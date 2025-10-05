Errani e Paolini, altro titolo! Trionfo nel WTA 1000 di Pechino

Ancora loro, sempre loro! Le regine del doppio mondiale Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il titolo nel WTA 1000 di Pechino, superando in finale Miyu Kato / Fanny Stollar con il punteggio di 6-7, 6-3, [10-2].

Per la coppia azzurra è il nono titolo vinto in carriera insieme.

Dopo un primo set amaro, perso al tie-break nonostante due set point, le azzurre hanno reagito con la solita grinta e intelligenza tattica, ribaltando il match grazie a una prestazione di grande solidità. Errani, maestra nelle geometrie e nei tocchi di fino, ha diretto l’orchestra con esperienza, mentre Paolini ha infiammato il pubblico con accelerazioni vincenti e un lob spettacolare che ha chiuso il punto del 9-2 nel super tie-break.

Non c’è stata storia: Errani e Paolini hanno dominato dall’inizio alla fine, chiudendo 10-2 e alzando un altro trofeo in una stagione semplicemente straordinaria.