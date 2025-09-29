Terza semifinale consecutiva a Pechino: Sinner supera Marozsan in due set
Jannik Sinner centra la terza semifinale consecutiva all’ATP 500 di Pechino, confermando ancora una volta la sua solidità nei tornei di fine stagione. L’azzurro ha iniziato con grande autorità, dominando il primo set 6-1 grazie alla precisione del servizio e alla costante aggressività da fondo campo. Nel secondo parziale, invece, ha dovuto fare i conti con la reazione dell’ungherese Fabian Marozsan, che lo ha brekkato sul 4-4 e ha avuto la chance di allungare il match al terzo. In quel momento Sinner ha però alzato il livello, trovando il controbreak immediato e chiudendo 7-5 con un parziale di 12-1 nei game finali.
Con questo successo il numero 2 del mondo raggiunge le semifinali, dove affronterà l’australiano Alex De Minaur (26 anni, n.8 ATP), in programma domani alle ore 8.00 italiane, in una sfida che si preannuncia ricca di intensità e ritmo..
Sinner parte fortissimo: 6-1 il primo set contro Fucsovics
Jannik Sinner domina l’avvio del match contro Marton Fucsovics e conquista il primo set con un netto 6-1, mostrando solidità al servizio e grande aggressività in risposta.
L’ungherese tiene il game d’apertura grazie ad un ace di seconda, ma da lì in avanti l’azzurro prende subito il controllo: con un dritto incisivo in risposta piazza il primo break e allunga 2-1. Il numero 2 ATP conferma senza problemi con servizio e dritto a segno, mentre Fucsovics si complica la vita con doppi falli e scelte affrettate, regalando il doppio break all’italiano per il 4-1.
Sinner continua a variare bene, chiudendo i punti con il suo classico schema servizio-dritto e trovando anche il secondo ace della partita per salire 5-1. L’ungherese, costretto a servire per restare nel set, commette il terzo doppio fallo e non riesce a contenere le risposte aggressive dell’altoatesino, che alla terza occasione chiude con un passante di rovescio vincente.
Con grande autorità, Sinner si aggiudica così il primo parziale: 6-1.
Sinner salva il set e vince per 7-5
Il secondo set si apre con grande equilibrio, con entrambi i giocatori solidi al servizio e capaci di tenere alto il livello negli scambi prolungati. Marozsan mostra tutto il suo talento con colpi profondi e precisi, mentre Sinner alterna accelerazioni di rovescio a giocate di grande coraggio come palle corte e discese a rete. Sul 4-3 per l’altoatesino, l’ungherese cancella tre palle break consecutive con coraggio e precisione, riportandosi in parità.
Il match si accende definitivamente nel nono game: Sinner concede la prima palla break dell’incontro e Marozsan, con una splendida risposta aggressiva, piazza il colpo del 5-4 e va a servire per il set. L’ungherese, però, sente la pressione e crolla: Sinner approfitta dei suoi errori e con un passante di rovescio incrociato recupera subito il break, rimettendo il punteggio in equilibrio.
Nel game successivo l’azzurro infila due ace consecutivi e allunga 6-5, costringendo Marozsan a servire per restare nel match. L’ungherese non regge l’impatto: due errori gratuiti e una risposta profonda di Sinner lo inchiodano sullo 0-40. Alla terza occasione utile, il rovescio di Marozsan si ferma in rete e Jannik chiude con il punteggio di 6-1 7-5.
Con questa vittoria, l’azzurro firma un parziale di 12-1 dal 4-5 e dimostra ancora una volta di saper reagire nei momenti decisivi. Ora lo attende in semifinale Alex De Minaur, domani alle ore 8.00 italiane.
Jannik Sinner vs Fabian Marozsan
|Statistica
|Sinner 🇮🇹
|Marozsan 🇭🇺
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|279
|204
|Ace
|7
|3
|Doppi falli
|1
|3
|Prima di servizio
|30/53 (57%)
|35/53 (66%)
|Punti vinti sulla prima
|21/30 (70%)
|19/35 (54%)
|Punti vinti sulla seconda
|14/23 (61%)
|6/18 (33%)
|Palle break salvate
|1/2 (50%)
|6/11 (55%)
|Giochi di servizio giocati
|9
|10
|VELOCITÀ DI SERVIZIO
|Velocità massima
|214km/h (132 mph)
|204km/h (126 mph)
|Velocità media prima
|198km/h (123 mph)
|190km/h (118 mph)
|Velocità media seconda
|156km/h (96 mph)
|158km/h (98 mph)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|208
|130
|Punti vinti su prima di servizio
|16/35 (46%)
|9/30 (30%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|12/18 (67%)
|9/23 (39%)
|Palle break convertite
|5/11 (45%)
|1/2 (50%)
|Giochi di risposta giocati
|10
|9
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|Vincenti
|0
|0
|Errori non forzati
|0
|0
|Punti vinti al servizio
|35/53 (66%)
|25/53 (47%)
|Punti vinti in risposta
|28/53 (53%)
|18/53 (34%)
|Totale punti vinti
|63/106 (59%)
|43/106 (41%)
TAG: ATP 500 Pechino 2025, Fabian Marozan, Jannik Sinner
Aspetta, aspetta… Ora stiamo rimettendo a posto il servizio, stiamo riprendendo il filo sui dritti, piano piano cerchiamo di inserire qualche stop volley e/o qualche più frequente transizione a rete, poi facciamo un collage di tutto e ce ne impadroniamo e… Voila’!
Secondo me lo fanno per verificare se leggiamo la descrizione dell’incontro…
@ Givaldo Barbosa (#4490145)
Metamorfosi in trollone direi ormai ampiamente completata, contento tu…
…e che barba… osa!!
