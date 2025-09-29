Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: Il Tabellone Principale. Jannik Sinner n.2 del seeding. Altri otto azzurri ai nastri di partenza

29/09/2025 08:24 26 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

CHN Masters 1000 Shanghai – Tabellone Principale – parte alta
(1) Carlos Alcaraz ESP vs Bye
Learner Tien USA vs Miomir Kecmanovic SRB
Arthur Cazaux FRA vs Pedro Martinez ESP
Bye vs (30) Cameron Norrie GBR

(18) Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Bye
Matteo Arnaldi ITA vs Qualifier
(WC) Yibing Wu CHN vs Qualifier
Bye vs (16) Daniil Medvedev RUS

(9) Karen Khachanov RUS vs Bye
Aleksandar Kovacevic USA vs (WC) Juncheng Shang CHN
Botic van de Zandschulp NED vs Nuno Borges POR
Bye vs (24) Stefanos Tsitsipas GRE

(29) Brandon Nakashima USA vs Bye
Kamil Majchrzak POL vs Ethan Quinn USA
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Terence Atmane FRA
Bye vs (7) Alex de Minaur AUS

(3) Alexander Zverev GER vs Bye
Qualifier vs Mariano Navone ARG
Arthur Rinderknech FRA vs Hamad Medjedovic SRB
Bye vs (28) Alex Michelsen USA

(23) Denis Shapovalov CAN vs Bye
Damir Dzumhur BIH vs Christopher O’Connell AUS
Qualifier vs Quentin Halys FRA
Bye vs (15) Jiri Lehecka CZE

(12) Felix Auger-Aliassime CAN vs Bye
Marcos Giron USA vs Qualifier
(WC) Yi Zhou CHN vs Jesper de Jong NED
Bye vs (17) Jakub Mensik CZE

(26) Luciano Darderi ITA vs Bye
Yunchaokete Bu CHN vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Francisco Comesana ARG vs Qualifier
Bye vs (8) Lorenzo Musetti ITA

CHN Masters 1000 Shanghai – Tabellone Principale – parte bassa
(6) Ben Shelton USA vs Bye
David Goffin BEL vs Alexandre Muller FRA
Reilly Opelka USA vs Benjamin Bonzi FRA
Bye vs (31) Gabriel Diallo CAN

(19) Francisco Cerundolo ARG vs Bye
Adrian Mannarino FRA vs Matteo Berrettini ITA
Sebastian Korda USA vs Zizou Bergs BEL
Bye vs (11) Casper Ruud NOR

(13) Andrey Rublev RUS vs Bye
Qualifier vs Alexander Shevchenko KAZ
Jaume Munar ESP vs Marton Fucsovics HUN
Bye vs (22) Flavio Cobolli ITA

(25) Frances Tiafoe USA vs Bye
Lorenzo Sonego ITA vs Qualifier
Marin Cilic CRO vs Corentin Moutet FRA
Bye vs (4) Novak Djokovic SRB

(5) Taylor Fritz USA vs Bye
Fabian Marozsan HUN vs (WC) Stan Wawrinka SUI
(PR) Sebastian Ofner AUT vs Luca Nardi ITA
Bye vs (32) Giovanni Mpetshi Perricard FRA

(21) Ugo Humbert FRA vs Bye
Jordan Thompson AUS vs Qualifier
(WC) Zhizhen Zhang CHN vs Sebastian Baez ARG
Bye vs (10) Holger Rune DEN

(14) Alexander Bublik KAZ vs Bye
Laslo Djere SRB vs Qualifier
Adam Walton AUS vs Mattia Bellucci ITA
Bye vs (20) Tomas Machac CZE

(27) Tallon Griekspoor NED vs Bye
(PR) Jenson Brooksby USA vs Qualifier
Qualifier vs Daniel Altmaier GER
Bye vs (2) Jannik Sinner ITA

26 commenti. Lasciane uno!

von Hayek 29-09-2025 11:46

Scritto da gg
tabellonaccio per sinner, molto meglio per alcaraz

gg è diminutivo di gne, gne?

