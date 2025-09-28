Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

28/09/2025 09:32 Nessun commento
Enrico Dalla Valle nella foto
Enrico Dalla Valle nella foto

🇵🇹 Challenger Braga – Qualificazioni (1° turno, terra battuta)

Centre Court – ore 11:00
Tiago Torres POR vs Maxime Chazal FRA
ATP Braga
Tiago Torres
0
0
Maxime Chazal [10]
0
0
Mostra dettagli

Tiago Cacao POR vs Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare

Hugo Maia POR vs Enrico Dalla Valle ITA

Il match deve ancora iniziare

Sumit Nagal IND vs Sebastian Fanselow GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Max Houkes NED vs Mate Valkusz HUN

Il match deve ancora iniziare

Alexander Ritschard SUI vs Iago Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Orlando Luz BRA vs Cezar Cretu ROU

Il match deve ancora iniziare

Javier Barranco Cosano ESP vs David Pichler AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Alexander Donski BUL vs Lilian Marmousez FRA
Il match deve ancora iniziare

Henri Squire GER vs John Sperle GER

Il match deve ancora iniziare

Duje Ajdukovic CRO vs Amaury Raynel FRA

Il match deve ancora iniziare

Stefan Latinovic SRB vs Buvaysar Gadamauri BEL

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – Qualificazioni (1° turno, cemento indoor)

Court Central – ore 10:00
Martin Sabas FRA vs David Jorda Sanchis ESP
ATP Mouilleron le Captif
Martin Sabas
6
6
David Jorda Sanchis [8]
3
4
Vincitore: Sabas
Mostra dettagli

Lucas Poullain FRA vs Robin Catry FRA

ATP Mouilleron le Captif
Lucas Poullain [6]
30
4
Robin Catry
40
2
Mostra dettagli

Robert Strombachs LAT vs Maxence Beauge FRA

Il match deve ancora iniziare

Pierre Antoine Faut FRA vs Nikolay Vylegzhanin RUS

Il match deve ancora iniziare

Tom Paris FRA vs Kenny De Schepper FRA

Il match deve ancora iniziare

Alexis Gautier FRA vs Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare



Court Annexe – ore 10:00
Jelle Sels NED vs Lui Maxted GBR

ATP Mouilleron le Captif
Jelle Sels [5]
3
6
6
Lui Maxted
6
3
2
Vincitore: Sels
Mostra dettagli

Maxime Janvier FRA vs Karan Singh IND

ATP Mouilleron le Captif
Maxime Janvier
0
0
Karan Singh [10]
0
0
Mostra dettagli

Carl Emil Overbeck DEN vs Hamish Stewart GBR

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Sakellaridis GRE vs Cyril Vandermeersch FRA

Il match deve ancora iniziare

Pierre Delage FRA vs Stuart Parker GBR

Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola SUI vs Guillaume Dalmasso FRA

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸 Challenger Tiburon – Qualificazioni (1° turno, cemento)

Kennedy-Grossman – ore 19:00
Daniel Milavsky USA vs Ramkumar Ramanathan IND
Il match deve ancora iniziare

Nicholas Godsick USA vs Tristan McCormick USA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Masur GER vs Ozan Baris USA

Il match deve ancora iniziare

Spencer Johnson USA vs Tibo Colson BEL

Il match deve ancora iniziare



Baker McKenzie – ore 19:00
Olle Wallin SWE vs Kaylan Bigun USA

Il match deve ancora iniziare

Renta Tokuda JPN vs Strong Kirchheimer USA

Il match deve ancora iniziare

Luca Castagnola ITA vs Pietro Fellin ITA

Il match deve ancora iniziare

Joshua Sheehy USA vs Bor Artnak SLO

Il match deve ancora iniziare



Chuang/De Leon Family – ore 19:00
Micah Braswell USA vs Ryuki Matsuda JPN

Il match deve ancora iniziare

Keegan Smith USA vs Carlo Alberto Caniato ITA

Il match deve ancora iniziare

Maxwell Mckennon USA vs Edward Winter AUS

Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan USA vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸 Challenger Villena – Qualificazioni (1° turno, cemento)

Pista Carlos Alcaraz – ore 11:00
Enrique Carrascosa Diaz ESP vs Maks Kasnikowski POL
ATP Villena
Enrique Carrascosa Diaz
0
6
0
Maks Kasnikowski [10]
0
3
1
Mostra dettagli

Luca Potenza ITA vs Anas Mazdrashki BUL

Il match deve ancora iniziare

Giles Hussey GBR vs Diego Augusto Barreto Sanchez ESP

Il match deve ancora iniziare

Petr Brunclik CZE vs Carles Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare



Pista 1 – ore 11:00
Bernabe Zapata Miralles ESP vs Trey Hilderbrand USA

ATP Villena
Bernabe Zapata Miralles [4]
0
6
2
Trey Hilderbrand
0
7
1
Mostra dettagli

Raul Brancaccio ITA vs Julio Cesar Porras ARG

Il match deve ancora iniziare

Alternate it vs Etienne Donnet FRA

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Carboni ITA vs John Echeverria ESP

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 11:00
Alberto Barroso Campos ESP vs Radu Albot MDA

ATP Villena
Alberto Barroso Campos
15
5
Radu Albot [12]
15
4
Mostra dettagli

Mario Gonzalez Fernandez ESP vs Eric Vanshelboim UKR

Il match deve ancora iniziare

Johan Nikles SUI vs Neil Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare

Adrian Oetzbach GER vs Lucas Gerch GER

Il match deve ancora iniziare





🇨🇱 Challenger Antofagasta – Qualificazioni (1° turno, terra battuta)

Cancha Central – ore 15:00
Franco Roncadelli URU vs Franco Ribero ARG
Il match deve ancora iniziare

Bautista De La Pena CHI vs Aristotelis Thanos GRE

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Bruna CHI vs Thomas Faurel FRA

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Bastian Malla CHI

Il match deve ancora iniziare



Cancha 7 – ore 15:00
Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Milledge Cossu USA

Il match deve ancora iniziare

Maximus Jones THA vs Nicolas Villalon CHI

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Valentin Basel ARG

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Antonio Becerra Otarola CHI vs Ignacio Monzon ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 8 – ore 15:00
Lucio Ratti ARG vs Joaquin Aguilar Cardozo URU

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Torres CHI vs Juan Manuel La Serna ARG (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Sebastian Osorio COL vs Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Carlos Maria Zarate ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

TAG: