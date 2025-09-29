WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Cosenza, Samsun e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

29/09/2025 08:59 1 commento
Tatiana Pieri nella foto

🇮🇹 WTA 125 Cosenza – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md (terra battuta)

Center Court – ore 10:00
(1) Teodora Kostovic SRB vs (8) Federica Urgesi ITA
WTA Rende 125
Teodora Kostovic [1]
0
7
6
0
Federica Urgesi [8]
0
5
2
0
Vincitore: Kostovic


(5) Bernarda Pera USA vs Carson Branstine CAN

Il match deve ancora iniziare

Aurora Zantedeschi ITA vs (8) Leyre Romero Gormaz ESP

Il match deve ancora iniziare

(1) Mayar Sherif EGY vs Tatiana Pieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Nuria Brancaccio ITA vs Barbora Palicova CZE Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Anastasia Abbagnato ITA vs Sofia Rocchetti ITA

WTA Rende 125
Anastasia Abbagnato
0
6
4
Sofia Rocchetti
0
3
5


Ines Ibbou ALG / Vasanti Shinde IND vs Soumeya Anane GBR / Ekaterina Kazionova RUS

Il match deve ancora iniziare

(1) Jesika Maleckova CZE / (1) Miriam Skoch CZE vs Anastasia Abbagnato ITA / Yvonne Cavalle-Reimers ESP

Il match deve ancora iniziare

Ekaterine Gorgodze GEO vs (4) Sara Bejlek CZE Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:00
(3) Tina Smith AUS vs Deborah Chiesa ITA
WTA Rende 125
Tina Smith [3]
30
6
3
Deborah Chiesa
40
3
4


(2) Leonie Kung SUI vs (6) Tiphanie Lemaitre FRA

Il match deve ancora iniziare

Allura Zamarripa USA / Maribella Zamarripa USA vs Tayisiya Morderger GER / Yana Morderger GER

Il match deve ancora iniziare










🇹🇷 WTA 125 Samsun – Turno Qualificazioni – 1° turno Md (cemento)

Center Court – ore 09:00
Linda Klimovicova POL vs (4) Lucrezia Stefanini ITA
WTA Samsun 125
Linda Klimovicova
0
6
6
0
Lucrezia Stefanini [4]
0
2
1
0
Vincitore: Klimovicova


(1) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Harmony Tan FRA

WTA Samsun 125
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah [1]
0
0
6
1
Harmony Tan
0
6
4
0


Jana Fett CRO vs Berfu Cengiz TUR

Il match deve ancora iniziare

Cagla Buyukakcay TUR / Lina Gjorcheska MKD vs (3) Dalila Jakupovic SLO / (3) Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:00
Elina Nepliy RUS vs (7) Ekaterina Yashina RUS
WTA Samsun 125
Elina Nepliy
0
6
7
0
Ekaterina Yashina [7]
0
4
6
0
Vincitore: Nepliy


(1) Carol Young Suh Lee USA vs Demi Tran NED

WTA Samsun 125
Carol Young Suh Lee [1]
0
6
0
Demi Tran
0
3
0


Anastasiia Sobolieva UKR vs (5) Darja Vidmanova CZE Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Maryna Kolb UKR / Nadiya Kolb UKR vs Ayla Aksu TUR / Justina Mikulskyte LTU

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 08:00
(4) Weronika Falkowska POL vs (6) Ekaterina Ovcharenko RUS Inizio 08:00

WTA Samsun 125
Weronika Falkowska [4]
0
6
7
0
Ekaterina Ovcharenko [6]
0
4
6
0
Vincitore: Falkowska


(2) Isabella Shinikova BUL vs (8) Ksenia Zaytseva RUS

WTA Samsun 125
Isabella Shinikova [2]
0
6
1
Ksenia Zaytseva [8]
15
2
1


Tessah Andrianjafitrimo FRA vs Caroline Werner GER Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Eden Silva GBR / (4) Anastasia Tikhonova RUS vs Selina Atay TUR / Defne Cirpanli TUR

Il match deve ancora iniziare





🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (1° Turno – hard)

Centre Court – ore 04:00
Greet Minnen BEL vs Han Shi CHN
WTA Suzhou 125
Greet Minnen
0
6
6
0
Han Shi
0
4
0
0
Vincitore: Minnen


Saisai Zheng CHN vs (2) Tatjana Maria GER

WTA Suzhou 125
Saisai Zheng
0
3
2
0
Tatjana Maria [2]
0
6
6
0
Vincitore: Maria


(5) Yulia Putintseva KAZ vs Diane Parry FRA Non prima 07:00

WTA Suzhou 125
Yulia Putintseva [5]
6
6
6
Diane Parry
1
7
1
Vincitore: Putintseva


Linda Fruhvirtova CZE vs Anastasia Zakharova RUS

WTA Suzhou 125
Linda Fruhvirtova
0
2
Anastasia Zakharova
0
4




Court 1 – ore 04:30
Yu-Yun Li TPE / Elena Pridankina RUS vs (4) Aldila Sutjiadi INA / (4) Janice Tjen INA
WTA Suzhou 125
Yu-Yun Li / Elena Pridankina
0
2
4
0
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen [4]
0
6
6
0
Vincitore: Sutjiadi / Tjen


Maddison Inglis AUS vs Leolia Jeanjean FRA Non prima 07:00

Il match deve ancora iniziare

Zongyu Li CHN / Qiu Yu Ye CHN vs Han Shi CHN / Meiling Wang CHN

WTA Suzhou 125
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
0
5
5
Han Shi / Meiling Wang
0
7
2




Court 3 – ore 07:00
(3) I-Hsuan Cho TPE / (3) Yi-Tsen Cho TPE vs Katarzyna Kawa POL / Makoto Ninomiya JPN
WTA Suzhou 125
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [3]
0
4
3
0
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0
6
6
0
Vincitore: Kawa / Ninomiya


(1) Storm Hunter AUS / (1) Desirae Krawczyk USA vs Rutuja Bhosale IND / Ankita Raina IND

WTA Suzhou 125
Storm Hunter / Desirae Krawczyk [1]
0
6
6
0
Rutuja Bhosale / Ankita Raina
0
1
1
0
Vincitore: Hunter / Krawczyk


1 commento

Papero 29-09-2025 10:30

Un 125 a Cosenza non può che farmi molto piacere!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!