E tu non hai capito il mio commento,non è solo una questione di prime messe in campo ma anche di resa,per uno abituato a ottenere l’80% con la prima 68% è troppo poco,poi troppi errori e steccate,tranne un turno di servizio gli altri sono stati tutti sofferti
Non credo che sia proprio così, sono una sparutissima minoranza i trolloni che vanno contro a prescindere, anche tra gli addetti ai lavori sono pochi quelli contro ma, nel loro caso, è ancora più grave.
Per quanto riguarda LIVETENNIS basterebbe che gli utenti registrati avessero a disposizione il tasto BLOCCA oppure IGNORA.
I frustrati e gli insoddisfatti vedono un bravo ragazzo che ha successo e fama come fumo negli occhi. Scatenano la loro pochezza in ogni modo.
A proposito di variazioni, oggi ha perso l’occasione per provare qualche slice di rovescio. Sul ritmo l’ungherese teneva benissimo lo scambio col rovescio incrociato. Lo gioca piattissimo e penetrante, magari rallentare con uno slice basso gli avrebbe creato qualche difficoltà in più. Almeno provare per vedere cosa succede….
Tutto scontato… tutto GRATIS!
Non mi spiego perché non abbia fatto 6-0 6-0…
Tutto il mondo lo vede come un fenomeno, un marziano, ma noi connazionali cerchiamo il pelo nell’uovo!
Proprio noi italiani che dovremmo essere gli ULTIMI a parlare, perché solo 5 anni fa andavamo in piazza con le bandiere per un QF di Slam o perfino di 1000.
Vi siete fatti la bocca troppo buona!?!
Oggi i migliori colpi di Sinner, direi, risposta e seconda di servizio.
Peccato non poter vedere uno Jannik, con un Mensik sano, in semifinale ci accontenteremo di Demon…
Secondo me l’articolo è scritto con l’IA e non controllato in seguito.
Redazione, avete riciclato un articolo su un match precedente con Fucsovics? 🙂
Però il 57% di prime in campo contro Alcaraz non basta ancora, forza Jannik
Che palle!
Un Sinner mostruoso nel primo set e semi distratto nel secondo, salvato anche da un Marozsan pasticcione quando ha servito per il set. Ma lui dal 4-5 non ha più sbagliato un colpo. Unica costante del match un Sinner mostruoso in risposta. Basti guardare le percentuale dell’ungherese al servizio. Spesso travolto dalle risposte di Sinner.
Poverini ,e lo so,il maalox scarseggia ,troppa richiesta ,dagli autobus ai supermercati alle farmacie ,prossima offerta paghi 2 prendi 3 senza che ti stupisci .
@ Matteo (#4490121)
Credo che non hai visto la partita. Nel secondo set ha servito molto meglio che nel primo
70% di punti vinti con la prima di servizio, poi non stupisce che perda 2 volte su 3 con alcaraz…
10-0 col furetto aussie cui è spuntato un altro capello grigio… 😉
Itaglia! Itaglia! Sono contenti, esultano, Sinner ha vinto.
Che ha fatto oggi Tomba? (Che sempre lì, dagli autobus ai supermercati, siamo)
Bene, Sinner si è ricordato che dai quarti in avanti si gioca ogni giorno, quindi meglio evitare il terzo set.
Posto che il primo set è stato poco indicativo, nel secondo Jannik a me é piaciuto, sempre in spinta, ritmo altissimo, reattivo in risposta, un discreto test anche perché Maroszan spingeva a braccio sciolto.. bene così, domani sotto con De Minaur, vai rosso
Redazione.
Nella descrizione del 1mo set “appare” tre volte Fucsovic… 🙁
Effittivamente. SOno passato su Tokyo con Fritz e Brooksby che sembrano giocare al rallentatore in confronto.
L’impressione fino al rush finale è stata la stessa della semifinale USO con FAA, che stesse giocando Mario. E con Mario ci si gioca, se sei uno forte come questi due. Ma prima Super Mario era di serie, adesso va invocato, sembra.
Marozsan giocatore pericoloso quando chiude gli occhi e spara tutto. L’ha già dimostrato. Ma Jannik nel complesso molto più solido, anche con un secondo set dove è stato spesso in difficoltà.
Però ha giocato contro due avversari prima Fucsovic poi Marovsan
Jannik fenomenale e stakanovista, gioca anche la Davis…secondo l’articolo, nel primo set batte Fucsovics e nel secondo Marozsan…Italia Ungheria 2-0 dopo la prima giornata… 😀 😯
Nel 1° set è stato travolgente…
…poi nel 2° set si è un po’ distratto, perdendo anche il timing e la misura (qualche palla steccata o fuori lunghezza/angolo).
Però ha sempre dato l’impressione di avere lui la partita in mano!
Bentornata la prima > 200 kmh e nel 1° set si è anche vista una seconda decisamente più pesante, oltre i 170.
Come ha imparato dal M° Djokovic, sta alzando il livello turno dopo turno e vedremo la sua attuale (e reale) condizione già con ADM.
AVANTI !
Ordinaria amministrazione….
Avanti Campione ♥️
Per la felicità di tutti i givaldiani del mondo di barbosiana memoria
Non mi riesco a spiegare questi cali al servizio di Sinner,è già la seconda volta che nel secondo set soffre al servizio,a parte il break ha rischiato in altri 3 turni di battuta
Oggi Jan ha puntato moltissimo sulle variazioni di gioco. Ha tirato a volte forte, a volte fortissimo, a volte a velocità smodata…
mamma mia, che prova di forza nel finale.