Beijing 500 | Hard | $4016050 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Circuito Challenger Challenger, Copertina
Challenger Orleans, Lisbona, Buenos Aires, Jingshan e Las Vegas: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
28/09/2025 08:42 Nessun commento
CHALLENGER Las Vegas (🇺🇸 USA) – Finale, cemento
Stadium – ore 21:00
Abdullah Shelbayh vs Alex Rybakov
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lisbon (🇵🇹 Portogallo) 🌤️ – Finale, terra battuta
14:00 🇵🇹 H. Rocha – 🇱🇹 V. Gaubas
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Orleans (🇫🇷 Francia) – Finale, cemento (al coperto)
Central Arena – ore 14:30
Clement Chidekh / Luca Sanchez vs Theo Arribage / Joshua Paris
Il match deve ancora iniziare
Raphael Collignon vs Martin Landaluce
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Buenos Aires 3 (🇦🇷 Argentina) 🌤️ – Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 19:00
Roman Andres Burruchaga vs Alex Barrena
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Jingshan (🇨🇳 Cina) – Finale – cemento
Center Court – ore 07:00
Eliot Spizzirri vs Alex Bolt
ATP Jingshan
Eliot Spizzirri
6
6
Alex Bolt
4
4
Vincitore: Spizzirri
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
E. Spizzirri
15-0
30-0
40-0
ace
5-4 → 6-4
A. Bolt
15-0
30-0
40-0
5-3 → 5-4
E. Spizzirri
15-0
30-0
40-0
ace
4-3 → 5-3
A. Bolt
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-2 → 4-3
E. Spizzirri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
3-2 → 4-2
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
E. Spizzirri
15-0
30-0
40-0
ace
1-2 → 2-2
A. Bolt
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
1-1 → 1-2
E. Spizzirri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
E. Spizzirri
15-0
30-0
40-0
5-4 → 6-4
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
E. Spizzirri
15-0
30-0
40-0
40-15
4-3 → 5-3
A. Bolt
15-0
30-0
40-0
4-2 → 4-3
E. Spizzirri
15-0
30-0
ace
40-0
3-2 → 4-2
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-2 → 3-2
E. Spizzirri
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
1-2 → 2-2
A. Bolt
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
E. Spizzirri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit