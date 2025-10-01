ATP Finals 2025: la corsa verso Torino entra nel vivo, Shanghai crocevia decisivo (con la Race aggiornata)
Si avvicinano settimane cariche di calcoli. Le ATP Finals 2025, in programma a Torino, hanno già due protagonisti sicuri: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, unici tennisti ad aver staccato matematicamente il biglietto. Restano però sei posti ancora da assegnare, e i prossimi tornei saranno determinanti per definire il quadro dei qualificati.
Il Masters 1000 di Shanghai 2025, al via questa settimana, si annuncia come snodo cruciale nella Race to Turin, la classifica che stabilirà i partecipanti all’ultimo grande appuntamento della stagione.
Zverev e Djokovic in posizione favorevole, Fritz in rimonta
Alle spalle di Sinner e Alcaraz, Alexander Zverev e Novak Djokovic mantengono una posizione di privilegio, ma devono guardarsi dalla crescita di Taylor Fritz, protagonista nelle ultime settimane e capace di superare in classifica Ben Shelton, condizionato da problemi fisici.
Dietro di loro, Álex de Minaur continua a dare segnali positivi e a consolidare il suo settimo posto, pur con un distacco ancora significativo rispetto agli immediati inseguitori.
Musetti segna la linea, Auger-Aliassime e Ruud inseguono
Al momento, l’ultimo posto utile per Torino è occupato da Lorenzo Musetti, che può contare su un vantaggio superiore ai 600 punti su Félix Auger-Aliassime, suo principale rivale. L’italiano, quindi, parte da una posizione di relativa sicurezza, anche considerando il forfait annunciato di Jack Draper, ormai fuori dai giochi per la stagione 2025.
Il canadese Auger-Aliassime è chiamato a un gran torneo a Shanghai per riaprire la corsa, mentre Casper Ruud, rinfrancato dal buon rendimento a Tokyo, spera di rilanciarsi proprio nella tappa cinese.
Rune, Rublev e Khachanov: serve un’impresa
Molto più complicata la situazione per nomi pesanti come Holger Rune, Andrey Rublev e Karen Khachanov, ai quali servirebbe un vero exploit. Per loro è quasi obbligatorio raggiungere la finale o vincere a Shanghai, per poi confermarsi nei tornei indoor europei che chiuderanno la stagione.
Con due Masters 1000 ancora da disputare – Shanghai e Parigi-Bercy – la battaglia per le ATP Finals 2025 resta apertissima. L’unica certezza al momento è la presenza di Sinner e Alcaraz. Per gli altri sei posti, la caccia a Torino è entrata nella sua fase più calda, e resta da sciogliere un dubbio fondamentale: Djokovic sarà davvero ai nastri di partenza del torneo che chiude la stagione?
Race Live 2025
1. 🇪🇸 Carlos Alcaraz – 22 anni – 11040 pts ✅ *Qualificato alle ATP Finals Torino*
2. 🇮🇹 Jannik Sinner – 24 anni – 8460 pts ✅ *Qualificato alle ATP Finals Torino*
▸ Punti per la qualif. all’ ATP Finals: 4995
3. 🇷🇸 Novak Djoković – 38 anni – 4190 pts
4. 🇩🇪 Alexander Zverev – 28 anni – 4190 pts
5. 🇺🇸 Taylor Fritz – 27 anni – 3745 pts
6. 🇺🇸 Ben Shelton – 22 anni – 3720 pts
7. 🇦🇺 Alex de Minaur – 26 anni – 3355 pts
8. 🇮🇹 Lorenzo Musetti – 23 anni – 3345 pts
9. 🇬🇧 Jack Draper – 23 anni – 2990 pts
10. 🇨🇦 Félix Auger-Aliassime – 25 anni – 2715 pts
11. 🇳🇴 Casper Ruud – 26 anni – 2495 pts
12. 🇷🇺 Andrey Rublev – 27 anni – 2410 pts
13. 🇰🇿 Alexander Bublik – 28 anni – 2395 pts
14. 🇩🇰 Holger Rune – 22 anni – 2300 pts
15. 🇷🇺 Karen Khachanov – 29 anni – 2220 pts
16. 🇪🇸 Alejandro Davidovich Fokina – 26 anni – 2165 pts
17. 🇨🇿 Jakub Menšík – 20 anni – 2140 pts
18. 🇺🇸 Tommy Paul – 28 anni – 2100 pts
19. 🇨🇿 Jiří Lehečka – 23 anni – 2060 pts
20. 🇦🇷 Francisco Cerúndolo – 27 anni – 1945 pts
21. 🇷🇺 Daniil Medvedev – 29 anni – 1920 pts
22. 🇮🇹 Flavio Cobolli – 23 anni – 1900 pts
23. 🇮🇹 Luciano Darderi – 23 anni – 1529 pts
24. 🇺🇸 Frances Tiafoe – 27 anni – 1500 pts
25. 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas – 27 anni – 1435 pts
