Si conclude con l’en-plein italiano il secondo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Il singolare maschile è stato conquistato da Jacopo Berrettini, numero 4 del seeding, che nel match decisivo ha avuto la meglio per 6-1, 7-5 sul polacco Daniel Michalski, testa di serie numero 2 e vincitore qui più volte negli ultimi anni.

In doppio, il forfait di Filippo Romano e Alexander Weis ha lasciato strada ai vincitori Federico Iannaccone e Giorgio Tabacco.

Nel singolare femminile, bene Jennifer Ruggeri, che ha battuto 6-4, 6-2 la francese Sara Cakarevic.

In doppio, finale tiratissima, con Noemi Basiletti e Giorgia Pedone che hanno battuto 6-2, 6-7(6), 10-8 allo sprint Marta Lombardini e la stessa Ruggeri.

Intanto, è iniziato, con il primo turno delle qualificazioni maschili, il terzo Itf Combined al Forte.

Volano al turno decisivo Fausto Tabacco (6-4, 6-1 sull’ucraino Andrii Biiata), Andrea De Marchi (6-1, 6-2 su Edoardo Carcangiu), Giorgio Tabacco (6-4, 6-2 su Luigi Valletta) che sfiderà Niccolò Toffanin (6-4, 6-1 su Giulio Stella), Gabriele Bosio (6-2, 6-3 su Alessandro Monduzzi), Daniele Rapagnetta (6-0, 7-5 sull’elvetico Christian Buechi) che sfiderà Federico Valle (6-7, 6-3, 10-7 su Leonardo Iemmi), Giannicola Misasi (doppio 6-0 a Paolino Andrea Spano) che se la vedrà con Edoardo Zanada (6-1, 6-1 su Paolo Emilio Cossu Floris), Matteo Sciahbasi (che sul 6-4, 4-2 ha visto ritirarsi Alessandro Battiston), Jacopo Bilardo (7-5, 7-6 sullo statunitense Kyle Overmyer) che sfiderà Giulio Perego (6-4, 6-2 sullo slovacco Alex Lapsansky).

Escono all’esordio Matteo Mesaglio (doppio 6-1 sul tedesco Mika Petkovic), Riccardo Carboni (che non conquista giochi contro l’iraniano Kasra Rahmani), Matteo vavassori (doppio 6-1 dal tedesco Niels McDonald)

Già nel main draw le teste di serie numero 6 Jacopo Berrettini, Gianluca Cadenasso, Niccolò Catini, Tommaso Compagnucci, Federico Iannaccone, Iannis Miletich, Giovanni Oradini, Samuele Pieri, Michele Ribecai, Leonardo Rossi, Alexander Weis e le wild card Lorenzo Angelini, Pierluigi Basile, Gabriele Crivellaro e Gabriele Piraino.

Nelle qualificazioni femminili, spazio ad Angelica Raggi contro Ilary Pistola, Carlotta Bassotti opposta a Lavinia Luciano, Camilla Gennaro sorteggiata con Denise Valente, Marta Lombardini, Viola Bedini, Anastasia Bertacchi, Carla Giambelli, Marcella Dessolis contro Eleonora Alvisi, Viola Turini opposta a Francesca Mostallino, Ruby Pinna, Alessia Antici sorteggiata con Gaia Maduzzi, Greta Rizzetto, Barbara Dessolis.