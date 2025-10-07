Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
CHALLENGER Valencia (🇪🇸) – 1° Turno, terra battuta
Pista Pablo Andujar – ore 11:00
Tiago Pereira
vs Dusan Lajovic
ATP Valencia
Tiago Pereira
0
0
Dusan Lajovic [6]
0
0
Henri Squire vs Daniel Rincon
Il match deve ancora iniziare
Diego Dedura vs Carlos Taberner (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Bernabe Zapata Miralles vs Luka Pavlovic (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Sergio Martos Gornes / David Vega Hernandez vs Victor Cornea / Bruno Pujol Navarro
Il match deve ancora iniziare
Pista 1 – ore 10:30
Zdenek Kolar vs Carlos Sanchez Jover
ATP Valencia
Zdenek Kolar
15
2
Carlos Sanchez Jover•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Kolar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
C. Sanchez Jover
15-0
30-0
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-0 → 2-0
Luka Mikrut vs Alejandro Moro Canas
Il match deve ancora iniziare
Christoph Negritu vs Vit Kopriva
Il match deve ancora iniziare
Sumit Nagal vs Daniel Merida
Il match deve ancora iniziare
Ariel Behar / Rafael Matos vs Ignacio Buse / Pablo Llamas Ruiz (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Pista 2 – ore 10:30
Jan Choinski vs Miguel Damas
ATP Valencia
Jan Choinski
15
2
Miguel Damas•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Choinski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Ivan Gakhov vs Vilius Gaubas
Il match deve ancora iniziare
Filip Cristian Jianu vs Cezar Cretu
Il match deve ancora iniziare
Marco Trungelliti vs Nerman Fatic
Il match deve ancora iniziare
Alexander Merino / Christoph Negritu vs Theo Arribage / Albano Olivetti (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Roanne (🇫🇷) – 1° Turno, cemento (al coperto)
CENTRAL A.VACHERESSE – ore 10:30
Dan Added
/ Neil Oberleitner
vs Vasil Kirkov
/ Bart Stevens
ATP Roanne
Dan Added / Neil Oberleitner•
30
1
Vasil Kirkov / Bart Stevens [2]
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Kirkov / Stevens
1-3 → 1-4
D. Added / Oberleitner
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-3 → 1-3
V. Kirkov / Stevens
0-2 → 0-3
D. Added / Oberleitner
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-40
0-1 → 0-2
V. Kirkov / Stevens
0-0 → 0-1
Borna Gojo vs Clement Chidekh
Il match deve ancora iniziare
Mika Brunold vs Justin Engel (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Alexis Galarneau vs Matteo Martineau (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Jacob Fearnley vs Luca Van Assche (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Viktor Durasovic vs Hugo Gaston
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 BELGIQUE – ore 10:30
Milos Karol / Vitaliy Sachko vs Szymon Kielan / Szymon Walkow
ATP Roanne
Milos Karol / Vitaliy Sachko
40
2
Szymon Kielan / Szymon Walkow•
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kielan / Walkow
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
M. Karol / Sachko
1-2 → 2-2
S. Kielan / Walkow
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
M. Karol / Sachko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
S. Kielan / Walkow
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Sascha Gueymard Wayenburg vs Francesco Passaro (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Dominic Stricker vs Chris Rodesch (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Daniil Glinka vs Calvin Hemery (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Joran Vliegen / Jackson Withrow vs Nicolas Barrientos / Mats Hermans
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 5 (🇬🇷) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 09:00
Ioannis Xilas
vs Michael Geerts
ATP Hersonissos
Ioannis Xilas
15
4
4
Michael Geerts•
40
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Xilas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
I. Xilas
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
M. Geerts
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-0 → 3-1
M. Geerts
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
40-A
1-0 → 2-0
I. Xilas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Geerts
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Dimitris Sakellaridis vs Ryan Peniston
Il match deve ancora iniziare
Pavlos Tsitsipas vs Niels Visker
Il match deve ancora iniziare
Kimmer Coppejans vs Edas Butvilas
Il match deve ancora iniziare
Court 20 – ore 09:00
Gabi Adrian Boitan vs George Loffhagen
ATP Hersonissos
Gabi Adrian Boitan
4
2
George Loffhagen [5]
6
6
Vincitore: Loffhagen
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Loffhagen
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
G. Adrian Boitan
2-4 → 2-5
G. Loffhagen
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-3 → 2-4
G. Adrian Boitan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
G. Adrian Boitan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
df
1-1 → 1-2
G. Loffhagen
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
0-1 → 1-1
G. Adrian Boitan
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karan Singh vs Radu Albot
ATP Hersonissos
Karan Singh
0
0
Radu Albot
0
0
Dennis Novak vs Dimitar Kuzmanov
Il match deve ancora iniziare
Federico Cina vs Inaki Montes-De La Torre
Il match deve ancora iniziare
Court 21 – ore 09:00
Geoffrey Blancaneaux vs Antoine Escoffier
ATP Hersonissos
Geoffrey Blancaneaux [7]
0
2
4
Antoine Escoffier•
30
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Escoffier
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
2-5 → 3-5
