Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
CHALLENGER Valencia (🇪🇸) – 1°-2° Turno, terra battuta
Pista Pablo Andujar – ore 11:00
Carlos Lopez Montagud
vs Luka Mikrut
ATP Valencia
Carlos Lopez Montagud
0
1
Luka Mikrut•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Lopez Montagud
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
L. Mikrut
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Henri Squire vs Dusan Lajovic (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Luka Pavlovic vs Carlos Taberner (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Albert Ramos-Vinolas vs Zdenek Kolar (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista 1 – ore 11:00
Mario Mansilla Diez / Andres Santamarta Roig vs N.Sriram Balaji / Vijay Sundar Prashanth
ATP Valencia
Mario Mansilla Diez / Andres Santamarta Roig•
0
1
N.Sriram Balaji / Vijay Sundar Prashanth [4]
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mansilla Diez / Santamarta Roig
N. Balaji / Sundar Prashanth
0-15
15-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
M. Mansilla Diez / Santamarta Roig
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
N. Balaji / Sundar Prashanth
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Pablo Llamas Ruiz vs Sumit Nagal (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Filip Cristian Jianu vs Christoph Negritu (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Marco Trungelliti vs Pol Martin Tiffon
Il match deve ancora iniziare
Pista 2 – ore 11:00
Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs David Pichler / Nino Serdarusic
ATP Valencia
Marcelo Demoliner / Orlando Luz [3]
0
3
David Pichler / Nino Serdarusic•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Demoliner / Luz
2-2 → 3-2
D. Pichler / Serdarusic
2-1 → 2-2
M. Demoliner / Luz
1-1 → 2-1
D. Pichler / Serdarusic
1-0 → 1-1
M. Demoliner / Luz
0-0 → 1-0
Filip Pieczonka / Michael Vrbensky vs Piotr Matuszewski / Denys Molchanov
Il match deve ancora iniziare
Inigo Cervantes / Daniel Cukierman vs Alexandru Jecan / Ivan Liutarevich
Il match deve ancora iniziare
Jan Choinski vs Ivan Gakhov (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Trey Hilderbrand / Mac Kiger vs Carlos Lopez Montagud / Bernabe Zapata Miralles
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Roanne (🇫🇷) – 2° Turno, cemento (al coperto)
CENTRAL A.VACHERESSE – ore 10:30
Vitaliy Sachko
vs Nicolai Budkov Kjaer
ATP Roanne
Vitaliy Sachko•
0
5
Nicolai Budkov Kjaer
0
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
V. Sachko
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
4-5 → 5-5
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
4-4 → 4-5
V. Sachko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
3-4 → 4-4
V. Sachko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
N. Budkov Kjaer
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
Matej Dodig vs Francesco Passaro
Il match deve ancora iniziare
Dan Added vs Jordan Thompson (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Stefanos Sakellaridis vs Jan-Lennard Struff (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Pablo Carreno Busta vs Milos Karol (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Jacob Fearnley vs Dominic Stricker
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 BELGIQUE – ore 10:30
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs Alexander Donski / Stefan Latinovic
ATP Roanne
Arthur Reymond / Luca Sanchez
3
6
Alexander Donski / Stefan Latinovic
4*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
A. Reymond / Sanchez
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
A. Donski / Latinovic
5-5 → 5-6
A. Reymond / Sanchez
4-5 → 5-5
A. Donski / Latinovic
4-4 → 4-5
A. Reymond / Sanchez
3-4 → 4-4
A. Donski / Latinovic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
A. Reymond / Sanchez
2-3 → 3-3
A. Donski / Latinovic
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
2-2 → 2-3
A. Reymond / Sanchez
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. Donski / Latinovic
1-1 → 1-2
A. Reymond / Sanchez
0-1 → 1-1
A. Donski / Latinovic
0-0 → 0-1
Sander Gille / Sem Verbeek vs Cleeve Harper / David Stevenson
Il match deve ancora iniziare
Alexander Blockx vs Jelle Sels
Il match deve ancora iniziare
Viktor Durasovic / Lukas Hellum-Lilleengen vs Patrick Kaukovalta / Otto Virtanen
Il match deve ancora iniziare
Hendrik Jebens / Joshua Paris vs Diego Hidalgo / Patrik Trhac
Il match deve ancora iniziare
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Matej Dodig / Filip Misolic
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 5 (🇬🇷) – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 09:30
Anthony Genov
/ Erik Grevelius
vs Dimitris Azoidis
/ Henri Haupt
ATP Hersonissos
Anthony Genov / Erik Grevelius [1]
6
6
Dimitris Azoidis / Henri Haupt
2
2
Vincitore: Genov / Grevelius
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Genov / Grevelius
5-2 → 6-2
D. Azoidis / Haupt
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
df
4-2 → 5-2
A. Genov / Grevelius
3-2 → 4-2
D. Azoidis / Haupt
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
40-40
2-2 → 3-2
A. Genov / Grevelius
1-2 → 2-2
D. Azoidis / Haupt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
1-1 → 1-2
A. Genov / Grevelius
0-1 → 1-1
D. Azoidis / Haupt
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Genov / Grevelius
5-2 → 6-2
D. Azoidis / Haupt
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-2 → 5-2
