Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

08/10/2025 09:00 Nessun commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07

CHALLENGER Valencia (🇪🇸) – 1°-2° Turno, terra battuta

Pista Pablo Andujar – ore 11:00
Carlos Lopez Montagud ESP vs Luka Mikrut CRO
ATP Valencia
Carlos Lopez Montagud
0
1
Luka Mikrut
0
1
Mostra dettagli

Henri Squire GER vs Dusan Lajovic SRB (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Luka Pavlovic FRA vs Carlos Taberner ESP (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Albert Ramos-Vinolas ESP vs Zdenek Kolar CZE (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 1 – ore 11:00
Mario Mansilla Diez ESP / Andres Santamarta Roig ESP vs N.Sriram Balaji IND / Vijay Sundar Prashanth IND

ATP Valencia
Mario Mansilla Diez / Andres Santamarta Roig
0
1
N.Sriram Balaji / Vijay Sundar Prashanth [4]
0
2
Mostra dettagli

Pablo Llamas Ruiz ESP vs Sumit Nagal IND (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Filip Cristian Jianu ROU vs Christoph Negritu GER (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Marco Trungelliti ARG vs Pol Martin Tiffon ESP

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 11:00
Marcelo Demoliner BRA / Orlando Luz BRA vs David Pichler AUT / Nino Serdarusic CRO

ATP Valencia
Marcelo Demoliner / Orlando Luz [3]
0
3
David Pichler / Nino Serdarusic
0
2
Mostra dettagli

Filip Pieczonka POL / Michael Vrbensky CZE vs Piotr Matuszewski POL / Denys Molchanov UKR

Il match deve ancora iniziare

Inigo Cervantes ESP / Daniel Cukierman ISR vs Alexandru Jecan ROU / Ivan Liutarevich BLR

Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski GBR vs Ivan Gakhov RUS (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA vs Carlos Lopez Montagud ESP / Bernabe Zapata Miralles ESP

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Roanne (🇫🇷) – 2° Turno, cemento (al coperto)

CENTRAL A.VACHERESSE – ore 10:30
Vitaliy Sachko UKR vs Nicolai Budkov Kjaer NOR
ATP Roanne
Vitaliy Sachko
0
5
Nicolai Budkov Kjaer
0
6
Mostra dettagli

Matej Dodig CRO vs Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA vs Jordan Thompson AUS (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Sakellaridis GRE vs Jan-Lennard Struff GER (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta ESP vs Milos Karol SVK (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Dominic Stricker SUI

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 BELGIQUE – ore 10:30
Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Alexander Donski BUL / Stefan Latinovic SRB

ATP Roanne
Arthur Reymond / Luca Sanchez
3
6
Alexander Donski / Stefan Latinovic
4*
6
Mostra dettagli

Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR

Il match deve ancora iniziare

Alexander Blockx BEL vs Jelle Sels NED

Il match deve ancora iniziare

Viktor Durasovic NOR / Lukas Hellum-Lilleengen NOR vs Patrick Kaukovalta FIN / Otto Virtanen FIN

Il match deve ancora iniziare

Hendrik Jebens GER / Joshua Paris GBR vs Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA

Il match deve ancora iniziare

Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA vs Matej Dodig CRO / Filip Misolic AUT

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Hersonissos 5 (🇬🇷) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 09:30
Anthony Genov BUL / Erik Grevelius SWE vs Dimitris Azoidis GRE / Henri Haupt GER
ATP Hersonissos
Anthony Genov / Erik Grevelius [1]
6
6
Dimitris Azoidis / Henri Haupt
2
2
Vincitore: Genov / Grevelius
Mostra dettagli

Antoine Escoffier FRA vs Petros Tsitsipas GRE

ATP Hersonissos
Antoine Escoffier
0
0
Petros Tsitsipas
0
3
Mostra dettagli

Max Basing GBR / James Story GBR vs Dimitris Sakellaridis GRE / Kris Van Wyk RSA

Il match deve ancora iniziare

Alberto Barroso Campos ESP / Inaki Montes-De La Torre ESP vs Adrian Andreev BUL / Petros Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare



Court 20 – ore 09:30
Gilles Arnaud Bailly BEL vs Eliakim Coulibaly CIV

ATP Hersonissos
Gilles Arnaud Bailly [6]
40
1
4
Eliakim Coulibaly
15
6
3
Mostra dettagli

Niels Visker NED vs Ryan Peniston GBR

Il match deve ancora iniziare

David Poljak CZE / Max Westphal FRA vs Charles Broom GBR / James Mackinlay GBR

Il match deve ancora iniziare

Jarno Jans NED / Niels Visker NED vs Michael Geerts BEL / Dominik Kellovsky CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 21 – ore 09:30
Michael Geerts BEL vs Charles Broom GBR

