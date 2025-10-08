Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo anche Novak Djokovic alla caccia delle semifinali (LIVE)

08/10/2025 23:39 Nessun commento
Novak Djokovic classe 1987, n.5 del mondo - Foto Getty Images
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Quarti di Finale (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER
Holger Rune DEN vs Valentin Vacherot MON (Non prima 09:00)

Zizou Bergs BEL vs Novak Djokovic SRB (Non prima 12:30)

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

