ATP 500 Pechino: Sinner batte Atmane e conquista i quarti di finale. “Partita complicata, grazie al pubblico per il sostegno”
Jannik Sinner approda ai quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino superando il francese Terence Atmane con il punteggio di 6-4 5-7 6-0. Un match particolare per l’altoatesino, che ha scelto di rischiare molto più del solito, giocando numerose palle corte e cercando spesso il serve and volley, soluzioni che non appartengono pienamente al suo repertorio naturale. Lo stesso Sinner ha spiegato che, in questo torneo e in vista delle ATP Finals di Torino, ha deciso di ampliare il proprio bagaglio tecnico accettando un margine d’errore più alto del consueto. Nel complesso, quella di oggi è stata comunque una prestazione positiva: un Sinner coraggioso, pronto a sperimentare anche a costo di concedere qualcosa, come dimostrato da un secondo set perso, prima della reazione netta che gli ha permesso di dominare nel terzo parziale.
Ai quarti di finale affronterà l’ungherese Fabian Marozsán , 25 anni, attuale numero 57 del ranking mondiale e con un best ranking di numero 36.
Il primo set tra Jannik Sinner e Terence Atmane è stato molto più complicato di quanto dica il punteggio finale, un 6-4 per l’altoatesino che ha dovuto esprimere grande solidità e creatività per avere la meglio sul francese.
Atmane ha iniziato subito forte, mostrando la potenza del suo servizio e la capacità di spingere con il dritto, il colpo preferito, che gli ha permesso di mettere pressione a Sinner fin dai primi scambi. Il francese ha avuto qualche occasione per colpire, soprattutto quando l’azzurro ha rischiato con palle corte o discese a rete, scelte non sempre premianti. Proprio in questo primo set si è notato come Sinner stia cercando di ampliare il proprio repertorio, variando il servizio con traiettorie meno potenti ma più precise, provando anche giocate inusuali per lui come serve&volley e attacchi in controtempo.
La chiave del parziale è arrivata nel terzo game, quando Sinner ha strappato la battuta al francese con una combinazione di profondità da fondo e coraggio negli scambi. Quel break si è rivelato decisivo: Jannik ha confermato il vantaggio con un tennis aggressivo, ma Atmane non ha mollato, continuando a servire bene e a reggere negli scambi lunghi grazie a una difesa solida e a una notevole rapidità negli spostamenti mancando anche due palle break nel quarto game.
Il momento più delicato per l’azzurro è stato sul 5-4, quando ha dovuto fronteggiare tre palle break che avrebbero rimesso in partita il francese. In quel frangente, però, Sinner ha alzato ulteriormente il livello, trovando le traiettorie giuste con il rovescio e affidandosi alla battuta per uscire dai guai. Alla terza occasione utile, ha chiuso il set con un ace che ha suggellato il 6-4 e la sensazione di un Sinner disposto a rischiare per crescere, ma capace anche di gestire i momenti di difficoltà con maturità.
Nel secondo set dopo una partenza ricca di break e controbreak, la sfida si è stabilizzata attorno alla solidità del servizio di Atmane, che con una pioggia di ace ha tenuto a distanza il tentativo di rimonta dell’altoatesino.
Sinner ha saputo restare in corsa grazie a colpi di qualità nei momenti più delicati, recuperando situazioni complicate e dando l’impressione di poter allungare la frazione fino al tie-break. Tuttavia, sul 5-6, proprio nel dodicesimo gioco, l’azzurro ha vissuto un passaggio a vuoto: un paio di errori con il dritto hanno concesso al francese l’opportunità di chiudere il set. Atmane non ha tremato e ha concretizzato il break dopo un altro errore di diritto di Sinner sulla palla set, firmando il 7-5 che ha riportato la sfida in parità.
Il terzo set si è trasformato rapidamente in un monologo di Jannik Sinner, capace di alzare il livello e approfittare del crollo fisico del suo avversario. Atmane, che aveva lottato con grande energia nei primi due parziali, ha iniziato a soffrire già dal primo game con problemi di crampi e difficoltà negli appoggi. Sinner ha subito fiutato l’occasione, trovando il break in apertura e confermandolo con autorità al servizio.