ATP Hersonissos
Michael Geerts
0
7
1
Charles Broom
0
5
2
Mostra dettagli

Sai Karteek Reddy Ganta IND / Karan Singh IND vs Dimitar Kuzmanov BUL / Dennis Novak AUT

Il match deve ancora iniziare

Gabi Adrian Boitan ROU / Robert Strombachs LAT vs Diogo Marques POR / Ivan Marrero Curbelo ESP

Il match deve ancora iniziare

Eliakim Coulibaly CIV / Antoine Escoffier FRA vs Hamish Stewart GBR / Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cali (🇨🇴) – 2° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 17:30
Matias Soto CHI vs Juan Pablo Ficovich ARG
Il match deve ancora iniziare

Alvaro Guillen Meza ECU vs Juan Pablo Varillas PER

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER vs Hady Habib LBN

Il match deve ancora iniziare

Samuel Heredia COL / Samuel Alejandro Linde Palacios COL vs Cristian Rodriguez COL / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

Mariano Kestelboim ARG / Miguel Reyes-Varela MEX vs Juan Sebastian Gomez COL / Nicolas Mejia COL (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 17:30
Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Andrea Collarini ARG

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Gima ROU / Brandon Perez VEN vs Federico Agustin Gomez ARG / Luis David Martinez VEN

Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX / Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Mateus Alves BRA / Bruno Oliveira BRA

Il match deve ancora iniziare

Arklon Huertas Del Pino Cordova PER / Matias Soto CHI vs Luis Britto BRA / Courtney John Lock ZIM

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG / Franco Roncadelli URU vs Andrea Collarini ARG / Alvaro Guillen Meza ECU

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Jinan (🇨🇳) – 1° Turno, cemento

Indoor 1 – ore 05:00
Kyrian Jacquet FRA vs Kasidit Samrej THA
Il match deve ancora iniziare

Arthur Cazaux FRA vs Ugo Blanchet FRA

ATP Jinan
Arthur Cazaux [1]
6
6
Ugo Blanchet
3
4
Vincitore: Cazaux
Mostra dettagli

Cheng-Peng Hsieh TPE / Akira Santillan JPN vs Jie Cui CHN / Adria Soriano Barrera COL (Non prima 09:00)

ATP Jinan
Cheng-Peng Hsieh / Akira Santillan
6
6
Jie Cui / Adria Soriano Barrera
2
4
Vincitore: Hsieh / Santillan
Mostra dettagli

Kyrian Jacquet FRA / Harold Mayot FRA vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

ATP Jinan
Kyrian Jacquet / Harold Mayot
1
6
Finn Reynolds / James Watt [3]
6*
6
Mostra dettagli

Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Yuquan Jin CHN / Zekai Li CHN

Il match deve ancora iniziare



Indoor 2 – ore 05:00
Petr Bar Biryukov RUS vs Taro Daniel JPN
Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare

Pavel Kotov RUS vs August Holmgren DEN (Non prima 09:00)

ATP Jinan
Pavel Kotov
6
6
August Holmgren
3
4
Vincitore: Kotov
Mostra dettagli

Rithvik Choudary Bollipalli IND / Arjun Kadhe IND vs Petr Bar Biryukov RUS / Maxim Zhukov RUS

ATP Jinan
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe [1]
15
5
Petr Bar Biryukov / Maxim Zhukov
15
5
Mostra dettagli

JiSung Nam KOR / Takeru Yuzuki JPN vs Uisung Park KOR / Aoran Wang CHN

Il match deve ancora iniziare



Indoor 3 – ore 05:00
Brandon Holt USA vs Maxim Zhukov RUS

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs Denis Yevseyev KAZ

ATP Jinan
Denis Yevseyev
4
2
Rinky Hijikata
6
6
Vincitore: Hijikata
Mostra dettagli

Jason Jung TPE / Jeevan Nedunchezhiyan IND vs Tsung-Hao Huang TPE / Fajing Sun CHN (Non prima 09:00)

ATP Jinan
Jason Jung / Jeevan Nedunchezhiyan
5
6
11
Tsung-Hao Huang / Fajing Sun
7
4
9
Vincitore: Jung / Nedunchezhiyan
Mostra dettagli

Jeffrey Chuan En Hsu TPE / Evan Zhu USA vs Blake Bayldon AUS / Nathaniel Lammons USA

ATP Jinan
Jeffrey Chuan En Hsu / Evan Zhu
0
0
Blake Bayldon / Nathaniel Lammons [2]
0
0
Mostra dettagli

Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN vs Linang Xiao CHN / Tianhui Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Fairfield (🇺🇸) – 2° Turno, cemento

In attesa…

TAG: