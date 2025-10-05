Successo delle azzurre Copertina, WTA

Errani e Paolini, altro titolo! Trionfo nel WTA 1000 di Pechino

05/10/2025 13:20 9 commenti
Sara Errani e Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Sara Errani e Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

Ancora loro, sempre loro! Le regine del doppio mondiale Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il titolo nel WTA 1000 di Pechino, superando in finale Miyu Kato / Fanny Stollar con il punteggio di 6-7, 6-3, [10-2].
Per la coppia azzurra è il nono titolo vinto in carriera insieme.

Dopo un primo set amaro, perso al tie-break nonostante due set point, le azzurre hanno reagito con la solita grinta e intelligenza tattica, ribaltando il match grazie a una prestazione di grande solidità. Errani, maestra nelle geometrie e nei tocchi di fino, ha diretto l’orchestra con esperienza, mentre Paolini ha infiammato il pubblico con accelerazioni vincenti e un lob spettacolare che ha chiuso il punto del 9-2 nel super tie-break.
Non c’è stata storia: Errani e Paolini hanno dominato dall’inizio alla fine, chiudendo 10-2 e alzando un altro trofeo in una stagione semplicemente straordinaria.

WTA Beijing
Miyu Kato / Fanny Stollar
7
3
2
Sara Errani / Jasmine Paolini [2]
6
6
10
Vincitore: Errani / Paolini
Mostra dettagli
TAG: , , ,

9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Luca96 05-10-2025 13:49

Ennesimo titolo per Sara e Jas! Meritano di chiudere l’anno al n.1, forza ragazze.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
paolo (Guest) 05-10-2025 13:33

Brave!

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 05-10-2025 12:53

Brave nanetterribili! Purtroppo il numero 1 di specialità sembra troppo distante da raggiungere per fine anno ma chissà, si può provare il sorpasso per gli Australian Open dove Townsend/Siniakova difendono il titolo

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 05-10-2025 12:43

Bravissime con una Paolini davvero incontenibile nel tie-break decisivo.

Sempre più in alto nella race!

 6
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scarso, gio60
enzo+ (Guest) 05-10-2025 12:41

A me il doppio non piace, però che vincano le due ragazze è sempre bello e piacevole. La Errani è una vera specialista del doppio, abile a giocare sui corridoi e ad alzare i pallonetti per scavalcare le avversarie. Nota. Hanno vinto una coppa enorme. La Paolini ci può stare dentro per i 3/4 enzo

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 05-10-2025 12:41

Fantastico risultato!

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scarso
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 05-10-2025 12:34

Brave le nostre grandi tenniste….. mignon:)

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 05-10-2025 12:30

Ennesimo titolo per Jasmine e Sara, se non erro il terzo mille dell’anno oltre lo slam a Parigi… pensare che qualcuno ancora suggerisce a Jasmine di lasciar perdere il doppio

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scarso
Mario (Guest) 05-10-2025 12:24

eccezionali come sempre!!!!!!

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scarso