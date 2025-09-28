Beijing 500 | Hard | $4016050 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 28 Settembre 2025
28/09/2025 09:13 4 commenti
M25 Sharm ElSheikh 30000 – Final
[1] Robin Bertrand vs [2] Fabrizio Andaloro ore 10:00
ITF M25 Sharm ElSheikh - 2025-09-21T00:00:00Z
Fabrizio Andaloro•
40
4
6
5
Robin Bertrand
15
6
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Fabrizio Andaloro
0-15
15-15
30-15
40-15
5-4
Robin Bertrand
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
15-15
5-3 → 5-4
Fabrizio Andaloro
15-0
40-0
40-15
4-3 → 5-3
Robin Bertrand
15-15
40-15
4-2 → 4-3
Fabrizio Andaloro
0-30
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Robin Bertrand
0-15
15-15
30-15
15-15
40-15
3-1 → 3-2
Fabrizio Andaloro
15-0
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
2-1 → 3-1
Robin Bertrand
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Fabrizio Andaloro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Robin Bertrand
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-30
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Fabrizio Andaloro
15-0
15-15
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-30
A-40
5-3 → 6-3
Robin Bertrand
0-15
0-30
15-30
0-30
4-3 → 5-3
Fabrizio Andaloro
0-15
15-30
40-30
3-3 → 4-3
Robin Bertrand
0-15
0-40
2-3 → 3-3
Fabrizio Andaloro
0-15
0-30
40-30
1-3 → 2-3
Robin Bertrand
15-0
30-0
40-0
1-2 → 1-3
Fabrizio Andaloro
0-15
15-15
15-30
15-40
1-1 → 1-2
Robin Bertrand
0-15
15-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Fabrizio Andaloro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Robin Bertrand
15-0
30-0
40-0
40-15
4-5 → 4-6
Fabrizio Andaloro
15-0
15-15
15-30
40-30
15-30
3-5 → 4-5
Robin Bertrand
15-0
15-15
15-30
15-40
2-5 → 3-5
Fabrizio Andaloro
0-15
0-30
0-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Robin Bertrand
30-0
15-0
30-0
40-15
2-3 → 2-4
Fabrizio Andaloro
15-0
30-0
15-0
40-0
1-3 → 2-3
Robin Bertrand
30-0
30-15
40-15
1-2 → 1-3
Fabrizio Andaloro
0-15
15-30
15-40
1-1 → 1-2
Robin Bertrand
15-0
40-0
40-15
1-0 → 1-1
Fabrizio Andaloro
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
M25 Santa Margherita di Pula 30000 – Final
[4] Jacopo Berrettini vs [2] Daniel Michalski ore 11:30
ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2025-09-21T00:00:00Z
Daniel Michalski•
15
0
Jacopo Berrettini
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daniel Michalski
15-0
0-0
M25 Sabadell 30000 – Final
[1] Lorenzo Giustino vs Nick Hardt ore 11:00
ITF M25 Sabadell - 2025-09-21T00:00:00Z
Nick Hardt
40
6
0
Lorenzo Giustino•
30
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lorenzo Giustino
15-0
30-15
15-15
30-30
30-40
0-2
Nick Hardt
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
30-30
0-1 → 0-2
Lorenzo Giustino
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Nick Hardt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Lorenzo Giustino
30-0
40-0
15-0
5-3 → 5-4
Nick Hardt
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-30
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Lorenzo Giustino
15-0
15-15
15-30
15-40
4-2 → 5-2
Nick Hardt
15-0
30-15
40-15
3-2 → 4-2
Lorenzo Giustino
0-15
15-15
40-15
3-1 → 3-2
Nick Hardt
15-0
15-15
30-15
2-1 → 3-1
Lorenzo Giustino
0-15
15-15
15-30
15-15
30-40
30-30
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Nick Hardt
15-0
40-0
0-1 → 1-1
Lorenzo Giustino
15-0
30-30
40-30
0-0 → 0-1
M15 Monastir 15000 – Final
[3] Mert Alkaya vs [4] Massimo Giunta ore 11:00
ITF M15 Monastir - 2025-09-21T00:00:00Z
Massimo Giunta
40
1
2
Mert Alkaya•
30
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mert Alkaya
0-15
15-15
0-15
30-30
30-40
2-4
Massimo Giunta
0-15
15-15
30-15
15-15
40-30
1-4 → 2-4
Mert Alkaya
15-0
40-0
1-3 → 1-4
Massimo Giunta
15-0
15-15
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Mert Alkaya
15-0
30-0
40-0
1-1 → 1-2
Massimo Giunta
15-0
30-0
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Mert Alkaya
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
Massimo Giunta
0-15
0-30
15-30
15-40
0-30
1-5 → 1-6
Mert Alkaya
30-0
40-0
1-4 → 1-5
Massimo Giunta
0-15
0-30
0-40
1-3 → 1-4
Mert Alkaya
15-0
30-0
30-15
40-15
1-2 → 1-3
Massimo Giunta
15-0
30-15
40-15
0-2 → 1-2
Mert Alkaya
15-0
15-0
30-0
40-0
40-15
40-0
0-1 → 0-2
Massimo Giunta
0-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Final
Jennifer Ruggeri vs TBD Non prima delle 11:30
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
4 commenti
A N D A L O R O
grandissima vittoria
bravo Andaloro che si porta intorno alla 325, a una ottantina di punti dalle quali Slam
Vai Giustin,Berrettin e Andalin! 😆
Forza ragazzi/e 5 finali toste ma che si possono vincere!