Challenger 100 Villena: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nelle quali

Challenger 100 Villena – Tabellone Principale – hard

(1) Jan-Lennard Struff vs Edas Butvilas

(WC) Darwin Blanch vs Qualifier

Qualifier vs Arthur Gea

Nicolas Alvarez Varona vs (7) Jerome Kym

(3) Pablo Carreno Busta vs (WC) Dali Blanch

Christoph Negritu vs Eliakim Coulibaly

Qualifier vs Oliver Crawford

(WC) Inaki Montes-De La Torre vs (5) Martin Landaluce

(8) Daniel Merida vs Ryan Peniston

(Alt) Albert Ramos-Vinolas vs Qualifier

Qualifier vs George Loffhagen

Viktor Durasovic vs (4) Lukas Klein

(6) Moez Echargui vs Qualifier

Hynek Barton vs Hugo Grenier

Dimitar Kuzmanov vs Kimmer Coppejans

Tom Gentzsch vs (2) Nicolas Jarry

🇪🇸 Enrique Carrascosa Diaz vs 🇵🇱 Maks Kasnikowski🇮🇹 Luca Potenza vs 🇧🇬 Anas Mazdrashki🇬🇧 Giles Hussey vs 🇪🇸 Diego Augusto Barreto Sanchez🇨🇿 Petr Brunclik vs 🇪🇸 Carles Hernandez

🏟️ Pista 1 – ore 11:00

🇪🇸 Bernabe Zapata Miralles vs 🇺🇸 Trey Hilderbrand

🇮🇹 Raul Brancaccio vs 🇦🇷 Julio Cesar Porras

Alternate vs 🇫🇷 Etienne Donnet

🇮🇹 Lorenzo Carboni vs 🇪🇸 John Echeverria

🏟️ Pista 2 – ore 11:00

🇪🇸 Alberto Barroso Campos vs 🇲🇩 Radu Albot

🇪🇸 Mario Gonzalez Fernandez vs 🇺🇦 Eric Vanshelboim

🇨🇭 Johan Nikles vs 🇦🇹 Neil Oberleitner

🇩🇪 Adrian Oetzbach vs 🇩🇪 Lucas Gerch