Il francese ha provato a resistere, ma la fatica accumulata e i problemi fisici lo hanno condizionato sempre più. Dopo un medical time out sul 3-0 per un problema alla gamba sinistra, Atmane è rientrato in campo visibilmente limitato, tanto da faticare addirittura a battere. Jannik, pur con qualche sbavatura legata alle tante variazioni che sta provando in queste settimane, ha mantenuto concentrazione e solidità, riuscendo a conquistare un doppio break che di fatto ha chiuso i giochi.
Sul 5-0, con Atmane quasi immobile, l’altoatesino ha sigillato il match con il servizio e un atteggiamento attento, evitando cali di tensione. Il 6-0 finale fotografa la differenza di condizione nell’ultimo parziale e consente a Sinner di staccare il pass per i quarti di finale, dove lo attende Fabian Marozsán.
Le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su Atmane
Al termine della sfida vinta contro Terence Atmane, Jannik Sinner ha commentato così la propria prestazione e l’andamento del match:
“Per me è stata una partita complicata oggi, ha servito molto bene. Ero davanti di un break nel 2° set, poi ho perso un po’ la concentrazione e può capitare in questo sport. Mi spiace nel terzo set abbia avuto dei crampi, soffrendo fisicamente: non è bello chiudere la partita così. Sono contento di aver passato il turno e vi ringrazio per essere venuti a sostenermi!! È importante per me, specialmente nelle situazioni di difficoltà!”
Parole sincere e lucide da parte del numero uno azzurro, che non ha nascosto le difficoltà incontrate nel corso del match. Sinner ha ammesso di aver vissuto un calo di concentrazione nel secondo set, pagato con la perdita del parziale, ma ha anche sottolineato come il successo resti prezioso, soprattutto alla luce del percorso di crescita tecnica che sta sperimentando in vista delle Finals di Torino. L’altoatesino, che ha mostrato nuove soluzioni di gioco, ha ribadito l’importanza del sostegno del pubblico nei momenti più delicati.
< !DOCTYPE html>
|Statistica
|Sinner 🇮🇹
|Altmane 🇫🇷
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|259
|223
|Ace
|3
|11
|Doppi falli
|0
|1
|Prima di servizio
|58/92 (63%)
|55/83 (66%)
|Punti vinti sulla prima
|40/58 (69%)
|35/55 (64%)
|Punti vinti sulla seconda
|16/34 (47%)
|9/28 (32%)
|Palle break salvate
|6/9 (67%)
|5/11 (45%)
|Giochi di servizio giocati
|14
|14
|VELOCITÀ DI SERVIZIO
|Velocità massima
|208km/h (129 mph)
|225km/h (139 mph)
|Velocità media prima
|191km/h (118 mph)
|190km/h (118 mph)
|Velocità media seconda
|149km/h (92 mph)
|146km/h (90 mph)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|202
|139
|Punti vinti su prima di servizio
|20/55 (36%)
|18/58 (31%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|19/28 (68%)
|18/34 (53%)
|Palle break convertite
|6/11 (55%)
|3/9 (33%)
|Giochi di risposta giocati
|14
|14
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|Vincenti
|0
|0
|Errori non forzati
|0
|0
|Punti vinti al servizio
|56/92 (61%)
|44/83 (53%)
|Punti vinti in risposta
|39/83 (47%)
|36/92 (39%)
|Totale punti vinti
|95/175 (54%)
|80/175 (46%)
TAG: ATP 500 Pechino, ATP 500 Pechino 2025, Jannik Sinner
Molta confusione, nel cercare cose nuove ha ingolfato il suo gioco facendo errori inusuali. Fare cinque palle corte in un game non ha senso. Anche sul servizio, cercando di piazzare la palla e cercando le percentuali ha rinunciato a fare Ace. Capisco la logica, dare slice abbassando la velocità alla Diokovic e anche alla Federer va bene ma loro avevano uno precisione millimetrica che lui ancora non ha. Comunque, la sua forza è anche questa cercare di migliorare anche a costo di perdere o soffrire delle partite. Però un po’ di calma non c’è bisogno di mettere tutto dentro ogni singola partita. Vai avanti di un break, e poi di un’altro nel secondo set, bene rimani solido e concreto e porti a casa la partita in due set. Detto questo Atmane continua a stupire, oggi solido anche con il rovescio e in risposta non proprio due fondamentali “forti”. A me ricorda un po’ Machac quando tira il diritto a tutta..