A. Escoffier
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
G. Blancaneaux
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hynek Barton vs Max Basing
Il match deve ancora iniziare
Giles Hussey vs Harry Wendelken
Il match deve ancora iniziare
Toby Samuel vs Mees Rottgering
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cali (🇨🇴) – 1° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 17:30
Tomas Barrios Vera
vs Alex Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Thiago Seyboth Wild vs Daniel Dutra da Silva
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Varillas vs Samuel Heredia (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Lukas Neumayer / Nikolas Sanchez Izquierdo vs Pablo Robledo / Miguel Tobon (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Thiago Agustin Tirante vs Nicolas Mejia (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 17:30
Alvaro Guillen Meza vs Matheus Pucinelli De Almeida
Il match deve ancora iniziare
Federico Agustin Gomez vs Lukas Neumayer
Il match deve ancora iniziare
Adolfo Daniel Vallejo vs Luciano Emanuel Ambrogi (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Andres Andrade vs Juan Bautista Torres
Il match deve ancora iniziare
Cancha 4 – ore 17:30
Rodrigo Pacheco Mendez vs Juan Carlos Prado Angelo
Il match deve ancora iniziare
Mariano Kestelboim vs Franco Roncadelli
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo vs Mateus Alves
Il match deve ancora iniziare
Franco Ribero / Gonzalo Villanueva vs Boris Arias / Daniel Dutra da Silva
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Jinan (🇨🇳) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 05:30
Kyrian Jacquet
vs Adria Soriano Barrera
ATP Jinan
Kyrian Jacquet [1]
6
7
Adria Soriano Barrera [9]
3
5
Vincitore: Jacquet
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Soriano Barrera
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
6-5 → 7-5
A. Soriano Barrera
5-4 → 5-5
K. Jacquet
15-0
15-15
15-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
4-4 → 5-4
A. Soriano Barrera
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
K. Jacquet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Soriano Barrera
3-2 → 3-3
A. Soriano Barrera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
K. Jacquet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
A. Soriano Barrera
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Soriano Barrera
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
K. Jacquet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
4-3 → 5-3
A. Soriano Barrera
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
A. Soriano Barrera
3-1 → 3-2
A. Soriano Barrera
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
A. Soriano Barrera
0-0 → 0-1
Linang Xiao vs Petr Bar Biryukov
ATP Jinan
Linang Xiao
2
4
Petr Bar Biryukov [8]
6
6
Vincitore: Bar Biryukov
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Bar Biryukov
15-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
L. Xiao
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-5 → 4-5
L. Xiao
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 3-4
L. Xiao
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
L. Xiao
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
ace
40-30
ace
ace
1-4 → 1-5
L. Xiao
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Fajing Sun vs Adam Walton (Non prima 07:30)
ATP Jinan
Fajing Sun
0
6
5
1
Adam Walton [2]•
0
3
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Walton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
F. Sun
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
A. Walton
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
ace
5-4 → 5-5
F. Sun
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-4 → 5-4
A. Walton
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
F. Sun
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
2-4 → 3-4
A. Walton
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
F. Sun
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
F. Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
F. Sun
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Sun
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
4-3 → 5-3
A. Walton
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-2 → 4-3
F. Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
A. Walton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
3-1 → 3-2
F. Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
A. Walton
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
F. Sun
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Walton
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
0-0 → 0-1
Yi Zhou vs Tristan Schoolkate
Il match deve ancora iniziare
Coleman Wong vs Laslo Djere
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 05:00
Denis Yevseyev
vs Sergey Fomin
ATP Jinan
Sergey Fomin
6
0
Denis Yevseyev [10]
7
6
Vincitore: Yevseyev
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Fomin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
df
0-4*
1*-4
1*-5
1-6*
6-6 → 6-7
S. Fomin
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-6 → 6-6
S. Fomin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
S. Fomin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
S. Fomin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-30
ace
30-40
1-1 → 2-1
S. Fomin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Maxim Zhukov vs Xiaofei Wang
ATP Jinan
Maxim Zhukov
6
6
Xiaofei Wang
4
2
Vincitore: Zhukov
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
X. Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
