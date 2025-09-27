WTA 125 Cosenza e Samsun: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Sei azzurre a Cosenza
WTA 125 Cosenza – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Teodora Kostovic vs Tayisiya Morderger
Martina Colmegna vs (8) Federica Urgesi
(2) Leonie Kung vs Yana Morderger
Freya Christie vs (6) Tiphanie Lemaitre
(3) Tina Smith vs Amina Anshba
Deborah Chiesa vs (7) Ekaterina Kazionova
(4) Laura Hietaranta vs Anastasia Abbagnato
(WC) Sofia Rocchetti vs (5) Dalila Spiteri
🏟️ Center Court – ore 10:00
🇮🇹 **Martina Colmegna** vs (8) 🇮🇹 **Federica Urgesi**
(4) 🇫🇮 Laura Hietaranta vs 🇮🇹 **Anastasia Abbagnato**
🇬🇧 Freya Christie vs (6) 🇫🇷 Tiphanie Lemaitre
🏟️ Court 3 – ore 10:00
🇮🇹 **Sofia Rocchetti** vs (5) 🇮🇹 **Dalila Spiteri**
🇮🇹 **Deborah Chiesa** vs (7) 🇷🇺 Ekaterina Kazionova
(2) 🇨🇭 Leonie Kung vs 🇩🇪 Yana Morderger
🏟️ Court 4 – ore 10:00
(3) 🇦🇺 Tina Smith vs 🇷🇺 Amina Anshba
(1) 🇷🇸 Teodora Kostovic vs 🇩🇪 Tayisiya Morderger
WTA 125 Samsun – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Carol Young Suh Lee vs (WC) Emily Webley-Smith
Demi Tran vs (5) Urszula Radwanska
(2) Isabella Shinikova vs Nadiya Kolb
Mihaela Buzarnescu vs (8) Ksenia Zaytseva
(ALT) Alternate Alternate vs Elina Nepliy
(WC) Ayse Saracoglu vs (7) Ekaterina Yashina
(4) Weronika Falkowska vs Nika Radisic
Selina Atay vs (6) Ekaterina Ovcharenko
🏟️ Center Court – ore 09:00
🇹🇷 Ayse Saracoglu vs (7) 🇷🇺 Ekaterina Yashina
🇳🇱 Demi Tran vs (5) 🇵🇱 Urszula Radwanska
(1) 🇺🇸 Carol Young Suh Lee vs 🇬🇧 Emily Webley-Smith (Non prima 13:00)
🏟️ Court 3 – ore 09:00
Alternates vs 🇷🇺 Elina Nepliy
(2) 🇧🇬 Isabella Shinikova vs 🇺🇦 Nadiya Kolb
🇹🇷 Selina Atay vs (6) 🇷🇺 Ekaterina Ovcharenko (Non prima 13:00)
🏟️ Court 4 – ore 11:00
🇷🇴 Mihaela Buzarnescu vs (8) 🇷🇺 Ksenia Zaytseva
(4) 🇵🇱 Weronika Falkowska vs 🇸🇮 Nika Radisic (Non prima 13:00)
