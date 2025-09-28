WTA 125 Samsun: Il Tabellone Principale. Lucrezia Stefanini e wild card e testa di serie n.4
WTA 125 Samsun – Tabellone Principale – hard
(1) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Harmony Tan
Vitalia Diatchenko vs Amandine Hesse
Jana Fett vs (WC) Berfu Cengiz
Anastasiia Sobolieva vs (5) Darja Vidmanova
(3) Nikola Bartunkova vs Ipek Oz
Dalila Jakupovic vs Ayla Aksu
Cagla Buyukakcay vs Emily Appleton
Qualifier vs (6) Kaitlin Quevedo
(8) Sofia Costoulas vs Qualifier
(WC) Karolina Pliskova vs Lina Gjorcheska
Tessah Andrianjafitrimo vs Caroline Werner
Linda Klimovicova vs (WC/4) Lucrezia Stefanini
(7) Maria Timofeeva vs Justina Mikulskyte
Harriet Dart vs Qualifier
Qualifier vs Anastasia Tikhonova
(WC) Defne Cirpanli vs (2) Kaja Juvan
TAG: WTA 125
3 commenti
juvan
bartunkova
fett
stefanini
rakotomanga
quevedo
gjorcheska
dart
BARTUNKOVA
STEFANINI
VIDMANOVA
JUVAN
RAKOTOMANGA
QUALIFICATA
QUALIFICATA
MIKULSKYTE
Continuano a piovere WC da tutte le parti per i ben noti