Partita complicata, ma Sinner l’ha messo già in conto, anche pubblicamente, che questo lavoro di sperimentazione lo porterà a perdere qualche partita in più. Io credo che lui e il suo team sapranno qual è la strada giusta da fare. Secondo me in questa partita ha esagerato un po’ ma è anche vero che se non automatizza certe scelte difficilmente potrebbe farlo in partite più importanti. Io credo che alla fine di questo processo potrà avere più fiducia in alcuni momenti della partita nel fare delle variazioni, ma il gioco non cambierà in maniera eccessiva. In questa prima fase invece forzerà molto spesso certe scelte perché deve “provare” in partita cose che sicuramente già prova in allenamento. L’unico mio dubbio è che se sbaglia qualcosa di troppo rischia di perdere fiducia anche in quelle cose che gli vengono naturali, non è che c’è un pulsante e da un momento all’altro dici ok non faccio più smorzate e ricominci a sparare bordate vicino alle righe senza sbagliare mai, la fiducia nei propri mezzi nel momento in cui stai giocando è fondamentale per rendere al meglio. Secondo me il problema per Sinner è che deve fare il percorso inverso che fa chiunque altro, cioè mentre un giocatore solitamente varia per trovare soluzioni alternative soprattutto quando è in difficoltà, lui deve provare queste cose sapendo che si sta complicando le cose, perché vincerebbe più facilmente con il suo gioco “normale”. Le varianti che sta inserendo servono a battere un solo giocatore che lo mette difficoltà, Alcaraz, ed eventualmente per trovare qualche soluzione tattica in più quando qualche avversario in particolare forma trova una chiave che lo mette in difficoltà (tipo Dimitrov o Bublik su erba). Dovrà passare un po’ di tempo però prima di capire se queste scelte porteranno i risultati sperati, non è un cambiamento piccolo per uno con il suo gioco
Redazione.
Nessun punto vinto a rete.
Nessun vincente.
Nessun errore non forzato.
Per entrambi ? 😉
@ Givaldo Barbosa (#4489123)
Ma chi te lo fa fare a guardare la consolle del pong-atari ,sei un masochista ,un esteta come te ,ci sono almeno 50 tennisti che sono più divertenti del pong-man-atari ,vatti a guardare a loro ,lascialo perdere il brutto anatroccolo .
Infatti non lo fa per giocare come Alcaraz me per sorprenderlo in quei 3 4 punti di una partita tirata che decidono le sorti del match
Ma vogliamo dire che Atmane ha giocato alla grande per due set e sarebbe stato un cliente moooolto difficile per tutti? O si pensa che gli altri quando vedono Sinner dall’altro lato si debbano scansare? È l’esatto contrario. TUTTI, contro Sinner, non hanno niente da perdere per cui cercare di giocare al massimo delle loro possibilità ed essendo dei grandi tennisti, se imbroccano la giornata giusta, possono anche vincere. Non ho visto le statistiche, ma sicuramente il servizio, ma anche il dritto era più veloce di quello di Jannik. La differenza, come capita spesso, è riuscire a mantenere quel livello per oltre due set
Ma vogliamo dire che Atmane ha giocato alla grande per due set e sarebbe stato un cliente moooolto difficile per tutti? O si pensa che gli altri quando vedono Sinner dall’altro lato si debbano scansare? È l’esatto contrario. TUTTI, contro Sinner, non hanno niente da perdere per cui cercare di giocare al massimo delle loro possibilità ed essendo dei grandi tennisti, se imbroccano la giornata giusta, possono anche vincere. Non ho visto le statistiche, ma sicuramente il servizio, ma anche il dritto era più veloce di quello di Jannik. La differenza, come capita spesso, è riuscire a mantenere quel livello per oltre due set
Fa benissimo a sperimentare e provare cose nuove in queste partite, bisogna evolversi sempre. Se non sperimenta ora quando lo fa, quando è contro Alcaraz?
