Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 28 Settembre 2025

Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
CHN ATP 500 Beijing – hard
R16 Cobolli ITA – Tien USA Inizio 05:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Mannarino FRA – Musetti ITA Non prima 07:00

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 1000 Beijing – hard
3T Jasmine Paolini ITA vs Sofia Kenin USA 2° inc. ore 07:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH Villena – hard
Q1 Potenza ITA – Mazdrashki BUL 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

Q1 Brancaccio ITA – Cesar Porras ARG 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

Q1 Carboni ITA – Echeverria ESP 4° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



POR CH Braga – terra
Q1 Cacao POR – Romano ITA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

Q1 Maia POR – Dalla Valle ITA 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



ITA Cosenza WTA 125 – terra
Q1 Colmegna ITA – Urgesi ITA ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Hietaranta FIN – Abbagnato ITA 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Rocchetti ITA – Spiteri ITA ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Chiesa ITA – Kazionova RUS 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

