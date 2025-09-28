WTA 125 Cosenza: Il Tabellone Principale. Sei azzurre ai nastri di partenza

WTA 125 Cosenza – Tabellone Principale – terra

(1) Mayar Sherif vs (WC) Tatiana Pieri

Andrea Lazaro Garcia vs Tamara Zidansek

Qualifier vs (WC) Nicole Fossa Huergo

(WC) Aurora Zantedeschi vs (8) Leyre Romero Gormaz

(3) Simona Waltert vs Sinja Kraus

Qualifier vs Paula Ormaechea

Anouk Koevermans vs Lola Radivojevic

Qualifier vs (6) Julia Grabher

(5) Bernarda Pera vs Carson Branstine

Nuria Brancaccio vs Barbora Palicova

(WC) Martina Trevisan vs Aliona Bolsova

Ekaterine Gorgodze vs (4) Sara Bejlek

(7) Oksana Selekhmeteva vs Oleksandra Oliynykova

Mona Barthel vs Qualifier

Maja Chwalinska vs Silvia Ambrosio

Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs (2) Darja Semenistaja