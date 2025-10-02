Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

02/10/2025 08:12 Nessun commento
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
🇵🇹 Challenger Braga – 2° Turno (terra battuta)

Centre Court – ore 12:00
Marcelo Demoliner BRA / Orlando Luz BRA vs Tiago Pereira POR / David Vega Hernandez ESP
Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE vs Jaime Faria POR (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Taberner ESP vs Javier Barranco Cosano ESP

Il match deve ancora iniziare

Marco Cecchinato ITA vs Vilius Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Alexander Donski BUL / Stefan Latinovic SRB vs Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR

Il match deve ancora iniziare

Jiri Barnat CZE / Filip Duda CZE vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Henri Squire GER vs Marco Trungelliti ARG (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

David Pichler AUT / Nino Serdarusic CRO vs Zdenek Kolar CZE / Luka Mikrut CRO

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – 2° Turno (cemento indoor)

Court Central – ore 11:00
Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Gregoire Jacq FRA / Albano Olivetti FRA
Il match deve ancora iniziare

Robert Strombachs LAT vs Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Loann Massard FRA

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Clement Chidekh FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fery GBR vs Geoffrey Blancaneaux FRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Stuart Parker GBR

Il match deve ancora iniziare



Court Annexe – ore 13:00
Mats Hermans NED / Mick Veldheer NED vs Stefanos Sakellaridis GRE / Karan Singh IND

Il match deve ancora iniziare

Lucas Poullain FRA / Martin Sabas FRA vs Patrick Kaukovalta FIN / Emil Ruusuvuori FIN (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸 Challenger Tiburon – 2° turno (cemento)

In attesa…





🇪🇸 Challenger Villena – 2° turno (cemento)

Pista Carlos Alcaraz – ore 12:00
Neil Oberleitner AUT vs Petr Brunclik CZE
Il match deve ancora iniziare

Edas Butvilas LTU vs Luca Potenza ITA

Il match deve ancora iniziare

Oliver Crawford GBR vs Martin Landaluce ESP (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta ESP vs Eliakim Coulibaly CIV (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare



Pista 1 – ore 12:00
Theo Arribage FRA / Constantin Frantzen GER vs Hynek Barton CZE / Matej Vocel CZE

Il match deve ancora iniziare

Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Ivan Liutarevich BLR / Giorgio Ricca ITA

Il match deve ancora iniziare

Viktor Durasovic NOR / Lukas Hellum-Lilleengen NOR vs Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED

Il match deve ancora iniziare

Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA vs Joshua Paris GBR / Jackson Withrow USA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare





🇨🇱 Challenger Antofagasta – 2° turno (terra battuta)

Cancha Central – ore 15:30
Emilio Nava USA vs Federico Agustin Gomez ARG
Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Facundo Bagnis ARG

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Lukas Neumayer AUT

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX vs Lautaro Midon ARG / Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

Il match deve ancora iniziare



Cancha 7 – ore 15:30
Alvaro Guillen Meza ECU vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX
Il match deve ancora iniziare

Valentin Basel ARG / Franco Ribero ARG vs Hady Habib LBN / Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez ARG / Nicolas Kicker ARG vs Alvaro Guillen Meza ECU / Adolfo Daniel Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare

Luis Britto BRA / Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Cristian Rodriguez COL / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

