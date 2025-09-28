Paolini domina Kenin e vola agli ottavi a Pechino

Jasmine Paolini continua il suo ottimo percorso al WTA 1000 di Pechino, approdando agli ottavi di finale dopo una convincente vittoria su Sofia Kenin. L’azzurra ha superato l’ex campionessa Slam con un netto 6-3 6-0, in poco più di un’ora di gioco, confermando solidità e brillantezza sia negli scambi da fondo che nella gestione dei momenti chiave.

Nel primo set Paolini ha preso rapidamente il controllo degli scambi, sfruttando la profondità dei colpi e muovendo l’avversaria con continuità. Dopo il 6-3 iniziale, l’azzurra ha alzato ulteriormente il ritmo, lasciando a zero l’americana nella seconda frazione e chiudendo il match con un parziale di sette giochi consecutivi.

Agli ottavi la n.1 d’Italia affronterà la ceca Marie Bouzkova, classe 1998, giocatrice alta 180 cm per 61 kg, attualmente n.52 del ranking mondiale (best ranking n.24). Bouzkova, 27 anni, è atleta solida da fondo, capace di difendere con regolarità e di alzare il livello negli scambi prolungati.

Per Paolini sarà un test importante in vista della seconda settimana del torneo, con l’obiettivo di proseguire un 2025 che l’ha già vista protagonista tranne che nei tornei dello Slam.