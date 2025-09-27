Challenger 100 Villena: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nelle quali
Challenger 100 Villena – Tabellone Principale – hard
(1) Jan-Lennard Struff vs Edas Butvilas
(WC) Darwin Blanch vs Qualifier
Qualifier vs Arthur Gea
Nicolas Alvarez Varona vs (7) Jerome Kym
(3) Pablo Carreno Busta vs (WC) Dali Blanch
Christoph Negritu vs Eliakim Coulibaly
Qualifier vs Oliver Crawford
(WC) Inaki Montes-De La Torre vs (5) Martin Landaluce
(8) Daniel Merida vs Ryan Peniston
(Alt) Albert Ramos-Vinolas vs Qualifier
Qualifier vs George Loffhagen
Viktor Durasovic vs (4) Lukas Klein
(6) Moez Echargui vs Qualifier
Hynek Barton vs Hugo Grenier
Dimitar Kuzmanov vs Kimmer Coppejans
Tom Gentzsch vs (2) Nicolas Jarry
Challenger 100 Villena – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Giles Hussey vs (WC) Diego Augusto Barreto Sanchez
Johan Nikles vs (8) Neil Oberleitner
(2) Raul Brancaccio vs Julio Cesar Porras
Mario Gonzalez Fernandez vs (Alt) (9) Eric Vanshelboim
(3) Luca Potenza vs (WC) Anas Mazdrashki
(WC) Enrique Carrascosa Diaz vs (10) Maks Kasnikowski
(4) Bernabe Zapata Miralles vs Trey Hilderbrand
Alberto Barroso Campos vs (12) Radu Albot
(5) Petr Brunclik vs (WC) Carles Hernandez
Adrian Oetzbach vs (13) Lucas Gerch
(6) Lorenzo Carboni vs John Echeverria
Alternate vs (7) Etienne Donnet
🏟️ Pista Carlos Alcaraz – ore 11:00
🇪🇸 Enrique Carrascosa Diaz vs 🇵🇱 Maks Kasnikowski
🇮🇹 Luca Potenza vs 🇧🇬 Anas Mazdrashki
🇬🇧 Giles Hussey vs 🇪🇸 Diego Augusto Barreto Sanchez
🇨🇿 Petr Brunclik vs 🇪🇸 Carles Hernandez
🏟️ Pista 1 – ore 11:00
🇪🇸 Bernabe Zapata Miralles vs 🇺🇸 Trey Hilderbrand
🇮🇹 Raul Brancaccio vs 🇦🇷 Julio Cesar Porras
Alternate vs 🇫🇷 Etienne Donnet
🇮🇹 Lorenzo Carboni vs 🇪🇸 John Echeverria
🏟️ Pista 2 – ore 11:00
🇪🇸 Alberto Barroso Campos vs 🇲🇩 Radu Albot
🇪🇸 Mario Gonzalez Fernandez vs 🇺🇦 Eric Vanshelboim
🇨🇭 Johan Nikles vs 🇦🇹 Neil Oberleitner
🇩🇪 Adrian Oetzbach vs 🇩🇪 Lucas Gerch
