Challenger 75 Antofagasta: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Francesco Maestrelli nel Md
Challenger 75 Antofagasta – Tabellone Principale – terra
(1) Emilio Nava vs Matheus Pucinelli De Almeida
Federico Agustin Gomez vs Qualifier
Matias Soto vs Joao Lucas Reis Da Silva
(WC) Facundo Bagnis vs (5) Francesco Maestrelli
(3) Hugo Dellien vs Alvaro Guillen Meza
Rodrigo Pacheco Mendez vs (Alt) Pedro Boscardin Dias
Nicolas Kicker vs (Alt) Facundo Diaz Acosta
Qualifier vs (7) Lukas Neumayer
(8) Alex Barrena vs Murkel Dellien
Andrea Collarini vs Adolfo Daniel Vallejo
Qualifier vs Lautaro Midon
Genaro Alberto Olivieri vs (4) Tomas Barrios Vera
(6) Hady Habib vs Nikolas Sanchez Izquierdo
(WC) Daniel Antonio Nunez vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
(WC) Benjamin Torrealba vs (2) Cristian Garin
Challenger 75 Antofagasta – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Gonzalo Villanueva vs (WC) Bastian Malla
(Alt) Nicolas Bruna vs (9) Thomas Faurel
(2) Maximus Jones vs Nicolas Villalon
Lucio Ratti vs (12) Joaquin Aguilar Cardozo
(3) Franco Roncadelli vs (Alt) Franco Ribero
(WC) Bautista De La Pena vs (7) Aristotelis Thanos
(4) Guido Ivan Justo vs Carlos Maria Zarate
Juan Sebastian Osorio vs (10) Santiago De La Fuente
(5) Juan Bautista Torres vs (Alt) Valentin Basel
(WC) Ignacio Antonio Becerra Otarola vs (11) Ignacio Monzon
(6) Luciano Emanuel Ambrogi vs (WC) Milledge Cossu
(Alt) Benjamin Torres vs (8) Juan Manuel La Serna
