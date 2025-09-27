Alcaraz batte Bergs e raggiunge i quarti a Tokyo (Video)
Carlos Alcaraz ha sconfitto Zizou Bergs per 6-4, 6-3, conquistando l’accesso ai quarti di finale dell’ATP 500 di Tokyo. Lo spagnolo, che arrivava con l’incognita legata al dolore alla caviglia sinistra, ha mostrato un approccio graduale al match: prudente nei primi scambi, più incisivo man mano che trovava sicurezza nei movimenti e nella spinta da fondo.
Primo set – equilibrio e progressione
La partenza è stata favorevole a Bergs, che nel terzo game ha approfittato di un Alcaraz ancora poco aggressivo in risposta e leggermente esitante negli spostamenti laterali. Con coraggio il belga ha cercato di accorciare i punti, entrando spesso con il diritto e cercando soluzioni rapide. Il break iniziale ha però avuto vita breve: nel gioco successivo Alcaraz ha corretto le distanze, allungando gli scambi e forzando l’errore dell’avversario. Da quel momento lo spagnolo ha gestito con maggiore precisione la fase difensiva, trasformandola in opportunità per contrattaccare brekkando nuovamente l’avversaro e portandosi sul 5 a 2. Nel nono game però perdeva malamente la battuta ma sul 5-4, la pressione costante in risposta ha costretto Bergs a concedere errori gratuiti e due doppi falli, permettendo ad Alcaraz di chiudere il parziale 6-4.
Secondo set – controllo e superiorità fisica
Nella seconda frazione lo spartito è cambiato in modo più netto. Alcaraz ha iniziato a spingere con continuità dalla linea di fondo, utilizzando il diritto in spinta inside-out per aprire il campo e poi affondare con il colpo successivo. Bergs ha provato a mantenere un atteggiamento aggressivo, ma la sua percentuale di prime palle è calata e questo lo ha costretto troppo spesso a iniziare lo scambio in difesa. Il break ottenuto da Alcaraz in apertura ha indirizzato il set: da lì in avanti lo spagnolo ha potuto variare maggiormente, alternando accelerazioni profonde e palle corte per togliere ritmo al belga. Il 6-3 finale ha certificato una gestione solida e più incisiva, concedendo però proprio nell’ultimo game una palla break all’avversario.
La vittoria contro Bergs ha mostrato un Alcaraz capace di adattare il proprio tennis alle condizioni fisiche e all’andamento della partita: inizialmente più prudente, poi sempre più dominante grazie alla solidità da fondo e alla capacità di alzare l’intensità nei momenti chiave. Nei quarti di finale affronterà Brandon Nakashima, avversario dotato di buon servizio e gioco ordinato, che metterà alla prova la continuità del numero uno del mondo.
Marco Rossi
TAG: ATP 500 Tokyo, ATP 500 Tokyo 2025, Carlos Alcaraz
