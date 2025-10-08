Medvedev dopo la vittoria su Tien: “È uno dei tennisti più difficili da affrontare, sono felice di aver vinto. Ho superato i crampi, non so nemmeno come” (Video)

Dopo quasi tre ore di battaglia, Daniil Medvedev è tornato a battere Learner Tien, superandolo per 7-6, 6-7, 6-4 negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2025. Il russo, che aveva perso i due precedenti stagionali contro il giovane statunitense, ha parlato in conferenza stampa del match, delle difficoltà fisiche e della sua ammirazione per un avversario che, a soli 19 anni, lo ha già messo a dura prova più volte.

“Tien è un giocatore incredibile, forse il più duro dopo i big”

Medvedev ha speso parole di grande rispetto per il suo rivale, sottolineandone la qualità complessiva del gioco:

“Non ho le parole esatte per descrivere cosa significhi affrontarlo. È un tennista incredibile, e quando dico tennista parlo del pacchetto completo. Non ha un grande servizio, che è la cosa più importante nel tennis moderno, ma nonostante questo riesce a giocare in modo straordinario a 19 anni. Ha un futuro enorme.

Probabilmente, al di fuori dei grandi come Sinner, Alcaraz e i Big Three, è uno degli avversari più difficili che io abbia mai affrontato.”

“Lo odio e lo adoro allo stesso tempo”

Il russo ha raccontato come Tien riesca a cambiare l’inerzia di un match e a logorare mentalmente chi gli sta di fronte:

“È così che gioca. Ti costringe a colpire sempre un colpo in più, ti fa correre ovunque. A volte sei a rete e pensi di aver vinto il punto, poi lui tira un passante dal nulla.

Quando sei 30-0 ti ritrovi 30 pari. È frustrante, ma anche affascinante. Lo odio e lo adoro allo stesso tempo: è un combattente incredibile, e non è mai facile affrontarlo.”

“Ho superato i crampi, non so nemmeno come”

Medvedev ha ammesso di aver sofferto fisicamente nel secondo set, ma di essere riuscito a reagire grazie alla sua capacità di resistere e adattarsi:

“Nel secondo set ho avuto crampi e pensavo fosse finita, come a Pechino. Ma ho provato a resistere. Dopo la fine del set, nel primo game del terzo era durissima, ma poi le gambe si sono sciolte un po’ e sono riuscito a giocare meglio. Non so come ho fatto, ma sono felice di esserci riuscito.”

Il russo ha anche parlato delle condizioni meteo:

“Oggi si stava bene. Forse preferirei un po’ più caldo, sarebbe stato più difficile per lui, ma in generale le condizioni erano buone.”

“De Minaur sarà un’altra battaglia di corsa e resistenza”

Nei quarti di finale Medvedev affronterà Alex De Minaur, uno dei giocatori più in forma della stagione:

“Dovrò recuperare bene, perché con lui si corre tanto. È un avversario molto duro e sta giocando un gran tennis. Ma anche io mi sento in un buon momento, quindi sarà interessante.”

“Nessuna vendetta, solo una bella vittoria”

Dopo due sconfitte contro Tien, qualcuno gli ha chiesto se questa vittoria rappresentasse una forma di rivincita:

“No, non mi piace parlare di vendetta. Avrei preferito vincere tutti e tre i match contro di lui, ma stavolta sono semplicemente felice di avercela fatta. Se un giorno lo batterò in una finale Slam, allora sì, potrei chiamarla vendetta. Per ora è solo una grande vittoria.”