Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Carlo Alberto Caniato nella foto

🇵🇹 Challenger Braga – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md (terra battuta)

Centre Court – ore 11:00
Henri Squire GER vs Filippo Romano ITA
ATP Braga
Henri Squire [3]
15
1
0
Filippo Romano [12]
30
6
0
Mostra dettagli

Alexander Ritschard SUI vs Tiago Torres POR

Il match deve ancora iniziare

Dusan Lajovic SRB vs Daniel Rincon ESP

Il match deve ancora iniziare

Francisco Rocha POR vs Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Javier Barranco Cosano ESP vs David Pichler AUT

ATP Braga
Javier Barranco Cosano [5]
30
3
David Pichler
30
4
Mostra dettagli

Johannes Ingildsen DEN vs Cezar Cretu ROU (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Max Houkes NED vs Lilian Marmousez FRA

Il match deve ancora iniziare

Duje Ajdukovic CRO vs it

Il match deve ancora iniziare

Luka Mikrut CRO vs Joel Schwaerzler AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Stefan Latinovic SRB vs Buvaysar Gadamauri BEL

ATP Braga
Stefan Latinovic
15
5
Buvaysar Gadamauri [11]
30
5
Mostra dettagli

Sumit Nagal IND vs Enrico Dalla Valle ITA (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

Elias Ymer SWE vs Elmer Moller DEN

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – Turno Qualificazioni – 1° Turno Md (cemento indoor)

Court Central – ore 10:30
Lucas Poullain FRA vs Maxime Janvier FRA
ATP Mouilleron le Captif
Lucas Poullain [6]
0
7
0
Maxime Janvier
0
6
0
Mostra dettagli

Stefanos Sakellaridis GRE vs Nikolay Vylegzhanin RUS

Il match deve ancora iniziare

Kenny De Schepper FRA vs Stuart Parker GBR

Il match deve ancora iniziare

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Mikhail Kukushkin KAZ (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Henry Searle GBR vs Pierre-Hugues Herbert FRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Dominic Stricker SUI vs Emil Ruusuvuori FIN

Il match deve ancora iniziare



Court Annexe – ore 10:30
Jelle Sels NED vs Martin Sabas FRA

ATP Mouilleron le Captif
Jelle Sels [5]
0
4
Martin Sabas
30
5
Mostra dettagli

Robert Strombachs LAT vs Hamish Stewart GBR

Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola SUI vs Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare

Arthur Bouquier FRA / Loann Massard FRA vs Lucas Poullain FRA / Martin Sabas FRA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Mees Rottgering NED

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸 Challenger Tiburon – Turno Qualificazioni – 1° turno Md (cemento)

Kennedy-Grossman – ore 20:00
Olle Wallin SWE vs Nicholas Godsick USA
Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan USA vs Tibo Colson BEL

Il match deve ancora iniziare

Alfredo Perez USA vs Trevor Svajda USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Duncan Chan CAN vs Jack Pinnington Jones GBR (Non prima 01:30)

Il match deve ancora iniziare



Baker McKenzie – ore 20:00
Daniel Milavsky USA vs Micah Braswell USA

Il match deve ancora iniziare

Edward Winter AUS vs Bor Artnak SLO

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Andres Martin USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Mats Rosenkranz GER vs Marek Gengel CZE

Il match deve ancora iniziare



Chuang/De Leon Family – ore 20:00
Renta Tokuda JPN vs Carlo Alberto Caniato ITA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Masur GER vs Luca Castagnola ITA

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA vs Dmitry Popko KAZ (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸 Challenger Villena – Turno Qualificazioni – 1° turno Md (cemento)

Pista Carlos Alcaraz – ore 11:00
Trey Hilderbrand USA vs Alberto Barroso Campos ESP
ATP Villena
Trey Hilderbrand
0
6
0
Alberto Barroso Campos
0
3
0
Mostra dettagli

Lorenzo Carboni ITA vs Alejandro Manzanera Pertusa ESP

Il match deve ancora iniziare

Daniel Merida ESP vs Ryan Peniston GBR (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch GER vs Nicolas Jarry CHI (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 1 – ore 11:00
Raul Brancaccio ITA vs Mario Gonzalez Fernandez ESP

ATP Villena
Raul Brancaccio [2]
30
6
0
Mario Gonzalez Fernandez
15
3
0
Mostra dettagli

Giles Hussey GBR vs Neil Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare

Viktor Durasovic NOR vs Lukas Klein SVK (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov BUL vs Kimmer Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 11:00
Luca Potenza ITA vs Maks Kasnikowski POL

ATP Villena
Luca Potenza [3]
0
4
Maks Kasnikowski [10]
0
4
Mostra dettagli

Petr Brunclik CZE vs Adrian Oetzbach GER (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare





🇨🇱 Challenger Antofagasta – Turno Qualificazioni – 1° turno Md (terra battuta)

Cancha Central – ore 15:00
Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Juan Manuel La Serna ARG
Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Thomas Faurel FRA

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Tomas Barrios Vera CHI (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Facundo Bagnis ARG vs Francesco Maestrelli ITA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 7 – ore 15:00
Franco Roncadelli URU vs Aristotelis Thanos GRE

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Ignacio Monzon ARG

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG vs Adolfo Daniel Vallejo PAR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 8 – ore 15:00
Maximus Jones THA vs Joaquin Aguilar Cardozo URU
Il match deve ancora iniziare

Carlos Maria Zarate ARG vs Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare

Hady Habib LBN vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

