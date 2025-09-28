Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 28 Settembre 2025

28/09/2025 09:13 4 commenti
Jacopo Berrettini nella foto
EGY M25 Sharm ElSheikh 30000 – Final
[1] Robin Bertrand FRA vs [2] Fabrizio Andaloro ITA ore 10:00

ITF M25 Sharm ElSheikh - 2025-09-21T00:00:00Z
Fabrizio Andaloro
40
4
6
5
Robin Bertrand
15
6
3
4
Mostra dettagli



ITA M25 Santa Margherita di Pula 30000 – Final
[4] Jacopo Berrettini ITA vs [2] Daniel Michalski POL ore 11:30
ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2025-09-21T00:00:00Z
Daniel Michalski
15
0
Jacopo Berrettini
0
0
Mostra dettagli



ESP M25 Sabadell 30000 – Final
[1] Lorenzo Giustino ITA vs Nick Hardt DOM ore 11:00

ITF M25 Sabadell - 2025-09-21T00:00:00Z
Nick Hardt
40
6
0
Lorenzo Giustino
30
4
2
Mostra dettagli



TUN M15 Monastir 15000 – Final
[3] Mert Alkaya TUR vs [4] Massimo Giunta ITA ore 11:00

ITF M15 Monastir - 2025-09-21T00:00:00Z
Massimo Giunta
40
1
2
Mert Alkaya
30
6
4
Mostra dettagli



ITA W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Final
Jennifer Ruggeri ITA vs TBD Non prima delle 11:30
Il match deve ancora iniziare

4 commenti

Achille (Guest) 28-09-2025 12:09

A N D A L O R O
grandissima vittoria

 4
luca14 (Guest) 28-09-2025 11:47

bravo Andaloro che si porta intorno alla 325, a una ottantina di punti dalle quali Slam

 3
Henry (Guest) 28-09-2025 11:08

Vai Giustin,Berrettin e Andalin! 😆

 2
Andreas Seppi 28-09-2025 10:37

Forza ragazzi/e 5 finali toste ma che si possono vincere!

 1
