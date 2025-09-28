Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Orleans, Lisbona, Buenos Aires, Jingshan e Las Vegas: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

28/09/2025 08:42 Nessun commento
CHALLENGER Las Vegas (🇺🇸 USA) – Finale, cemento

Stadium – ore 21:00
Abdullah Shelbayh JOR vs Alex Rybakov USA
CHALLENGER Lisbon (🇵🇹 Portogallo) 🌤️ – Finale, terra battuta

14:00 🇵🇹 H. Rocha – 🇱🇹 V. Gaubas
CHALLENGER Orleans (🇫🇷 Francia) – Finale, cemento (al coperto)

Central Arena – ore 14:30
Clement Chidekh FRA / Luca Sanchez FRA vs Theo Arribage FRA / Joshua Paris GBR
Raphael Collignon BEL vs Martin Landaluce ESP

CHALLENGER Buenos Aires 3 (🇦🇷 Argentina) 🌤️ – Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 19:00
Roman Andres Burruchaga ARG vs Alex Barrena ARG
CHALLENGER Jingshan (🇨🇳 Cina) – Finale – cemento

Center Court – ore 07:00
Eliot Spizzirri USA vs Alex Bolt AUS
ATP Jingshan
Eliot Spizzirri
6
6
Alex Bolt
4
4
Vincitore: Spizzirri
