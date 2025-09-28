Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di due azzurri

28/09/2025 11:11 2 commenti
Giulio Zeppieri nella foto
CHN Masters 1000 Shanghai – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Alejandro Tabilo CHI vs (WC) Jie Cui CHN
(WC) Fajing Sun CHN vs (22) Harold Mayot FRA

(2) Valentin Royer FRA vs Titouan Droguet FRA
Taro Daniel JPN vs (18) Billy Harris GBR

(3) Dalibor Svrcina CZE vs Giulio Zeppieri ITA
(WC) Hanyi Liu CHN vs (20) Yosuke Watanuki JPN

(4) Aleksandar Vukic AUS vs (PR) Lloyd Harris RSA
Yoshihito Nishioka JPN vs (23) Zsombor Piros HUN

(5) Mackenzie McDonald USA vs Omar Jasika AUS
Rei Sakamoto JPN vs (13) Brandon Holt USA

(6) Filip Misolic AUT vs Christopher Eubanks USA
(WC) Rigele Te CHN vs (21) Ugo Blanchet FRA

(7) Tristan Schoolkate AUS vs James McCabe AUS
Beibit Zhukayev KAZ vs (19) Colton Smith USA

(8) Nikoloz Basilashvili GEO vs Bernard Tomic AUS
(WC) Linang Xiao CHN vs (17) Eliot Spizzirri USA

(9) Shintaro Mochizuki JPN vs Yannick Hanfmann GER
Jason Kubler AUS vs (24) Coleman Wong HKG

(10) Nishesh Basavareddy USA vs Valentin Vacherot MON
Kyrian Jacquet FRA vs (14) Liam Draxl CAN

(11) James Duckworth AUS vs (Alt) Gauthier Onclin BEL
August Holmgren DEN vs (16) Chun-Hsin Tseng TPE

(12) Rinky Hijikata AUS vs (PR) Stefano Napolitano ITA
James Trotter JPN vs (15) Tristan Boyer USA

2 commenti

Spider 99 (Guest) 28-09-2025 13:08

Forza Giulio, slot fattibile. napolitano a questi livelli non c’entra nulla ma approfitta del RP per gli ultimi mille della sua carriera. dopo una annata pessima ha vinto a biella, deve continuare con i challenge.

JOA20 (Guest) 28-09-2025 11:15

Zeppieri con Svrcina e Watanuki può farcela.
Da Napolitano non so cosa aspettarmi.

