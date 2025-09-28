Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Enrico Dalla Valle nella foto
🇵🇹 Challenger Braga – Qualificazioni (1° turno, terra battuta)
Centre Court – ore 11:00
Tiago Torres
vs Maxime Chazal
ATP Braga
Tiago Torres
0
0
Maxime Chazal [10]
0
0
Tiago Cacao vs Filippo Romano
Il match deve ancora iniziare
Hugo Maia vs Enrico Dalla Valle
Il match deve ancora iniziare
Sumit Nagal vs Sebastian Fanselow
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Max Houkes vs Mate Valkusz
Il match deve ancora iniziare
Alexander Ritschard vs Iago Silva
Il match deve ancora iniziare
Orlando Luz vs Cezar Cretu
Il match deve ancora iniziare
Javier Barranco Cosano vs David Pichler
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Alexander Donski
vs Lilian Marmousez
Il match deve ancora iniziare
Henri Squire vs John Sperle
Il match deve ancora iniziare
Duje Ajdukovic vs Amaury Raynel
Il match deve ancora iniziare
Stefan Latinovic vs Buvaysar Gadamauri
Il match deve ancora iniziare
🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – Qualificazioni (1° turno, cemento indoor)
Court Central – ore 10:00
Martin Sabas
vs David Jorda Sanchis
ATP Mouilleron le Captif
Martin Sabas
6
6
David Jorda Sanchis [8]
3
4
Vincitore: Sabas
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sabas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
D. Jorda Sanchis
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
M. Sabas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
D. Jorda Sanchis
4-2 → 4-3
D. Jorda Sanchis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Sabas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
D. Jorda Sanchis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
D. Jorda Sanchis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Jorda Sanchis
5-2 → 5-3
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
D. Jorda Sanchis
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Sabas
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
D. Jorda Sanchis
1-0 → 1-1
Lucas Poullain vs Robin Catry
ATP Mouilleron le Captif
Lucas Poullain [6]
30
4
Robin Catry•
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Catry
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
L. Poullain
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
3-2 → 4-2
R. Catry
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
L. Poullain
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
R. Catry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Robert Strombachs vs Maxence Beauge
Il match deve ancora iniziare
Pierre Antoine Faut vs Nikolay Vylegzhanin
Il match deve ancora iniziare
Tom Paris vs Kenny De Schepper
Il match deve ancora iniziare
Alexis Gautier vs Harry Wendelken
Il match deve ancora iniziare
Court Annexe – ore 10:00
Jelle Sels vs Lui Maxted
ATP Mouilleron le Captif
Jelle Sels [5]
3
6
6
Lui Maxted
6
3
2
Vincitore: Sels
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Maxted
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
J. Sels
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
L. Maxted
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
J. Sels
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 3-1
J. Sels
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sels
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-3 → 6-3
L. Maxted
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
L. Maxted
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
J. Sels
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Maxted
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
J. Sels
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
J. Sels
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
1-2 → 1-3
J. Sels
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. Maxted
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Maxime Janvier vs Karan Singh
ATP Mouilleron le Captif
Maxime Janvier
0
0
Karan Singh [10]
0
0
Carl Emil Overbeck vs Hamish Stewart
Il match deve ancora iniziare
Stefanos Sakellaridis vs Cyril Vandermeersch
Il match deve ancora iniziare
Pierre Delage vs Stuart Parker
Il match deve ancora iniziare
Remy Bertola vs Guillaume Dalmasso
Il match deve ancora iniziare
🇺🇸 Challenger Tiburon – Qualificazioni (1° turno, cemento)
Kennedy-Grossman – ore 19:00
Daniel Milavsky
vs Ramkumar Ramanathan
Il match deve ancora iniziare
Nicholas Godsick vs Tristan McCormick
Il match deve ancora iniziare
Daniel Masur vs Ozan Baris
Il match deve ancora iniziare
Spencer Johnson vs Tibo Colson
Il match deve ancora iniziare
Baker McKenzie – ore 19:00
Olle Wallin vs Kaylan Bigun
Il match deve ancora iniziare
Renta Tokuda vs Strong Kirchheimer
Il match deve ancora iniziare
Luca Castagnola vs Pietro Fellin
Il match deve ancora iniziare
Joshua Sheehy vs Bor Artnak
Il match deve ancora iniziare
Chuang/De Leon Family – ore 19:00
Micah Braswell vs Ryuki Matsuda
Il match deve ancora iniziare
Keegan Smith vs Carlo Alberto Caniato
Il match deve ancora iniziare
Maxwell Mckennon vs Edward Winter
Il match deve ancora iniziare
Andre Ilagan vs Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
🇪🇸 Challenger Villena – Qualificazioni (1° turno, cemento)
Pista Carlos Alcaraz – ore 11:00
Enrique Carrascosa Diaz
vs Maks Kasnikowski
ATP Villena
Enrique Carrascosa Diaz•
0
6
0
Maks Kasnikowski [10]
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kasnikowski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Carrascosa Diaz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
M. Kasnikowski
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
E. Carrascosa Diaz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
M. Kasnikowski
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
E. Carrascosa Diaz
2-2 → 3-2
M. Kasnikowski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
E. Carrascosa Diaz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-2 → 1-2
M. Kasnikowski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 0-2
E. Carrascosa Diaz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Luca Potenza vs Anas Mazdrashki
Il match deve ancora iniziare
Giles Hussey vs Diego Augusto Barreto Sanchez
Il match deve ancora iniziare
Petr Brunclik vs Carles Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Pista 1 – ore 11:00
Bernabe Zapata Miralles vs Trey Hilderbrand
ATP Villena
Bernabe Zapata Miralles [4]
0
6
2
Trey Hilderbrand•
0
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Zapata Miralles
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Hilderbrand
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
B. Zapata Miralles
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
df
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
ace
3*-6
ace
4*-6
5-6*
ace
6-6 → 6-7
B. Zapata Miralles
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
B. Zapata Miralles
4-5 → 5-5
B. Zapata Miralles
3-4 → 4-4
T. Hilderbrand
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
df
40-40
A-40
ace
ace
3-3 → 3-4
B. Zapata Miralles
2-3 → 3-3
B. Zapata Miralles
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
B. Zapata Miralles
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
T. Hilderbrand
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Raul Brancaccio vs Julio Cesar Porras
Il match deve ancora iniziare
Alternate vs Etienne Donnet
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Carboni vs John Echeverria
Il match deve ancora iniziare
Pista 2 – ore 11:00
Alberto Barroso Campos vs Radu Albot
ATP Villena
Alberto Barroso Campos
15
5
Radu Albot [12]•
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Barroso Campos
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
R. Albot
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Barroso Campos
4-2 → 4-3
A. Barroso Campos
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
R. Albot
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
A. Barroso Campos
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
R. Albot
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Barroso Campos
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
ace
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Mario Gonzalez Fernandez vs Eric Vanshelboim
Il match deve ancora iniziare
Johan Nikles vs Neil Oberleitner
Il match deve ancora iniziare
Adrian Oetzbach vs Lucas Gerch
Il match deve ancora iniziare
🇨🇱 Challenger Antofagasta – Qualificazioni (1° turno, terra battuta)
Cancha Central – ore 15:00
Franco Roncadelli
vs Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
Bautista De La Pena vs Aristotelis Thanos
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Bruna vs Thomas Faurel
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Villanueva vs Bastian Malla
Il match deve ancora iniziare
Cancha 7 – ore 15:00
Luciano Emanuel Ambrogi vs Milledge Cossu
Il match deve ancora iniziare
Maximus Jones vs Nicolas Villalon
Il match deve ancora iniziare
Juan Bautista Torres vs Valentin Basel
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Antonio Becerra Otarola vs Ignacio Monzon (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 8 – ore 15:00
Lucio Ratti vs Joaquin Aguilar Cardozo
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Torres vs Juan Manuel La Serna (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Juan Sebastian Osorio vs Santiago De La Fuente
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo vs Carlos Maria Zarate (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
