Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 27 Settembre 2025

27/09/2025 10:16 1 commento
Lorenzo Giustino nella foto
EGY M25 Sharm ElSheikh 30000 – Semi-final
Aleksandre Bakshi GEO vs [2] Fabrizio Andaloro ITA ore 10:00

ITF M25 Sharm ElSheikh - 2025-09-21T00:00:00Z
Fabrizio Andaloro
7
6
Aleksandre Bakshi
6
3
ITA M25 Santa Margherita di Pula 30000 – Semi-final
[5] Oleksii Krutykh UKR vs [4] Jacopo Berrettini ITA ore 10:00
ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2025-09-21T00:00:00Z
Oleksii Krutykh
5
1
Jacopo Berrettini
7
6
[7] Tommaso Compagnucci ITA vs [2] Daniel Michalski POL ore 10:00

ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2025-09-21T00:00:00Z
Daniel Michalski
40
7
5
Tommaso Compagnucci
15
6
3
ESP M25 Sabadell 30000 – Semi-final
[1] Lorenzo Giustino ITA vs [3] Nicolas Alvarez varona ESP ore 11:00
ITF M25 Sabadell - 2025-09-21T00:00:00Z
Nicolas Alvarez Varona
0
3
Lorenzo Giustino
40
4
ROU M15 Otopeni 15000 – Semi-final
[8] Niccolo Catini ITA vs Stijn Paardekooper NED ore 12:00
ITF M15 Otopeni - 2025-09-21T00:00:00Z
Niccolo Catini
0
3
5
Stijn Paardekooper
40
6
6
TUN M15 Monastir 15000 – Semi-final
[4] Massimo Giunta ITA vs Luca Wiedenmann GER ore 11:00
ITF M15 Monastir - 2025-09-21T00:00:00Z
Massimo Giunta
15
6
5
Luca Wiedenmann
30
3
3
FRA M15 Forbach 15000 – Semi-final
[1] Andrea Guerrieri ITA vs Tom Zeuch GER 2 incontro dalle 14:00

SLO M15 Slovenj Gradec 15000 – Semi-final, Quarter-final
[4] Juan Cruz Martin manzano ITA vs [2] Kirill Kivattsev RUS Non prima delle 11:00
ITF M15 Slovenj Gradec - 2025-09-22T00:00:00Z
Juan Cruz Martin Manzano
3
0
Kirill Kivattsev
6
6
[3] Samuele Pieri ITA vs Piet Luis Pinter AUT ore 10:00

ITF M15 Slovenj Gradec - 2025-09-22T00:00:00Z
Samuele Pieri
0
7
4
6
Piet Luis Pinter
0*
5
6
6
ITA W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Semi-final
Vittoria Paganetti ITA vs Jennifer Ruggeri ITA ore 10:00

ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-09-22T00:00:00Z
Vittoria Paganetti
0
4
Jennifer Ruggeri
6
6
EGY W15 Sharm ElSheikh 15000 – Semi-final
Kira Bataikina RUS vs [6] Gaia Squarcialupi ITA ore 10:00
ITF W15 Sharm ElSheikh - 2025-09-21T00:00:00Z
Gaia Squarcialupi
7
3
1
Kira Bataikina
6
6
6
ROU W15 Campulung 15000 – Semi-final
[5] Enola Chiesa ITA vs [8] Mara Gae ROU ore 13:00

ITF W15 Campulung - 2025-09-21T00:00:00Z
Enola Chiesa
30
6
2
Mara Gae
30
4
5