M. Zhukov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
df
A-40
40-40
0-1 → 1-1
X. Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zhukov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
X. Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-4 → 5-4
M. Zhukov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
X. Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-2 → 4-3
M. Zhukov
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Zhukov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
X. Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Zhukov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Mackenzie McDonald vs Harold Mayot (Non prima 07:30)
ATP Jinan
Mackenzie McDonald [6]
6
7
Harold Mayot
3
6
Vincitore: McDonald
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
6-0*
6*-1
6*-2
6-6 → 7-6
H. Mayot
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
M. McDonald
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
H. Mayot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
M. McDonald
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
ace
A-40
ace
4-4 → 5-4
H. Mayot
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. McDonald
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Mayot
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
5-3 → 6-3
H. Mayot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
M. McDonald
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. McDonald
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
H. Mayot
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Titouan Droguet vs Jie Cui
ATP Jinan
Titouan Droguet
0
4
Jie Cui•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
J. Cui
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
3-2 → 3-3
J. Cui
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
J. Cui
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Dalibor Svrcina vs Bernard Tomic
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 05:00
Pavel Kotov vs Akira Santillan
ATP Jinan
Akira Santillan
4
6
Pavel Kotov
6
7
Vincitore: Kotov
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
8*-8
8-9*
6-6 → 6-7
A. Santillan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
P. Kotov
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
A. Santillan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
P. Kotov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
3-4 → 3-5
A. Santillan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-2 → 2-3
A. Santillan
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
P. Kotov
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Santillan
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Santillan
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
A. Santillan
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
P. Kotov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
A. Santillan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
P. Kotov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Kasidit Samrej vs Yasutaka Uchiyama
ATP Jinan
Kasidit Samrej
6
6
Yasutaka Uchiyama [7]
4
1
Vincitore: Samrej
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Uchiyama
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Uchiyama
0-15
15-15
40-15
ace
40-30
df
4-2 → 4-3
K. Samrej
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Y. Uchiyama
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Yosuke Watanuki vs Billy Harris (Non prima 07:30)
ATP Jinan
Yosuke Watanuki
6
3
2
Billy Harris
1
6
6
Vincitore: Harris
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Y. Watanuki
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-4 → 2-5
B. Harris
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
B. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Y. Watanuki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
B. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Y. Watanuki
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-5 → 3-5
B. Harris
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-4 → 2-5
Y. Watanuki
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
1-4 → 2-4
Y. Watanuki
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-3 → 1-3
B. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
0-2 → 0-3
Y. Watanuki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
0-1 → 0-2
B. Harris
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Harris
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
df
4-1 → 5-1
B. Harris
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Y. Watanuki
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
James Duckworth vs Colton Smith
Il match deve ancora iniziare
James McCabe vs Shintaro Mochizuki
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Fairfield (🇺🇸) – 1° Turno, cemento
Grossman – Kennedy Court – ore 19:00
Philip Sekulic
vs Garrett Johns
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Hassan vs Tibo Colson
Il match deve ancora iniziare
Tyler Zink vs Moerani Bouzige
Il match deve ancora iniziare
Michael Mmoh vs Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
Leif Haase Court – ore 19:00
Olle Wallin vs Edward Winter
Il match deve ancora iniziare
Emon Van Loben Sels vs Roger Pascual Ferra
Il match deve ancora iniziare
Bor Artnak vs Abdullah Shelbayh
Il match deve ancora iniziare
Max Wiskandt vs Dmitry Popko
Il match deve ancora iniziare
Eve Zimmerman Court – ore 19:00
Dominique Rolland
vs Maxwell Mckennon
Il match deve ancora iniziare
Marek Gengel vs Evan Bynoe
Il match deve ancora iniziare
Aryan Shah vs Jay Dylan Friend
Il match deve ancora iniziare
Daniel Milavsky vs Darian King
Il match deve ancora iniziare
