit Samrej vs Finn Reynolds / James Watt
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Fairfield (🇺🇸) – 2° Turno, cemento
Grossman – Kennedy Court – ore 19:00
Marek Gengel
vs Edward Winter
Il match deve ancora iniziare
Daniel Milavsky vs Dmitry Popko
Il match deve ancora iniziare
Michael Mmoh vs Jay Dylan Friend
Il match deve ancora iniziare
Dmitry Popko / Olle Wallin vs Andrew Fenty / Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
Leif Haase Court – ore 19:00
Patrick Harper / Quinn Vandecasteele vs Juan Jose Bianchi / Zachary Fuchs
Il match deve ancora iniziare
Roger Pascual Ferra vs Abdullah Shelbayh
Il match deve ancora iniziare
Alex Chang / Hudson Rivera vs Spencer Johnson / Wally Thayne
Il match deve ancora iniziare
Mats Rosenkranz / Max Wiskandt vs Francis Casey Alcantara / Thijmen Loof
Il match deve ancora iniziare