A. Genov / Grevelius
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
D. Azoidis / Haupt
3-1 → 3-2
A. Genov / Grevelius
2-1 → 3-1
D. Azoidis / Haupt
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
A. Genov / Grevelius
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
D. Azoidis / Haupt
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Antoine Escoffier vs Petros Tsitsipas
ATP Hersonissos
Antoine Escoffier•
0
0
Petros Tsitsipas
0
3
Max Basing / James Story vs Dimitris Sakellaridis / Kris Van Wyk
Il match deve ancora iniziare
Alberto Barroso Campos / Inaki Montes-De La Torre vs Adrian Andreev / Petros Tsitsipas
Il match deve ancora iniziare
Court 20 – ore 09:30
Gilles Arnaud Bailly vs Eliakim Coulibaly
ATP Hersonissos
Gilles Arnaud Bailly [6]
40
1
4
Eliakim Coulibaly•
15
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Coulibaly
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
G. Arnaud Bailly
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
G. Arnaud Bailly
3-1 → 3-2
E. Coulibaly
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
2-1 → 3-1
G. Arnaud Bailly
1-1 → 2-1
G. Arnaud Bailly
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Coulibaly
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
1-5 → 1-6
G. Arnaud Bailly
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
G. Arnaud Bailly
0-3 → 0-4
G. Arnaud Bailly
0-1 → 0-2
Niels Visker vs Ryan Peniston
Il match deve ancora iniziare
David Poljak / Max Westphal vs Charles Broom / James Mackinlay
Il match deve ancora iniziare
Jarno Jans / Niels Visker vs Michael Geerts / Dominik Kellovsky
Il match deve ancora iniziare
Court 21 – ore 09:30
Michael Geerts vs Charles Broom
ATP Hersonissos
Michael Geerts
0
7
1
Charles Broom•
0
5
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Geerts
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Broom
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
C. Broom
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
C. Broom
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
5-2 → 5-3
M. Geerts
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
C. Broom
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
4-1 → 4-2
M. Geerts
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
C. Broom
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
M. Geerts
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Sai Karteek Reddy Ganta / Karan Singh vs Dimitar Kuzmanov / Dennis Novak
Il match deve ancora iniziare
Gabi Adrian Boitan / Robert Strombachs vs Diogo Marques / Ivan Marrero Curbelo
Il match deve ancora iniziare
Eliakim Coulibaly / Antoine Escoffier vs Hamish Stewart / Harry Wendelken
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cali (🇨🇴) – 2° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 17:30
Matias Soto
vs Juan Pablo Ficovich
Il match deve ancora iniziare
Alvaro Guillen Meza vs Juan Pablo Varillas
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Bueno vs Hady Habib
Il match deve ancora iniziare
Samuel Heredia / Samuel Alejandro Linde Palacios vs Cristian Rodriguez / Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
Mariano Kestelboim / Miguel Reyes-Varela vs Juan Sebastian Gomez / Nicolas Mejia (Non prima 00:30)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 17:30
Juan Carlos Prado Angelo vs Andrea Collarini
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Gima / Brandon Perez vs Federico Agustin Gomez / Luis David Martinez
Il match deve ancora iniziare
Alex Hernandez / Rodrigo Pacheco Mendez vs Mateus Alves / Bruno Oliveira
Il match deve ancora iniziare
Arklon Huertas Del Pino Cordova / Matias Soto vs Luis Britto / Courtney John Lock
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo / Franco Roncadelli vs Andrea Collarini / Alvaro Guillen Meza
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Jinan (🇨🇳) – 1° Turno, cemento
Indoor 1 – ore 05:00
Kyrian Jacquet
vs Kasidit Samrej
Il match deve ancora iniziare
Arthur Cazaux vs Ugo Blanchet
ATP Jinan
Arthur Cazaux [1]
6
6
Ugo Blanchet
3
4
Vincitore: Cazaux
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Cazaux
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. Cazaux
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
U. Blanchet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
A. Cazaux
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Cazaux
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
U. Blanchet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
A. Cazaux
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
U. Blanchet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Cazaux
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Cazaux
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Cazaux
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
U. Blanchet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
3-0 → 3-1
A. Cazaux
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
2-0 → 3-0
U. Blanchet
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Cheng-Peng Hsieh / Akira Santillan vs Jie Cui / Adria Soriano Barrera (Non prima 09:00)
ATP Jinan
Cheng-Peng Hsieh / Akira Santillan
6
6
Jie Cui / Adria Soriano Barrera
2
4
Vincitore: Hsieh / Santillan
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Hsieh / Santillan
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
J. Cui / Soriano Barrera
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
