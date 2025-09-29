ATP 500 Tokyo, Alcaraz rimonta Ruud e vola in finale. Sfiderà Taylor Fritz (Video)

Carlos Alcaraz si è qualificato per la finale dell’ATP 500 di Tokyo dopo aver superato Casper Ruud con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. Per lo spagnolo si tratta della decima finale stagionale, la nona consecutiva, e della vittoria numero 66 del 2025. In finale affronterà Taylor Fritz, che lo aveva battuto la settimana scorsa alla Laver Cup.

Il match ha mostrato tre fasi molto diverse. Nel primo set Ruud ha avuto il merito di contenere l’iniziativa del numero uno del mondo. Ordinato, paziente e molto solido nei suoi turni di battuta, il norvegese ha approfittato di un rendimento meno efficace al servizio di Alcaraz (61% di prime in campo) e della sua difficoltà a trasformare le palle break. Un break decisivo nell’ottavo game ha indirizzato il parziale (dopo che lo spagnolo aveva mancato due break point nel gioco precedente), chiuso da Ruud per 6-3.

Nel secondo set Alcaraz ha cambiato passo. Il servizio è tornato ad essere incisivo (76% di prime) e il suo atteggiamento è passato dalla frustrazione alla determinazione. Lo spagnolo ha ottenuto subito un break che lo ha portato sul 3-0, prendendo il controllo degli scambi con il diritto e scendendo a rete con più continuità. Ruud ha provato a resistere, ma l’inerzia era ormai dalla parte dell’avversario, che ha chiuso il parziale per 6-3.

Il terzo set è stato il più equilibrato. Ruud ha ritrovato solidità, costruendosi due palle break nel quarto game che avrebbero potuto cambiare l’andamento della partita. In quel momento però Alcaraz ha ritrovato il servizio nei punti più delicati, salvando la situazione e approfittando subito dopo di un calo del norvegese per ottenere il break del 3-2. Da lì il murciano non ha più concesso nulla, amministrando con sicurezza fino al 6-4 conclusivo.

Alcaraz conferma così la sua straordinaria continuità e la capacità di alzare il livello nei momenti chiave. In finale troverà Fritz, in una rivincita immediata dopo la sconfitta alla Laver Cup.

Taylor Fritz era stato il primo a staccare il pass per la finale dell’ATP 500 di Tokyo 2025. L’americano ha avuto la meglio sul connazionale Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e mezza di gioco, imponendo il proprio ritmo dall’inizio alla fine e senza mai concedere reali chance all’avversario. Per il tennista californiano si tratta di un ritorno nella finale giapponese, torneo che aveva già conquistato nel 2022.

In finale Fritz affronterà Carlos Alcaraz, che ha superato Casper Ruud in tre set (3-6 6-3 6-4). Sarà una rivincita molto attesa: appena una settimana fa, infatti, l’americano era riuscito a battere lo spagnolo alla Laver Cup.





Marco Rossi