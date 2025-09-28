ATP 500 Pechino: Cobolli falloso e scarico, cede nettamente a un solido Tien

Il tennis di Flavio Cobolli è intensità, energia, capacità di spingere tantissimo la palla per crearsi un vantaggio o un vincente. Quando questa è carente, le cose si fanno difficili, ancor più se l’avversario di fronte è in grande spolvero e non aiuta affatto la causa. Così una versione scarica e fallosa di Cobolli cede nettamente a un solido Learner Tien all’ATP 500 di Pechino, come ben spiega lo score di 6-3 6-2 a favore del giovane statunitense in soli 73 minuti di partita. Flavio è entrato in campo senza il suo solito fuoco che accende la sua prestazione e fin dai primi punti si è capito che sarebbe stata dura. Inoltre ha pagato una giornata negativa al servizio: solo il 51% di prime palle in gioco, vincendo meno della metà dei punti (48%), contro un Tien al contrario preciso e pronto a prendere l’iniziativa con le sue traiettorie varie e angolate che hanno messo a nudo una certa pesantezza del romano negli spostamenti laterale. Impossibile per Cobolli far partita pari così, visti i tanti errori e la bravura dell’americano nel comandare il gioco, sbagliando quasi niente e spostando continuamente l’italiano, fin dalla risposta. Resta se vedere se Flavio abbia accusato qualche problema fisico vista la sua prestazione sotto tono. Ha lottato il romano, come sempre, tanto aver recuperato due break nel primo set, ma stavolta non è riuscito a giocare il suo miglior tennis è sconfitta complessivamente è netta.

La partita inizia subito in salita per Cobolli che non trova il servizio e commette errori in spinta, mentre Tien entra bene con i suoi colpi. Flavio si ritrova sotto 15-40 ma riesce ad annullare le due palle break, poi anche una terza ai vantaggi ma la quarta chance gli è fatale e l’americano scappa subito in vantaggio 2-0. Immediata la reazione di Flavio: rischia e si prende il contro break ai vantaggi, alla seconda occasione. È solo una fiammata: gli errori fioccano e Tien non perdona, tanto che arriva un nuovo break a favore del 19enne californiano, peri 3-1. Cobolli è in crisi al servizio, servendo sotto 4-1 commette ben due doppi falli e cede il turno di battuta per la terza volta di fila, per il 5-1 Tien. Ancora reagisce Flavio, cercando di restare aggrappato al set, e strappa un nuovo break (5-2) ma Tien stavolta regge e chiude il parziale per 6 giochi a 3 con un game vinto a 30.

Nel secondo set si spera che Cobolli riesca ad invertire l’inerzia della partita e commettere meno errori, come mostra nel primo game al servizio; ma purtroppo per lui la rotta invece non si inverte. Sull’1 pari da 30-0 va sotto alla spinta del rivale e sbaglia troppo, tanto da perdere quattro punti di fila e concedere il break (il quarto del match). Tien sul 2-1 si ritrova sotto 15-40, Cobolli non gioca bene ma ci prova, però l’americano è bravo a reggere e risalire, vince il game ai vantaggi e da lì in avanti è tutto il discesa per lui. Flavio infatti proprio ha le polveri bagnate al servizio, nel quinto game commette anche un doppio fallo che apre le porte all’ennesimo break per Tien, per il 4-1. La partita finisce poco dopo per 6-2 a favore di un ottimo Tien.

Flavio Cobolli vs Learner Tien



ATP Beijing Flavio Cobolli Flavio Cobolli 3 2 Learner Tien Learner Tien 6 6 Vincitore: Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 F. Cobolli 15-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 L. Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 L. Tien 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-4 → 1-5 L. Tien 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Cobolli vs Tien

Statistica Cobolli 🇮🇹 Tien 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 177 258 Ace 1 1 Doppi falli 3 1 Prima di servizio 25/49 (51%) 36/59 (61%) Punti vinti sulla prima 12/25 (48%) 24/36 (67%) Punti vinti sulla seconda 10/24 (42%) 12/23 (52%) Palle break salvate 4/9 (44%) 3/5 (60%) Giochi di servizio giocati 8 9 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 215km/h (133 mph) 204km/h (126 mph) Velocità media prima 185km/h (114 mph) 178km/h (110 mph) Velocità media seconda 150km/h (93 mph) 151km/h (93 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 143 228 Punti vinti su prima di servizio 12/36 (33%) 13/25 (52%) Punti vinti su seconda di servizio 11/23 (48%) 14/24 (58%) Palle break convertite 2/5 (40%) 5/9 (56%) Giochi di risposta giocati 9 8 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 22/49 (45%) 36/59 (61%) Punti vinti in risposta 23/59 (39%) 27/49 (55%) Totale punti vinti 45/108 (42%) 63/108 (58%)