A furia di dare ciambelle, Jannik metterà su pasticceria!!!
io non credo che lo faccia per giocare come alcaraz….sono troppo diversi soprattutto fisicamente.pero’ sinner se vuole competere con lo spagnolo deve diventare meno prevedibile e questa è la strada giusta da seguire anche perche gli altri giocatori li batte piu’ o meno facilmente con quello che gia’ ha.
colpi forti e precisi ok….ma spesso la precisione è legata anche a colpi di c….e non ci si puo’ affidare sempre e solo a quello!
ATMANE ci ha messo
anima, fiato, tigna e servizio
per battere Sinner
ma non ci è riuscito!!
PROSEGUI JANNIK !!
Complimenti ad Atmane, ottima prestazione.
Un Sinner che si dimostra in sofferenza coi mancini, con un servizio che va ancora a corrente alternata e un calo anomalo nel secondo set…
Ma non ci trovo niente di anormale.
Queste partite rientrano nella normalità e aiutano a tenere alta l’asticella, a non sottovalutare mai nessuno, insistere nei punti deboli e correggere gli errori.
Vai ragazzo vai!!!
Perché un conto è provare in allenamento un conto in partita.
Ha servito preciso, con percentuale accettabile di prime, ma piano, più piano del solito.. pochi ace..non ci siamo ancora, mi aspettavo di più anche se la precisione è stata importante in molte circostanze..le variazioni hanno funzionato poco, ha vinto con le sue armi da fondocampo..
il numero (ed il modo..) di break subiti dice che il servizio nn ha girato granchè ..
benissimo uscire dalla comfort zone, ma mi chiedo perchè questo lavoro nn è stato fatto durante la squalifica.
anyway, questo è un ragazzo sempre da ammirare
Variazioni che non sono necessarie…
Deve giocare quello che sa fare naturalmente
Non sono d’accordo. Deve provare a costo di perdere. Sinner è un giocatore di una dimensione di cui non ci si rende conto. Può migliorare in tutto e diventare completo. Solo così si rimane al vertice. La sfida è migliorare sempre, altrimenti rischi di non divertirti più.
Resta CHIARO il problema con il SERVIZIO che oggi non ha “funzionato” in termini di efficacia malgrado servisse a 180-190 kmh (il tabellone delle velocità piazzato in un angolo quasi invisibile!).
Nel 3° set la % di prime è crollata al 36 (71% nei primi 2 set) e credo (il solito problema del dato invisibile) per la velocità della prima notevolmente aumentata.
Ho visto un Sinner spesso “distratto” e con errori “unforced” insoliti, insomma decisamente lontano dalla sua forma migliore.
Ora aspettiamo di vedere come se la caverà al prossimo turno…
Forza J A N N I K !!!!
Match, come sempre, perfetto per gli amanti del pong atari.
Ogni tennista deve decidere se potenziare i punti forti o sistemare i punti deboli. Trovo inappropriato per Sinner cercare più variazioni, palle corte e volée. Certo, migliorerà ma non sarà mai come Alcaraz. Secondo me deve potenziare i suoi punti forti (dritto e rovescio da fondo) e il servizio. Lui deve cercare di sovrastare Alcaraz da fondo campo con colpi forti, potenti e precisi. Le variazioni lasciamole allo spagnolo. Userei tempo ed energie sul servizio più che sulle variazioni..
La dimostrazione di forza ( anche se il francese aveva crampi) se l’avesse applicata al secondo set si risparmiava di giocare il terzo
Dai, partita complicata perché se l’é complicata Jannik un po’ sicuramente con 2 game di servizio anomali, persi a 0 e poi anche per la prestazione eccellente di Altmane complessivamente, terzo set a parte.. ci sta, il “rosso” ha anche sperimentato ( con scarso successo il più delle volte, ma fa bene a provarci in queste partite) per cui.. avanti un altro come quasi sempre
Sempre più convinto che deve “Aggiustare” solo le percentuali sulla prima di servizio e lasciare perdere queste variazioni, perché sei spettacolare lo stesso con buona pace degli esteti.
Avanti Campione ♥️