WTA 125 Cosenza e Samsun: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Sei azzurre a Cosenza

Anastasia Abbagnato nella foto
ITA WTA 125 Cosenza – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Teodora Kostovic SRB vs Tayisiya Morderger GER
Martina Colmegna ITA vs (8) Federica Urgesi ITA

(2) Leonie Kung SUI vs Yana Morderger GER
Freya Christie GBR vs (6) Tiphanie Lemaitre FRA

(3) Tina Smith AUS vs Amina Anshba RUS
Deborah Chiesa ITA vs (7) Ekaterina Kazionova RUS

(4) Laura Hietaranta FIN vs Anastasia Abbagnato ITA
(WC) Sofia Rocchetti ITA vs (5) Dalila Spiteri ITA

🏟️ Center Court – ore 10:00
🇮🇹 **Martina Colmegna** vs (8) 🇮🇹 **Federica Urgesi**
(4) 🇫🇮 Laura Hietaranta vs 🇮🇹 **Anastasia Abbagnato**
🇬🇧 Freya Christie vs (6) 🇫🇷 Tiphanie Lemaitre

🏟️ Court 3 – ore 10:00
🇮🇹 **Sofia Rocchetti** vs (5) 🇮🇹 **Dalila Spiteri**
🇮🇹 **Deborah Chiesa** vs (7) 🇷🇺 Ekaterina Kazionova
(2) 🇨🇭 Leonie Kung vs 🇩🇪 Yana Morderger

🏟️ Court 4 – ore 10:00
(3) 🇦🇺 Tina Smith vs 🇷🇺 Amina Anshba
(1) 🇷🇸 Teodora Kostovic vs 🇩🇪 Tayisiya Morderger

TUR WTA 125 Samsun – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Carol Young Suh Lee USA vs (WC) Emily Webley-Smith GBR
Demi Tran NED vs (5) Urszula Radwanska POL

(2) Isabella Shinikova BUL vs Nadiya Kolb UKR
Mihaela Buzarnescu ROU vs (8) Ksenia Zaytseva RUS

(ALT) Alternate Alternate it vs Elina Nepliy RUS
(WC) Ayse Saracoglu TUR vs (7) Ekaterina Yashina RUS

(4) Weronika Falkowska POL vs Nika Radisic SLO
Selina Atay TUR vs (6) Ekaterina Ovcharenko RUS

🏟️ Center Court – ore 09:00
🇹🇷 Ayse Saracoglu vs (7) 🇷🇺 Ekaterina Yashina
🇳🇱 Demi Tran vs (5) 🇵🇱 Urszula Radwanska
(1) 🇺🇸 Carol Young Suh Lee vs 🇬🇧 Emily Webley-Smith (Non prima 13:00)

🏟️ Court 3 – ore 09:00
Alternates vs 🇷🇺 Elina Nepliy
(2) 🇧🇬 Isabella Shinikova vs 🇺🇦 Nadiya Kolb
🇹🇷 Selina Atay vs (6) 🇷🇺 Ekaterina Ovcharenko (Non prima 13:00)

🏟️ Court 4 – ore 11:00
🇷🇴 Mihaela Buzarnescu vs (8) 🇷🇺 Ksenia Zaytseva
(4) 🇵🇱 Weronika Falkowska vs 🇸🇮 Nika Radisic (Non prima 13:00)

