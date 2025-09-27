ATP 500 Pechino: Sinner batte Atmane e conquista i quarti di finale. “Partita complicata, grazie al pubblico per il sostegno”

Jannik Sinner approda ai quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino superando il francese Terence Atmane con il punteggio di 6-4 5-7 6-0. Un match particolare per l’altoatesino, che ha scelto di rischiare molto più del solito, giocando numerose palle corte e cercando spesso il serve and volley, soluzioni che non appartengono pienamente al suo repertorio naturale. Lo stesso Sinner ha spiegato che, in questo torneo e in vista delle ATP Finals di Torino, ha deciso di ampliare il proprio bagaglio tecnico accettando un margine d’errore più alto del consueto. Nel complesso, quella di oggi è stata comunque una prestazione positiva: un Sinner coraggioso, pronto a sperimentare anche a costo di concedere qualcosa, come dimostrato da un secondo set perso, prima della reazione netta che gli ha permesso di dominare nel terzo parziale.

Ai quarti di finale affronterà l’ungherese Fabian Marozsán , 25 anni, attuale numero 57 del ranking mondiale e con un best ranking di numero 36.

Il primo set tra Jannik Sinner e Terence Atmane è stato molto più complicato di quanto dica il punteggio finale, un 6-4 per l’altoatesino che ha dovuto esprimere grande solidità e creatività per avere la meglio sul francese.

Atmane ha iniziato subito forte, mostrando la potenza del suo servizio e la capacità di spingere con il dritto, il colpo preferito, che gli ha permesso di mettere pressione a Sinner fin dai primi scambi. Il francese ha avuto qualche occasione per colpire, soprattutto quando l’azzurro ha rischiato con palle corte o discese a rete, scelte non sempre premianti. Proprio in questo primo set si è notato come Sinner stia cercando di ampliare il proprio repertorio, variando il servizio con traiettorie meno potenti ma più precise, provando anche giocate inusuali per lui come serve&volley e attacchi in controtempo.

La chiave del parziale è arrivata nel terzo game, quando Sinner ha strappato la battuta al francese con una combinazione di profondità da fondo e coraggio negli scambi. Quel break si è rivelato decisivo: Jannik ha confermato il vantaggio con un tennis aggressivo, ma Atmane non ha mollato, continuando a servire bene e a reggere negli scambi lunghi grazie a una difesa solida e a una notevole rapidità negli spostamenti mancando anche due palle break nel quarto game.

Il momento più delicato per l’azzurro è stato sul 5-4, quando ha dovuto fronteggiare tre palle break che avrebbero rimesso in partita il francese. In quel frangente, però, Sinner ha alzato ulteriormente il livello, trovando le traiettorie giuste con il rovescio e affidandosi alla battuta per uscire dai guai. Alla terza occasione utile, ha chiuso il set con un ace che ha suggellato il 6-4 e la sensazione di un Sinner disposto a rischiare per crescere, ma capace anche di gestire i momenti di difficoltà con maturità.

Nel secondo set dopo una partenza ricca di break e controbreak, la sfida si è stabilizzata attorno alla solidità del servizio di Atmane, che con una pioggia di ace ha tenuto a distanza il tentativo di rimonta dell’altoatesino.

Sinner ha saputo restare in corsa grazie a colpi di qualità nei momenti più delicati, recuperando situazioni complicate e dando l’impressione di poter allungare la frazione fino al tie-break. Tuttavia, sul 5-6, proprio nel dodicesimo gioco, l’azzurro ha vissuto un passaggio a vuoto: un paio di errori con il dritto hanno concesso al francese l’opportunità di chiudere il set. Atmane non ha tremato e ha concretizzato il break dopo un altro errore di diritto di Sinner sulla palla set, firmando il 7-5 che ha riportato la sfida in parità.

Il terzo set si è trasformato rapidamente in un monologo di Jannik Sinner, capace di alzare il livello e approfittare del crollo fisico del suo avversario. Atmane, che aveva lottato con grande energia nei primi due parziali, ha iniziato a soffrire già dal primo game con problemi di crampi e difficoltà negli appoggi. Sinner ha subito fiutato l’occasione, trovando il break in apertura e confermandolo con autorità al servizio.

Il francese ha provato a resistere, ma la fatica accumulata e i problemi fisici lo hanno condizionato sempre più. Dopo un medical time out sul 3-0 per un problema alla gamba sinistra, Atmane è rientrato in campo visibilmente limitato, tanto da faticare addirittura a battere. Jannik, pur con qualche sbavatura legata alle tante variazioni che sta provando in queste settimane, ha mantenuto concentrazione e solidità, riuscendo a conquistare un doppio break che di fatto ha chiuso i giochi.

Sul 5-0, con Atmane quasi immobile, l’altoatesino ha sigillato il match con il servizio e un atteggiamento attento, evitando cali di tensione. Il 6-0 finale fotografa la differenza di condizione nell’ultimo parziale e consente a Sinner di staccare il pass per i quarti di finale, dove lo attende Fabian Marozsán.

Le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su Atmane

Al termine della sfida vinta contro Terence Atmane, Jannik Sinner ha commentato così la propria prestazione e l’andamento del match:

“Per me è stata una partita complicata oggi, ha servito molto bene. Ero davanti di un break nel 2° set, poi ho perso un po’ la concentrazione e può capitare in questo sport. Mi spiace nel terzo set abbia avuto dei crampi, soffrendo fisicamente: non è bello chiudere la partita così. Sono contento di aver passato il turno e vi ringrazio per essere venuti a sostenermi!! È importante per me, specialmente nelle situazioni di difficoltà!”

Parole sincere e lucide da parte del numero uno azzurro, che non ha nascosto le difficoltà incontrate nel corso del match. Sinner ha ammesso di aver vissuto un calo di concentrazione nel secondo set, pagato con la perdita del parziale, ma ha anche sottolineato come il successo resti prezioso, soprattutto alla luce del percorso di crescita tecnica che sta sperimentando in vista delle Finals di Torino. L’altoatesino, che ha mostrato nuove soluzioni di gioco, ha ribadito l’importanza del sostegno del pubblico nei momenti più delicati.

ATP Beijing Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 5 6 Terence Atmane Terence Atmane 4 7 0 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 T. Atmane 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 T. Atmane 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 T. Atmane 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Atmane 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Atmane 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 T. Atmane 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 T. Atmane 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Sinner vs Altmane

Statistica Sinner 🇮🇹 Altmane 🇫🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 259 223 Ace 3 11 Doppi falli 0 1 Prima di servizio 58/92 (63%) 55/83 (66%) Punti vinti sulla prima 40/58 (69%) 35/55 (64%) Punti vinti sulla seconda 16/34 (47%) 9/28 (32%) Palle break salvate 6/9 (67%) 5/11 (45%) Giochi di servizio giocati 14 14 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 208km/h (129 mph) 225km/h (139 mph) Velocità media prima 191km/h (118 mph) 190km/h (118 mph) Velocità media seconda 149km/h (92 mph) 146km/h (90 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 202 139 Punti vinti su prima di servizio 20/55 (36%) 18/58 (31%) Punti vinti su seconda di servizio 19/28 (68%) 18/34 (53%) Palle break convertite 6/11 (55%) 3/9 (33%) Giochi di risposta giocati 14 14 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 56/92 (61%) 44/83 (53%) Punti vinti in risposta 39/83 (47%) 36/92 (39%) Totale punti vinti 95/175 (54%) 80/175 (46%)



