WTA 125 Cosenza, Samsun e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

🇮🇹 WTA 125 Cosenza – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md (terra battuta)
Center Court – ore 10:00
(1) Teodora Kostovic
vs (8) Federica Urgesi
WTA Rende 125
Teodora Kostovic [1]
0
7
6
0
Federica Urgesi [8]•
0
5
2
0
Vincitore: Kostovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Teodora Kostovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Teodora Kostovic
2-2 → 3-2
Federica Urgesi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Teodora Kostovic
1-1 → 2-1
Federica Urgesi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Teodora Kostovic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Federica Urgesi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Teodora Kostovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Federica Urgesi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Teodora Kostovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Teodora Kostovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Federica Urgesi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Federica Urgesi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Teodora Kostovic
0-0 → 1-0
(5) Bernarda Pera vs Carson Branstine
Il match deve ancora iniziare
Aurora Zantedeschi vs (8) Leyre Romero Gormaz
Il match deve ancora iniziare
(1) Mayar Sherif vs Tatiana Pieri
Il match deve ancora iniziare
Nuria Brancaccio vs Barbora Palicova Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Anastasia Abbagnato vs Sofia Rocchetti
WTA Rende 125
Anastasia Abbagnato
0
6
4
Sofia Rocchetti•
0
3
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Abbagnato
3-4 → 3-5
Anastasia Abbagnato
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Anastasia Abbagnato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Sofia Rocchetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Anastasia Abbagnato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Abbagnato
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Sofia Rocchetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Anastasia Abbagnato
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Sofia Rocchetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Anastasia Abbagnato
2-2 → 3-2
Sofia Rocchetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Anastasia Abbagnato
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Sofia Rocchetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Anastasia Abbagnato
0-0 → 1-0
Ines Ibbou / Vasanti Shinde vs Soumeya Anane / Ekaterina Kazionova
Il match deve ancora iniziare
(1) Jesika Maleckova / (1) Miriam Skoch vs Anastasia Abbagnato / Yvonne Cavalle-Reimers
Il match deve ancora iniziare
Ekaterine Gorgodze vs (4) Sara Bejlek Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 10:00
(3) Tina Smith
vs Deborah Chiesa
WTA Rende 125
Tina Smith [3]•
30
6
3
Deborah Chiesa
40
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tina Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
Deborah Chiesa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Tina Smith
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Tina Smith
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Deborah Chiesa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tina Smith
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Deborah Chiesa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Deborah Chiesa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Tina Smith
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Tina Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Deborah Chiesa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Tina Smith
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(2) Leonie Kung vs (6) Tiphanie Lemaitre
Il match deve ancora iniziare
Allura Zamarripa / Maribella Zamarripa vs Tayisiya Morderger / Yana Morderger
Il match deve ancora iniziare
🇹🇷 WTA 125 Samsun – Turno Qualificazioni – 1° turno Md (cemento)
Center Court – ore 09:00
Linda Klimovicova
vs (4) Lucrezia Stefanini
WTA Samsun 125
Linda Klimovicova
0
6
6
0
Lucrezia Stefanini [4]•
0
2
1
0
Vincitore: Klimovicova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
5-1 → 6-1
Linda Klimovicova
4-1 → 5-1
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Linda Klimovicova
3-0 → 4-0
Lucrezia Stefanini
2-0 → 3-0
Linda Klimovicova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Klimovicova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Lucrezia Stefanini
4-2 → 5-2
Linda Klimovicova
3-2 → 4-2
Lucrezia Stefanini
3-1 → 3-2
Linda Klimovicova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Linda Klimovicova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(1) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Harmony Tan
WTA Samsun 125
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah [1]
0
0
6
1
Harmony Tan•
0
6
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Harmony Tan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
5-4 → 6-4
Harmony Tan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
3-4 → 4-4
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
2-3 → 3-3
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
1-2 → 1-3
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
30-0
30-15
30-0
40-15
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-5 → 0-6
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Harmony Tan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Jana Fett vs Berfu Cengiz
Il match deve ancora iniziare
Cagla Buyukakcay / Lina Gjorcheska vs (3) Dalila Jakupovic / (3) Nika Radisic
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:00
Elina Nepliy
vs (7) Ekaterina Yashina
WTA Samsun 125
Elina Nepliy•
0
6
7
0
Ekaterina Yashina [7]
0
4
6
0
Vincitore: Nepliy
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
3*-3
4*-3
5-3*
5-4*
6*-4
6-6 → 7-6
