Alcaraz batte Bergs e raggiunge i quarti a Tokyo (Video)

Carlos Alcaraz ha sconfitto Zizou Bergs per 6-4, 6-3, conquistando l’accesso ai quarti di finale dell’ATP 500 di Tokyo. Lo spagnolo, che arrivava con l’incognita legata al dolore alla caviglia sinistra, ha mostrato un approccio graduale al match: prudente nei primi scambi, più incisivo man mano che trovava sicurezza nei movimenti e nella spinta da fondo.

Primo set – equilibrio e progressione

La partenza è stata favorevole a Bergs, che nel terzo game ha approfittato di un Alcaraz ancora poco aggressivo in risposta e leggermente esitante negli spostamenti laterali. Con coraggio il belga ha cercato di accorciare i punti, entrando spesso con il diritto e cercando soluzioni rapide. Il break iniziale ha però avuto vita breve: nel gioco successivo Alcaraz ha corretto le distanze, allungando gli scambi e forzando l’errore dell’avversario. Da quel momento lo spagnolo ha gestito con maggiore precisione la fase difensiva, trasformandola in opportunità per contrattaccare brekkando nuovamente l’avversaro e portandosi sul 5 a 2. Nel nono game però perdeva malamente la battuta ma sul 5-4, la pressione costante in risposta ha costretto Bergs a concedere errori gratuiti e due doppi falli, permettendo ad Alcaraz di chiudere il parziale 6-4.

Secondo set – controllo e superiorità fisica

Nella seconda frazione lo spartito è cambiato in modo più netto. Alcaraz ha iniziato a spingere con continuità dalla linea di fondo, utilizzando il diritto in spinta inside-out per aprire il campo e poi affondare con il colpo successivo. Bergs ha provato a mantenere un atteggiamento aggressivo, ma la sua percentuale di prime palle è calata e questo lo ha costretto troppo spesso a iniziare lo scambio in difesa. Il break ottenuto da Alcaraz in apertura ha indirizzato il set: da lì in avanti lo spagnolo ha potuto variare maggiormente, alternando accelerazioni profonde e palle corte per togliere ritmo al belga. Il 6-3 finale ha certificato una gestione solida e più incisiva, concedendo però proprio nell’ultimo game una palla break all’avversario.

La vittoria contro Bergs ha mostrato un Alcaraz capace di adattare il proprio tennis alle condizioni fisiche e all’andamento della partita: inizialmente più prudente, poi sempre più dominante grazie alla solidità da fondo e alla capacità di alzare l’intensità nei momenti chiave. Nei quarti di finale affronterà Brandon Nakashima, avversario dotato di buon servizio e gioco ordinato, che metterà alla prova la continuità del numero uno del mondo.

ATP Tokyo Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Zizou Bergs Zizou Bergs 4 3 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-3 → 6-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-1 → 3-2 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Bergs 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0





