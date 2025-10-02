Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)
🇵🇹 Challenger Braga – 2° Turno (terra battuta)
Centre Court – ore 12:00
Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Tiago Pereira / David Vega Hernandez
Zdenek Kolar vs Jaime Faria (Non prima 14:00)
Carlos Taberner vs Javier Barranco Cosano
Marco Cecchinato vs Vilius Gaubas
Court 2 – ore 12:00
Alexander Donski / Stefan Latinovic vs Inigo Cervantes / Denys Molchanov
Jiri Barnat / Filip Duda vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel (Non prima 13:00)
Henri Squire vs Marco Trungelliti (Non prima 15:30)
David Pichler / Nino Serdarusic vs Zdenek Kolar / Luka Mikrut
🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – 2° Turno (cemento indoor)
Court Central – ore 11:00
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs Gregoire Jacq / Albano Olivetti
Robert Strombachs vs Francesco Passaro
Nicolai Budkov Kjaer vs Loann Massard
Matteo Martineau vs Clement Chidekh (Non prima 16:00)
Arthur Fery vs Geoffrey Blancaneaux (Non prima 18:00)
Raphael Collignon vs Stuart Parker
Court Annexe – ore 13:00
Mats Hermans / Mick Veldheer vs Stefanos Sakellaridis / Karan Singh
Lucas Poullain / Martin Sabas vs Patrick Kaukovalta / Emil Ruusuvuori (Non prima 15:00)
🇺🇸 Challenger Tiburon – 2° turno (cemento)
🇪🇸 Challenger Villena – 2° turno (cemento)
Pista Carlos Alcaraz – ore 12:00
Neil Oberleitner vs Petr Brunclik
Edas Butvilas vs Luca Potenza
Oliver Crawford vs Martin Landaluce (Non prima 16:00)
Pablo Carreno Busta vs Eliakim Coulibaly (Non prima 18:30)
Pista 1 – ore 12:00
Theo Arribage / Constantin Frantzen vs Hynek Barton / Matej Vocel
Petr Nouza / Patrik Rikl vs Ivan Liutarevich / Giorgio Ricca
Viktor Durasovic / Lukas Hellum-Lilleengen vs Sander Gille / Sem Verbeek
Trey Hilderbrand / Mac Kiger vs Joshua Paris / Jackson Withrow (Non prima 17:00)
🇨🇱 Challenger Antofagasta – 2° turno (terra battuta)
Cancha Central – ore 15:30
Emilio Nava vs Federico Agustin Gomez
Joao Lucas Reis Da Silva vs Facundo Bagnis
Facundo Diaz Acosta vs Lukas Neumayer
Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Lautaro Midon / Nikolas Sanchez Izquierdo
Cancha 7 – ore 15:30
Alvaro Guillen Meza vs Rodrigo Pacheco Mendez
Valentin Basel / Franco Ribero vs Hady Habib / Mariano Kestelboim
Federico Agustin Gomez / Nicolas Kicker vs Alvaro Guillen Meza / Adolfo Daniel Vallejo
Luis Britto / Matheus Pucinelli De Almeida vs Cristian Rodriguez / Federico Zeballos
