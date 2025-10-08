Shanghai, al via i quarti di finale domani: Rune-Vacherot e Djokovic-Bergs i match di giornata

La seconda settimana del Masters 1000 di Shanghai 2025 entra nel vivo, ma il programma di domani sarà piuttosto leggero per quanto riguarda il singolare maschile. Con la competizione di doppio a colmare gli spazi, saranno infatti soltanto due gli incontri di singolare in programma nella giornata di giovedì, entrambi validi per la parte bassa del tabellone.

Ad aprire la giornata sarà la sfida tra Holger Rune e Valentin Vacherot, un quarto di finale inedito che mette di fronte due giocatori dalle storie molto diverse: il danese, in cerca di conferme dopo mesi altalenanti, e il monegasco, autentica sorpresa del torneo, arrivato fino a questo punto partendo dalle qualificazioni.

In serata, spazio al grande favorito del torneo, Novak Djokovic, che affronterà Zizou Bergs nel match serale sul centrale. Il serbo, già protagonista di un torneo non semplice a causa delle difficili condizioni di caldo e umidità, parte ampiamente favorito ma dovrà restare concentrato contro il belga, capace di sorprendere più di un avversario in queste settimane.

Con il nuovo formato del torneo, che si estende su due settimane, la distribuzione delle partite ha lasciato un programma più snello del solito. Domani, dunque, solo due match di singolare in attesa che si completino i quarti di finale nella parte alta del tabellone.

Stadium Court – ore 06:30

Santiago Gonzalez / David Pel vs Kevin Krawietz / Tim Puetz

Holger Rune vs Valentin Vacherot (Non prima 09:00)

Zizou Bergs vs Novak Djokovic (Non prima 12:30)

Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Harri Heliovaara / Henry Patten