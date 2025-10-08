Shanghai 1000 | Hard | $9196000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo anche Novak Djokovic alla caccia delle semifinali (LIVE)
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Quarti di Finale (cemento)
Stadium Court – ore 06:30
Santiago Gonzalez / David Pel vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
Il match deve ancora iniziare
Holger Rune vs Valentin Vacherot (Non prima 09:00)
Il match deve ancora iniziare
Zizou Bergs vs Novak Djokovic (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Il match deve ancora iniziare
