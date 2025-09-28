WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Cosenza: Il Tabellone Principale. Sei azzurre ai nastri di partenza

28/09/2025 10:20 3 commenti
Martina Trevisan nella foto
ITA WTA 125 Cosenza – Tabellone Principale – terra
(1) Mayar Sherif EGY vs (WC) Tatiana Pieri ITA
Andrea Lazaro Garcia ESP vs Tamara Zidansek SLO
Qualifier vs (WC) Nicole Fossa Huergo ITA
(WC) Aurora Zantedeschi ITA vs (8) Leyre Romero Gormaz ESP

(3) Simona Waltert SUI vs Sinja Kraus AUT
Qualifier vs Paula Ormaechea ARG
Anouk Koevermans NED vs Lola Radivojevic SRB
Qualifier vs (6) Julia Grabher AUT

(5) Bernarda Pera USA vs Carson Branstine CAN
Nuria Brancaccio ITA vs Barbora Palicova CZE
(WC) Martina Trevisan ITA vs Aliona Bolsova ESP
Ekaterine Gorgodze GEO vs (4) Sara Bejlek CZE

(7) Oksana Selekhmeteva RUS vs Oleksandra Oliynykova UKR
Mona Barthel GER vs Qualifier
Maja Chwalinska POL vs Silvia Ambrosio ITA
Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs (2) Darja Semenistaja LAT

3 commenti

kaishaku 28-09-2025 12:05

SHERIF

TREVISAN

WALTERT
SEMENISTAJA

qualificata
RADIVOJEVIC
BRANCACCIO
BARTHEL

 3
patrick 28-09-2025 11:56

SHERIF

BEJLEK

GRABHER
SEMENISTAJA

FOSSA
WALTERT
BRANCACCIO
OLIYNYKOVA

 2
brizz 28-09-2025 11:18

sherif

selekhmeteva

grabher
bejlek

romero
waltert
branstine
semenistaja

 1
