Vacherot scrive la storia del tennis monegasco: primi quarti in carriera in un Masters 1000 a Shanghai (Video)

L’ATP Masters 1000 di Shanghai 2025 continua a regalare sorprese e colpi di scena. Senza Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, eliminato prematuramente, il torneo si è trasformato in terreno fertile per nuove storie e protagonisti inattesi. Tra questi spicca quella di Valentin Vacherot, autentica rivelazione della settimana.

Il 26enne monegasco, partito dalle qualificazioni, ha centrato una vittoria storica superando Tallon Griekspoor con il punteggio di 4-6, 7-6(1), 6-4, conquistando così l’accesso ai primi quarti di finale Masters 1000 della sua carriera.

Dopo aver eliminato in precedenza Alexander Bublik e Tomas Machac, Vacherot ha completato la sua impresa con una prova di grande solidità mentale, rimontando un set di svantaggio e imponendosi al tie-break del secondo parziale con autorità (dopo aver annullato ben sei palle breai sul 5 pari e ad un passo dal baratro), per poi chiudere la sfida nel terzo set grazie a un break decisivo nel nono game a 0.

Si tratta del miglior risultato della storia del tennis monegasco, che supera così il precedente record di Benjamin Balleret, suo fratello, capace di spingersi fino agli ottavi di Montecarlo nel 2006, dove si arrese a Roger Federer.

Per Vacherot ora si aprono le porte di un match prestigioso: nei quartI di finale affronterà Holger Rune, in una sfida che rappresenta la conferma di una settimana indimenticabile e di una carriera che ha trovato la sua consacrazione personale in Cina.





Marco Rossi