Musetti perde la calma: “Questi cinesi… sempre a tossire!” Poi si scusa “Vorrei scusarmi sinceramente per quello che ho detto ieri durante il match in un momento di frustrazione” (Video)

Esordio più complicato del previsto per Lorenzo Musetti all’ATP 500 di Pechino, dove l’azzurro ha superato in tre set il francese Giovanni Mpetshi Perricard dopo un match ricco di tensione. Il momento più acceso è arrivato nel tie-break del secondo set, quando Musetti, visibilmente innervosito dalle continue tosse provenienti dagli spalti, si è lasciato sfuggire un’esclamazione destinata a far discutere: “Questi c**o di cinesi… tossiscono sempre!”*.

Il commento, catturato dai microfoni a bordo campo, ha mostrato tutta la frustrazione del toscano in una fase in cui sembrava sul punto di crollare. Paradossalmente, quello sfogo gli è servito per ritrovare lucidità: Musetti ha stretto i denti e, dopo aver perso il secondo parziale, ha vinto la frazione decisiva chiudendo l’incontro a suo favore.

Al secondo turno, il sorteggio ha previsto un’altra sfida contro un francese, Adrian Mannarino, ma inevitabilmente l’attenzione sarà rivolta anche al pubblico di Pechino. Resta da vedere se dagli spalti arriveranno nuove “distrazioni” o se Musetti riuscirà a mantenere concentrazione e nervi saldi per proseguire il suo cammino nel torneo.

Now three months on, Musetti throwing up racial slurs towards Chinese fans… But won’t be hated because he’s their pretty face cute boy…imagine the reaction if this was Zverev or someone ??pic.twitter.com/AiGm58PTdm https://t.co/Y87Y2g07Qj — SK (@Djoko_UTD) September 26, 2025

Lorenzo Musetti ha voluto poi fare chiarezza e chiedere scusa dopo l’episodio che lo ha visto protagonista nel match d’esordio all’ATP 500 di Pechino, quando durante il tiebreak del secondo set contro Giovanni Mpetshi Perricard si era lasciato andare a un’espressione infelice rivolta al pubblico.

Con un messaggio diffuso sui suoi canali ufficiali, il toscano ha spiegato quanto accaduto, sottolineando che le sue parole non erano rivolte al popolo cinese, ma a pochi spettatori che con i loro continui colpi di tosse stavano disturbando lo svolgimento della partita:

“Vorrei scusarmi sinceramente per quello che ho detto ieri durante il match in un momento di frustrazione. Le mie parole erano rivolte soltanto a pochi individui del pubblico che tossivano ripetutamente e disturbavano il gioco. Non erano in alcun modo riferite al popolo cinese. È accaduto in un momento di tensione e di stress, ma questo non è una giustificazione. Mi rendo conto che il modo in cui mi sono espresso è stato sbagliato e inappropriato, e che ha ferito i sentimenti di molti tifosi cinesi. Me ne pento profondamente e provo grande rammarico.”

Musetti ha poi aggiunto di aver sempre avuto un rapporto speciale con la Cina, Paese dove gioca regolarmente dal 2018 e in cui si è sempre sentito accolto con grande affetto:

“Ho sempre ammirato il popolo cinese e apprezzo davvero giocare nel vostro Paese. Torno in Cina dal 2018 e mi sono sempre sentito il benvenuto. Sono grato per l’incredibile sostegno che ricevo costantemente e per i tanti fan che ho qui. Sono davvero dispiaciuto. Vi rispetto profondamente, qui mi sento a casa e apprezzo la cordialità e la gentilezza che mi avete sempre dimostrato.”





Marco Rossi