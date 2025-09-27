Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Villena: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nelle quali

27/09/2025 19:08 4 commenti
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006

ESP Challenger 100 Villena – Tabellone Principale – hard
(1) Jan-Lennard Struff GER vs Edas Butvilas LTU
(WC) Darwin Blanch USA vs Qualifier
Qualifier vs Arthur Gea FRA
Nicolas Alvarez Varona ESP vs (7) Jerome Kym SUI

(3) Pablo Carreno Busta ESP vs (WC) Dali Blanch USA
Christoph Negritu GER vs Eliakim Coulibaly CIV
Qualifier vs Oliver Crawford GBR
(WC) Inaki Montes-De La Torre ESP vs (5) Martin Landaluce ESP

(8) Daniel Merida ESP vs Ryan Peniston GBR
(Alt) Albert Ramos-Vinolas ESP vs Qualifier
Qualifier vs George Loffhagen GBR
Viktor Durasovic NOR vs (4) Lukas Klein SVK

(6) Moez Echargui TUN vs Qualifier
Hynek Barton CZE vs Hugo Grenier FRA
Dimitar Kuzmanov BUL vs Kimmer Coppejans BEL
Tom Gentzsch GER vs (2) Nicolas Jarry CHI

ESP Challenger 100 Villena – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Giles Hussey GBR vs (WC) Diego Augusto Barreto Sanchez ESP
Johan Nikles SUI vs (8) Neil Oberleitner AUT

(2) Raul Brancaccio ITA vs Julio Cesar Porras ARG
Mario Gonzalez Fernandez ESP vs (Alt) (9) Eric Vanshelboim UKR

(3) Luca Potenza ITA vs (WC) Anas Mazdrashki BUL
(WC) Enrique Carrascosa Diaz ESP vs (10) Maks Kasnikowski POL

(4) Bernabe Zapata Miralles ESP vs Trey Hilderbrand USA
Alberto Barroso Campos ESP vs (12) Radu Albot MDA

(5) Petr Brunclik CZE vs (WC) Carles Hernandez ESP
Adrian Oetzbach GER vs (13) Lucas Gerch GER

(6) Lorenzo Carboni ITA vs John Echeverria ESP
Alternate it vs (7) Etienne Donnet FRA

🏟️ Pista Carlos Alcaraz – ore 11:00
🇪🇸 Enrique Carrascosa Diaz vs 🇵🇱 Maks Kasnikowski
🇮🇹 Luca Potenza vs 🇧🇬 Anas Mazdrashki
🇬🇧 Giles Hussey vs 🇪🇸 Diego Augusto Barreto Sanchez
🇨🇿 Petr Brunclik vs 🇪🇸 Carles Hernandez

🏟️ Pista 1 – ore 11:00
🇪🇸 Bernabe Zapata Miralles vs 🇺🇸 Trey Hilderbrand
🇮🇹 Raul Brancaccio vs 🇦🇷 Julio Cesar Porras
Alternate vs 🇫🇷 Etienne Donnet
🇮🇹 Lorenzo Carboni vs 🇪🇸 John Echeverria

🏟️ Pista 2 – ore 11:00
🇪🇸 Alberto Barroso Campos vs 🇲🇩 Radu Albot
🇪🇸 Mario Gonzalez Fernandez vs 🇺🇦 Eric Vanshelboim
🇨🇭 Johan Nikles vs 🇦🇹 Neil Oberleitner
🇩🇪 Adrian Oetzbach vs 🇩🇪 Lucas Gerch

brunodalla 27-09-2025 20:18

JARRY

STRUFF

CARRENO
KLEIN

KYM
LANDALUCE
PENISTON
ECHARGUI

miky85 27-09-2025 19:51

Struff

Jarry

Landaluce
Klein

Alvarez
Carreno
Merida
Grenier

Donato 27-09-2025 19:33

Struff

Jarry

Carreno
Ramos

Alvarez
Landaluce
Klein
Grenier

patrick 27-09-2025 19:27

STRUFF

JARRY

CARRENO
KLEIN

KIM
LANDALUCE
MERIDA
GRENIER

