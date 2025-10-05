Errani e Paolini, altro titolo! Trionfo nel WTA 1000 di Pechino

Sara Errani e Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Ancora loro, sempre loro! Le regine del doppio mondiale Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il titolo nel WTA 1000 di Pechino, superando in finale Miyu Kato / Fanny Stollar con il punteggio di 6-7, 6-3, [10-2].
Per la coppia azzurra è il nono titolo vinto in carriera insieme.
Dopo un primo set amaro, perso al tie-break nonostante due set point, le azzurre hanno reagito con la solita grinta e intelligenza tattica, ribaltando il match grazie a una prestazione di grande solidità. Errani, maestra nelle geometrie e nei tocchi di fino, ha diretto l’orchestra con esperienza, mentre Paolini ha infiammato il pubblico con accelerazioni vincenti e un lob spettacolare che ha chiuso il punto del 9-2 nel super tie-break.
Non c’è stata storia: Errani e Paolini hanno dominato dall’inizio alla fine, chiudendo 10-2 e alzando un altro trofeo in una stagione semplicemente straordinaria.
WTA Beijing
Miyu Kato / Fanny Stollar
7
3
2
Sara Errani / Jasmine Paolini [2]
6
6
10
Vincitore: Errani / Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-1
0-2
0-3
0-4
1-4
1-5
1-6
2-6
2-7
2-8
2-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-5 → 3-6
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Miyu Kato / Fanny Stollar
2-4 → 3-4
Sara Errani / Jasmine Paolini
2-3 → 2-4
Miyu Kato / Fanny Stollar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-3 → 2-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
1-2 → 1-3
Miyu Kato / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-1 → 0-2
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
2*-1
3-1*
4-1*
5*-1
6*-1
6-6 → 7-6
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Sara Errani / Jasmine Paolini
5-5 → 5-6
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Sara Errani / Jasmine Paolini
4-4 → 4-5
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Sara Errani / Jasmine Paolini
3-3 → 3-4
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
2-2 → 2-3
Miyu Kato / Fanny Stollar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
1-1 → 1-2
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-1 → 1-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Ennesimo titolo per Sara e Jas! Meritano di chiudere l’anno al n.1, forza ragazze.
Brave!
Brave nanetterribili! Purtroppo il numero 1 di specialità sembra troppo distante da raggiungere per fine anno ma chissà, si può provare il sorpasso per gli Australian Open dove Townsend/Siniakova difendono il titolo
Bravissime con una Paolini davvero incontenibile nel tie-break decisivo.
Sempre più in alto nella race!
A me il doppio non piace, però che vincano le due ragazze è sempre bello e piacevole. La Errani è una vera specialista del doppio, abile a giocare sui corridoi e ad alzare i pallonetti per scavalcare le avversarie. Nota. Hanno vinto una coppa enorme. La Paolini ci può stare dentro per i 3/4 enzo
Fantastico risultato!
Brave le nostre grandi tenniste….. mignon:)
Ennesimo titolo per Jasmine e Sara, se non erro il terzo mille dell’anno oltre lo slam a Parigi… pensare che qualcuno ancora suggerisce a Jasmine di lasciar perdere il doppio
eccezionali come sempre!!!!!!