 26
26

von Hayek 29-09-2025 11:45

Scritto da Onurb
Tabellone molto piu difficile per sinner rispetto a quello di alcaraz …..tanto x cambiare

Gne, gne , gne

 25
25

sin&son (Guest) 29-09-2025 11:36

La testa di serie n.1 con 3,7 e 8. La n.2 con 4,5,6. Ovviamente e’casualita’…!

 24
24

brizz 29-09-2025 11:33

sinner

alcaraz

zverev
djokovic

de minaur
musetti
diallo
fritz

medvedev
khachanov
lehecka
auger
ruud
cobolli
rune
bublik

 23
23

Silvio (Guest) 29-09-2025 11:23

Scritto da Vae victis
A quanto pare berrettini non capisce ed insieme non vuole capire. Si accanisce a fare tornei fuori dalla sua portata per uscire in uno i due turni. Narcisismo … e mal posto che farà solo danni.,,

Ti hanno già fatto notare che l’iscrizione è d’ufficio, ovvero devi presentare il certificato medico se non vai. E poi, passare un turno di un mille non è una cavolata, figurati due! Per uno della classifica di Berrettini due turni sarebbero più di quanto atteso (al terzo turno sono attesi i migliori 32).

 22
22

+1: Detuqueridapresencia
Luod 29-09-2025 11:14

alcaraz

sinner

zverev
shelton

de minaur
auger
djokovic
fritz

medvedev
khachanov
lehecka
musetti
ruud
cobolli
rune
bublik

 21
21

miky85 29-09-2025 11:00

Alcaraz

Sinner

Zverev
Djokovic

De minaur
Auger
Shelton
Fritz

Medvedev
Khachanov
Shapovalov
Musetti
Korda
Rublev
Rune
Bublik

 20
20

totommi 29-09-2025 10:54

Alcaraz

Sinner

Zverev
Djokovic

De Minaur
Mensik
Shelton
Fritz

Medvedev
Khachanov
Lehecka
Musetti
Ruud
Cobolli
Rune
Bublik

 19
19

mmarco82 29-09-2025 10:44

Alcaraz

Sinner

Zverev
Shelton

De Minaur
Auger
Djokovic
Fritz

Medvedev
Khachanov
Lehecka
Musetti
Ruud
Rublev
Rune
Bublik

 18
18

flaubert (Guest) 29-09-2025 10:39

Scritto da Silvio

Scritto da Onurb
Tabellone molto piu difficile per sinner rispetto a quello di alcaraz …..tanto x cambiare

Ma cosa deve succedere per convincervi a non scrivere ste cagate?
Sono divertenti e spesso scatenano flame, però dai, dopo aver visto decine e decine di 1000 e di slam dove gli spauracchi si rivelano bluff e outsider on fire arrivano ai quarti passeggiando, ancora stiamo a commentare il tabellone per poi scrivere il solito “e anche stavolta l’inculato è Jannik?”

Tanto arrivano loro due in finale, aldilà del tabellone

 17
17

Silvio (Guest) 29-09-2025 10:31

Scritto da Onurb
Tabellone molto piu difficile per sinner rispetto a quello di alcaraz …..tanto x cambiare

Ma cosa deve succedere per convincervi a non scrivere ste cagate?

Sono divertenti e spesso scatenano flame, però dai, dopo aver visto decine e decine di 1000 e di slam dove gli spauracchi si rivelano bluff e outsider on fire arrivano ai quarti passeggiando, ancora stiamo a commentare il tabellone per poi scrivere il solito “e anche stavolta l’inculato è Jannik?”

 16
16

walden 29-09-2025 10:24

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Ofner ha vinto l’ultima partita a inizio luglio, da allora ha collezionato sei sconfitte consecutive. Nardi deve sfruttare questa occasione, per poi giocarsela con Perricard. Sarbbe fondamentale passare un paio di turni. al terzo turno ci possono arrivare comodamente anche Cobolli e Darderi.

