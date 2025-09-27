Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Braga: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurri nel md e due nelle quali

27/09/2025 20:28 3 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

POR Challenger 75 Braga – Tabellone Principale – terra
(1) Carlos Taberner ESP vs Thiago Seyboth Wild BRA
Qualifier vs (WC) Pedro Araujo POR
Qualifier vs Zdenek Kolar CZE
Stefano Travaglia ITA vs (5) Jaime Faria POR

(3) Ignacio Buse PER vs Marco Cecchinato ITA
Guy Den Ouden NED vs Vilius Gaubas LTU
Thiago Monteiro BRA vs Qualifier
(WC) Tiago Pereira POR vs (8) Marco Trungelliti ARG

(7) Andrea Pellegrino ITA vs Qualifier
(WC) Francisco Rocha POR vs Alejandro Moro Canas ESP
Jay Clarke GBR vs Henrique Rocha POR
Elias Ymer SWE vs (4) Elmer Moller DEN

(6) Dusan Lajovic SRB vs Daniel Rincon ESP
Luka Mikrut CRO vs Joel Schwaerzler AUT
Frederico Ferreira Silva POR vs Qualifier
Qualifier vs (2) Roberto Carballes Baena ESP


POR Challenger 75 Braga – Tabellone Qualificazione – terra
🇮🇳 Sumit Nagal [1] vs 🇩🇪 Sebastian Fanselow [ALT]
🇵🇹 Hugo Maia [WC] vs 🇮🇹 Enrico Dalla Valle [9]

🇳🇱 Max Houkes [2] vs 🇭🇺 Mate Valkusz
🇧🇾 Alexander Donski vs 🇫🇷 Lilian Marmousez [7]

🇩🇪 Henri Squire [3] vs 🇩🇪 John Sperle
🇵🇹 Tiago Cacao [WC] vs 🇮🇹 Filippo Romano [12]

🇨🇭 Alexander Ritschard [4] vs 🇧🇷 Iago Silva [WC]
🇵🇹 Tiago Torres [WC] vs 🇫🇷 Maxime Chazal [10]

🇪🇸 Javier Barranco Cosano [5] vs 🇦🇹 David Pichler [ALT]
🇧🇦 Stefan Latinovic [ALT] vs 🇫🇷 Buvaysar Gadamauri [11]

🇭🇷 Duje Ajdukovic [6] vs 🇫🇷 Amaury Raynel [ALT]
🇧🇷 Orlando Luz vs 🇷🇴 Cezar Cretu [8]


Centre Court – ore 11:00
🇵🇹 Tiago Torres vs 🇫🇷 Maxime Chazal
🇵🇹 Tiago Cacao vs 🇮🇹 Filippo Romano
🇵🇹 Hugo Maia vs 🇮🇹 Enrico Dalla Valle
🇮🇳 Sumit Nagal vs 🇩🇪 Sebastian Fanselow

Court 1 – ore 11:00
🇳🇱 Max Houkes vs 🇭🇺 Mate Valkusz
🇨🇭 Alexander Ritschard vs 🇧🇷 Iago Silva
🇧🇷 Orlando Luz vs 🇷🇴 Cezar Cretu
🇪🇸 Javier Barranco Cosano vs 🇦🇹 David Pichler

Court 2 – ore 11:00
🇧🇬 Alexander Donski vs 🇫🇷 Lilian Marmousez
🇩🇪 Henri Squire vs 🇩🇪 John Sperle
🇭🇷 Duje Ajdukovic vs 🇫🇷 Amaury Raynel
🇷🇸 Stefan Latinovic vs 🇧🇪 Buvaysar Gadamauri

TAG:

3 commenti

miky85 27-09-2025 21:59

Carballes

Buse

Taberner
Pellegrino

Faria
Monteiro
Rocha
Rincon

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 27-09-2025 21:42

MOLLER

TABERNER

OUDEN
CARBALLES

KOLAR
TRUNGELLITI
PELLEGRINO
LAJOVIC

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 27-09-2025 20:34

trungelliti

lajovic

taberner
pellegrino

faria
buse
moller
carballes

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!