Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 28 Settembre 2025
ATP 500 Beijing – hard
R16 Cobolli – Tien Inizio 05:00
R16 Mannarino – Musetti Non prima 07:00
WTA 1000 Beijing – hard
3T Jasmine Paolini vs Sofia Kenin 2° inc. ore 07:00
CH Villena – hard
Q1 Potenza – Mazdrashki 2° inc. ore 11
Q1 Brancaccio – Cesar Porras 2° inc. ore 11
Q1 Carboni – Echeverria 4° inc. ore 11
CH Braga – terra
Q1 Cacao – Romano 2° inc. ore 11
Q1 Maia – Dalla Valle 3° inc. ore 11
Cosenza WTA 125 – terra
Q1 Colmegna – Urgesi ore 10:00
Q1 Colmegna – Urgesi ore 10:00
Q1 Hietaranta – Abbagnato 2 incontro dalle 10:00
Q1 Rocchetti – Spiteri ore 10:00
Q1 Rocchetti – Spiteri ore 10:00
Q1 Chiesa – Kazionova 2 incontro dalle 10:00
TAG: Italiani in campo
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit