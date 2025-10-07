Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Martedì 07 Ottobre 2025

Otto italiani accedono al secondo turno del tabellone maschile del quarto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

La wild card Gabriele Crivellaro vince il primo set 7-3 al tie break sulla testa di serie numero 1 Franco Agamenone che, sotto 4-1 anche nel secondo parziale, ha deciso di alzare bandiera bianca. Altro derby italiano e altro ritiro, con Federico Iannaccone che batte 6-3, 3-0 il numero 5 del seeding Gianluca Cadenasso. Terzo ritiro di giornata, quello di Alessandro Pecci, che lascia via libera sul 4-2 al qualificato Daniel Aleksandar Amarandei, che conquista così il suo primo punto mondiale. Avanti il numero 3 del seeding Gabriele Piraino (6-2, 6-4 su Niccolò Catini), il numero 6 Enrico Dalla Valle (6-2, 6-0 sul lucky loser ceco Dominik Recek), Massimo Giunta (0-6, 6-3, 6-4 sul qualificato tedesco Niels McDonald), Giovanni Oradini (6-0, 6-1 sulla wild card australiana Alexey Shtengelov) e il qualificato Pietro Marino (6-3, 7-6 sul lucky loser francese Alexandre Aubriot).

Salutano il torneo Gianmarco Ferrari (6-2, 6-1 dal russo Andrey Chepelev, numero 8 del torneo), i qualificati Alessandro Mondazzi (6-2, 6-0 dall’austriaco Sebastian Sorger), Lorenzo Berto (6-3, 6-1 dall’ucraino Oleksandr Ovcharenko, numero 4) e Giammarco Gandolfi (2-6, 6-2, 7-6 dal qualificato elvetico Gian Gruenig), le wild card Lorenzo Angelini (6-1, 7-6 dal tedesco Tim Handel) e Sebastiano Cocola (6-2, 6-3 dal polacco Daniel Michalski, numero 2 e vincitore del torneo della scorsa settimana sugli stessi campi).

Quattro italiane si qualificano per il main draw femminile: Eleonora Alvisi (punto di forza del Tc Cagliari in Serie A2, che l’ha spuntata 6-1, 3-6, 10-8 su Galatea Ferro), Viola Bedini (6-4, 2-6, 14-12 su Gaia Mais), Barbara Dessolis (6-0, 6-2 nel turno decisivo un’altra sarda, Alessandra Pezzulla) e Chiara Fornasieri (6-4, 3-6, 10-7 su Giulia Paternò.

Nel tabellone principale, già out Anastasia Bertacchi (6-2, 6-4 dalla ceca Julie Struplova) e le wild card Noemi Maines (4-6, 6-0, 7-5 dalla francese Emma Lene) e Francesca Gandolfi (7-6, 0-6, 6-4 dalla marocchina Yasmine Kabbaj, numero 8 del torneo).

Out Noemi La Cagnina (7-5, 6-3 dalla ceca Julie Pastikova) e Marcella Dessolis (6-4, 6-2 dalla colombiana Yuliana Lizarazo).