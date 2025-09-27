Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Antofagasta: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Francesco Maestrelli nel Md

27/09/2025 23:44 1 commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

CHI Challenger 75 Antofagasta – Tabellone Principale – terra
(1) Emilio Nava USA vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA
Federico Agustin Gomez ARG vs Qualifier
Matias Soto CHI vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA
(WC) Facundo Bagnis ARG vs (5) Francesco Maestrelli ITA

(3) Hugo Dellien BOL vs Alvaro Guillen Meza ECU
Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs (Alt) Pedro Boscardin Dias BRA
Nicolas Kicker ARG vs (Alt) Facundo Diaz Acosta ARG
Qualifier vs (7) Lukas Neumayer AUT

(8) Alex Barrena ARG vs Murkel Dellien BOL
Andrea Collarini ARG vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Qualifier vs Lautaro Midon ARG
Genaro Alberto Olivieri ARG vs (4) Tomas Barrios Vera CHI

(6) Hady Habib LBN vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP
(WC) Daniel Antonio Nunez CHI vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
(WC) Benjamin Torrealba CHI vs (2) Cristian Garin CHI

CHI Challenger 75 Antofagasta – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Gonzalo Villanueva ARG vs (WC) Bastian Malla CHI
(Alt) Nicolas Bruna CHI vs (9) Thomas Faurel FRA

(2) Maximus Jones THA vs Nicolas Villalon CHI
Lucio Ratti ARG vs (12) Joaquin Aguilar Cardozo URU

(3) Franco Roncadelli URU vs (Alt) Franco Ribero ARG
(WC) Bautista De La Pena CHI vs (7) Aristotelis Thanos GRE

(4) Guido Ivan Justo ARG vs Carlos Maria Zarate ARG
Juan Sebastian Osorio COL vs (10) Santiago De La Fuente ARG

(5) Juan Bautista Torres ARG vs (Alt) Valentin Basel ARG
(WC) Ignacio Antonio Becerra Otarola CHI vs (11) Ignacio Monzon ARG

(6) Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs (WC) Milledge Cossu USA
(Alt) Benjamin Torres CHI vs (8) Juan Manuel La Serna ARG

TAG:

1 commento

Donato 28-09-2025 00:19

Garin

H. Dellien

Maestrelli
Barrios

Nava
Kicker
Collarini
Sanchez

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!