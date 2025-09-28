WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Cosenza, Samsun, Suzhou e Jingshan: I risultati completi delle Qualificazioni e della Finale (LIVE)

28/09/2025 08:24 3 commenti
Deborah Chiesa - Foto Mattia Martegani
Deborah Chiesa - Foto Mattia Martegani

🇮🇹 WTA 125 Cosenza – Qualificazioni (1° turno, terra battuta)

Center Court – ore 10:00
Martina Colmegna ITA vs (8) Federica Urgesi ITA
WTA Rende 125
Martina Colmegna
0
0
Federica Urgesi [8]
0
0
(4) Laura Hietaranta FIN vs Anastasia Abbagnato ITA

Il match deve ancora iniziare

Freya Christie GBR vs (6) Tiphanie Lemaitre FRA

Il match deve ancora iniziare






Court 3 – ore 10:00
Sofia Rocchetti ITA vs (5) Dalila Spiteri ITA
WTA Rende 125
Sofia Rocchetti
0
0
Dalila Spiteri [5]
0
0
Deborah Chiesa ITA vs (7) Ekaterina Kazionova RUS

Il match deve ancora iniziare

(2) Leonie Kung SUI vs Yana Morderger GER

Il match deve ancora iniziare





Court 4 – ore 10:00
(3) Tina Smith AUS vs Amina Anshba RUS

WTA Rende 125
Tina Smith [3]
0
0
Amina Anshba
0
0
(1) Teodora Kostovic SRB vs Tayisiya Morderger GER

Il match deve ancora iniziare










🇹🇷 WTA 125 Samsun – Qualificazioni (1° turno, cemento)

Center Court – ore 09:00
Ayse Saracoglu TUR vs (7) Ekaterina Yashina RUS
WTA Samsun 125
Ayse Saracoglu
0
0
0
0
Ekaterina Yashina [7]
0
6
6
0
Vincitore: Yashina
Demi Tran NED vs (5) Urszula Radwanska POL

WTA Samsun 125
Demi Tran
0
0
Urszula Radwanska [5]
0
0
(1) Carol Young Suh Lee USA vs Emily Webley-Smith GBR Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:00
it vs Elina Nepliy RUS

WTA Samsun 125
Maryna Kolb
40
3
0
Elina Nepliy
40
6
4
(2) Isabella Shinikova BUL vs Nadiya Kolb UKR

Il match deve ancora iniziare

Selina Atay TUR vs (6) Ekaterina Ovcharenko RUS Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:00
Mihaela Buzarnescu ROU vs (8) Ksenia Zaytseva RUS
Il match deve ancora iniziare

(4) Weronika Falkowska POL vs Nika Radisic SLO Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare









WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – Finale, cemento

🇨🇳 Y. Ma vs 🇦🇺 T. Gibson
WTA Jingshan 125
Lulu Sun [3]
0
6
6
0
Ye-Xin Ma
0
4
2
0
Vincitore: Sun
🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (Turno qualificazione – hard)

Centre Court – ore 04:00
(1) Caroline Dolehide USA vs Arianne Hartono NED
WTA Suzhou 125
Caroline Dolehide [1]
0
6
6
0
Arianne Hartono
0
3
2
0
Vincitore: Dolehide
(2) Janice Tjen INA vs Kyoka Okamura JPN

WTA Suzhou 125
Janice Tjen [2]
0
7
6
0
Kyoka Okamura
0
6
2
0
Vincitore: Tjen
Court 1 – ore 04:00
(3) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (7) Varvara Lepchenko USA

WTA Suzhou 125
Victoria Jimenez Kasintseva [3]
0
6
3
0
Varvara Lepchenko [7]
0
7
6
0
Vincitore: Lepchenko
(4) Joanna Garland TPE vs (6) Linda Fruhvirtova CZE

WTA Suzhou 125
Joanna Garland [4]
0
6
2
0
Linda Fruhvirtova [6]
0
7
6
0
Vincitore: Fruhvirtova
3 commenti

mattia saracino 28-09-2025 09:27

Brava Lepchenko.

 3
mattia saracino 28-09-2025 09:26

Brava linda fruHvirTova.

 2
mattia saracino 28-09-2025 09:26

Forza italiane.

 1
