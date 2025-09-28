Masters 1000 Shanghai: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di due azzurri
Masters 1000 Shanghai – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Alejandro Tabilo vs (WC) Jie Cui
(WC) Fajing Sun vs (22) Harold Mayot
(2) Valentin Royer vs Titouan Droguet
Taro Daniel vs (18) Billy Harris
(3) Dalibor Svrcina vs Giulio Zeppieri
(WC) Hanyi Liu vs (20) Yosuke Watanuki
(4) Aleksandar Vukic vs (PR) Lloyd Harris
Yoshihito Nishioka vs (23) Zsombor Piros
(5) Mackenzie McDonald vs Omar Jasika
Rei Sakamoto vs (13) Brandon Holt
(6) Filip Misolic vs Christopher Eubanks
(WC) Rigele Te vs (21) Ugo Blanchet
(7) Tristan Schoolkate vs James McCabe
Beibit Zhukayev vs (19) Colton Smith
(8) Nikoloz Basilashvili vs Bernard Tomic
(WC) Linang Xiao vs (17) Eliot Spizzirri
(9) Shintaro Mochizuki vs Yannick Hanfmann
Jason Kubler vs (24) Coleman Wong
(10) Nishesh Basavareddy vs Valentin Vacherot
Kyrian Jacquet vs (14) Liam Draxl
(11) James Duckworth vs (Alt) Gauthier Onclin
August Holmgren vs (16) Chun-Hsin Tseng
(12) Rinky Hijikata vs (PR) Stefano Napolitano
James Trotter vs (15) Tristan Boyer
commenti
Forza Giulio, slot fattibile. napolitano a questi livelli non c’entra nulla ma approfitta del RP per gli ultimi mille della sua carriera. dopo una annata pessima ha vinto a biella, deve continuare con i challenge.
Zeppieri con Svrcina e Watanuki può farcela.
Da Napolitano non so cosa aspettarmi.