WTA 125 Samsun: Il Tabellone Principale. Lucrezia Stefanini e wild card e testa di serie n.4

28/09/2025 19:29 3 commenti
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998 - Foto USTA
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998 - Foto USTA

TUR WTA 125 Samsun – Tabellone Principale – hard
(1) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Harmony Tan FRA
Vitalia Diatchenko RUS vs Amandine Hesse FRA
Jana Fett CRO vs (WC) Berfu Cengiz TUR
Anastasiia Sobolieva UKR vs (5) Darja Vidmanova CZE

(3) Nikola Bartunkova CZE vs Ipek Oz TUR
Dalila Jakupovic SLO vs Ayla Aksu TUR
Cagla Buyukakcay TUR vs Emily Appleton GBR
Qualifier vs (6) Kaitlin Quevedo ESP

(8) Sofia Costoulas BEL vs Qualifier
(WC) Karolina Pliskova CZE vs Lina Gjorcheska MKD
Tessah Andrianjafitrimo FRA vs Caroline Werner GER
Linda Klimovicova POL vs (WC/4) Lucrezia Stefanini ITA

(7) Maria Timofeeva RUS vs Justina Mikulskyte LTU
Harriet Dart GBR vs Qualifier
Qualifier vs Anastasia Tikhonova RUS
(WC) Defne Cirpanli TUR vs (2) Kaja Juvan SLO

3 commenti

Marklaar 28-09-2025 19:53

juvan

bartunkova

fett
stefanini

rakotomanga
quevedo
gjorcheska
dart

 3
andre84 28-09-2025 19:43

BARTUNKOVA

STEFANINI

VIDMANOVA
JUVAN

RAKOTOMANGA
QUALIFICATA
QUALIFICATA
MIKULSKYTE

 2
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 28-09-2025 19:36

Continuano a piovere WC da tutte le parti per i ben noti

 1