Ekaterina Yashina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Ekaterina Yashina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Elina Nepliy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Ekaterina Yashina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Elina Nepliy
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Ekaterina Yashina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Elina Nepliy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Ekaterina Yashina
2-0 → 3-0
Ekaterina Yashina
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elina Nepliy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Ekaterina Yashina
5-3 → 5-4
Elina Nepliy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Ekaterina Yashina
4-2 → 4-3
Ekaterina Yashina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Elina Nepliy
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Ekaterina Yashina
1-1 → 1-2
Elina Nepliy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ekaterina Yashina
0-0 → 0-1
(1) Carol Young Suh Lee vs Demi Tran
WTA Samsun 125
Carol Young Suh Lee [1]
0
6
0
Demi Tran•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Demi Tran
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Carol Young Suh Lee
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Demi Tran
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Carol Young Suh Lee
4-1 → 5-1
Demi Tran
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Carol Young Suh Lee
2-1 → 3-1
Carol Young Suh Lee
0-1 → 1-1
Anastasiia Sobolieva vs (5) Darja Vidmanova Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Maryna Kolb / Nadiya Kolb vs Ayla Aksu / Justina Mikulskyte
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 08:00
(4) Weronika Falkowska vs (6) Ekaterina Ovcharenko Inizio 08:00
WTA Samsun 125
Weronika Falkowska [4]
0
6
7
0
Ekaterina Ovcharenko [6]•
0
4
6
0
Vincitore: Falkowska
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
2*-1
3-1*
4-1*
4*-2
5*-2
6-2*
6-6 → 7-6
Weronika Falkowska
5-6 → 6-6
Ekaterina Ovcharenko
5-5 → 5-6
Weronika Falkowska
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Ekaterina Ovcharenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Weronika Falkowska
4-3 → 5-3
Ekaterina Ovcharenko
3-3 → 4-3
Weronika Falkowska
2-3 → 3-3
Ekaterina Ovcharenko
2-2 → 2-3
Weronika Falkowska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Ekaterina Ovcharenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Weronika Falkowska
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ekaterina Ovcharenko
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Weronika Falkowska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Ekaterina Ovcharenko
5-3 → 5-4
Weronika Falkowska
4-3 → 5-3
Ekaterina Ovcharenko
4-2 → 4-3
Weronika Falkowska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Ekaterina Ovcharenko
3-1 → 3-2
Weronika Falkowska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Ekaterina Ovcharenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Weronika Falkowska
0-1 → 1-1
Ekaterina Ovcharenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(2) Isabella Shinikova vs (8) Ksenia Zaytseva
WTA Samsun 125
Isabella Shinikova [2]
0
6
1
Ksenia Zaytseva [8]•
15
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Isabella Shinikova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ksenia Zaytseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Isabella Shinikova
5-2 → 6-2
Ksenia Zaytseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Isabella Shinikova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Ksenia Zaytseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Isabella Shinikova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Ksenia Zaytseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Isabella Shinikova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Ksenia Zaytseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Tessah Andrianjafitrimo vs Caroline Werner Non prima 11:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Eden Silva / (4) Anastasia Tikhonova vs Selina Atay / Defne Cirpanli
Il match deve ancora iniziare
🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (1° Turno – hard)
Centre Court – ore 04:00
Greet Minnen
vs Han Shi
WTA Suzhou 125
Greet Minnen•
0
6
6
0
Han Shi
0
4
0
0
Vincitore: Minnen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Han Shi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Greet Minnen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Han Shi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Greet Minnen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Greet Minnen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Han Shi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Greet Minnen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Han Shi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Greet Minnen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Han Shi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Saisai Zheng vs (2) Tatjana Maria
WTA Suzhou 125
Saisai Zheng
0
3
2
0
Tatjana Maria [2]
0
6
6
0
Vincitore: Maria
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tatjana Maria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Tatjana Maria
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Saisai Zheng
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Tatjana Maria
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Saisai Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Saisai Zheng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Tatjana Maria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Saisai Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Saisai Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Tatjana Maria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(5) Yulia Putintseva vs Diane Parry Non prima 07:00
WTA Suzhou 125
Yulia Putintseva [5]
6
6
6
Diane Parry
1
7
1
Vincitore: Putintseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Diane Parry
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Yulia Putintseva