Il team di Ofner sta pensando esattamente la stessa cosa, ovviamente all’inverso…

 15
15

+1: Detuqueridapresencia
walden 29-09-2025 10:22

Scritto da Vae victis
A quanto pare berrettini non capisce ed insieme non vuole capire. Si accanisce a fare tornei fuori dalla sua portata per uscire in uno i due turni. Narcisismo … e mal posto che farà solo danni.,,

Shanghai è obbligatorio…

 14
14

+1: Detuqueridapresencia
Guidooddounodinoi (Guest) 29-09-2025 10:20

Scritto da Vae victis
A quanto pare berrettini non capisce ed insieme non vuole capire. Si accanisce a fare tornei fuori dalla sua portata per uscire in uno i due turni. Narcisismo … e mal posto che farà solo danni.,,

Magari se lo chiami e glielo spieghi tu capisce e si iscrive all’open di Roccacannuccia.

 13
13

+1: Detuqueridapresencia
pablito 29-09-2025 10:18

Vedo un unico derby possibile: Dardo-Muso, per poi forse vedersela con FAA.

Ma cos’è capitato a Giacobbe oggi ? 😉

 12
12

JOA20 (Guest) 29-09-2025 10:13

Scritto da Vae victis
A quanto pare berrettini non capisce ed insieme non vuole capire. Si accanisce a fare tornei fuori dalla sua portata per uscire in uno i due turni. Narcisismo … e mal posto che farà solo danni.,,

Fatico a capire il tuo commento. È letteralmente il terzo torneo da quando è tornato in attività dopo due mesi e mezzo lontano dai campi. Potrei essere d’accordo se le avesse sempre buscate, ma sbaglio o a Tokyo ha passato un turno contro Munar ed è stato al passo con Ruud per un set? Chiaro che non mi aspetto miracoli a Shanghai, ma sono curioso di vedere come se la cava con Mannarino e magari Cerundolo.

 11
11

+1: Detuqueridapresencia
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 29-09-2025 09:59

Ofner ha vinto l’ultima partita a inizio luglio, da allora ha collezionato sei sconfitte consecutive. Nardi deve sfruttare questa occasione, per poi giocarsela con Perricard. Sarbbe fondamentale passare un paio di turni. al terzo turno ci possono arrivare comodamente anche Cobolli e Darderi.

 10
10

OspiteSgradito (Guest) 29-09-2025 09:52

Le truppe Sinneriane in grande spolvero, stamattina.

 9
9

Vae victis (Guest) 29-09-2025 09:23

A quanto pare berrettini non capisce ed insieme non vuole capire. Si accanisce a fare tornei fuori dalla sua portata per uscire in uno i due turni. Narcisismo … e mal posto che farà solo danni.,,

 8
8

JannikUberAlles 29-09-2025 09:23

Brutto sorteggio per Berretto (#_#)

 7
7

-1: Detuqueridapresencia
gg (Guest) 29-09-2025 09:22

tabellonaccio per sinner, molto meglio per alcaraz

 6
6

nico 29-09-2025 09:22

Sinner

Alcaraz

Auger
Ruud

Nakashima
Lehecka
Djokovic
Fritz

Medvedev
Khachanov
Zverev
Musetti
Diallo
Rublev
Rune
Bublik

 5
5

JannikUberAlles 29-09-2025 09:07

Scritto da pablito
Griekspoor (e anche Bublik) già prendono melatonina per poter dormire…
Però okkio a Brooksby:
vediamo oggi che fa con l’Amico…

Prevedo una vittoria di Fritz perché si sente più forte di Jenson e questo lo aiuta psicologicamente.

 4
4

JOA20 (Guest) 29-09-2025 09:07

Cobolli di nuovo abbinato a Rublev, stai a vedere che ci scappa la tripletta…
Musetti e Darderi possibili avversari ai sedicesimi.

 3
3

Onurb (Guest) 29-09-2025 09:06

Tabellone molto piu difficile per sinner rispetto a quello di alcaraz …..tanto x cambiare

 2
2

pablito 29-09-2025 08:55

Griekspoor (e anche Bublik) già prendono melatonina per poter dormire… 😉

Però okkio a Brooksby:
vediamo oggi che fa con l’Amico…

 1
1
