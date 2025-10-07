Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

07/10/2025 08:39 Nessun commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
CHALLENGER Valencia (🇪🇸) – 1° Turno, terra battuta

Pista Pablo Andujar – ore 11:00
Tiago Pereira POR vs Dusan Lajovic SRB
ATP Valencia
Tiago Pereira
0
0
Dusan Lajovic [6]
0
0
Mostra dettagli

Henri Squire GER vs Daniel Rincon ESP

Il match deve ancora iniziare

Diego Dedura GER vs Carlos Taberner ESP (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Bernabe Zapata Miralles ESP vs Luka Pavlovic FRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Sergio Martos Gornes ESP / David Vega Hernandez ESP vs Victor Cornea ROU / Bruno Pujol Navarro ESP

Il match deve ancora iniziare



Pista 1 – ore 10:30
Zdenek Kolar CZE vs Carlos Sanchez Jover ESP

ATP Valencia
Zdenek Kolar
15
2
Carlos Sanchez Jover
15
1
Mostra dettagli

Luka Mikrut CRO vs Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare

Christoph Negritu GER vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare

Sumit Nagal IND vs Daniel Merida ESP

Il match deve ancora iniziare

Ariel Behar URU / Rafael Matos BRA vs Ignacio Buse PER / Pablo Llamas Ruiz ESP (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 10:30
Jan Choinski GBR vs Miguel Damas ESP

ATP Valencia
Jan Choinski
15
2
Miguel Damas
30
2
Mostra dettagli

Ivan Gakhov RUS vs Vilius Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare

Filip Cristian Jianu ROU vs Cezar Cretu ROU

Il match deve ancora iniziare

Marco Trungelliti ARG vs Nerman Fatic BIH

Il match deve ancora iniziare

Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Roanne (🇫🇷) – 1° Turno, cemento (al coperto)

CENTRAL A.VACHERESSE – ore 10:30
Dan Added FRA / Neil Oberleitner AUT vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED
ATP Roanne
Dan Added / Neil Oberleitner
30
1
Vasil Kirkov / Bart Stevens [2]
0
4
Mostra dettagli

Borna Gojo CRO vs Clement Chidekh FRA

Il match deve ancora iniziare

Mika Brunold SUI vs Justin Engel GER (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Matteo Martineau FRA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Luca Van Assche FRA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Viktor Durasovic NOR vs Hugo Gaston FRA

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 BELGIQUE – ore 10:30
Milos Karol SVK / Vitaliy Sachko UKR vs Szymon Kielan POL / Szymon Walkow POL

ATP Roanne
Milos Karol / Vitaliy Sachko
40
2
Szymon Kielan / Szymon Walkow
40
2
Mostra dettagli

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Francesco Passaro ITA (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Dominic Stricker SUI vs Chris Rodesch LUX (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs Calvin Hemery FRA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Joran Vliegen BEL / Jackson Withrow USA vs Nicolas Barrientos COL / Mats Hermans NED

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Hersonissos 5 (🇬🇷) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 09:00
Ioannis Xilas GRE vs Michael Geerts BEL
ATP Hersonissos
Ioannis Xilas
15
4
4
Michael Geerts
40
6
3
Mostra dettagli

Dimitris Sakellaridis GRE vs Ryan Peniston GBR

Il match deve ancora iniziare

Pavlos Tsitsipas GRE vs Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare

Kimmer Coppejans BEL vs Edas Butvilas LTU

Il match deve ancora iniziare



Court 20 – ore 09:00
Gabi Adrian Boitan ROU vs George Loffhagen GBR

ATP Hersonissos
Gabi Adrian Boitan
4
2
George Loffhagen [5]
6
6
Vincitore: Loffhagen
Mostra dettagli

Karan Singh IND vs Radu Albot MDA

ATP Hersonissos
Karan Singh
0
0
Radu Albot
0
0
Mostra dettagli

Dennis Novak AUT vs Dimitar Kuzmanov BUL

Il match deve ancora iniziare

Federico Cina ITA vs Inaki Montes-De La Torre ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 21 – ore 09:00
Geoffrey Blancaneaux FRA vs Antoine Escoffier FRA

ATP Hersonissos
Geoffrey Blancaneaux [7]
0
2
4
Antoine Escoffier
30
6
5
Mostra dettagli

Hynek Barton CZE vs Max Basing GBR

Il match deve ancora iniziare

Giles Hussey GBR vs Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare

Toby Samuel GBR vs Mees Rottgering NED

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cali (🇨🇴) – 1° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 17:30
Tomas Barrios Vera CHI vs Alex Hernandez MEX
Il match deve ancora iniziare

