Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

🇵🇹 Challenger Braga – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md (terra battuta)
Centre Court – ore 11:00
Henri Squire
vs Filippo Romano
ATP Braga
Henri Squire [3]•
15
1
0
Filippo Romano [12]
30
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Romano
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-5 → 1-6
H. Squire
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
F. Romano
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
F. Romano
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Alexander Ritschard vs Tiago Torres
Il match deve ancora iniziare
Dusan Lajovic vs Daniel Rincon
Il match deve ancora iniziare
Francisco Rocha vs Alejandro Moro Canas
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Javier Barranco Cosano vs David Pichler
ATP Braga
Javier Barranco Cosano [5]•
30
3
David Pichler
30
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Pichler
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
J. Barranco Cosano
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
D. Pichler
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Barranco Cosano
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
J. Barranco Cosano
1-0 → 2-0
D. Pichler
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Johannes Ingildsen vs Cezar Cretu (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Max Houkes vs Lilian Marmousez
Il match deve ancora iniziare
Duje Ajdukovic vs
Il match deve ancora iniziare
Luka Mikrut vs Joel Schwaerzler
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Stefan Latinovic vs Buvaysar Gadamauri
ATP Braga
Stefan Latinovic•
15
5
Buvaysar Gadamauri [11]
30
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Gadamauri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
S. Latinovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
S. Latinovic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
B. Gadamauri
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Sumit Nagal vs Enrico Dalla Valle (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Elias Ymer vs Elmer Moller
Il match deve ancora iniziare
🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md (cemento indoor)
Court Central – ore 10:30
Lucas Poullain
vs Maxime Janvier
ATP Mouilleron le Captif
Lucas Poullain [6]•
0
7
0
Maxime Janvier
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
df
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
L. Poullain
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
M. Janvier
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
L. Poullain
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
L. Poullain
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-4 → 4-4
L. Poullain
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
M. Janvier
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
L. Poullain
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
M. Janvier
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
L. Poullain
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Stefanos Sakellaridis vs Nikolay Vylegzhanin
Il match deve ancora iniziare
Kenny De Schepper vs Stuart Parker
Il match deve ancora iniziare
Sascha Gueymard Wayenburg vs Mikhail Kukushkin (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Henry Searle vs Pierre-Hugues Herbert (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Dominic Stricker vs Emil Ruusuvuori
Il match deve ancora iniziare
Court Annexe – ore 10:30
Jelle Sels vs Martin Sabas
ATP Mouilleron le Captif
Jelle Sels [5]•
0
4
Martin Sabas
30
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sabas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Sabas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
4-2 → 4-3
J. Sels
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Sabas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
J. Sels
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. Sabas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
J. Sels
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 2-0
M. Sabas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Robert Strombachs vs Hamish Stewart
Il match deve ancora iniziare
Remy Bertola vs Harry Wendelken
Il match deve ancora iniziare
Arthur Bouquier / Loann Massard vs Lucas Poullain / Martin Sabas (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Alexis Galarneau vs Mees Rottgering
Il match deve ancora iniziare
🇺🇸 Challenger Tiburon – Turno Qualificazioni – 1° turno Md (cemento)
Kennedy-Grossman – ore 20:00
Olle Wallin
vs Nicholas Godsick
Il match deve ancora iniziare
Andre Ilagan vs Tibo Colson
Il match deve ancora iniziare
Alfredo Perez vs Trevor Svajda (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Duncan Chan vs Jack Pinnington Jones (Non prima 01:30)
Il match deve ancora iniziare
Baker McKenzie – ore 20:00
Daniel Milavsky vs Micah Braswell
Il match deve ancora iniziare
Edward Winter vs Bor Artnak
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Mejia vs Andres Martin (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Mats Rosenkranz vs Marek Gengel
Il match deve ancora iniziare
Chuang/De Leon Family – ore 20:00
Renta Tokuda vs Carlo Alberto Caniato
Il match deve ancora iniziare
Daniel Masur vs Luca Castagnola
Il match deve ancora iniziare
Federico Bondioli vs Dmitry Popko (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
🇪🇸 Challenger Villena – Turno Qualificazioni – 1° turno Md (cemento)
Pista Carlos Alcaraz – ore 11:00
Trey Hilderbrand
vs Alberto Barroso Campos
ATP Villena
Trey Hilderbrand
0
6
0
Alberto Barroso Campos•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Hilderbrand
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-3 → 6-3
A. Barroso Campos
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
T. Hilderbrand
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
A. Barroso Campos
4-1 → 4-2
A. Barroso Campos
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
T. Hilderbrand
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
A. Barroso Campos
1-0 → 1-1
T. Hilderbrand
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Lorenzo Carboni vs Alejandro Manzanera Pertusa
Il match deve ancora iniziare
Daniel Merida vs Ryan Peniston (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Tom Gentzsch vs Nicolas Jarry (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista 1 – ore 11:00
Raul Brancaccio vs Mario Gonzalez Fernandez
ATP Villena
Raul Brancaccio [2]
30
6
0
Mario Gonzalez Fernandez•
15
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gonzalez Fernandez
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
4-3 → 5-3
R. Brancaccio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Gonzalez Fernandez
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
R. Brancaccio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Gonzalez Fernandez
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-1 → 2-2
M. Gonzalez Fernandez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Giles Hussey vs Neil Oberleitner
Il match deve ancora iniziare
Viktor Durasovic vs Lukas Klein (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Dimitar Kuzmanov vs Kimmer Coppejans
Il match deve ancora iniziare
Pista 2 – ore 11:00
Luca Potenza vs Maks Kasnikowski
ATP Villena
Luca Potenza [3]•
0
4
Maks Kasnikowski [10]
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kasnikowski
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
L. Potenza
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
M. Kasnikowski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
M. Kasnikowski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Petr Brunclik vs Adrian Oetzbach (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
🇨🇱 Challenger Antofagasta – Turno Qualificazioni – 1° turno Md (terra battuta)
Cancha Central – ore 15:00
Luciano Emanuel Ambrogi
vs Juan Manuel La Serna
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Villanueva vs Thomas Faurel
Il match deve ancora iniziare
Genaro Alberto Olivieri vs Tomas Barrios Vera (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Facundo Bagnis vs Francesco Maestrelli
Il match deve ancora iniziare
Cancha 7 – ore 15:00
Franco Roncadelli vs Aristotelis Thanos
Il match deve ancora iniziare
Juan Bautista Torres vs Ignacio Monzon
Il match deve ancora iniziare
Andrea Collarini vs Adolfo Daniel Vallejo (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 8 – ore 15:00
Maximus Jones
vs Joaquin Aguilar Cardozo
Il match deve ancora iniziare
Carlos Maria Zarate vs Santiago De La Fuente
Il match deve ancora iniziare
Hady Habib vs Nikolas Sanchez Izquierdo (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
