ATP 500 Tokyo: Darderi esce di scena, sconfitto da Brooksby

Niente quarti di finale per Luciano Darderi all’ATP 500 di Tokyo. L’italiano nato in Argentina è stato stoppato da Jenson Brooksby, al termine di una partita estremamente equilibrata e combattuta nel primo set, e poi scivolata via dalla parte dello statunitense, come spiega lo score di 7-6(7) 6-1 dopo un’ora e quaranta di gioco. Luciano era stato bravo a scappare avanti per primo nell’incontro portandosi in vantaggio ma l’americano è riuscito a contrastare la potenza in spinta dell’italiano con i suoi colpi con poco peso ma molto precisi e vari, appoggiandosi alla perfezione alla palla del rivale e venendo spesso avanti a stuzzicare il passante di Luciano. Il rimpianto per Darderi non viene solo dal vantaggio iniziale non capitalizzato, ma soprattutto dal tiebreak, dove è stato avanti per 6 punti 3 ma non è riuscito a sfruttare i tre set point, subendo la rimonta dell’americano. Dopo il tiebreak fiume, Darderi è calato nella spinta e precisione nel secondo set, mentre Jenson ha preso il comando del match e ha chiuso l’incontro nettamente. Una prestazione più modesta per Darderi al servizio rispetto alle ultime uscite: infatti è riuscito a vincere solo il 59% dei punti con la prima palla in gioco (al 65%), rispetto al 76& del rivale, che ha avuto anche un rendimento assai superiore con la seconda (61% contro 46%).

Darderi parte a spron battuto in risposta, mentre Brooksby non trova ritmo al servizio. 0-40 e il break per l’italiano arriva alla terza chance. Dopo un solido turno di battuta, Luciano ha l’occasione per il doppio allungo, bravo a forzare lo scambio dalla sua parte con la potenza del suo diritto, a tratti incontenibile. Brooksby riesce a salvare la palla break ai vantaggi e muove lo score. Questo passaggio lo libera e da qua in avanti il suo gioco si fa progressivamente più aggressivo e preciso in particolare con il rovescio, e con il servizio che lo sostiene a dovere. Infatti non rischia più niente al servizio e sul 3-2 forza bene in risposta, andando a prendersi il contro break sul 15-40 con attacco preciso. Darderi ha perso il controllo dello scambio, è l’americano ad attaccare maggiormente e deve salvare una palla break servendo sotto 4-3 sul 30-40. Ci riesce a il parziale arriva al tiebreak. Qua Darderi è bravo a scappare sul 2 pari vincendo tre punti di fila con grande potenza, per il 5-2 e poi 6-3. Purtroppo non riesce a sfruttare i tre set point consecutivi e Brooksby lo sorpassa, andando a chiudere il parziale per 9 punti a 7.

Brooksby brilliance 💎 The 23-year-old takes down Darderi 7-6 6-1 to reach his third QF of the year!#kinoshitajotennis pic.twitter.com/Ug8YNUTl5b — Tennis TV (@TennisTV) September 27, 2025

Poca storia nel secondo set. Brooksby forte del vantaggio allunga nel terzo game con un break sul 15-40 e da lì in avanti controlla la partita senza patemi, con Darderi scorato, più stanco e incapace di trovare una reazione. Anche il servizio si inceppa e Luciano concede altri due break, per il 6-1 conclusivo che lo condanna alla sconfitta.

Jenson Brooksby vs Luciano Darderi

