Masters 1000 Shanghai: Il Tabellone Principale. Jannik Sinner n.2 del seeding. Altri otto azzurri ai nastri di partenza
Masters 1000 Shanghai – Tabellone Principale – parte alta
(1) Carlos Alcaraz vs Bye
Learner Tien vs Miomir Kecmanovic
Arthur Cazaux vs Pedro Martinez
Bye vs (30) Cameron Norrie
(18) Alejandro Davidovich Fokina vs Bye
Matteo Arnaldi vs Qualifier
(WC) Yibing Wu vs Qualifier
Bye vs (16) Daniil Medvedev
(9) Karen Khachanov vs Bye
Aleksandar Kovacevic vs (WC) Juncheng Shang
Botic van de Zandschulp vs Nuno Borges
Bye vs (24) Stefanos Tsitsipas
(29) Brandon Nakashima vs Bye
Kamil Majchrzak vs Ethan Quinn
Camilo Ugo Carabelli vs Terence Atmane
Bye vs (7) Alex de Minaur
(3) Alexander Zverev vs Bye
Qualifier vs Mariano Navone
Arthur Rinderknech vs Hamad Medjedovic
Bye vs (28) Alex Michelsen
(23) Denis Shapovalov vs Bye
Damir Dzumhur vs Christopher O’Connell
Qualifier vs Quentin Halys
Bye vs (15) Jiri Lehecka
(12) Felix Auger-Aliassime vs Bye
Marcos Giron vs Qualifier
(WC) Yi Zhou vs Jesper de Jong
Bye vs (17) Jakub Mensik
(26) Luciano Darderi vs Bye
Yunchaokete Bu vs Juan Manuel Cerundolo
Francisco Comesana vs Qualifier
Bye vs (8) Lorenzo Musetti
Masters 1000 Shanghai – Tabellone Principale – parte bassa
(6) Ben Shelton vs Bye
David Goffin vs Alexandre Muller
Reilly Opelka vs Benjamin Bonzi
Bye vs (31) Gabriel Diallo
(19) Francisco Cerundolo vs Bye
Adrian Mannarino vs Matteo Berrettini
Sebastian Korda vs Zizou Bergs
Bye vs (11) Casper Ruud
(13) Andrey Rublev vs Bye
Qualifier vs Alexander Shevchenko
Jaume Munar vs Marton Fucsovics
Bye vs (22) Flavio Cobolli
(25) Frances Tiafoe vs Bye
Lorenzo Sonego vs Qualifier
Marin Cilic vs Corentin Moutet
Bye vs (4) Novak Djokovic
(5) Taylor Fritz vs Bye
Fabian Marozsan vs (WC) Stan Wawrinka
(PR) Sebastian Ofner vs Luca Nardi
Bye vs (32) Giovanni Mpetshi Perricard
(21) Ugo Humbert vs Bye
Jordan Thompson vs Qualifier
(WC) Zhizhen Zhang vs Sebastian Baez
Bye vs (10) Holger Rune
(14) Alexander Bublik vs Bye
Laslo Djere vs Qualifier
Adam Walton vs Mattia Bellucci
Bye vs (20) Tomas Machac
(27) Tallon Griekspoor vs Bye
(PR) Jenson Brooksby vs Qualifier
Qualifier vs Daniel Altmaier
Bye vs (2) Jannik Sinner
gg è diminutivo di gne, gne?
Gne, gne , gne
La testa di serie n.1 con 3,7 e 8. La n.2 con 4,5,6. Ovviamente e’casualita’…!
Ti hanno già fatto notare che l’iscrizione è d’ufficio, ovvero devi presentare il certificato medico se non vai. E poi, passare un turno di un mille non è una cavolata, figurati due! Per uno della classifica di Berrettini due turni sarebbero più di quanto atteso (al terzo turno sono attesi i migliori 32).
Tanto arrivano loro due in finale, aldilà del tabellone
Ma cosa deve succedere per convincervi a non scrivere ste cagate?
Sono divertenti e spesso scatenano flame, però dai, dopo aver visto decine e decine di 1000 e di slam dove gli spauracchi si rivelano bluff e outsider on fire arrivano ai quarti passeggiando, ancora stiamo a commentare il tabellone per poi scrivere il solito “e anche stavolta l’inculato è Jannik?”
Il team di Ofner sta pensando esattamente la stessa cosa, ovviamente all’inverso…
Shanghai è obbligatorio…
Magari se lo chiami e glielo spieghi tu capisce e si iscrive all’open di Roccacannuccia.
Vedo un unico derby possibile: Dardo-Muso, per poi forse vedersela con FAA.
Ma cos’è capitato a Giacobbe oggi ? 😉
Fatico a capire il tuo commento. È letteralmente il terzo torneo da quando è tornato in attività dopo due mesi e mezzo lontano dai campi. Potrei essere d’accordo se le avesse sempre buscate, ma sbaglio o a Tokyo ha passato un turno contro Munar ed è stato al passo con Ruud per un set? Chiaro che non mi aspetto miracoli a Shanghai, ma sono curioso di vedere come se la cava con Mannarino e magari Cerundolo.
Ofner ha vinto l’ultima partita a inizio luglio, da allora ha collezionato sei sconfitte consecutive. Nardi deve sfruttare questa occasione, per poi giocarsela con Perricard. Sarbbe fondamentale passare un paio di turni. al terzo turno ci possono arrivare comodamente anche Cobolli e Darderi.
Le truppe Sinneriane in grande spolvero, stamattina.
A quanto pare berrettini non capisce ed insieme non vuole capire. Si accanisce a fare tornei fuori dalla sua portata per uscire in uno i due turni. Narcisismo … e mal posto che farà solo danni.,,
Brutto sorteggio per Berretto (#_#)
tabellonaccio per sinner, molto meglio per alcaraz
Sinner
Alcaraz
Auger
Ruud
Nakashima
Lehecka
Djokovic
Fritz
Medvedev
Khachanov
Zverev
Musetti
Diallo
Rublev
Rune
Bublik
Prevedo una vittoria di Fritz perché si sente più forte di Jenson e questo lo aiuta psicologicamente.
Cobolli di nuovo abbinato a Rublev, stai a vedere che ci scappa la tripletta…
Musetti e Darderi possibili avversari ai sedicesimi.
Tabellone molto piu difficile per sinner rispetto a quello di alcaraz …..tanto x cambiare
Griekspoor (e anche Bublik) già prendono melatonina per poter dormire… 😉
Però okkio a Brooksby:
vediamo oggi che fa con l’Amico…