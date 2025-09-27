Alcaraz: “Ho il miglior fisioterapista del mondo, grazie a lui ho potuto giocare”
Carlos Alcaraz è tornato a sorridere dopo la vittoria contro Zizou Bergs agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Tokyo. Il numero uno del mondo, che aveva destato preoccupazione per il problema alla caviglia sinistra accusato nel match di esordio contro Sebastián Báez, ha ringraziato in modo speciale il suo fisioterapista Juanjo Moreno, figura chiave nel percorso di recupero delle ultime 48 ore.
“È stato duro, per me è stato molto importante avere la giornata di ieri per recuperare la caviglia il meglio possibile. L’ho detto in passato e lo ripeto adesso: ho il miglior fisio del mondo (ride). Mi fido di lui al 100% ed è fondamentale quando ti capita qualcosa del genere. La maniera in cui ha trattato il problema in queste ore è stata fenomenale, grazie a lui ho potuto giocare”, ha dichiarato lo spagnolo ai microfoni di Tennis TV.
Il successo su Bergs (6-4, 6-3 in poco più di un’ora e venti minuti) ha portato Alcaraz ai quarti di finale, dove affronterà lo statunitense Brandon Nakashima. Nonostante il punteggio netto, il murciano ha ammesso di aver vissuto momenti di incertezza durante la partita.
“In campo ho sentito una certa normalità, ma ci sono stati momenti in cui ero un po’ preoccupato, soprattutto in alcuni movimenti. Provavo ansia nel vedere come avrebbe risposto la caviglia a un match di questo livello. Alla fine, guardando tutto nell’insieme, posso dire che è stata una buona prestazione, sono soddisfatto del livello espresso nonostante la condizione fisica non fosse ideale”, ha aggiunto Alcaraz.
Con il sorriso ritrovato e la fiducia rinnovata, il numero uno del mondo prosegue dunque il suo cammino a Tokyo, con l’obiettivo di lasciarsi definitivamente alle spalle la paura legata all’infortunio.
Marco Rossi
TAG: ATP 500 Tokyo, ATP 500 Tokyo 2025, Carlos Alcaraz
” a mio modesto parere”,Sei andato a far notare una tua supposizione ad uno degli utenti più sportivi che ci sono su sto sito. Ma poi che ci vedi di losco in quella frase? Lo sanno tutti che è forte Alcaraz anche i fan più esagitati di Sinner e tutti gli augurano il meglio…stai sereno
Se gli trovano quello che (forse)i suoi gli hanno propinato per correre sempre nello stesso modo dall’inizio alla fine di qualsiasi match e/o torneo……Altro che cinematografo!
Carlos Sei forte forte, ma Con sti capelli però non ti si può vedere!!
Ha anche il migliore sceneggiatore del mondo
Bravo con il migliore fisioterapista del mondo
Un grande attore
Si è lanciato per terra con le mani in faccia facendo spaventare tutti i presenti, e dopo 5 minuti correva e saltava normalmente. Non sto dicendo che non abbia sentito qualcosa, ma ha fatto una scena esagerata.
Scena finalizzata a cosa? Così tanto per capire, adoro comprendere punti di vista diverso dal mio.
PS – Forse a illudere la Fan Base di qualche campione che spera che lui si faccia male? No, non posso nemmeno immaginarlo.
Ma semplicemente non avevi nulla. Hai fatto una scena da attore da Oscar!
Miglior fisio del mondo?
Semplicemente l’infortunio era lieve. Meno male.
Fosse stato grave non c’è fisio che tenga.