4-1 → 5-1
Diane Parry
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Yulia Putintseva
2-1 → 3-1
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Yulia Putintseva
1-0 → 2-0
Diane Parry
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
0*-4
0*-5
1-5*
1-6*
2*-6
3*-6
4-6*
6-6 → 6-7
Diane Parry
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Yulia Putintseva
5-5 → 6-5
Yulia Putintseva
3-5 → 4-5
Diane Parry
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Yulia Putintseva
3-3 → 3-4
Yulia Putintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Yulia Putintseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Diane Parry
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Yulia Putintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yulia Putintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-0 → 5-1
Diane Parry
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Yulia Putintseva
3-0 → 4-0
Diane Parry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Yulia Putintseva
1-0 → 2-0
Linda Fruhvirtova vs Anastasia Zakharova
WTA Suzhou 125
Linda Fruhvirtova
0
2
Anastasia Zakharova•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zakharova
2-3 → 2-4
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-3 → 1-3
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Anastasia Zakharova
0-1 → 0-2
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 04:30
Yu-Yun Li
/ Elena Pridankina
vs (4) Aldila Sutjiadi
/ (4) Janice Tjen
WTA Suzhou 125
Yu-Yun Li / Elena Pridankina
0
2
4
0
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen [4]•
0
6
6
0
Vincitore: Sutjiadi / Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
4-5 → 4-6
Yu-Yun Li / Elena Pridankina
3-5 → 4-5
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 3-5
Yu-Yun Li / Elena Pridankina
3-3 → 3-4
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Yu-Yun Li / Elena Pridankina
1-3 → 2-3
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-3 → 1-3
Yu-Yun Li / Elena Pridankina
0-2 → 0-3
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Yu-Yun Li / Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
2-5 → 2-6
Yu-Yun Li / Elena Pridankina
2-4 → 2-5
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-30
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Yu-Yun Li / Elena Pridankina
1-3 → 2-3
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
1-2 → 1-3
Yu-Yun Li / Elena Pridankina
0-2 → 1-2
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-1 → 0-2
Yu-Yun Li / Elena Pridankina
0-0 → 0-1
Maddison Inglis vs Leolia Jeanjean Non prima 07:00
Il match deve ancora iniziare
Zongyu Li / Qiu Yu Ye vs Han Shi / Meiling Wang
WTA Suzhou 125
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
0
5
5
Han Shi / Meiling Wang•
0
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Han Shi / Meiling Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-2 → 5-2
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-1 → 4-2
Han Shi / Meiling Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-0 → 4-0
Han Shi / Meiling Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
1-0 → 2-0
Han Shi / Meiling Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
5-6 → 5-7
Han Shi / Meiling Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
5-5 → 5-6
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-5 → 5-5
Han Shi / Meiling Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 4-5
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Han Shi / Meiling Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
3-2 → 3-3
Han Shi / Meiling Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Han Shi / Meiling Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-0 → 2-1
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
1-0 → 2-0
Han Shi / Meiling Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 07:00
(3) I-Hsuan Cho
/ (3) Yi-Tsen Cho
vs Katarzyna Kawa
/ Makoto Ninomiya
WTA Suzhou 125
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [3]•
0
4
3
0
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0
6
6
0
Vincitore: Kawa / Ninomiya
Servizio
Svolgimento
Set 3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
Servizio
Svolgimento
Set 2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
3-5 → 3-6
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
3-4 → 3-5
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
2-4 → 3-4
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
2-3 → 2-4
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-2 → 1-2
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
4-5 → 4-6
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
3-5 → 4-5
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
3-3 → 3-4
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
2-0 → 3-0
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
1-0 → 2-0
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(1) Storm Hunter / (1) Desirae Krawczyk vs Rutuja Bhosale / Ankita Raina
WTA Suzhou 125
Storm Hunter / Desirae Krawczyk [1]
0
6
6
0
Rutuja Bhosale / Ankita Raina
0
1
1
0
Vincitore: Hunter / Krawczyk
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rutuja Bhosale / Ankita Raina
5-1 → 6-1
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Rutuja Bhosale / Ankita Raina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-1 → 4-1
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
3-0 → 3-1
Rutuja Bhosale / Ankita Raina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Rutuja Bhosale / Ankita Raina
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
5-1 → 6-1
Rutuja Bhosale / Ankita Raina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 5-1
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-0 → 5-0
Rutuja Bhosale / Ankita Raina
3-0 → 4-0
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
2-0 → 3-0
Rutuja Bhosale / Ankita Raina
1-0 → 2-0
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
1 commento
Un 125 a Cosenza non può che farmi molto piacere!