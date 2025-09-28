WTA 125 Cosenza: Il Tabellone Principale. Sei azzurre ai nastri di partenza
WTA 125 Cosenza – Tabellone Principale – terra
(1) Mayar Sherif vs (WC) Tatiana Pieri
Andrea Lazaro Garcia vs Tamara Zidansek
Qualifier vs (WC) Nicole Fossa Huergo
(WC) Aurora Zantedeschi vs (8) Leyre Romero Gormaz
(3) Simona Waltert vs Sinja Kraus
Qualifier vs Paula Ormaechea
Anouk Koevermans vs Lola Radivojevic
Qualifier vs (6) Julia Grabher
(5) Bernarda Pera vs Carson Branstine
Nuria Brancaccio vs Barbora Palicova
(WC) Martina Trevisan vs Aliona Bolsova
Ekaterine Gorgodze vs (4) Sara Bejlek
(7) Oksana Selekhmeteva vs Oleksandra Oliynykova
Mona Barthel vs Qualifier
Maja Chwalinska vs Silvia Ambrosio
Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs (2) Darja Semenistaja