C. Hsieh / Santillan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
J. Cui / Soriano Barrera
3-3 → 4-3
C. Hsieh / Santillan
2-3 → 3-3
J. Cui / Soriano Barrera
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
C. Hsieh / Santillan
1-2 → 2-2
J. Cui / Soriano Barrera
1-1 → 1-2
C. Hsieh / Santillan
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
J. Cui / Soriano Barrera
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Hsieh / Santillan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
J. Cui / Soriano Barrera
4-2 → 5-2
C. Hsieh / Santillan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
J. Cui / Soriano Barrera
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-40
2-2 → 3-2
C. Hsieh / Santillan
1-2 → 2-2
J. Cui / Soriano Barrera
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
C. Hsieh / Santillan
0-1 → 1-1
J. Cui / Soriano Barrera
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Kyrian Jacquet / Harold Mayot vs Finn Reynolds / James Watt
ATP Jinan
Kyrian Jacquet / Harold Mayot
1
6
Finn Reynolds / James Watt [3]
6*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
ace
0*-6
1-6*
K. Jacquet / Mayot
5-6 → 6-6
F. Reynolds / Watt
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
5-5 → 5-6
K. Jacquet / Mayot
4-5 → 5-5
F. Reynolds / Watt
4-4 → 4-5
K. Jacquet / Mayot
3-4 → 4-4
F. Reynolds / Watt
3-3 → 3-4
K. Jacquet / Mayot
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
F. Reynolds / Watt
2-2 → 2-3
K. Jacquet / Mayot
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
F. Reynolds / Watt
1-1 → 1-2
K. Jacquet / Mayot
0-1 → 1-1
F. Reynolds / Watt
0-0 → 0-1
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Yuquan Jin / Zekai Li
Il match deve ancora iniziare
Indoor 2 – ore 05:00
Petr Bar Biryukov
vs Taro Daniel
Il match deve ancora iniziare
Liam Draxl vs Christopher O’Connell
Il match deve ancora iniziare
Pavel Kotov vs August Holmgren (Non prima 09:00)
ATP Jinan
Pavel Kotov
6
6
August Holmgren
3
4
Vincitore: Kotov
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Holmgren
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
5-3 → 5-4
A. Holmgren
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
P. Kotov
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
2-3 → 3-3
A. Holmgren
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
P. Kotov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Kotov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
A. Holmgren
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-1 → 3-1
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe vs Petr Bar Biryukov / Maxim Zhukov
ATP Jinan
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe [1]•
15
5
Petr Bar Biryukov / Maxim Zhukov
15
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
P. Bar Biryukov / Zhukov
15-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
5-4 → 5-5
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
P. Bar Biryukov / Zhukov
4-3 → 4-4
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
3-3 → 4-3
P. Bar Biryukov / Zhukov
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
2-2 → 3-2
P. Bar Biryukov / Zhukov
2-1 → 2-2
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
P. Bar Biryukov / Zhukov
1-0 → 1-1
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
0-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
JiSung Nam / Takeru Yuzuki vs Uisung Park / Aoran Wang
Il match deve ancora iniziare
Indoor 3 – ore 05:00
Brandon Holt vs Maxim Zhukov
Il match deve ancora iniziare
Rinky Hijikata vs Denis Yevseyev
ATP Jinan
Denis Yevseyev
4
2
Rinky Hijikata
6
6
Vincitore: Hijikata
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jason Jung / Jeevan Nedunchezhiyan vs Tsung-Hao Huang / Fajing Sun (Non prima 09:00)
ATP Jinan
Jason Jung / Jeevan Nedunchezhiyan
5
6
11
Tsung-Hao Huang / Fajing Sun
7
4
9
Vincitore: Jung / Nedunchezhiyan
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Jung / Nedunchezhiyan
1-0
1-2
1-3
1-4
1-5
2-5
2-6
2-7
df
3-7
df
4-7
5-7
6-7
7-7
7-8
8-8
9-8
9-9
10-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Huang / Sun
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
5-4 → 6-4
J. Jung / Nedunchezhiyan
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
5-3 → 5-4
J. Jung / Nedunchezhiyan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
4-2 → 5-2
J. Jung / Nedunchezhiyan
3-1 → 4-1
T. Huang / Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
2-1 → 3-1
J. Jung / Nedunchezhiyan
1-1 → 2-1
T. Huang / Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
J. Jung / Nedunchezhiyan
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Jung / Nedunchezhiyan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 5-6
T. Huang / Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
J. Jung / Nedunchezhiyan
4-4 → 5-4
J. Jung / Nedunchezhiyan
4-2 → 4-3
J. Jung / Nedunchezhiyan
3-1 → 4-1
T. Huang / Sun
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
J. Jung / Nedunchezhiyan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
T. Huang / Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
J. Jung / Nedunchezhiyan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Jeffrey Chuan En Hsu / Evan Zhu vs Blake Bayldon / Nathaniel Lammons
ATP Jinan
Jeffrey Chuan En Hsu / Evan Zhu
0
0
Blake Bayldon / Nathaniel Lammons [2]
0
0
Kaito Uesugi / Seita Watanabe vs Linang Xiao / Tianhui Zhang
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Fairfield (🇺🇸) – 2° Turno, cemento
In attesa…