Thiago Seyboth Wild BRA vs Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Samuel Heredia COL (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Lukas Neumayer AUT / Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Pablo Robledo COL / Miguel Tobon COL (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

Thiago Agustin Tirante ARG vs Nicolas Mejia COL (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 17:30
Alvaro Guillen Meza ECU vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez ARG vs Lukas Neumayer AUT

Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Andres Andrade ECU vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 17:30
Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Juan Carlos Prado Angelo BOL

Il match deve ancora iniziare

Mariano Kestelboim ARG vs Franco Roncadelli URU

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Mateus Alves BRA

Il match deve ancora iniziare

Franco Ribero ARG / Gonzalo Villanueva ARG vs Boris Arias BOL / Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Jinan (🇨🇳) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 05:30
Kyrian Jacquet FRA vs Adria Soriano Barrera COL
ATP Jinan
Kyrian Jacquet [1]
6
7
Adria Soriano Barrera [9]
3
5
Vincitore: Jacquet
Mostra dettagli

Linang Xiao CHN vs Petr Bar Biryukov RUS

ATP Jinan
Linang Xiao
2
4
Petr Bar Biryukov [8]
6
6
Vincitore: Bar Biryukov
Mostra dettagli

Fajing Sun CHN vs Adam Walton AUS (Non prima 07:30)

ATP Jinan
Fajing Sun
0
6
5
1
Adam Walton [2]
0
3
7
0
Mostra dettagli

Yi Zhou CHN vs Tristan Schoolkate AUS

Il match deve ancora iniziare

Coleman Wong HKG vs Laslo Djere SRB

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 05:00
Denis Yevseyev KAZ vs Sergey Fomin UZB
ATP Jinan
Sergey Fomin
6
0
Denis Yevseyev [10]
7
6
Vincitore: Yevseyev
Mostra dettagli

Maxim Zhukov RUS vs Xiaofei Wang CHN

ATP Jinan
Maxim Zhukov
6
6
Xiaofei Wang
4
2
Vincitore: Zhukov
Mostra dettagli

Mackenzie McDonald USA vs Harold Mayot FRA (Non prima 07:30)

ATP Jinan
Mackenzie McDonald [6]
6
7
Harold Mayot
3
6
Vincitore: McDonald
Mostra dettagli

Titouan Droguet FRA vs Jie Cui CHN

ATP Jinan
Titouan Droguet
0
4
Jie Cui
0
3
Mostra dettagli

Dalibor Svrcina CZE vs Bernard Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 05:00
Pavel Kotov RUS vs Akira Santillan JPN

ATP Jinan
Akira Santillan
4
6
Pavel Kotov
6
7
Vincitore: Kotov
Mostra dettagli

Kasidit Samrej THA vs Yasutaka Uchiyama JPN

ATP Jinan
Kasidit Samrej
6
6
Yasutaka Uchiyama [7]
4
1
Vincitore: Samrej
Mostra dettagli

Yosuke Watanuki JPN vs Billy Harris GBR (Non prima 07:30)

ATP Jinan
Yosuke Watanuki
6
3
2
Billy Harris
1
6
6
Vincitore: Harris
Mostra dettagli

James Duckworth AUS vs Colton Smith USA

Il match deve ancora iniziare

James McCabe AUS vs Shintaro Mochizuki JPN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Fairfield (🇺🇸) – 1° Turno, cemento

Grossman – Kennedy Court – ore 19:00
Philip Sekulic AUS vs Garrett Johns USA
Il match deve ancora iniziare

Benjamin Hassan LBN vs Tibo Colson BEL

Il match deve ancora iniziare

Tyler Zink USA vs Moerani Bouzige AUS

Il match deve ancora iniziare

Michael Mmoh USA vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare



Leif Haase Court – ore 19:00
Olle Wallin SWE vs Edward Winter AUS

Il match deve ancora iniziare

Emon Van Loben Sels USA vs Roger Pascual Ferra ESP

Il match deve ancora iniziare

Bor Artnak SLO vs Abdullah Shelbayh JOR

Il match deve ancora iniziare

Max Wiskandt GER vs Dmitry Popko KAZ

Il match deve ancora iniziare



Eve Zimmerman Court – ore 19:00
Dominique Rolland USA vs Maxwell Mckennon USA
Il match deve ancora iniziare

Marek Gengel CZE vs Evan Bynoe USA

Il match deve ancora iniziare

Aryan Shah IND vs Jay Dylan Friend JPN

Il match deve ancora iniziare

Daniel Milavsky USA vs Darian King BAR

Il match deve ancora iniziare

