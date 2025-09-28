ATP 500 Pechino: Cobolli falloso e scarico, cede nettamente a un solido Tien
Il tennis di Flavio Cobolli è intensità, energia, capacità di spingere tantissimo la palla per crearsi un vantaggio o un vincente. Quando questa è carente, le cose si fanno difficili, ancor più se l’avversario di fronte è in grande spolvero e non aiuta affatto la causa. Così una versione scarica e fallosa di Cobolli cede nettamente a un solido Learner Tien all’ATP 500 di Pechino, come ben spiega lo score di 6-3 6-2 a favore del giovane statunitense in soli 73 minuti di partita. Flavio è entrato in campo senza il suo solito fuoco che accende la sua prestazione e fin dai primi punti si è capito che sarebbe stata dura. Inoltre ha pagato una giornata negativa al servizio: solo il 51% di prime palle in gioco, vincendo meno della metà dei punti (48%), contro un Tien al contrario preciso e pronto a prendere l’iniziativa con le sue traiettorie varie e angolate che hanno messo a nudo una certa pesantezza del romano negli spostamenti laterale. Impossibile per Cobolli far partita pari così, visti i tanti errori e la bravura dell’americano nel comandare il gioco, sbagliando quasi niente e spostando continuamente l’italiano, fin dalla risposta. Resta se vedere se Flavio abbia accusato qualche problema fisico vista la sua prestazione sotto tono. Ha lottato il romano, come sempre, tanto aver recuperato due break nel primo set, ma stavolta non è riuscito a giocare il suo miglior tennis è sconfitta complessivamente è netta.
La partita inizia subito in salita per Cobolli che non trova il servizio e commette errori in spinta, mentre Tien entra bene con i suoi colpi. Flavio si ritrova sotto 15-40 ma riesce ad annullare le due palle break, poi anche una terza ai vantaggi ma la quarta chance gli è fatale e l’americano scappa subito in vantaggio 2-0. Immediata la reazione di Flavio: rischia e si prende il contro break ai vantaggi, alla seconda occasione. È solo una fiammata: gli errori fioccano e Tien non perdona, tanto che arriva un nuovo break a favore del 19enne californiano, peri 3-1. Cobolli è in crisi al servizio, servendo sotto 4-1 commette ben due doppi falli e cede il turno di battuta per la terza volta di fila, per il 5-1 Tien. Ancora reagisce Flavio, cercando di restare aggrappato al set, e strappa un nuovo break (5-2) ma Tien stavolta regge e chiude il parziale per 6 giochi a 3 con un game vinto a 30.
Nel secondo set si spera che Cobolli riesca ad invertire l’inerzia della partita e commettere meno errori, come mostra nel primo game al servizio; ma purtroppo per lui la rotta invece non si inverte. Sull’1 pari da 30-0 va sotto alla spinta del rivale e sbaglia troppo, tanto da perdere quattro punti di fila e concedere il break (il quarto del match). Tien sul 2-1 si ritrova sotto 15-40, Cobolli non gioca bene ma ci prova, però l’americano è bravo a reggere e risalire, vince il game ai vantaggi e da lì in avanti è tutto il discesa per lui. Flavio infatti proprio ha le polveri bagnate al servizio, nel quinto game commette anche un doppio fallo che apre le porte all’ennesimo break per Tien, per il 4-1. La partita finisce poco dopo per 6-2 a favore di un ottimo Tien.
Flavio Cobolli vs Learner Tien
|Statistica
|Cobolli 🇮🇹
|Tien 🇺🇸
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|177
|258
|Ace
|1
|1
|Doppi falli
|3
|1
|Prima di servizio
|25/49 (51%)
|36/59 (61%)
|Punti vinti sulla prima
|12/25 (48%)
|24/36 (67%)
|Punti vinti sulla seconda
|10/24 (42%)
|12/23 (52%)
|Palle break salvate
|4/9 (44%)
|3/5 (60%)
|Giochi di servizio giocati
|8
|9
|VELOCITÀ DI SERVIZIO
|Velocità massima
|215km/h (133 mph)
|204km/h (126 mph)
|Velocità media prima
|185km/h (114 mph)
|178km/h (110 mph)
|Velocità media seconda
|150km/h (93 mph)
|151km/h (93 mph)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|143
|228
|Punti vinti su prima di servizio
|12/36 (33%)
|13/25 (52%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|11/23 (48%)
|14/24 (58%)
|Palle break convertite
|2/5 (40%)
|5/9 (56%)
|Giochi di risposta giocati
|9
|8
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|Vincenti
|0
|0
|Errori non forzati
|0
|0
|Punti vinti al servizio
|22/49 (45%)
|36/59 (61%)
|Punti vinti in risposta
|23/59 (39%)
|27/49 (55%)
|Totale punti vinti
|45/108 (42%)
|63/108 (58%)
TAG: ATP 500 Pechino 2025, Flavio Cobolli, Learner Tien
5 commenti
Non ne ha più, tra viaggi intercontinentali e jet leg è già un miracolo che abbia battuto Rublev, battuto più per testa che per altro.
Ha fatto però tante esperienze nuove che gli potranno servire per il futuro.
Lasciamolo tranquillo, il vero Flavio dobbiamo ancora vederlo, già quest anno però abbiamo visto grandi sprazzi del suo tennis, non ci possiamo lamentare.
Infatti è proprio l’attitudine alla competizione che mi ha deluso!
Capita a tutti (pure a Sinner) la giornata “storta” ma non si può alzare “bandiera bianca” dopo pochi scambi…
Stavolta non regge la scusa del jet-lag o del fuso, neppure le impossibili “mestruazioni”.
Forse era meglio evitare la Laver Cup!
Questa davvero si fa fatica a capirla, grande delusione
Più che scarico,svogliato e disinteressato,non bene Cobo,atteggiamento non da da lui,non da un giocatore che punta ad entrare nei 20.
Ingiustificabile
Orribile match di Cobolli che senza servizio si fa brekkare ben 5 volte e in due set produce 30 errori e solo 14 vincenti…partita negativa sotto tutti gli aspetti da dimenticare in fretta…