Challenger 75 Braga: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurri nel md e due nelle quali
Challenger 75 Braga – Tabellone Principale – terra
(1) Carlos Taberner vs Thiago Seyboth Wild
Qualifier vs (WC) Pedro Araujo
Qualifier vs Zdenek Kolar
Stefano Travaglia vs (5) Jaime Faria
(3) Ignacio Buse vs Marco Cecchinato
Guy Den Ouden vs Vilius Gaubas
Thiago Monteiro vs Qualifier
(WC) Tiago Pereira vs (8) Marco Trungelliti
(7) Andrea Pellegrino vs Qualifier
(WC) Francisco Rocha vs Alejandro Moro Canas
Jay Clarke vs Henrique Rocha
Elias Ymer vs (4) Elmer Moller
(6) Dusan Lajovic vs Daniel Rincon
Luka Mikrut vs Joel Schwaerzler
Frederico Ferreira Silva vs Qualifier
Qualifier vs (2) Roberto Carballes Baena
Challenger 75 Braga – Tabellone Qualificazione – terra
🇮🇳 Sumit Nagal [1] vs 🇩🇪 Sebastian Fanselow [ALT]
🇵🇹 Hugo Maia [WC] vs 🇮🇹 Enrico Dalla Valle [9]
🇳🇱 Max Houkes [2] vs 🇭🇺 Mate Valkusz
🇧🇾 Alexander Donski vs 🇫🇷 Lilian Marmousez [7]
🇩🇪 Henri Squire [3] vs 🇩🇪 John Sperle
🇵🇹 Tiago Cacao [WC] vs 🇮🇹 Filippo Romano [12]
🇨🇭 Alexander Ritschard [4] vs 🇧🇷 Iago Silva [WC]
🇵🇹 Tiago Torres [WC] vs 🇫🇷 Maxime Chazal [10]
🇪🇸 Javier Barranco Cosano [5] vs 🇦🇹 David Pichler [ALT]
🇧🇦 Stefan Latinovic [ALT] vs 🇫🇷 Buvaysar Gadamauri [11]
🇭🇷 Duje Ajdukovic [6] vs 🇫🇷 Amaury Raynel [ALT]
🇧🇷 Orlando Luz vs 🇷🇴 Cezar Cretu [8]
Centre Court – ore 11:00
🇵🇹 Tiago Torres vs 🇫🇷 Maxime Chazal
🇵🇹 Tiago Cacao vs 🇮🇹 Filippo Romano
🇵🇹 Hugo Maia vs 🇮🇹 Enrico Dalla Valle
🇮🇳 Sumit Nagal vs 🇩🇪 Sebastian Fanselow
Court 1 – ore 11:00
🇳🇱 Max Houkes vs 🇭🇺 Mate Valkusz
🇨🇭 Alexander Ritschard vs 🇧🇷 Iago Silva
🇧🇷 Orlando Luz vs 🇷🇴 Cezar Cretu
🇪🇸 Javier Barranco Cosano vs 🇦🇹 David Pichler
Court 2 – ore 11:00
🇧🇬 Alexander Donski vs 🇫🇷 Lilian Marmousez
🇩🇪 Henri Squire vs 🇩🇪 John Sperle
🇭🇷 Duje Ajdukovic vs 🇫🇷 Amaury Raynel
🇷🇸 Stefan Latinovic vs 🇧🇪 Buvaysar Gadamauri
TAG: Circuito Challenger
3 commenti
Carballes
Buse
Taberner
Pellegrino
Faria
Monteiro
Rocha
Rincon
MOLLER
TABERNER
OUDEN
CARBALLES
KOLAR
TRUNGELLITI
PELLEGRINO
LAJOVIC
trungelliti
lajovic
taberner
pellegrino
faria
buse
moller
carballes